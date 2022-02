Bonza Airline: nuova low cost nei cieli d’Australia da metà 2022

Bonza Airline è la nuova low cost che si appresta a solcare i cieli d’Australia: la compagnia, guidata dal ceo Tim Jordan (ex manager di Virgin Australia), punta a decollare nella seconda metà del 2022, con l’ambizione di “colmare un gap ancora esistente nel mercato leisure domestico”.

La low cost ha annunciato le prime 16 destinazioni del network, per un totale di 25 rotte; la flotta di nuovi Boeing 737 Max – la consegna del primo aeromobile è attesa per fine maggio – sarà basata all’aeroporto della Sunshine Coast nel Queensland, con Melbourne che servirà come hub secondario.

Bonza – alle spalle la società di investimento statunitense 777 Partners – “si rivolge alle persone che viaggiano verso destinazioni regionali, al di fuori del “triangolo d’oro” di Melbourne, Sydney e Brisbane – ha dichiarato Jordan -. Non solo i voli apriranno nuovi mercati per l’industria del turismo della regione, ma gli australiani avranno l’opportunità di esplorare il proprio Paese con tariffe ultra-basse”.