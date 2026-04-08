Caro carburante: Air New Zealand modifica l’operativo voli di maggio e giugno Air New Zealand ha apportato «alcune lievi modifiche agli orari dei voli» per i mesi di maggio e giugno 2026, a causa del «persistente impatto degli elevati costi del carburante per aerei». La compagnia spiega in una nota sul proprio sito web che «Questi accorpamenti interessano circa il 4% dei voli, ma solo l’1% del totale dei passeggeri che viaggeranno in questo periodo. Abbiamo lavorato duramente per ridurre al minimo i disagi, e la stragrande maggioranza dei clienti interessati potrà comunque viaggiare nello stesso giorno». Il vettore neozelandese ha inoltre aggiunto che «le modifiche sono relativamente modeste rispetto ad altre nel mercato neozelandese, dove alcune compagnie aeree stanno riducendo la capacità di oltre il 10% (…) Come le compagnie aeree di tutto il mondo, stiamo affrontando prezzi del carburante per aerei più che raddoppiati rispetto al normale. Ciò sta causando un aumento dei costi in tutto il settore e abbiamo applicato ulteriori aumenti ad alcune tariffe aeree per aiutare a gestire la situazione. Rimaniamo concentrati sul mantenere i neozelandesi connessi e sul garantire un operativo voli affidabile ed efficiente in termini di consumo di carburante». Precedentemente Air New Zealand aveva sospeso le previsioni sugli utili per l’anno fiscale 2026, citando «una volatilità senza precedenti nei mercati globali del carburante» a seguito dell’escalation del conflitto in Medio Oriente, e aveva dichiarato di aver implementato adeguamenti tariffari e di poter intraprendere ulteriori azioni sui prezzi se il carburante fosse rimasto a livelli elevati1. Il ceo, Nikhil Ravishankar, ha inoltre confermato l’intenzione di cancellare circa 1.100 voli, con ripercussioni su 44.000 passeggeri, tra la fine di aprile e l’inizio di maggio 2026, a causa delle pressioni finanziarie derivanti, tra l’altro, dall’aumento del prezzo del fuel. Condividi

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Sul banco degli imputati per questo andamento in costante flessione ci sono diversi elementi: aumento del prezzo dell'Esta, la politica di Donald Trump, inflazione, polemiche sull'eventuale monitoraggio dei social network dei viaggiatori, aumento delle spese per i visti, paralisi ai valichi di frontiera degli aeroporti o ancora estensione del travel ban.\r

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Intanto, secondo uno studio del Wttc, il mancato guadagno per l'industria turistica americana ammonterà a 12,5 miliardi di dollari nel 2025. Gli operatori del settore statunitensi, attraverso la U.S. Travel Association, sono preoccupati per le conseguenze sull'occupazione nel Paese, dato che il turismo interessa oltre 15 milioni di posti di lavoro.","post_title":"Stati Uniti: gennaio 2026 è stato il nono mese consecutivo di calo degli arrivi internazionali","post_date":"2026-04-07T12:18:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775564318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Transavia ha inaugurato ieri, 6 aprile, i voli da Amsterdam ad Alghero, prima compagnia aerea a operare la rotta tra la capitale olandese e lo scalo del Nord-ovest della Sardegna. Il collegamento stagionale sarà attivo fino al prossimo 23 ottobre con frequenza bisettimanale.\r

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La collaborazione con Transavia France si rafforzerà ulteriormente con l’avvio del collegamento diretto con Parigi, operativo dal 18 aprile al 24 ottobre, consolidando la presenza del vettore sullo scalo di Alghero.\r

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«Il collegamento diretto con Amsterdam è una delle tante novità del 2026 – ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato di Sogeaal, ripreso da Sardiniapost -. Questa nuova rotta, insieme al collegamento con Parigi, testimonia la fiducia di Transavia nelle potenzialità del mercato del nord ovest Sardegna e segna l’avvio di una collaborazione strategica orientata alla crescita del traffico internazionale. Il nostro impegno è quello di continuare ad ampliare il network dello scalo verso mercati internazionali di grande potenzialità e perseguire il progetto di destagionalizzazione consolidando partnership con vettori che possano contribuire a realizzare tali obiettivi».","post_title":"Transavia su Alghero con la nuova rotta da Amsterdam, operativa fino al 23 ottobre","post_date":"2026-04-07T11:14:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775560498000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511270","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è conclusa con un evento di premiazione a Roma la campagna di incentivazione delle vendite realizzata da Welcome Travel Group in collaborazione con 6tour, player specializzato nella distribuzione di soluzioni alberghiere per il trade, che ha visto protagoniste le agenzie di V+viaggio del Network.\r

Apicella\r

“Siamo molto soddisfatti dei traguardi raggiunti – ha dichiarato Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group –. Con 6tour abbiamo costruito un percorso concreto, capace di generare valore per tutta la rete. I risultati ottenuti confermano l’efficacia di iniziative che uniscono leva commerciale e supporto operativo, coinvolgendo anche Agenzie che inizialmente si approcciavano con maggiore cautela, ma che hanno colto l’opportunità per testare il modello proposto”.\r

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Un’iniziativa che si inserisce in un contesto di mercato in continua evoluzione, in cui strumenti, competenze, specializzazione e orientamento alle vendite rappresentano elementi chiave per la competitività delle Agenzie di Viaggio.\r

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Per Welcome Travel Group, 6tour si conferma un partner di riferimento nel segmento delle banche letti: una collaborazione strutturata e continuativa che, oltre ai volumi, si distingue per il confronto costante, l’assistenza dedicata e la progettualità condivisa. Un legame consolidato che, anche attraverso la campagna, ha ulteriormente contribuito a rafforzare la relazione con le Agenzie già partner e ad attivarne di nuove, valorizzando un modello basato su supporto operativo e assistenza tecnica continuativa.\r

Premiazione\r

Momento centrale dell’evento è stata la consegna dei premi alle agenzie che hanno raggiunto i target di vendita. Grazie alla collaborazione con GoCar, società di noleggio auto partner del Network, le realtà più performanti hanno ricevuto le chiavi per il noleggio a lungo termine di 16 vetture aziendali Toyota Yaris Cross, riconoscimento tangibile dei risultati conseguiti, e sono tornati a casa a bordo delle loro nuove vetture personalizzate con i loghi delle proprie agenzie.\r

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Le agenzie Welcome premiate sono: Barbarossa Viaggi – San Miniato (PI), Befi Tour – Ottaviano (NA), Camber Viaggi – Torino, Caputo Viaggi – Molfetta (BA), L’Onda Perfetta – Parma, Ormas Viaggi – Barletta, Soncar Viaggi – Cogliate (MB) e Velvet Tours – Merate (LC); mentre per Geo: Business Class Viaggi – Roma, Emozionando Viaggi – Roma, Geko Viaggi – Manerbio (BS), Le Gabbianelle – Cinisello Balsamo (MI), Luni Viaggi – San Giovanni La Punta (CT), Ometto Viaggiatore – Barletta, Villeggiatour – Sant’Antimo (NA) e Wonderland Viaggi – Villafranca di Verona (VR).","post_title":"Welcome Travel, premiate con Toyota Yaris le adv leader della campagna vendite 6tour","post_date":"2026-04-07T11:10:56+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1775560256000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways gioca la carta degli sconti: la compagnia aerea di Abu Dhabi ha infatti ridotto le tariffe fino al 50% sulle rotte a lungo raggio in partenza da Londra Heathrow, mossa che arriva in un momento in cui il conflitto in Medio Oriente ha causato un netto calo della domanda di viaggio in tutta la regione.\r

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Il vettore ha così lanciato dal Regno Unito le tariffe più basse di sempre verso destinazioni quali Sydney, Singapore, Hong Kong, Maldive, Bangkok e Tokyo, con alcuni biglietti al prezzo di appena un sesto delle tariffe equivalenti di British Airways.\r

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La promozione di Etihad prevede un viaggio di andata e ritorno entro il 1° luglio 2026. Secondo quanto riportato da The Times, i biglietti di andata e ritorno in classe Economy da Londra a Sydney (SYD), con scalo ad Abu Dhabi, partono da sole 688 sterline per le partenze a maggio con ritorno a giugno. I biglietti di andata e ritorno in classe Business sulla stessa rotta sono disponibili a partire da 2.465 sterline, tasse incluse.\r

Il confronto con British Airways è impietoso: sulla stessa rotta da Londra a Sydney si viaggia a 1.850 £ in classe economica e 10.435 £ in classe business, via Singapore; un divario che è altrettanto sensibile su altre rotte.\r

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Le tariffe per i passeggeri in partenza dalle città dell'Europa continentale sono circa il 10% più economiche rispetto a quelle da Heathrow, che applica le tariffe aeroportuali più alte d'Europa.\r

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La strategia di Etihad mira a incentivare le prenotazioni fino alla fine di giugno, con l'auspicio che entro quella data le tensioni in Medio Oriente si siano attenuate: di fatto, il sito web della compagnia aerea mostra un nuovo aumento delle tariffe a partire da luglio.\r

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Secondo quanto svelato dal management di Etihad, spiega il quotidiano inglese, la compagnia punterebbe a tornare al 100% di occupazione in tutte le classi il più rapidamente possibile, e questa scontistica sarebbe la leva principale per raggiungere tale obiettivo. \r

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Di diverso avviso sarebbero sia Emirates sia Qatar Airways, i principali competitor di Etihad negli Emirati, che non hanno tagliato le tariffe: entrambi i vettori sono più grandi e meglio posizionati per assorbire l'impatto finanziario provocato dalla riduzione della domanda.","post_title":"Etihad Airways riduce le tariffe dei voli lungo raggio per stimolare la domanda","post_date":"2026-04-07T10:55:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775559350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511254","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, tranquillizza compagnie, operatori e viaggiatori: al momento non c'è alcuna emergenza carburante nell'aeroporto di Brindisi e negli altri scali pugliesi. \r

«Al momento non c'è alcuna emergenza per quanto riguarda la disponibilità di carburante negli scali pugliesi - ha affermato il presidente, ripreso da Adnkronos in riferimento alle notizie sulla presunta carenza di carburante -. La situazione è sotto controllo, anche e soprattutto a Brindisi e non c’è alcun motivo per creare preoccupazioni o allarmismi. Le forniture di carburante continuano regolarmente e non c'è alcun rischio di carenza imminente».\r

E ancora: «È importante mantenere la calma. Ribadisco che Aeroporti di Puglia sta gestendo la situazione con la professionalità di sempre e attraverso un monitoraggio costante, in modo da garantire che tutto proceda normalmente. Si tratta di effetti indiretti connessi alle problematiche registrate da altri scali. In pratica gli aeromobili provenienti da Milano, Bologna e Venezia hanno fatto rifornimento a Brindisi riducendo significativamente la scorta, che verrà comunque ripristinata nella giornata di domani mattina».\r

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La nota di Aeroporti di Puglia\r

In una nota odierna, il gestore degli scali pugliesi aggiunge che «dalle prime ore di questa mattina è in corso l’approvvigionamento, a ulteriore conferma della continuità e dell’efficienza operativa. Tutti i voli in partenza e in arrivo stanno operando secondo la normale programmazione, senza disservizi né ritardi riconducibili a problematiche di natura logistica o tecnica.\r

Aeroporti di Puglia monitora costantemente la situazione in coordinamento con i fornitori e le autorità competenti, assicurando i più elevati standard di sicurezza ed efficienza per passeggeri e operatori.\r

Si invitano pertanto i passeggeri a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali per informazioni aggiornate e verificate».","post_title":"Brindisi, Adp rassicura: «Nessuna emergenza fuel, situazione sotto controllo»","post_date":"2026-04-07T10:26:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775557616000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Morgan Stanley ha declassato alcune compagnie aeree europee. Il broker ha abbassato la raccomandazione sul titolo Lufthansa a Equal-weight dal precedente Over-weight e riducendo il prezzo obiettivo a 7,50 euro da 9,40 euro. \r

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Sforbiciata al prezzo obiettivo anche per IAG, a 5,10 euro da 5,60 euro, con rating confermato a Over-weight, e per Air France-KLM, a 9,60 euro da 11,70 euro con giudizio ancora a Equal-weight.\r

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Le compagnie aree stanno vivendo un periodo di pressione con i prezzi del petrolio che continuano a viaggiare abbondantemente sopra i 100 dollari. Le minacce di Trump non hanno aiutato. \r

Ryanair\r

Il ceo di Ryanair Michael O’Leary ha avvertito che le forniture di carburante per aerei in Europa potrebbero subire interruzioni da giugno se il conflitto in Medio Oriente persiste, sollevando la prospettiva di cancellazioni di voli estivi. Tuttavia, Ryanair ha dichiarato di aspettarsi ancora modesti aumenti delle tariffe e crescita dei passeggeri, senza che si sia ancora materializzato alcun impatto significativo sui prezzi.\r

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Dal canto suo, Lufthansa ha segnalato primi segni di tensione nell’offerta, in particolare in Asia, dove alcuni aeroporti stanno già limitando i voli aggiuntivi.","post_title":"Morgan Stanley declassa Lufthansa, Iag, Air france-Klm","post_date":"2026-04-07T09:58:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1775555936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511232","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro scali del Nord Italia introducono restrizioni sul cherosene a causa della crisi energetica. Il blocco di Hormuz impone priorità ai voli lunghi e sanitari. Ryanair avverte: se il conflitto in Iran prosegue, i voli estivi sono a rischio in tutta Europa\r

A causa della severa contrazione nelle scorte di combustibile, sono state introdotte restrizioni operative in quattro nodi strategici del trasporto aereo italiano: Milano Linate, Bologna, Venezia e Treviso. A cui si è aggiunto Reggio Calabria.\r

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Secondo quanto comunicato da Air Bp Italia, la divisione specializzata del gruppo British Petroleum dedicata al settore dell'aviazione, le limitazioni resteranno in vigore almeno fino al 9 aprile, con l'obiettivo di preservare le riserve per i servizi essenziali. Negli avvisi ufficiali si specifica chiaramente che \"la priorità sarà data ai voli di ambulanza, ai voli di Stato e ai voli con durata superiore a tre ore\".\r

Tetto massimo di erogazione\r

Per tutti gli altri collegamenti di breve durata è stato imposto un tetto massimo di erogazione pari a 2.000 litri per singolo aeromobile, ha riportato Il Corriere della Sera, che ha passato in rassegna i bollettini Notam distribuiti alle società aeroportuali. Sebbene tale ammontare possa apparire consistente, i calcoli tecnici forniti dai piloti al quotidiano chiariscono che questa quantità garantisce meno di un'ora di autonomia per velivoli come i Boeing 737 o gli Airbus A320.\r

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Tale restrizione impedirebbe, senza rifornimenti preventivi effettuati in altri scali, di coprire rotte nazionali dirette come quella tra il Veneto e la Sicilia.","post_title":"Restrizioni sul cherosene in alcuni aeroporti italiani per la crisi carburante","post_date":"2026-04-07T08:57:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775552227000]}]}}