Binter: Firenze è la terza destinazione italiana. Da luglio i voli per Gran Canaria

Binter amplia il network dall’Italia con l’aggiunta, a partire da quest’estate, della rotta tra Firenze e Gran Canaria, in affiancamento alle due aperte lo scorso anno da Venezia e Torino. Per tutte le rotte, la compagnia permette di raggiungere una delle altre isole dell’arcipelago, senza costi aggiuntivi. Un servizio garantito dagli oltre 200 collegamenti che il vettore opera ogni giorno tra le isole.

Da luglio quindi, decollerà ogni sabato un volo alle ore 15.30 che atterrerà a Gran Canaria alle ore 19.05; viceversa, la partenza da Gran Canaria sarà alle ore 09.30, con arrivo a Firenze per le ore 14.45. Sulla rotta sarà impiegato un Embraer E195-E2.

Binter sta inoltre potenziando i collegamenti tra Dakar, Spagna e Italia, grazie ad un centro di interconnessione nelle Isole Canarie, che garantirà voli tra Torino e la capitale senegalese. Le tratte saranno operate ogni martedì: la partenza dall’Italia è prevista alle ore 16:40, con arrivo a Gran Canaria alle 20.05, decollo per il Senegal alle ore 22.30 e atterraggio alle 00:05. Il volo di ritorno da Dakar è programmato martedì alle ore 01.05, con scalo all’areoporto spagnolo, ripartenza per Torino alle ore 11.00 e arrivo alle ore 15:55.

Binter è presente in Bit (pad 4 – stand D108) per illustrare tutte le novità della programmazione 2022 per il mercato italiano nonché il lancio della Firenze-Gran Canaria.