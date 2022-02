Binter sempre più green: accordo con Cepsa per sviluppo e ricerca di Saf

Binter ha siglato un accordo con Cepsa per promuovere la decarbonizzazione del settore aeronautico attraverso lo sviluppo e la ricerca di combustibili aeronautici sostenibili (Saf). L’alleanza siglata svilupperà anche altre alternative energetiche, come l’idrogeno rinnovabile e l’elettrificazione, per le flotte di terra della compagnia aerea (veicoli di rifornimento, operazioni di carico e scarico bagagli, assistenza aeromobili, ecc.).

“Con questa alleanza facciamo un passo molto importante nell’obiettivo di Binter di fornire un servizio di trasporto aereo più sostenibile possibile – ha sottolineato il presidente di Binter, Rodolfo Núñez. Per questo è essenziale promuovere il consumo di nuovi carburanti a basso impatto ambientale, che presto potremo applicare ai nostri voli grazie al nostro lavoro congiunto con Cepsa”.

Lo sviluppo di combustibili aeronautici sostenibili (Saf) è una priorità per entrambe le società, in quanto strumento per ridurre ulteriormente la carbon footprint in ambito trasporto aereo e contribuire così alla lotta ai cambiamenti climatici e al raggiungimento dell’Agenda 2030.

“In Cepsa lavoriamo per fornire soluzioni innovative che promuovano la mobilità sostenibile – ha aggiunto Pierre-Yves Sachet, director of Mobility & New Commerce -. Questo accordo è un buon esempio di tale impegno e contribuisce anche alla competitività del settore turistico spagnolo, dove le Isole Canarie sono un riferimento importante”.

Binter ha fatto della sostenibilità una delle sue priorità e da anni studia e attua misure per ridurre l’impatto della propria attività sull’ambiente. La compagnia aerea è stata leader in Spagna nell’implementazione di una flotta terrestre ecologica composta da apparecchiature elettriche e a basse emissioni e ha promosso misure come la sostituzione della plastica monouso per il servizio di volo con prodotti meno contaminanti. Binter ha anche una delle flotte di aeromobili più giovani del paese, consentendole di sfruttare i miglioramenti introdotti dai produttori per ridurre sia il consumo di carburante che le emissioni. La compagnia collega l’Italia e le Isole Canarie con voli settimanali diretti, da Torino e Venezia verso Gran Canaria, consentendo ai propri viaggiatori di usufruire di voli in connessione per le altre Isole dell’arcipelago senza costi aggiuntivi, approfittando dell’alta frequenza dei collegamenti operati ogni giorno.