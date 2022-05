Blue Air sospende alcuni voli da Torino fino al 20 settembre

Blue Air è in procinto di un completo rinnovamento della flotta, avendo già accolto 5 nuovi Boeing 737-8 MAX nella sua flotta. A causa del ritardo nella consegna degli aeromobili prevista per il 2022, Blue Air ha bisogno di un adeguamento temporaneo della capacità della sua base di Torino per far fronte a questi ritardi.

Blue Air sospenderà temporaneamente i voli selezionati dalla sua base di Torino verso Iasi, Napoli, Alghero e Trapani fino al 20 settembre 2022. Blue Air intraprenderà azioni immediate per garantire che tutti i passeggeri possano adeguare i propri piani di viaggio in modo efficiente in termini di tempo.