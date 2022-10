Boeing: terzo trimestre in rosso e nuovo taglio alle consegne dei 737 Max Boeing ha nuovamente tagliato – per la seconda volta quest’anno – le consegne previste per i B737 Max. La casa costruttrice statunitense ha stimato di poter consegnare 375 aeromobili a corridoio singolo nel 2022. All’inizio dell’anno Boeing aveva previsto di consegnarne circa 500, prima di ridurre le previsioni a “circa 400” a luglio. Le consegne di 737 Max continueranno al ritmo di poco più di 30 al mese fino al 2023, ha dichiarato Brian West, direttore finanziario, mentre la società ha riportato una perdita netta di 3,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre. Boeing ha specificato di aver consegnato meno velivoli di quanto previsto a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento che hanno in parte rallentato la linea di produzione. “Prevediamo che (la catena di fornitura) continuerà a essere messa a dura prova nel corso del 2023”, ha dichiarato David Calhoun, ceo della società. I risultati del terzo trimestre indicano ricavi per 16 miliardi di dollari, superiori di circa il 5% rispetto allo stesso periodo 2021, ma inferiori di 2 miliardi di dollari rispetto alle previsioni.

