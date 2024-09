Calabria, stagione di crescita per i tre aeroporti con un +8,5% rispetto al 2023 Una stagione di crescita a pieno ritmo per gli aeroporti della Calabria: a confermarlo sono i dati resi noti dal presidente della regione, Roberto Occhiuto, attraverso i suoi canali social. «Nel 2024 troviamo 3.639.000 passeggeri, questa è la stima che stiamo facendo, a fronte di 3.003.000 nell’anno precedente. Quindi c’è una crescita dell’8,5% in Calabria». Lo scalo di Lamezia Terme «crescerà da novembre a dicembre con un più 5-6%» mentre Reggio Calabria è «l’aeroporto che cresce di più in Italia e chiuderà il 2024 con un più 115%, 640.000 passeggeri a fronte dei 290.000 del 2023». Numeri positivi anche per il Sant’Anna di Crotone che segna un «incremento del 48,1%». L’anno scorso sono stati 227.000 i passeggeri atterrati nell’aeroporto della città di Pitagora, quest’anno 314.315. «E’ un sistema che si sta sviluppando ulteriormente perché abbiamo altri accordi già ratificati con Ryanair su Lamezia Terme, Reggio e Crotone e ci sono altri contatti con altri vettori per far arrivare in Calabria più turisti possibili». Occhiuto ribadisce infine la strategicità del comparto turistico per tutto il territorio: «La nostra regione farà del turismo il suo driver, uno dei principali dello sviluppo». Condividi

