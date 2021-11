Brussels Airlines: nuova livrea e nuovo slogan

La compagnia aerea Brussels Airlines ha svelato giovedì una nuova livrea, dichiarandosi pronta ad affrontare le sfide future e sottolineando ancora una volta l’importanza del marchio belga.

La compagnia belga con base all’aeroporto di Bruxelles-Zaventem conferma la sua posizione sul mercato con una nuova brand identity. Colori aggiornati, un nuovo logo e una nuova livrea aeronautica sono segni visivi del nuovo capitolo dell’azienda, che si dichiara “pronta ad affrontare le sfide future e sottolinea ancora una volta l’importanza del marchio belga. Un capitolo che enfatizza la customer experience, l’affidabilità e la sostenibilità mantenendo una struttura di costi competitiva”.

Oltre alla nuova identità visiva, la nuova brand identity si traduce anche in un nuovo slogan: “Sei in buona compagnia”. “Abbiamo scelto uno slogan che sottolinea il nostro bene più prezioso, ovvero l’ospitalità offerta ai nostri passeggeri dal nostro incredibile staff. Il modo in cui lavorano, davanti ai clienti e dietro le quinte, assicura che i nostri passeggeri siano in buone mani. Impegnandoci nella trasparenza, investendo in una flotta più ecologica e confortevole, essendo disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e assicurando che i nostri passeggeri siano seduti insieme senza costi aggiuntivi, vogliamo offrire ai nostri clienti ciò che conta davvero per loro. Nessuna stampa fine, solo buon senso ”, spiega Michel Moriaux, head of marketing di Brussels Airlines