British Airways punta ad espandere il network BA Euroflyer da Gatwick British Airways si fa largo sull’aeroporto di Londra Gatwick, tentando di ampliare il network di corto raggio a marchio BA Euroflyer, in diretta competizione con easyJet. Attualmente la compagnia conta 18 aeromobili basati presso il secondo gateway più grande del Regno Unito, tra cui 12 Airbus A320 e sei A321. Sean Doyle, ceo di British Airways, a margine della presentazione dei risultati semestrali del gruppo Iag, ha dichiarato di voler aumentare la flotta posizionata a Gatwick con ulteriori otto aeromobili. “A Gatwick, EuroFlyer sta operando su una scala abbastanza significativa (…) Abbiamo un Coa separato e opereremo lì 18 aeromobili fino all’estate. Il nostro piano punterebbe a salire a circa 26″. British aveva sospeso i collegamenti da Gatwick nell’aprile 2020 a causa della pandemia, per poi riprendere però con operazioni a corto raggio nel marzo 2022, proprio grazie alla nuova divisione BA Euroflyer, utilizzando il Coa principale di BA. BA Euroflyer si è assicurata il proprio certificato di operatore aereo nel dicembre 2022. Durante i mesi di ripartenza post pandemia, BA ha affittato 118 dei suoi slot settimanali di decollo e atterraggio a Gatwick a Vueling (sempre parte del gruppo Iag) e altri 230 a easyJet. “Abbiamo accordi per riprendere gli slot dai vettori a cui li abbiamo affittati, in particolare easyJet, per consentire una futura spansione – ha chiarito Doyle -. Ciò lascia ancora margine e capacità per le operazioni di Vueling, che è cresciuta e sta performando molto bene”. Condividi

Con l'acquisizione del 100% delle azioni di proprietà del fondatore, presidente e azionista di maggioranza di Interface Tourism, M. Gaël de la Porte du Theil, Hopscotch estenderà la sua presenza in Europa per diventare un player di primo piano nel settore turistico.\r

\r

Nasce così una nuova realtà, \"Hopscotch Interface Tourism\", il cui management committee sarà composto da Frédéric Bedin, presidente del management board di Hopscotch Groupe, Chris Pomeroy, fondatore e ceo di Interface Tourism Spain e Blaise Borezée, managing director di Interface Tourism France. Il fondatore di Interface Tourism Gaël de la Porte du Theil seguirà il progetto come senior advisor.\r

\r

In particolare, il nuovo direttivo implementerà le sinergie tra i team di Interface Tourism e le società di Hopscotch, avvalendosi dell'esperienza in molti settori complementari che influenzano il turismo nel XXI secolo e contribuiscono al successo di una destinazione: eventi culturali e sportivi, retail di lusso, gastronomia, benessere, ecc. La sinergia offrirà ai clienti una esperienza completa di qualitativa in termini di strategia e consulenza in segmenti di attività quali pr, comunicazione digitale, influencer marketing ed eventi.\r

\r

Durante la pandemia, Interface Tourism ha elaborato un piano per sviluppare una struttura paneuropea e un mix unico di servizi per creare un approccio completamente nuovo al marketing e alla comunicazione turistica, perfettamente adattato alle esigenze delle destinazioni e dei brand di viaggio nel contesto odierno. Con questo passaggio, Hopscotch incorpora quindi una serie di società e servizi che compongono Interface Tourism Group: in Francia (Interface Tourism France, Indigo Unlimited, Rep & Co); in Spagna (Interface Tourism Spain, THR Tourism Industry Advisors, Travellyze traveller intelligence); in Italia (Interface Tourism Italy) e nei Paesi Bassi (Interface Tourism Netherlands)\r

\r

Hopscotch punta a completare l'acquisizione delle agenzie di Interface Tourism entro la fine del 2023.","post_title":"Interface nella sfera di Hopscotch Groupe: nasce un nuovo protagonista della consulenza turistica","post_date":"2023-08-01T13:59:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690898342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia si è aggiudicata il bando per operare i voli in continuità dall'aeroporto di Ancona per Milano Linate, Napoli e Roma. La compagnia aerea guidata da Gaetano Intrieri è stata di fatto l'unica ad aver partecipato al bando, il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte era ieri, 31 luglio.\r

\r

Dopo Barcellona, Bucarest e Amsterdam il network Aeroitalia dal Raffaello Sanzio si allargherà quindi alle tre destinazioni italiane di riferimento.\r

\r

“Il 1° ottobre è alle porte e con questa data si segnerà una giornata storica per Ancona: partiranno, infatti, le tratte aeree da e per Milano Linate, Roma e Napoli - ha dichiarato il deputato marchigiano della Lega Mirco Carloni Una promessa mantenuta grazie anche all’impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Oggi si chiude il bando di gara. Per questo la Lega ritiene utile procedere all’aggiudicazione velocemente per consentire l’operatività dei voli onorati nei tempi previsti. Le nostre amate Marche devono ripartire subito a tutta velocità”.","post_title":"Aeroitalia mette radici ad Ancona: voli per Milano Linate, Napoli e Roma","post_date":"2023-08-01T12:35:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690893358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Appuntamento a Monza, dal 1 al 3 settembre prossimi, per il “GP Travel Club” targato Aci blueteam: per il secondo anno l’evento di punta dell’azienda dedicato ai Top Client si svolgerà in parallelo al Gran Premio d’Italia di Formula 1.\r

Un’occasione di incontro e condivisione che nel 2023 porta con sé due novità: la durata, poiché al posto di tenersi in una sola giornata, come nel 2022, le attività si svolgeranno per tutti e tre i giorni della gara automobilista; la location, una delle storiche torrette a tre piani situata a ridosso della prima variante; uno spazio esclusivo con area esterna dedicata, che sovrasta la pista e ne garantisce una visibilità unica.\r

Il primo giorno del GP Travel Club sarà dedicato allo Staff Aci blueteam, con attività di condivisione interna per poi assistere insieme alle prove libere della competizione. Partner di questa giornata di apertura: Air China, Sabre e Bwh Hotels Italia per i marchi WorldHotels, Best Western e SureStay. Il secondo e terzo giorno saranno, invece, riservati ai Top Client della Travel Management Company, che potranno accedere a servizi esclusivi. Nelle giornate si prevedono momenti di scambio e confronto, per poi immergersi nell’adrenalinica atmosfera delle prove e della gara ufficiale.\r

Silver Sponsor dell’evento saranno: Air France, Klm e Delta Airlines per il sabato 2 settembre e Turkish Airlines la domenica 3; mentre LimoLane, piattaforma di servizio di noleggio auto con conducente, sarà l’unico Golden sponsor, presente in entrambe le due giornate.","post_title":"Aci blueteam: appuntamento a Monza a settembre per il secondo \"GP Travel Club\"","post_date":"2023-08-01T11:57:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690891059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways si fa largo sull'aeroporto di Londra Gatwick, tentando di ampliare il network di corto raggio a marchio BA Euroflyer, in diretta competizione con easyJet.\r

\r

Attualmente la compagnia conta 18 aeromobili basati presso il secondo gateway più grande del Regno Unito, tra cui 12 Airbus A320 e sei A321. Sean Doyle, ceo di British Airways, a margine della presentazione dei risultati semestrali del gruppo Iag, ha dichiarato di voler aumentare la flotta posizionata a Gatwick con ulteriori otto aeromobili. \"A Gatwick, EuroFlyer sta operando su una scala abbastanza significativa (...) Abbiamo un Coa separato e opereremo lì 18 aeromobili fino all'estate. Il nostro piano punterebbe a salire a circa 26\".\r

\r

British aveva sospeso i collegamenti da Gatwick nell'aprile 2020 a causa della pandemia, per poi riprendere però con operazioni a corto raggio nel marzo 2022, proprio grazie alla nuova divisione BA Euroflyer, utilizzando il Coa principale di BA. BA Euroflyer si è assicurata il proprio certificato di operatore aereo nel dicembre 2022. Durante i mesi di ripartenza post pandemia, BA ha affittato 118 dei suoi slot settimanali di decollo e atterraggio a Gatwick a Vueling (sempre parte del gruppo Iag) e altri 230 a easyJet. \"Abbiamo accordi per riprendere gli slot dai vettori a cui li abbiamo affittati, in particolare easyJet, per consentire una futura spansione - ha chiarito Doyle -. Ciò lascia ancora margine e capacità per le operazioni di Vueling, che è cresciuta e sta performando molto bene\".","post_title":"British Airways punta ad espandere il network BA Euroflyer da Gatwick","post_date":"2023-08-01T11:10:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690888206000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"FlixBus aggiunge la Finlandia al network dei paesi serviti, che salgono così a quota 41. I primi autobus verdi partiranno da Varsavia e termineranno la corsa a Vaasa, compreso un viaggio in traghetto da Tallinn a Helsinki. Grazie infatti alle collaborazioni con partner locali in tutto il mondo, i passeggeri potranno combinare il viaggio in autobus con quello in traghetto con un unico biglietto e arrivare in Finlandia con una sola prenotazione.\r

La società collega ora non solo le città finlandesi tra loro ma anche con l'Europa centrale, fornendo servizi dal nord al sud del continente. In Finlandia, gli autobus fanno tappa a Vaasa, Närpiö, Pori, Rauma, Raisio, Turku, Salo, Espoo e Helsinki. Il percorso prosegue poi attraverso l'Estonia, la Lettonia e la Lituania prima di raggiungere la fermata finale a Varsavia.\r

Con una sola interconnessione, i passeggeri finlandesi possono raggiungere altre città europee, come Berlino, Vienna o Bratislava.","post_title":"Il network di Flixbus raggiunge anche la Finlandia: primi collegamenti da Varsavia","post_date":"2023-08-01T09:45:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690883137000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450589","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Destinazione Maldive per la prima struttura a brand Nh Collection al di fuori di un contesto urbano. Nh Collection Maldives Havodda Resort, situato sull'atollo di Gaafu Dhaalu, aprirà i battenti il prossimo agosto ed è composto da 120 ville di lusso, di cui 60 sulla spiaggia e altrettante sull'acqua.\r

Tra gli atout del nuovo resort l'ampio ventaglio di opzioni culinarie, una spa d’ispirazione asiatica, una palestra completamente attrezzatala piscina con bar e un miniclub perfetto per i più piccoli. Inoltre, un centro per immersioni e sport acquatici con un team di esperti offrirà agli ospiti la possibilità di godere della bellezza della barriera corallina poco distante dalla spiaggia e della sua fauna colorata e particolare, grazie ad attività studiate ad hoc.\r

\"La continua espansione di Minor Hotels, e in particolare di NH Collection, in punti strategici per il turismo in Asia e Medio Oriente sta\r

posizionando il brand in prima linea a livello globale\" ha dichiarato Dillip Rajakarier, ceo di Minor International e Minor Hotels, sottolineando la solidità del Gruppo, che punta sull’espansione in nuovi territori allontanandosi dalle località urbane che da sempre caratterizzano il brand.","post_title":"Nh Collection sbarca alle Maldive: apertura in agosto per il resort da 120 ville di lusso","post_date":"2023-08-01T09:40:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690882849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jet2.com amplia il network dell'estate 2024 con il lancio di tre nuove rotte tra cui una in Italia e precisamente la Glasgow-Verona; le altre due novità sono previste da Birmingham per Tivat (Montenegro) e Lesbo.\r

\r

In questo modo salgono a oltre 400 le rotte servite da 11 aeroporti del Regno Unito per la summer del prossimo anno, per un totale di più di 17 milioni di posti in vendita.\r

\r

Verona e tutta l'area del lago di Garda saranno raggiungibili da Glasgow con un volo stagionale operativo dall'8 maggio al 25 settembre, con una frequenza alla settimana, il mercoledì.\r

\r

La tratta per Tivat sarà operativa dal 2 maggio al 31 ottobre con un volo settimanale, il giovedì, dal 2 maggio, cui si aggiungerà un altro collegamento (lunedì) dal 1° luglio. Con Birmingham salgono a tre gli aeroporti britannici collegati alla città del Montenegro, insieme a Manchester e Londra Stansted.\r

\r

Infine, il collegamento per Lesbo verrà proposto con un volo settimanale, la domenica, tra il 26 maggio e il 6 ottobre. Oltre a questa nuova rotta, viene aggiunto anche un secondo servizio settimanale per Lesbo dall'aeroporto di Londra Stansted.\r

\r

\"Oltre a guardare avanti a un'intensa estate 2023 stiamo anche vedendo che molti passeggeri vogliono prenotare in anticipo per la prossima estate, il che è un'ottima notizia - ha osservato Steve Heapy, ceo di Jet2.com e Jet2holidays -. Di conseguenza ci stiamo muovendo per dare ai clienti e alle agenzie di viaggio una scelta ancora più ampia grazie al lancio di queste tre nuove rotte per l'estate 24\".","post_title":"Jet2.com collegherà Glasgow a Verona con un volo stagionale nell'estate 2024","post_date":"2023-08-01T09:30:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690882227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_430595\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Amerigo Varotti presidente di direttore di Confcommercio Marche Nord[/caption]\r

\r

Tra le 21 località del tragitto di promozione della provincia di Pesaro e Urbino, ideato da Confcommercio Marche Nord, anche 4 destinazioni balneari, meta ideale per divertimento e relax nell’estate rovente 2023. L’Itinerario della Bellezza, il tragitto di promozione ideato nel 2018 da Confcommercio Marche Nord per far scoprire ai visitatori gli angoli meno noti della provincia, si declina anche nel segno del blu. Visto che 4 delle sue 21 località sono pluripremiate destinazioni balneari. Gabicce Mare, Pesaro, Fano e Mondolfo Marotta (quest’ultima new entry 2023) rappresentano infatti le mete azzurre dell’Itinerario, centri vivaci e ricchi di storia: dove l’Adriatico sposa la Bellezza. \r

\r

“Queste 4 località sono la punta di diamante estiva dell’intero Itinerario”, spiega il direttore di Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti, “perché garantiscono tutte un’offerta turistico-balneare di altissimo livello, con spiagge che vantano da più anni sia la Bandiera Blu della Fee sia la Bandiera Verde, il riconoscimento di oltre 2000 pediatri italiani e stranieri per gli arenili più indicati per i bambini. Ma nello stesso tempo sono basi ideali per poter visitare agevolmente i tesori artistici e le rocche rinascimentali dell’entroterra: distano infatti da Urbino al massimo 30 km”.\r

\r

“L’Itinerario della Bellezza è un prodotto turistico completo”, sottolinea ancora il direttore Varotti, “che comprende montagna, collina, arte, buona tavola e anche tanto mare. E’ un concentrato d’Italia in una sola provincia, contemplando al suo interno tutte le tipologie turistiche del paese. E le sue località balneari rappresentano un caposaldo economico, rappresentando nell’ambito dell’Itinerario, ben il 90% delle presenze” E asso pigliatutto in questo senso è Gabicce. “Gabicce registra ogni anno il maggior numero di presenze di tutti gli altri centri della provincia: visto che su 3 milioni di arrivi, 700 mila si fermano ogni anno in questa località, che non a caso vanta il maggior numero di strutture recettive dell’intera regione”.","post_title":"Confcommercio Marche Nord promuove il tragitto della bellezza","post_date":"2023-07-31T12:14:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1690805660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450553","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Direzione generale dell'aviazione civile dell'India ha rinnovato il certificato di operatore aereo a Jet Airways, lo scorso 28 luglio. La comunicazione arriva tramite una nota del consorzio Jalan-Kalrock, attuale proprietario della compagnia aerea indiana, che aveva smesso di volare nell'aprile 2019 a causa di difficoltà finanziarie. \r

\r

Attualmente, Jet Airways è in fase di rilancio in base all'Insolvency and Bankruptcy Code, secondo il piano di risoluzione approvato dal National Company Law Tribuna del Jalan Kalrock Consortium.\r

\r

In particolare, Jet Airways è la prima compagnia aerea nella storia dell'aviazione indiana che viene riportata in vita con il suo nome dopo essere rimasta a terra per un lungo periodo.\r

\r

Nel 2021, l'Nclt aveva approvato il piano di risoluzione presentato dal consorzio Jalan-Kalrock. Il consorzio comprende Murari Lal Jalan, indianoresidente negli Emirati Arabi Uniti, che deterrà azioni di Jet Airways a titolo personale, e Florian Fritsch, che deterrà azioni attraverso la sua holding di investimento Kalrock Capital Partners Ltd, Cayman.","post_title":"Jet Airways ottiene il rinnovo del Coa da parte delle autorità indiane","post_date":"2023-07-31T10:32:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690799543000]}]}}