Brussels Airlines decolla verso la 17a edizione di Tomorrowland Sono 125 i voli speciali che Brussels Airlines ha dedicato all’edizione 2023 di Tomorrowland, che già da oggi vedrà convergere a Boom gli appassionati di musica elettronica provenienti da 57 aeroporti diversi. Nei weekend del 21-23 luglio e in quello del 28-30 luglio la compagnia aerea belga porterà all’aeroporto di Bruxelles-Zaventem oltre 10.000 spettatori con il pacchetto Global Journey. Il festival, giunto alla sua 17a edizione, farà da richiamo a non meno di 400.000 visitatori da tutto il mondo: i primi appassionati di musica saranno a Dreamville da oggi. “Distribuiti su 16 magnifici palchi, più di 750 tra i migliori artisti del mondo nel campo della musica elettronica renderanno questa edizione un evento indimenticabile”. Negli ultimi mesi, secondo Brussels Airlines, sono stati venduti più di 10.570 biglietti. Anche quest’anno, sette voli saranno completamente trasformati in voli unici #TMLparty. Ciò significa che i passeggeri potranno assistere al primo DJ set dal vivo a 10 chilometri di altezza. Il primo Partyflight è stato eseguito ieri dal DJ belga Maori, tra Ibiza e l’aeroporto di Bruges. Condividi

