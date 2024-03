Cambio al vertice di Play: Einar Orn Olafsson è il nuovo ceo della low cost islandese Passaggio di consegne al vertice di Play: Birgir Jónsson, ceo del vettore islandese dal 2021 (nella foto), lascerà il posto a Einar Örn Ólafsson, attualmente presidente del consiglio di amministrazione della low cost nonché principale azionista della compagnia aerea islandese. «Sono impaziente di ricoprire questo nuovo ruolo – afferma Ólafsson -. Dopo una grande fase di crescita negli ultimi anni sotto la forte guida di Birgir, la società è ora a un punto di svolta. In qualità di maggiore azionista della società, vorrei portare a termine il mio investimento. Conosco molto bene le attività e i dipendenti di Play e vedo ampie opportunità e progetti interessanti per il futuro». Jónsson ha descritto la sua attività in Play ome una “vera avventura” e ha elogiato la “compagnia aerea low-cost islandese” dopo che è stata costruita in un “tempo relativamente breve”. «Un panorama competitivo nell’industria dell’aviazione si tradurrà in tariffe più basse, in una selezione diversificata di destinazioni e in turisti stranieri di valore, il che è particolarmente importante per un’isola come l’Islanda. Play ha ormai lasciato la sua fase di start-up ed è cresciuta fino a diventare una compagnia aerea matura». Jónsson continuerà a lavorare per Play fino al 2 aprile 2024 e rimarrà come consulente della compagnia aerea per i prossimi mesi. In questo inizio 2024 la low cost opera attraverso un network di 40 destinazioni in Europa con cinque aeroporti serviti negli Stati Uniti e in Canada; in flotta ci sono 10 aeromobili, di cui sei A320neo e quattro A321neo. Condividi

Tuttavia, l’addizionale municipale continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro ed il turismo rendendo l’Italia meno competitiva rispetto ad altri Paesi dove questa sovrattassa non esiste. Ryanair chiede quindi allo Stato italiano di eliminare questa tassa turistica (addizionale municipale) per stimolare la crescita della capacità e ridurre le tariffe per i propri cittadini e passeggeri. Se il Governo italiano dovesse abolire l’addizionale municipale, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei». «Ryanair è un partner storico dell’aeroporto di Ancona su cui opera da più di 25 anni - ha sottolineato Alexander D’Orsogna, ceo di Ancona International Airport -. Ci auguriamo di poter ulteriormente ampliare nel prossimo futuro l’attuale offerta voli con nuove destinazioni attrattive sia per il cliente incoming che per il passeggero outgoing». [post_title] => Ryanair: cinque rotte e 40 voli settimanali nell'operativo estivo da Ancona [post_date] => 2024-03-18T10:43:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710758628000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463578 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un percorso parallelo multisensoriale con contenuti interattivi, opere da toccare e da ascoltare, guide nella lingua dei segni, nuovi device multimediali e introduzione di linguaggi contemporanei, per un Museo sempre più inclusivo e accessibile che promuove la cultura dell’incontro e dell’integrazione con la diversità. Sono queste alcune delle proposte portate a compimento dal Museo di Palazzo Pretorio di Prato, e che danno l’avvio alla prima parte delle celebrazioni per i 10 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 12 aprile 2014 dopo un complesso intervento di restauro dell’allora Museo Civico, chiuso da vent’anni e ospitato dal 1912 nel duecentesco Palazzo Pretorio. «In questi dieci anni il Museo di Palazzo Pretorio non ha mai smesso di saper raccontare la storia e la contemporaneità di Prato. E ancora oggi, con l'impegno di essere un Museo sempre più inclusivo e aperto, è testimone di una Città che, forte della sua identità di città partecipata, ha fatto dei temi dell’integrazione e dell’inclusione i fattori chiave di una governance multilivello - dichiara il Sindaco Matteo Biffoni - Dobbiamo sempre più prendere consapevolezza che la potenzialità e la forza competitiva di Prato sono dovute in parte alla sua capacità di essere una comunità che ha sconfitto i pregiudizi sulla diversità». Ispirato fin dalla sua riapertura ad una concezione rispettosa dei principi dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche, con una progettualità orientata all’inclusione, il Museo presenta ora nuovi interventi che insistono sulla prospettiva di una visione museologica aperta e sempre più inclusiva, realizzati grazie agli specifici fondi del PNRR dedicati alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della cultura pubblici a cui il Museo di Palazzo Pretorio ha avuto accesso grazie ad un progetto di sviluppo e implementazione delle proprie dotazioni tecnologiche e tiflodidattiche, improntato alla sempre maggiore accessibilità e ad una migliore fruizione dell’esperienza di visita. «Il programma delle Celebrazioni per il decennale si arricchisce con questo progetto che riflette quello che è da sempre l’impegno del Museo: promozione dell'inclusione, abbattimento di tutte le barriere, superamento dell'idea di museo quale contenitore di opere, costruendo nel tempo narrazioni articolate e iniziative condivise per coinvolgere pubblici sempre più ampi alla vita del Pretorio», afferma l’Assessore alla Cultura Simone Mangani. «Nella consapevolezza che l’arte debba essere vettore di coesione e di integrazione sociale, il Museo di Palazzo Pretorio si mette in gioco e dà così forma a nuovi modi di leggere la bellezza», aggiunge Rita Iacopino, direttrice del Museo di Palazzo Pretorio. Il nuovo percorso parte dal piano terra con un plastico multimediale interattivo che ricostruisce tridimensionalmente in scala il Palazzo Pretorio e che consente l’esplorazione tattile dell’edificio favorendo la “leggibilità” ai visitatori con ridotte capacità visive. Audio attivabili con un tocco sui punti corrispondenti muniti di sensore permettono di ripercorrere le fasi storiche del Palazzo in un viaggio attraverso alcuni significativi elementi architettonici. Convinto che l’inclusione sia un valore, il Museo sta lavorando anche al restyling e all’aggiornamento del Sito web e dell’App, con la creazione di nuove sezioni e contenuti, progettati per rendere possibile la navigazione anche da parte di un pubblico con difficoltà sensoriali o cognitive. [post_title] => Prato, il Museo di Palazzo Pretorio si rinnova con percorsi tattili e sensoriali [post_date] => 2024-03-18T09:00:53+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710752453000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463628" align="aligncenter" width="517"] Lo staff di Trenitalia alla Bmt di Napoli[/caption] "Il treno è un viaggio sostenibile per eccellenza - spiega Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità - Stiamo lavorando per un approccio alla sostenibilità sempre più completo, dal consumo di energia ai servizi e prodotti offerti a bordo, fino agli impianti di manutenzione implementati con pannelli autovoltaici". [caption id="attachment_463635" align="aligncenter" width="487"] Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità durante l'intervista[/caption] Dopo un 2022 di crescita, Trenitalia vuole oggi consolidare il risultato e crescere ulteriormente. "Abbiamo lanciato iniziative commerciali e di prodotto per garantire non solo il miglior servizio, ma anche una miglior fruizione dell'esperienza viaggio, in primo luogo grazie alla capillarità sul territorio e all'intermodalità garantita, ma anche con un catalogo di intrattenimento a bordo sempre più ricco e a una flessibilità maggiore nel cambio biglietto, anche per le classi economy e super-economy". Agenzie Confermato il rapporto privilegiato con il canale agenziale: "Stiamo raccontando ad agenzie e tour operator tutte le opportunità commerciali pensate per loro - spiega Diamantini -, perché il ruolo della distribuzione è importantissimo, soprattutto oggi che è stato rivalorizzato nell'approccio consulenziale". Nello stand della Bmt è presente tutto il team Sales AV per incontrare i partner, agenzie, tour operator e operatori del settore nazionali e internazionali e sviluppare i piani commerciali del 2024. Serafino Lo Piano, Vanessa Esposito, Fiorella Di Eleonora, Maurizio Mirone, Maria Paola De Rosa, Nicoletta Vitale, Diana De Vincenzo, Massimo Tedesco, Antonio Sbrizzo, Alessandro Russo, Valentina Iaquinto e Raffaella Recine. [post_title] => Trenitalia: sostenibilità e supporto per le agenzie di viaggio [post_date] => 2024-03-15T14:20:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710512420000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Poker di stelle per il 2024 di Volotea che ha ottenuto da Skytrax il significativo riconoscimento al termine dell'ultimo audit, che annualmente analizza diversi criteri, come la qualità e il servizio clienti, con valutazioni che vanno da 1 a 5 stelle. Dopo un’attenta analisi di tutti i servizi offerti dal vettore, questo audit sottolinea il costante impegno della compagnia nell’offrire un’esperienza cliente di alto livello in aree chiave, come i servizi a bordo, il catering, l’eccellente servizio del personale in volo e l’efficienza delle attività aeroportuali. Il rapporto evidenzia anche i progressi nella sicurezza in cabina e nella gestione a terra, oltre a una migliore esperienza di prenotazione sul sito web della compagnia, grazie a un processo ancora più intuitivo e user-friendly. «Si tratta di un risultato che riflette lo sforzo e l’impegno del nostro team, oltre alla fiducia e soddisfazione dei nostri passeggeri - ha commentato Alex de Jesús, chief experience officer della compagnia aerea spagnola -. Infatti, registriamo un tasso di raccomandazione del 90% da parte dei nostri clienti Megavolotea. In Volotea, ci impegniamo a migliorare ogni aspetto del viaggio, dalla prenotazione all’imbarco. Ma non vogliamo fermarci qui: siamo sempre alla ricerca di modi innovativi che ci consentono di perfezionare il nostro servizio, superando le aspettative dei nostri passeggeri». La compagnia aggiunge questa valutazione ai traguardi già ottenuti in questi anni, tra cui il riconoscimento da parte di Skytrax come “Best European Low-Cost Airline” nel 2023 - definito dai media di tutto il mondo come “l’Oscar dell’industria aeronautica”. Inoltre, proprio nelle scorse settimane, Volotea è stata premiata come “Europe’s Leading Low-Cost Airline” per il 2024 ai recenti World Travel Awards, un riconoscimento ricevuto anche nel 2021 e nel 2022, a conferma della qualità del servizio offerto nel panorama competitivo dei viaggi aerei low-cost. [post_title] => Volotea ottiene le quattro stelle da Skytrax [post_date] => 2024-03-15T13:17:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710508661000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463520 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio 2023 positivo per l'aeroporto Marconi di Bologna che archivia il 2023 con ricavi consolidati per 145,1 milioni di euro, +7,8% rispetto al 2022, e pari ad una crescita del +15,9% se confrontati con il 2019. L'ebit del Marconi si è attestato a 25,8 milioni di euro contro un risultato di 36 milioni del 2022 (14,7 milioni al netto del Contributo Covid) e di 31,1 milioni di euro nell’ultimo anno pre-Covid. L'esercizio si chiude con un utile consolidato di 16,7 milioni di euro contro 31,1 milioni del 2022 (di cui 21,1 milioni dovuti al contributo derivante dal Fondo di compensazione). Al netto di tale contributo straordinario, l’utile del 2022 con cui confrontare il risultato dello stesso periodo del 2023 ammonta a 10 milioni di euro e la crescita è quindi del 67,5%. «Possiamo definire il 2023 come l’anno della definitiva ripresa delle attività, con oltre un anno di anticipo sulle previsioni, pur in uno scenario globale caratterizzato da una profonda incertezza e volatilità - ha commentato Nazareno Ventola, ad e direttore generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna -. In tale contesto siamo stati in grado di gestire il ritorno a pieno regime del traffico nel nostro aeroporto, seppur in un contesto caratterizzato dalla presenza di diversi cantieri, che ci accompagneranno anche nei prossimi anni e che hanno lo scopo di migliorare ulteriormente, nel breve e nel lungo termine, le nostre infrastrutture e, di conseguenza, l’esperienza di viaggio». Nel 2023 sono stati complessivamente 9.970.284 i passeggeri registrati, in crescita del 17,4% rispetto al 2022, 78.658 i movimenti (+11,0%) e 50.994 le tonnellate di merce trasportata (-7,6%). Prendendo invece a riferimento il 2019, ultimo anno pre-Covid, il traffico passeggeri è stato nell’ultimo anno superiore del 6%, con luglio come il miglior mese di sempre nella storia dello scalo. Numeri che hanno permesso allo scalo bolognese di confermarsi al settimo posto in Italia per numero di passeggeri. l traffico low cost ha fatto registrare una variazione positiva dei volumi rispetto sia al 2022, con un +11,4%, che al 2019 con un +23,6%, mentre il traffico legacy ha mostrato un recupero più lento: +32,7% rispetto al 2022 ma -17,2% rispetto al 2019, oltre ad una contrazione dei movimenti sempre rispetto al 2019. Analizzando le performance dei vettori, Ryanair si conferma la prima compagnia sullo scalo con il 53,3% del traffico totale, seguita da Wizz Air con il 9,7%, in crescita rispetto al 5,4% del 2019 e da Air France con il 2,9%. [post_title] => L'Aeroporto Bologna archivia il 2023 con profitti per 16,7 milioni di euro [post_date] => 2024-03-15T09:51:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710496316000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463478 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si consolidano le top 5 delle cinque principali aziende italiane per fatturato nei settore dell'ospitalità e del tour operating. Lo rivela il tradizionale lavoro di analisi svolto da Pambianco e presentato ieri alla Borsa di Milano, in occasione della seconda edizione dell'Hotellerie Summit. Per quanto riguarda in particolare le imprese del turismo organizzato, a svettare su tutte nel 2023 si è confermata come prevedibile la divisione tour operating di Alpitour che ha chiuso l'anno fiscale il 31 ottobre a 1,361 miliardi di euro, appena un milione sotto i livelli pre-Covid del 2019, ma mettendo al contempo a segno una crescita del 57% rispetto al 2022. A seguire ancora una volta Veratour a quota 230 milioni (249 mln nel 2019, 181 mln nel 2022), mentre sul gradino più basso del podio troviamo sempre Quality Group con 205 milioni (173 mln nel 2019; 111 mln nel 2022). L'unica variazione si è registrata tra la quarta e la quinta piazza, con il gruppo Nicolaus e Idee per Viaggiare che hanno invertito le rispettive posizioni: la compagnia pugliese è ora sopra con 148 milioni (91 mln nel 2019; 94 mln nel 2022), mentre IpV ha chiuso l'anno il 31 ottobre a 105 milioni (50 mln nel 2019; 97 mln nel 2022). Discorso simile per quanto riguarda il segmento dell'ospitalità, che vede nuovamente Starhotels in cima alla classifica con 304 milioni di euro (216 mln nel 2019; 243 mln nel 2022), seguito sempre dal gruppo Una poco sopra i 200 milioni (124 mln nel 2019; 146 mln nel 2022), nonché da Th Resorts a quota 187 milioni (94 mln nel 2019; 136 mln nel 2022). Appena sotto il podio c'è ancora una volta la divisione alberghiera di Alpitour con 177 milioni di euro (107 mln nel 2019; 134 mln nel 2022 - chiusura bilanci al 31 ottobre). In fondo alla top 5 troviamo infine l'unica new entry 2023 delle due classifiche: il gruppo Aeroviaggi - Mangia's che con i suoi 117 milioni di euro ha scalzato dalla posizione Hnh Hospitality, capace comunque di raggiungere i 106 milioni (34 mln nel 2019; 71 mln nel 2022). Pambianco ha poi introdotto quest'anno per la prima volta anche la top 5 dedicata agli operatori del benessere: una classifica dominata da Qc Spa of Wonders che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 147 milioni (87 mln nel 2019; 105 mln nel 2022). Più lontano si trova Terme e Grandi Alberghi Sirmione a quota 44 milioni (40 mln sia nel 2019, sia nel 2022), tallonata da Lefay Resorts a 42 milioni (34 mln nel 2019; 37 mln nel 2022). Non molto distanti si piazzano anche la nuova holding creata nel 2021 da Massimo Caputi, Terme Italia, che ha raggiunto i 37 milioni (stesso livello del 2022), nonché Gb Thermae Hotels con 36 milioni di valore di produzione totale (37 mln nel 2019; 36 mln nel 2022). [post_title] => Pambianco: si consolidano le top 5 per fatturato di hotel e to in Italia. Unica novità Mangia's [post_date] => 2024-03-14T13:32:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710423162000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463451 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riuniti per la prima volta insieme a Genova per l’inedita CLIA Cruise Week, tutti i leader del settore crocieristico chiedono in modo unitario maggiore impegno per la produzione di carburanti marini sostenibili utilizzabili su larga scala. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea per il 2030, la CLIA stima, infatti, che nel 2025 saranno necessarie 44.000 tonnellate ulteriori di nuovi carburanti green (in base ai consumi registrati nel 2022). Per tale ragione è necessario una accelerazione da parte di tutti gli attori. Una proposta concreta che arriva dalle compagnie è reinvestire i proventi dell’ETS in un fondo dedicato allo sviluppo di combustibili e infrastrutture portuali green. «Gli ingenti investimenti delle compagnie sono alla base del nostro futuro a emissioni zero, ma non basta - dice Jason Liberty, CLIA Global Chair - La collaborazione tra il nostro settore, i leader mondiali, gli stakeholders e le istituzioni è determinante per assicurare che i combustibili marini sostenibili siano disponibili, affidabili e utilizzabili su larga scala. Vogliamo rafforzare la nostra partnership con Porti, Governi e Comunità per realizzare pienamente la transizione ecologica del settore marittimo». I vertici di CLIA hanno annunciato che le compagnie investiranno 34 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per il varo di 55 nuove navi, sempre più ecologiche e sostenibili, a conferma dell’impegno per arrivare a zero emissioni nette al 2050. Le compagnie stanno collaborando con i produttori di carburanti e investendo in nuove tecnologie di propulsione. Tuttavia, se anche ogni nuova nave da crociera è sempre “più verde” della precedente, c’è ancora tanta strada da fare. A riguardo, CLIA chiede il supporto dei governi, così da accelerare la transizione ambientale nel comparto marittimo e anche per fissare obiettivi ancora più ambiziosi per ciò che riguarda la produzione di biocarburanti e di carburanti sintetici a base di carbonio. [post_title] => Clia Cruise Week, le compagnie chiedono impegno pubblico per la produzione di carburanti green [post_date] => 2024-03-14T12:26:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710419203000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 463456 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vueling, al giro di boa dei primi 20 anni di operatività all'aeroporto di Roma Fiumicino, celebra l'anniversario con 30 milioni di passeggeri trasportati sullo scalo, che è diventato base del vettore del gruppo Iag dal 2012. Sono quattro gli aeromobili (A320) posizionati a Roma che servono le principali capitali europee come Barcellona (fino a 6 voli giornalieri), Parigi (fino a 4 voli giornalieri) o Londra (fino a 3 voli giornalieri), arrivando a proporre un totale di 13 rotte nella stagione estiva 2024. Attualmente, Vueling è la compagnia aerea leader sulla rotta Italia-Barcellona ed è la seconda sul corridoio Italia-Spagna. In particolare, con fino a 6 frequenze giornaliere offerte, il vettore è leader nel collegamento Fiumicino – Barcellona El Prat, il suo hub principale dove nel 2023 ha fatto volare quasi un passeggero su due. A questi dati e traguardi importanti, si aggiunge l'eccellenza operativa nei primi due mesi del 2024: a Fiumicino, la compagnia ha infatti registrato tassi di puntualità dell’86,3% e dell’86,6% rispettivamente a gennaio e febbraio, che la posizionano come la compagnia aerea low cost più puntuale in questo aeroporto per questo inizio di anno. «In 20 anni di operatività in Italia, Vueling ha reso evidente il suo impegno nei confronti di questo paese e soprattutto nei confronti dell’aeroporto di Roma-Fiumicino, sua base strategica dal 2012 e diventato ad oggi una delle sue basi internazionali più importanti” - commenta Jordi Pla, director Network & Alliances – “Per noi, offrire il miglior servizio ai nostri clienti e garantire l’eccellenza operativa sono elementi chiave per continuare a essere leader nei mercati in cui decidiamo di operare. Per questo, continueremo a lavorare per offrire agli italiani opzioni convenienti per scoprire le destinazioni del nostro ampio network durante tutto l'anno». «Accogliere il 30 milionesimo passeggero trasportato da Vueling a Roma è motivo di grande soddisfazione perché racconta la storia di una duratura collaborazione che oggi si rinnova - ha aggiunto Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Una relazione consolidata nel tempo e rafforzata dalla scelta di Vueling di avviare più di 10 anni fa a Roma una tra le più importanti basi operative al di fuori della Spagna. Oggi si rinnova l’impegno di cooperare al comune obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio di assoluta qualità, massimizzando il potenziale di Fiumicino che, per il settimo anno consecutivo, è stato riconosciuto da Aci World miglior aeroporto in Europa, nella categoria scali con oltre 40 milioni passeggeri, per la qualità dei servizi». [post_title] => Vueling consolida il legame con Roma Fiumicino: 30 mln di passeggeri in 20 anni di attività [post_date] => 2024-03-14T12:00:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1710417642000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "cambio al vertice di play einar orn olafsson e il nuovo ceo della low cost islandese" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":90,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1551,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463745","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463747\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Einar Orn Olafsson, nuovo ceo di Play[/caption]\r

\r

Passaggio di consegne al vertice di Play: Birgir Jónsson, ceo del vettore islandese dal 2021 (nella foto), lascerà il posto a Einar Örn Ólafsson, attualmente presidente del consiglio di amministrazione della low cost nonché principale azionista della compagnia aerea islandese.\r

\r

«Sono impaziente di ricoprire questo nuovo ruolo - afferma Ólafsson -. Dopo una grande fase di crescita negli ultimi anni sotto la forte guida di Birgir, la società è ora a un punto di svolta. In qualità di maggiore azionista della società, vorrei portare a termine il mio investimento. Conosco molto bene le attività e i dipendenti di Play e vedo ampie opportunità e progetti interessanti per il futuro».\r

\r

[caption id=\"attachment_463746\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Birgir Jónsson[/caption]\r

\r

Jónsson ha descritto la sua attività in Play ome una \"vera avventura\" e ha elogiato la \"compagnia aerea low-cost islandese\" dopo che è stata costruita in un \"tempo relativamente breve\". «Un panorama competitivo nell'industria dell'aviazione si tradurrà in tariffe più basse, in una selezione diversificata di destinazioni e in turisti stranieri di valore, il che è particolarmente importante per un'isola come l'Islanda. Play ha ormai lasciato la sua fase di start-up ed è cresciuta fino a diventare una compagnia aerea matura».\r

\r

Jónsson continuerà a lavorare per Play fino al 2 aprile 2024 e rimarrà come consulente della compagnia aerea per i prossimi mesi.\r

\r

In questo inizio 2024 la low cost opera attraverso un network di 40 destinazioni in Europa con cinque aeroporti serviti negli Stati Uniti e in Canada; in flotta ci sono 10 aeromobili, di cui sei A320neo e quattro A321neo.","post_title":"Cambio al vertice di Play: Einar Orn Olafsson è il nuovo ceo della low cost islandese","post_date":"2024-03-18T13:08:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710767325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair conferma gli impegni su Ancona con un network estivo che include 5 rotte (per Bruxelles, Catania, Düsseldorf, Cracovia e Londra) e 40 voli settimanali, stimando una crescita del traffico del 6% rispetto all'estate scorso e del +42% rispetto al 2019.\r

\r

«Ryanair continua a garantire più connettività, posti di lavoro e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea ad Ancona ed in Italia - ha dichiarato il country manager della low cost irlandese per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla -. Tuttavia, l’addizionale municipale continua a danneggiare la connettività, i posti di lavoro ed il turismo rendendo l’Italia meno competitiva rispetto ad altri Paesi dove questa sovrattassa non esiste. Ryanair chiede quindi allo Stato italiano di eliminare questa tassa turistica (addizionale municipale) per stimolare la crescita della capacità e ridurre le tariffe per i propri cittadini e passeggeri. Se il Governo italiano dovesse abolire l’addizionale municipale, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei».\r

\r

«Ryanair è un partner storico dell’aeroporto di Ancona su cui opera da più di 25 anni - ha sottolineato Alexander D’Orsogna, ceo di Ancona International Airport -. Ci auguriamo di poter ulteriormente ampliare nel prossimo futuro l’attuale offerta voli con nuove destinazioni attrattive sia per il cliente incoming che per il passeggero outgoing».","post_title":"Ryanair: cinque rotte e 40 voli settimanali nell'operativo estivo da Ancona","post_date":"2024-03-18T10:43:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710758628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463578","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un percorso parallelo multisensoriale con contenuti interattivi, opere da toccare e da ascoltare, guide nella lingua dei segni, nuovi device multimediali e introduzione di linguaggi contemporanei, per un Museo sempre più inclusivo e accessibile che promuove la cultura dell’incontro e dell’integrazione con la diversità.\r

\r

Sono queste alcune delle proposte portate a compimento dal Museo di Palazzo Pretorio di Prato, e che danno l’avvio alla prima parte delle celebrazioni per i 10 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 12 aprile 2014 dopo un complesso intervento di restauro dell’allora Museo Civico, chiuso da vent’anni e ospitato dal 1912 nel duecentesco Palazzo Pretorio.\r

\r

«In questi dieci anni il Museo di Palazzo Pretorio non ha mai smesso di saper raccontare la storia e la contemporaneità di Prato. E ancora oggi, con l'impegno di essere un Museo sempre più inclusivo e aperto, è testimone di una Città che, forte della sua identità di città partecipata, ha fatto dei temi dell’integrazione e dell’inclusione i fattori chiave di una governance multilivello - dichiara il Sindaco Matteo Biffoni - Dobbiamo sempre più prendere consapevolezza che la potenzialità e la forza competitiva di Prato sono dovute in parte alla sua capacità di essere una comunità che ha sconfitto i pregiudizi sulla diversità».\r

\r

Ispirato fin dalla sua riapertura ad una concezione rispettosa dei principi dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche, con una progettualità orientata all’inclusione, il Museo presenta ora nuovi interventi che insistono sulla prospettiva di una visione museologica aperta e sempre più inclusiva, realizzati grazie agli specifici fondi del PNRR dedicati alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della cultura pubblici a cui il Museo di Palazzo Pretorio ha avuto accesso grazie ad un progetto di sviluppo e implementazione delle proprie dotazioni tecnologiche e tiflodidattiche, improntato alla sempre maggiore accessibilità e ad una migliore fruizione dell’esperienza di visita.\r

\r

«Il programma delle Celebrazioni per il decennale si arricchisce con questo progetto che riflette quello che è da sempre l’impegno del Museo: promozione dell'inclusione, abbattimento di tutte le barriere, superamento dell'idea di museo quale contenitore di opere, costruendo nel tempo narrazioni articolate e iniziative condivise per coinvolgere pubblici sempre più ampi alla vita del Pretorio», afferma l’Assessore alla Cultura Simone Mangani.\r

\r

«Nella consapevolezza che l’arte debba essere vettore di coesione e di integrazione sociale, il Museo di Palazzo Pretorio si mette in gioco e dà così forma a nuovi modi di leggere la bellezza», aggiunge Rita Iacopino, direttrice del Museo di Palazzo Pretorio.\r

\r

Il nuovo percorso parte dal piano terra con un plastico multimediale interattivo che ricostruisce tridimensionalmente in scala il Palazzo Pretorio e che consente l’esplorazione tattile dell’edificio favorendo la “leggibilità” ai visitatori con ridotte capacità visive. Audio attivabili con un tocco sui punti corrispondenti muniti di sensore permettono di ripercorrere le fasi storiche del Palazzo in un viaggio attraverso alcuni significativi elementi architettonici.\r

\r

Convinto che l’inclusione sia un valore, il Museo sta lavorando anche al restyling e all’aggiornamento del Sito web e dell’App, con la creazione di nuove sezioni e contenuti, progettati per rendere possibile la navigazione anche da parte di un pubblico con difficoltà sensoriali o cognitive.","post_title":"Prato, il Museo di Palazzo Pretorio si rinnova con percorsi tattili e sensoriali","post_date":"2024-03-18T09:00:53+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1710752453000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463628\" align=\"aligncenter\" width=\"517\"] Lo staff di Trenitalia alla Bmt di Napoli[/caption]\r

\r

\"Il treno è un viaggio sostenibile per eccellenza - spiega Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità - Stiamo lavorando per un approccio alla sostenibilità sempre più completo, dal consumo di energia ai servizi e prodotti offerti a bordo, fino agli impianti di manutenzione implementati con pannelli autovoltaici\".\r

\r

[caption id=\"attachment_463635\" align=\"aligncenter\" width=\"487\"] Pietro Diamantini, direttore business Alta Velocità durante l'intervista[/caption]\r

\r

Dopo un 2022 di crescita, Trenitalia vuole oggi consolidare il risultato e crescere ulteriormente. \"Abbiamo lanciato iniziative commerciali e di prodotto per garantire non solo il miglior servizio, ma anche una miglior fruizione dell'esperienza viaggio, in primo luogo grazie alla capillarità sul territorio e all'intermodalità garantita, ma anche con un catalogo di intrattenimento a bordo sempre più ricco e a una flessibilità maggiore nel cambio biglietto, anche per le classi economy e super-economy\".\r

Agenzie\r

Confermato il rapporto privilegiato con il canale agenziale: \"Stiamo raccontando ad agenzie e tour operator tutte le opportunità commerciali pensate per loro - spiega Diamantini -, perché il ruolo della distribuzione è importantissimo, soprattutto oggi che è stato rivalorizzato nell'approccio consulenziale\".\r

\r

Nello stand della Bmt è presente tutto il team Sales AV per incontrare i partner, agenzie, tour operator e operatori del settore nazionali e internazionali e sviluppare i piani commerciali del 2024. Serafino Lo Piano, Vanessa Esposito, Fiorella Di Eleonora, Maurizio Mirone, Maria Paola De Rosa, Nicoletta Vitale, Diana De Vincenzo, Massimo Tedesco, Antonio Sbrizzo, Alessandro Russo, Valentina Iaquinto e Raffaella Recine. ","post_title":"Trenitalia: sostenibilità e supporto per le agenzie di viaggio","post_date":"2024-03-15T14:20:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1710512420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Poker di stelle per il 2024 di Volotea che ha ottenuto da Skytrax il significativo riconoscimento al termine dell'ultimo audit, che annualmente analizza diversi criteri, come la qualità e il servizio clienti, con valutazioni che vanno da 1 a 5 stelle.\r

Dopo un’attenta analisi di tutti i servizi offerti dal vettore, questo audit sottolinea il costante impegno della compagnia nell’offrire un’esperienza cliente di alto livello in aree chiave, come i servizi a bordo, il catering, l’eccellente servizio del personale in volo e l’efficienza delle attività aeroportuali. Il rapporto evidenzia anche i progressi nella sicurezza in cabina e nella gestione a terra, oltre a una migliore esperienza di prenotazione sul sito web della compagnia, grazie a un processo ancora più intuitivo e user-friendly.\r

«Si tratta di un risultato che riflette lo sforzo e l’impegno del nostro team, oltre alla fiducia e soddisfazione dei nostri passeggeri - ha commentato Alex de Jesús, chief experience officer della compagnia aerea spagnola -. Infatti, registriamo un tasso di raccomandazione del 90% da parte dei nostri clienti Megavolotea. In Volotea, ci impegniamo a migliorare ogni aspetto del viaggio, dalla prenotazione all’imbarco. Ma non vogliamo fermarci qui: siamo sempre alla ricerca di modi innovativi che ci consentono di perfezionare il nostro servizio, superando le aspettative dei nostri passeggeri».\r

La compagnia aggiunge questa valutazione ai traguardi già ottenuti in questi anni, tra cui il riconoscimento da parte di Skytrax come “Best European Low-Cost Airline” nel 2023 - definito dai media di tutto il mondo come “l’Oscar dell’industria aeronautica”. Inoltre, proprio nelle scorse settimane, Volotea è stata premiata come “Europe’s Leading Low-Cost Airline” per il 2024 ai recenti World Travel Awards, un riconoscimento ricevuto anche nel 2021 e nel 2022, a conferma della qualità del servizio offerto nel panorama competitivo dei viaggi aerei low-cost.","post_title":"Volotea ottiene le quattro stelle da Skytrax","post_date":"2024-03-15T13:17:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710508661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463520","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio 2023 positivo per l'aeroporto Marconi di Bologna che archivia il 2023 con ricavi consolidati per 145,1 milioni di euro, +7,8% rispetto al 2022, e pari ad una crescita del +15,9% se confrontati con il 2019.\r

\r

L'ebit del Marconi si è attestato a 25,8 milioni di euro contro un risultato di 36 milioni del 2022 (14,7 milioni al netto del Contributo Covid) e di 31,1 milioni di euro nell’ultimo anno pre-Covid. L'esercizio si chiude con un utile consolidato di 16,7 milioni di euro contro 31,1 milioni del 2022 (di cui 21,1 milioni dovuti al contributo derivante dal Fondo di compensazione). Al netto di tale contributo straordinario, l’utile del 2022 con cui confrontare il risultato dello stesso periodo del 2023 ammonta a 10 milioni di euro e la crescita è quindi del 67,5%.\r

\r

«Possiamo definire il 2023 come l’anno della definitiva ripresa delle attività, con oltre un anno di anticipo sulle previsioni, pur in uno scenario globale caratterizzato da una profonda incertezza e volatilità - ha commentato Nazareno Ventola, ad e direttore generale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna -. In tale contesto siamo stati in grado di gestire il ritorno a pieno regime del traffico nel nostro aeroporto, seppur in un contesto caratterizzato dalla presenza di diversi cantieri, che ci accompagneranno anche nei prossimi anni e che hanno lo scopo di migliorare ulteriormente, nel breve e nel lungo termine, le nostre infrastrutture e, di conseguenza, l’esperienza di viaggio».\r

\r

Nel 2023 sono stati complessivamente 9.970.284 i passeggeri registrati, in crescita del 17,4% rispetto al 2022, 78.658 i movimenti (+11,0%) e 50.994 le tonnellate di merce trasportata (-7,6%). Prendendo invece a riferimento il 2019, ultimo anno pre-Covid, il traffico passeggeri è stato nell’ultimo anno superiore del 6%, con luglio come il miglior mese di sempre nella storia dello scalo. Numeri che hanno permesso allo scalo bolognese di confermarsi al settimo posto in Italia per numero di passeggeri.\r

l traffico low cost ha fatto registrare una variazione positiva dei volumi rispetto sia al 2022, con un +11,4%, che al 2019 con un +23,6%, mentre il traffico legacy ha mostrato un recupero più lento: +32,7% rispetto al 2022 ma -17,2% rispetto al 2019, oltre ad una contrazione dei movimenti sempre rispetto al 2019.\r

Analizzando le performance dei vettori, Ryanair si conferma la prima compagnia sullo scalo con il 53,3% del traffico totale, seguita da Wizz Air con il 9,7%, in crescita rispetto al 5,4% del 2019 e da Air France con il 2,9%.","post_title":"L'Aeroporto Bologna archivia il 2023 con profitti per 16,7 milioni di euro","post_date":"2024-03-15T09:51:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710496316000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463478","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si consolidano le top 5 delle cinque principali aziende italiane per fatturato nei settore dell'ospitalità e del tour operating. Lo rivela il tradizionale lavoro di analisi svolto da Pambianco e presentato ieri alla Borsa di Milano, in occasione della seconda edizione dell'Hotellerie Summit. Per quanto riguarda in particolare le imprese del turismo organizzato, a svettare su tutte nel 2023 si è confermata come prevedibile la divisione tour operating di Alpitour che ha chiuso l'anno fiscale il 31 ottobre a 1,361 miliardi di euro, appena un milione sotto i livelli pre-Covid del 2019, ma mettendo al contempo a segno una crescita del 57% rispetto al 2022. A seguire ancora una volta Veratour a quota 230 milioni (249 mln nel 2019, 181 mln nel 2022), mentre sul gradino più basso del podio troviamo sempre Quality Group con 205 milioni (173 mln nel 2019; 111 mln nel 2022). L'unica variazione si è registrata tra la quarta e la quinta piazza, con il gruppo Nicolaus e Idee per Viaggiare che hanno invertito le rispettive posizioni: la compagnia pugliese è ora sopra con 148 milioni (91 mln nel 2019; 94 mln nel 2022), mentre IpV ha chiuso l'anno il 31 ottobre a 105 milioni (50 mln nel 2019; 97 mln nel 2022).\r

\r

Discorso simile per quanto riguarda il segmento dell'ospitalità, che vede nuovamente Starhotels in cima alla classifica con 304 milioni di euro (216 mln nel 2019; 243 mln nel 2022), seguito sempre dal gruppo Una poco sopra i 200 milioni (124 mln nel 2019; 146 mln nel 2022), nonché da Th Resorts a quota 187 milioni (94 mln nel 2019; 136 mln nel 2022). Appena sotto il podio c'è ancora una volta la divisione alberghiera di Alpitour con 177 milioni di euro (107 mln nel 2019; 134 mln nel 2022 - chiusura bilanci al 31 ottobre). In fondo alla top 5 troviamo infine l'unica new entry 2023 delle due classifiche: il gruppo Aeroviaggi - Mangia's che con i suoi 117 milioni di euro ha scalzato dalla posizione Hnh Hospitality, capace comunque di raggiungere i 106 milioni (34 mln nel 2019; 71 mln nel 2022).\r

\r

Pambianco ha poi introdotto quest'anno per la prima volta anche la top 5 dedicata agli operatori del benessere: una classifica dominata da Qc Spa of Wonders che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 147 milioni (87 mln nel 2019; 105 mln nel 2022). Più lontano si trova Terme e Grandi Alberghi Sirmione a quota 44 milioni (40 mln sia nel 2019, sia nel 2022), tallonata da Lefay Resorts a 42 milioni (34 mln nel 2019; 37 mln nel 2022). Non molto distanti si piazzano anche la nuova holding creata nel 2021 da Massimo Caputi, Terme Italia, che ha raggiunto i 37 milioni (stesso livello del 2022), nonché Gb Thermae Hotels con 36 milioni di valore di produzione totale (37 mln nel 2019; 36 mln nel 2022).","post_title":"Pambianco: si consolidano le top 5 per fatturato di hotel e to in Italia. Unica novità Mangia's","post_date":"2024-03-14T13:32:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1710423162000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463451","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riuniti per la prima volta insieme a Genova per l’inedita CLIA Cruise Week, tutti i leader del settore crocieristico chiedono in modo unitario maggiore impegno per la produzione di carburanti marini sostenibili utilizzabili su larga scala.\r

\r

Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione Europea per il 2030, la CLIA stima, infatti, che nel 2025 saranno necessarie 44.000 tonnellate ulteriori di nuovi carburanti green (in base ai consumi registrati nel 2022). Per tale ragione è necessario una accelerazione da parte di tutti gli attori. Una proposta concreta che arriva dalle compagnie è reinvestire i proventi dell’ETS in un fondo dedicato allo sviluppo di combustibili e infrastrutture portuali green.\r

\r

«Gli ingenti investimenti delle compagnie sono alla base del nostro futuro a emissioni zero, ma non basta - dice Jason Liberty, CLIA Global Chair - La collaborazione tra il nostro settore, i leader mondiali, gli stakeholders e le istituzioni è determinante per assicurare che i combustibili marini sostenibili siano disponibili, affidabili e utilizzabili su larga scala. Vogliamo rafforzare la nostra partnership con Porti, Governi e Comunità per realizzare pienamente la transizione ecologica del settore marittimo».\r

\r

I vertici di CLIA hanno annunciato che le compagnie investiranno 34 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per il varo di 55 nuove navi, sempre più ecologiche e sostenibili, a conferma dell’impegno per arrivare a zero emissioni nette al 2050. Le compagnie stanno collaborando con i produttori di carburanti e investendo in nuove tecnologie di propulsione. Tuttavia, se anche ogni nuova nave da crociera è sempre “più verde” della precedente, c’è ancora tanta strada da fare. A riguardo, CLIA chiede il supporto dei governi, così da accelerare la transizione ambientale nel comparto marittimo e anche per fissare obiettivi ancora più ambiziosi per ciò che riguarda la produzione di biocarburanti e di carburanti sintetici a base di carbonio.","post_title":"Clia Cruise Week, le compagnie chiedono impegno pubblico per la produzione di carburanti green","post_date":"2024-03-14T12:26:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1710419203000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"463456","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling, al giro di boa dei primi 20 anni di operatività all'aeroporto di Roma Fiumicino, celebra l'anniversario con 30 milioni di passeggeri trasportati sullo scalo, che è diventato base del vettore del gruppo Iag dal 2012.\r

\r

Sono quattro gli aeromobili (A320) posizionati a Roma che servono le principali capitali europee come Barcellona (fino a 6 voli giornalieri), Parigi (fino a 4 voli giornalieri) o Londra (fino a 3 voli giornalieri), arrivando a proporre un totale di 13 rotte nella stagione estiva 2024.\r

\r

Attualmente, Vueling è la compagnia aerea leader sulla rotta Italia-Barcellona ed è la seconda sul corridoio Italia-Spagna. In particolare, con fino a 6 frequenze giornaliere offerte, il vettore è leader nel collegamento Fiumicino – Barcellona El Prat, il suo hub principale dove nel 2023 ha fatto volare quasi un passeggero su due.\r

\r

A questi dati e traguardi importanti, si aggiunge l'eccellenza operativa nei primi due mesi del 2024: a Fiumicino, la compagnia ha infatti registrato tassi di puntualità dell’86,3% e dell’86,6% rispettivamente a gennaio e febbraio, che la posizionano come la compagnia aerea low cost più puntuale in questo aeroporto per questo inizio di anno.\r

\r

«In 20 anni di operatività in Italia, Vueling ha reso evidente il suo impegno nei confronti di questo paese e soprattutto nei confronti dell’aeroporto di Roma-Fiumicino, sua base strategica dal 2012 e diventato ad oggi una delle sue basi internazionali più importanti” - commenta Jordi Pla, director Network & Alliances – “Per noi, offrire il miglior servizio ai nostri clienti e garantire l’eccellenza operativa sono elementi chiave per continuare a essere leader nei mercati in cui decidiamo di operare. Per questo, continueremo a lavorare per offrire agli italiani opzioni convenienti per scoprire le destinazioni del nostro ampio network durante tutto l'anno».\r

\r

«Accogliere il 30 milionesimo passeggero trasportato da Vueling a Roma è motivo di grande soddisfazione perché racconta la storia di una duratura collaborazione che oggi si rinnova - ha aggiunto Federico Scriboni, head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma -. Una relazione consolidata nel tempo e rafforzata dalla scelta di Vueling di avviare più di 10 anni fa a Roma una tra le più importanti basi operative al di fuori della Spagna. Oggi si rinnova l’impegno di cooperare al comune obiettivo di offrire un’esperienza di viaggio di assoluta qualità, massimizzando il potenziale di Fiumicino che, per il settimo anno consecutivo, è stato riconosciuto da Aci World miglior aeroporto in Europa, nella categoria scali con oltre 40 milioni passeggeri, per la qualità dei servizi».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Vueling consolida il legame con Roma Fiumicino: 30 mln di passeggeri in 20 anni di attività","post_date":"2024-03-14T12:00:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1710417642000]}]}}