Brussels Airlines: nel 2024 l’arrivo del decimo A330 e il ritorno a Nairobi Brussels Airlines aggiunge un decimo Airbus A330 alla flotta di lungo raggio e cresce nell’Africa sub-sahariana, il suo mercato più importante. Grazie alla capacità extra la compagnia aerea del Gruppo Lufthansa riapre la rotta per Nairobi e aumenta i collegamenti tra Bruxelles e Kigali a un servizio giornaliero. Il nuovo velivolo porta ai livelli pre-Covid il numero di A330 operativi mentre sale a 18 il numero di destinazioni servite nell’Africa sub-sahariana. Il nuovo Airbus A330 sarà operativo nell’estate del 2024. I biglietti per i voli tra Bruxelles e Nairobi saranno in vendita da domani, con il primo volo previsto per giugno 2024. Sarà operativo sei giorni alla settimana durante l’orario estivo. Nella stagione invernale, la rotta verrà effettuata quattro volte a settimana. Sempre nella winter verrà aggiunto all’operativo un volo diretto extra per Dakar e una rotazione extra per Banjul/Conakry e Monrovia/Freetown. «Con l’aggiunta di Nairobi al network, le frequenze giornaliere per Kigali e i voli extra per l’Africa occidentale, offriamo più scelta che mai ai passeggeri che viaggiano da e per l’Africa. Il decimo aereo di lungo raggio è un chiaro segno della fiducia del Gruppo Lufthansa in Brussels Airlines e rafforza il nostro ruolo di hub per l’Africa per il gruppo» sottolinea Dorothea von Boxberg, ceo del vettore. «Il Kenya rimane un mercato di riferimento per Lufthansa Group nell’Africa orientale, in gran parte guidato dal significativo aumento della domanda e dalla ripresa dei viaggi, insieme all’immenso sostegno della comunità locale nella regione – osserva Kevin Markette, direttore generale Africa Orientale, Gruppo Lufthansa -. Con l’aggiunta dei sei voli settimanali per Nairobi, il Gruppo Lufthansa offrirà 18 collegamenti settimanali per il Kenya nell’estate 2024, inclusi voli giornalieri Lufthansa per la capitale e cinque voli settimanali diretti Discover Airlines per Mombasa». Condividi

Terme di Saturnia porta in Asia la Maremma Toscana, in occasione del Global Tourism Economy Forum di Macao, dove l’Italia sarà presente come partner country. Organizzato dal ministero del Turismo a partire dal prossimo 17 settembre, il tour promozionale è riservato a dieci operatori italiani.\r

\r

Prima dell’inizio del Gtef 2023, inoltre, il ministro del Turismo italiano incontrerà a Seoul il general manager di Turkish Airlines e il titolare del dicastero della Cultura, sport e turismo cinese. La cerimonia di inaugurazione del forum è in programma a Macao il 21 settembre, a cui seguiranno sessioni di panel diverse, tra cui Verso la destinazione 2030: investire nelle persone, nel pianeta, nella prosperità, oltre a numerosi incontri bilaterali (ministri, autorità, protagonisti del settore turistico quali tour operator asiatici, compagnie aeree e travel agency).\r

\r

Nel 2019 le presenze in Italia di turisti cinesi sono state oltre 5 milioni, ma nel 2024 si prevede possano superare i 7 milioni, rappresentando un mercato importantissimo e per di più destagionalizzato, quindi di maggior valore per la Maremma e la Toscana.\r

Terme di Saturnia ha quindi predisposto un ampio dossier su proprio territorio, che raccoglie le potenzialità dei luoghi in termini di attrazione turistica e sviluppo.","post_title":"Le Terme di Saturnia in Asia per promuovere la Maremma Toscana","post_date":"2023-09-12T14:51:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694530261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452002","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Estate da record per l'industria turistica della Giamaica che ha totalizzato entrate per oltre 1,5 miliardi di dollari e più di un milione di visitatori, tra cui 230.000 crocieristi. I dati sono quelli resi noti dal Ministro del Turismo Edmund Bartlett, che ha sottolineato come «alla fine di agosto il numero di visitatori complessivi sia salito a 2,7 milioni con un guadagno superiore ai 2,9 miliardi di dollari, pari ad un aumento del 16,2% rispetto al 2022».\r

\r

«Questa è la nostra migliore estate non solo dopo il Covid, ma a livello globale» ha dichiarato il ministro in occasione del lancio del Jamaica Product Exchange a Kingston, in corso dall'11 al 13 settembre.\r

\r

La destinazione caraibica nel 2022 ha ospitato 3,3 milioni di visitatori e ha guadagnato circa 3,7 miliardi di dollari, mentre le proiezioni per il 2024 parlano di guadagni di 4,1 miliardi di dollari. Nel 2019 i guadagni si erano attestati a quota 3,64 miliardi di dollari.\r

\r

Il programma del Japex include anche l'Hosted New Buyer del Jamaica Tourist Board che dovrebbe garantire la partecipazione di diverse nuove compagnie aeree e fornitori chiave per incentivare nuovi flussi turistici e creare opportunità di partnership dall'Europa orientale, India e America Latina.\r

\r

«Ciò è in linea con i nostri sforzi strategici per attingere a nuovi mercati per attirare più visitatori e aumentare i nostri guadagni. Questi nuovi mercati rappresentano anche un enorme potenziale turistico in termini di posti di lavoro e investimenti. Con oltre 200 delegati tra cui acquirenti e fornitori, 20 paesi e una forte rappresentanza mediatica internazionale quest'anno, Japex segnala rinnovata speranza e ottimismo per nuovi affari e visibilità positiva» ha sottolineato Bartlett.","post_title":"La Giamaica centra un'estate di entrate record: oltre 1,5 miliardi di dollari","post_date":"2023-09-12T12:54:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1694523282000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451996","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Brussels Airlines aggiunge un decimo Airbus A330 alla flotta di lungo raggio e cresce nell'Africa sub-sahariana, il suo mercato più importante. Grazie alla capacità extra la compagnia aerea del Gruppo Lufthansa riapre la rotta per Nairobi e aumenta i collegamenti tra Bruxelles e Kigali a un servizio giornaliero. Il nuovo velivolo porta ai livelli pre-Covid il numero di A330 operativi mentre sale a 18 il numero di destinazioni servite nell’Africa sub-sahariana.\r

\r

Il nuovo Airbus A330 sarà operativo nell'estate del 2024. I biglietti per i voli tra Bruxelles e Nairobi saranno in vendita da domani, con il primo volo previsto per giugno 2024. Sarà operativo sei giorni alla settimana durante l'orario estivo. Nella stagione invernale, la rotta verrà effettuata quattro volte a settimana. Sempre nella winter verrà aggiunto all'operativo un volo diretto extra per Dakar e una rotazione extra per Banjul/Conakry e Monrovia/Freetown.\r

\r

«Con l’aggiunta di Nairobi al network, le frequenze giornaliere per Kigali e i voli extra per l’Africa occidentale, offriamo più scelta che mai ai passeggeri che viaggiano da e per l’Africa. Il decimo aereo di lungo raggio è un chiaro segno della fiducia del Gruppo Lufthansa in Brussels Airlines e rafforza il nostro ruolo di hub per l’Africa per il gruppo» sottolinea Dorothea von Boxberg, ceo del vettore. \r

\r

«Il Kenya rimane un mercato di riferimento per Lufthansa Group nell’Africa orientale, in gran parte guidato dal significativo aumento della domanda e dalla ripresa dei viaggi, insieme all’immenso sostegno della comunità locale nella regione - osserva Kevin Markette, direttore generale Africa Orientale, Gruppo Lufthansa -. Con l’aggiunta dei sei voli settimanali per Nairobi, il Gruppo Lufthansa offrirà 18 collegamenti settimanali per il Kenya nell’estate 2024, inclusi voli giornalieri Lufthansa per la capitale e cinque voli settimanali diretti Discover Airlines per Mombasa».","post_title":"Brussels Airlines: nel 2024 l'arrivo del decimo A330 e il ritorno a Nairobi","post_date":"2023-09-12T12:24:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694521459000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451982","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Un decreto folle basato su dati spazzatura»: è un Michael O’Leary particolarmente agguerrito quello che stamattina a Milano ha sparato a zero sul decreto caro-voli del Governo italiano. «Non sanno neppure spiegare come funziona - ha rimarcato il ceo del gruppo Ryanair -. Nessuno, dal ministro Urso ai suoi collaboratori, ha idea di cosa sia il pricing del trasporto aereo (...). L'unico risultato sarà quello che porterà alla riduzione dei voli sul network domestico italiano aumentando le tariffe (...). E' un decreto illegale e sono convinto che Bruxelles lo boccerà, visto che secondo le norme europee i prezzi vengono fissati dal mercato. Noi non lo rispetteremo!» \r

Urso e Enac\r

A finire nel mirino di O'Leary sono in tanti. Oltre al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ci sono l'Enac «che ha fornito consigli falsi e inaccurati per stilare il decreto». E anche i famigerati algoritmi che le compagnie aeree utilizzerebbero per la profilazione web degli utenti. «Non abbiamo algoritmi simili. Non ci interessa se viene utilizzato uno smartphone Apple o Samsung, sono tutte stronzate. Non ci interessa la geolocalizzazione e neppure quale browser venga usato. A determinare le tariffe è l'andamento del riempimento degli aerei. Punto». \r

\r

Tagli anche sulla Sicilia, ma più rotte internazionali\r

\r

Il passo indietro sulla capacità domestica italiana della low cost è cominciato con la riduzione del 10% delle rotte sulla Sardegna. «Cui seguirà un taglio simile anche sulla Sicilia. Ma Ryanair continua malgrado tutto a investire sul mercato italiano. Che vale il 20% del traffico totale, con nuove rotte internazionali». A cominciare da Milano che vede due nuovi aerei basati e 10 nuove rotte per la stagione invernale in arrivo. Nello specifico un nuovo velivolo a Milano Bergamo e 7 nuove rotte internazionali (Belfast, Lapland, Kaunas, Lublino, Iasi, Cluj e Tirana) con l'obiettivo di trasportare 13 milioni di passeggeri all'anno; un nuovo aeromobile anche per Malpensa, dove le nuove rotte saranno tre (Bruxelles, Tenerife e Lanzarote), per 4 milioni di passeggeri all'anno».\r

\r

Immancabile una battuta sull'affaire Ita Airways-Lufthansa: «La Commissione approverà presto l'accordo e per noi va bene perché con l'arrivo di Lufthansa i prezzi dei biglietti aumenteranno ancora e i passeggeri saranno incoraggiati a scegliere i vettori che offrono tariffe più basse».\r

\r

","post_title":"Ryanair, O'Leary sul caro voli: «Non rispetteremo il decreto illegale»","post_date":"2023-09-12T11:35:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1694518512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451974","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Assoturismo e Santanchè. Ho sempre pensato che Winston Churchill avesse ragione quando diceva: «Credo solo alle statistiche che posso falsificare personalmente». Naturalmente si tratta di una delle sue straordinarie battute che mettono in evidenza uno spirito e una prontezza di intelletto del tutto smarriti ai tempi d'oggi (specialmente nella classe politica. In quella italiana sopratutto).\r

\r

Ma ritorniamo alle statistiche. Allora Assoturismo, federazione del turismo di Confesercenti sostiene che l'apporto degli italiani sulle vacanze non è stato quello previsto sia dal mercato che dalle istituzioni. Rileggiamo il paragrafo: «A registrare una performance negativa è stata proprio la domanda interna con una netta flessione degli italiani (-5,7%)». Sostenendo inoltre che la stagione è stata salvata dagli stranieri.\r

I dati univoci non esistono\r

Bene. Interpellata da La Stampa il ministro del turismo Santanchè afferma di non essere d'accordo con questi dati. Leggiamo cosa dice: «Sul turismo circolano troppi dati provenienti da rilevazioni statistiche differenti perché i panieri di riferimento sono diversi a seconda della fonte» e fin qui potremmo anche essere d'accordo. Poi continua: «Pertanto, non esistono dati univoci e questo molto, forse anche troppo spesso, genera confusione, soprattutto sui mezzi di comunicazione».\r

\r

Quindi non esistono dati univoci. Almeno secondo il ministro. E se seguiamo questa logica anche i dati del ministero sarebbero portatori di confusione? O quelli ufficiali no. E chi lo dice che sono ufficiali? Dobbiamo aspettare i dati letti dal ministro o anche quelli suoi generano confusione? ci faccia capire perché noi che lavoriamo nei giornali vorremmo evitare di fare ulteriore confusione. Insomma con questa uscita il ministro è riuscita a instillare dubbi su tutti i dati che le varie istituzioni divulgano, confermando quindi la teoria di Winston Churcill.\r

\r

Non ne sarei meravigliato.\r

\r

ga\r

\r

","post_title":"Assoturismo: italiani in calo del 5,7%. Santanchè:« Non sono d'accordo»","post_date":"2023-09-12T10:21:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1694514064000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sei giorni e cinque notti di allenamento del mindset per conoscersi e raggiungere il massimo dalle proprie capacità, facendo leva non solo sulla preparazione fisica e su un corretto metabolismo, ma anche su mente, emozioni e soft skills. La Sport Cruise di Going e la Pelle Azzurra fissa le nuove date d’autunno: la crociera con mental coach e atleti olimpici e paralimpici salpa il 25 ottobre da Genova a bordo della Msc Fantasia per far rotta sulla Spagna e rientrare il 30 ottobre 2023.\r

\r

«Mente, emozioni e soft skills pesano dal 40 all’85% sul risultato finale di una gara – argomenta Sara Haeuptli, co-fondatrice della onlus la Pelle Azzurra, counselor relazionale e coach professionista -: la gestione dell’emotività, così come la preparazione della mentalità alla competizione costituiscono i tre quarti dell’opera».\r

\r

Progetto della linea di prodotto Going4Cruise, Sport Cruise è una crociera tematica rivolta a chi voglia migliorare il proprio approccio al raggiungimento degli obiettivi in ambito sportivo, professionistico, amatoriale e agonistico, ma anche manageriale e durante un percorso di studio. Il programma prevede la partecipazione di una nutrita lista di sportivi professionisti, coinvolti durante le lezioni d’aula. : «Quando si parla di prestazione sportiva automaticamente si tende a pensare alla mera prestazione fisica – spiega per esempio Katia Aire, cinquantenne atleta paralimpica del nuoto e di handbike, bronzo a Tokyo 2020 -. Tuttavia, corpo, mente ed emozioni sono parti indissolubilmente legate, a tal punto da rendere le prime degli acceleratori di risultati o scogli insormontabili. Impareremo a utilizzarli a nostro vantaggio».\r

\r

Complessivamente, i training d’aula saranno di due giornate: il 26 e il 29 ottobre, più la full immersion serale del giorno della partenza (il 25 ottobre). Oltre a Katia Aire, gli atleti presenti durante la crociera, salvo convocazioni di gare nazionali, saranno Ivan Territo, campione italiano Paraduathlon; Fabrizio Pagani, sei world record in apnea dinamica diversamente abili; Giada Andreutti, national team Olimpiadi Pechino 2022 in bob singolo e doppio; Veronica Frosi, atleta paralimpica vicecampionessa italiana di crono nell'handbike e la più giovane handbiker in Europa (prima gara con la maglia azzurra e podio in Coppa del mondo di paraciclismo 2023); Sara Brogiato, maratoneta piemontese con alcune presenze in nazionale per le gare Cross Europei, Mezza maratona mondiale, Coppa Europa 10mila; Annalisa Cozzarini, vogatrice titolo italiano National Team Coastalrowing; Cristina Nuti, triatleta, prima donna al mondo affetta da sclerosi multipla a completare un Ironman.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Torna la Sport Cruise di Going: si parte da Genova il 25 ottobre","post_date":"2023-09-12T10:06:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694513167000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451961","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France-Klm ha dato il benvenuto ufficiale a Carlo Dario Liotta, nuovo pr & communication manager per i paesi East Mediterranean - Italia, Grecia, Cipro, Turchia, Israele, Malta e Albania.\r

\r

“Con grande piacere accogliamo l’arrivo di Carlo nel nostro team - ha spiegato la marketing director Air France-Klm East Mediterranean, Lucia Impiccini - certi che la sua presenza ed esperienza saranno un valido contributo a tutte le attività che il gruppo svilupperà all’interno del nostro establishment.”\r

\r

Con una crescita costante nel mondo del marketing, Liotta, 31 anni, ha lavorato in alcuni dei più importanti nomi del panorama turistico italiano.\r

\r

La sua presentazione è stata parte della commemorazione per ricordare Gianluca Andolfi, scomparso prematuramente lo scorso 11 settembre. \"Un’ulteriore profonda dimostrazione di stima e rispetto per l’ex-collega, che ha lasciato un segno indelebile all’interno di tutto lo staff del gruppo Air France-Klm\" sottolinea una nota della compagnia.","post_title":"Air France-Klm: Carlo Liotta è il nuovo pr & communication manager per i paesi East Mediterranean","post_date":"2023-09-12T09:55:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1694512531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lisa Nincheri è la nuova corporate director of revenue strategy & distribution di Bluserena. Si occuperà di prevedere la domanda di mercato, garantire strategie di vendita efficaci, creare strategie di overselling e ottimizzare i canali di distribuzione, mettendo a servizio del gruppo in continua espansione un’expertise invidiabile.\r

\r

Lisa Nincheri vanta infatti una solida esperienza nell’area revenue, maturata dal 2005 in Starhotels dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel dipartimento corporate del gruppo. Dal 2020, come area director of revenue management – Central Italy, è stata responsabile di sette proprietà a 4 e 5 stelle, dedicando particolare attenzione all’average daily rate increase e definendo un piano strategico condiviso che ha portato a ottimi risultati e a un notevole implemento in termini di budget.\r

\r

“Credo nella forza della positività e mi sforzo sempre di trovare il lato favorevole in ogni situazione - commenta la stessa Lisa Nincheri -. Mi piace interagire con le persone e credo nel potere della collaborazione e del lavoro di squadra, elementi fondanti del management di Bluserena. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio insieme”.","post_title":"Lisa Nincheri nuova corporate director of revenue strategy & distribution di Bluserena","post_date":"2023-09-12T09:52:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1694512329000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451967","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nessuno dei passeggeri King Holidays in Marocco ha subito alcun danno. Il to conferma l’intenzione di dare continuità alla programmazione. E' la comunicazione ufficiale dell'operatore capitolino, in relazione agli eventi sismici che hanno colpito i villaggi dell’Atlante e Marrakech nel corso degli ultimi giorni. “Appena appresa la notizia dalle fonti ufficiali – dichiara la responsabile prodotto, Barbara Cipolloni – abbiamo contattato i nostri corrispondenti per assicurarci delle condizioni dei passeggeri. Sabato avevamo dei clienti in fase di rientro per l’Italia e dei clienti in partenza per il tour dedicato al Sud e alla strada delle mille kasbah, che hanno deciso di effettuare comunque il viaggio. Per garantire lo svolgimento dell’itinerario in totale sicurezza, abbiamo sostituito il tour di gruppo con un circuito su base privata, informando tempestivamente i clienti e le loro agenzie. I passeggeri stanno quindi viaggiando in auto, accompagnati da guide e autisti dedicati che garantiscono loro la massima assistenza. La nostra programmazione comprende tutto il Paese e al di fuori dell’area dell’epicentro e di Marrakech non registriamo disagi particolari”.\r

\r

Sulla base dei riscontri ricevuti, nella stessa Marrakech i danni sono concentrati in alcune zone della Medina, costruite senza criteri antisismici: la parte nuova non sembra aver subito conseguenze importanti, al pari di hotel e ristoranti dedicati all’accoglienza dei turisti. “Il Marocco – prosegue Barbara Cipolloni – è una delle destinazioni più amate dagli italiani ed era in rapida ripresa dopo lo stop pandemico. In un momento come questo, la nostra risposta alla tragedia che ha colpito migliaia di famiglie è la scelta di non abbandonare il Paese e il suo popolo, fatto anche di tanti lavoratori del turismo, che mai come oggi hanno bisogno di noi. Confidiamo in un ritorno alla normalità della città di Marrakech nel più breve tempo possibile e da parte nostra, salvo indicazioni contrarie della Farnesina, riconfermiamo tutti gli impegni presi. Possiamo contare su più di trent’anni di esperienza e di rapporti umani con guide, autisti e assistenti che sono pronti a far viaggiare i clienti in completa e totale sicurezza, affinché possano scoprire quanto di straordinario il Paese ha da offrire e contribuire, con la loro presenza, ad aiutarlo a rialzarsi”.\r

\r

Al momento la programmazione King Holidays per i mesi invernali comprende tour e soggiorni, con partenze dall’Italia tutte le settimane e combinazioni speciali nel corso dei ponti e delle festività. A questi si aggiungono un nutrito numero di viaggi di gruppo, organizzati su misura.","post_title":"Cipolloni, King Holidays: confermiamo gli impegni presi. Non abbandoniamo il Marocco","post_date":"2023-09-12T09:46:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694512004000]}]}}