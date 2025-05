Busitalia: i biglietti ‘The Mall by Bus’ e ‘Orio al Serio Airlink’ acquistabili anche su Trainline I biglietti Busitalia per i collegamenti “The Mall by Bus” e “Orio al Serio Airlink” sono ora acquistabili in modalità combinata sia attraverso le agenzie di viaggio convenzionate con Trenitalia, sia sulla piattaforma Trainline. La società del Gruppo Fs rafforza così la propria presenza nel settore dei trasporti dedicati al turismo in un’ottica di intermodalità, portando due dei suoi servizi più apprezzati anche su alcune delle principali piattaforme di distribuzione turistica online, italiane e internazionali. I servizi, già disponibili in modalità combinata treno + bus sui canali digitali di Busitalia e Trenitalia, entrano così nel circuito della distribuzione turistica globale, rendendo l’esperienza di viaggio ancora più integrata e accessibile per turisti e viaggiatori internazionali. L’integrazione nei canali di vendita del trade, digitali e internazionali, consolida il posizionamento di Busitalia come operatore al servizio del turismo sostenibile e della mobilità integrata, capace di connettere i principali hub ferroviari e aeroportuali con le destinazioni turistiche più attrattive del Paese. Condividi

