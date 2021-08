Brussels Airlines, ipotesi di sciopero per assistenti di volo e steward

I sindacati della compagnia aerea Brussels Airlines hanno presentato un avviso di sciopero a tempo indeterminato degli assistenti di volo e degli steward , senza una data di inizio precisa, a seguito del fallimento delle trattative su occupazione e condizioni di lavoro.

Ora informeranno il personale e ” consulteranno i loro affiliati “, spiega Didier Lebbe, segretario permanente del sindacato cristiano, che deplora la situazione attuale con ” un personale sotto pressione dall’inizio del periodo estivo, e questo dopo un lungo periodo di disoccupazione economica che ha visto diminuire drasticamente il suo potere d’acquisto ”.

Principali critiche ai sindacati: il “rifiuto categorico” del management di negoziare soluzioni strutturali per migliorare i contratti collettivi di lavoro che sono stati imposti nel 2020 da Lufthansa , capogruppo di Brussels Airlines. Il fronte sindacale comune di Brussels Airlines critica la direzione per quello che considerano “un carico di lavoro eccessivo per l’equipaggio di cabina, con problemi di combinazioni di volo, gestione della fatica e pianificazione del personale”. La proposta di venti nuovi posti a tempo pieno è ritenuta insufficiente.