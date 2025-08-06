Autolinee Toscane lancia Blink, la nuova piattaforma digitale per l’acquisto dei biglietti di viaggio Blink è la nuova piattaforma digitale, ideata e lanciata da Autolinee Toscane, per risponde a un’esigenza concreta: acquistare biglietti per piccoli gruppi e famiglie numerose, senza registrazione, in modo immediato e da ovunque ci si trovi. In questa stagione estiva sono attesi oltre 5,8 milioni di turisti che avranno bisogno di spostarsi agevolmente e senza interruzioni in tutta la Regione. La Toscana infatti è oggi leader nel panorama turistico nazionale. Nel 2023 è stata tra le prime tre regioni in Italia per numero di presenze, con Veneto e Trentino-Alto Adige/Sudtirol. E per l’estate 2025 ci si attende un incremento dei flussi del +0,3%, con oltre 5,8 milioni di arrivi e circa 22,1 milioni di pernottamenti. Uno scenario dinamico dove il viaggio intermodale, con arrivi in regione che possono avvenire via treno, aereo o auto, affiancato da spostamenti sul territorio tramite servizio pubblico su gomma, rappresenta una soluzione fondamentale per le esigenze dei viaggiatori. “Oggi, il panorama turistico toscano è profondamente digitalizzato: oltre l’86% degli operatori gestisce quotidianamente le prenotazioni online, da cui proviene oltre il 60% delle prenotazioni per la stagione estiva 2025. In questo scenario, Blink emerge come la soluzione ideale per facilitare l’esperienza di viaggio di chi si vuole muovere in autobus nelle città Toscane. Un sistema comodo, rapido, intuitivo e perfettamente in linea con le abitudini digitali di chi oggi usufruisce del servizio pubblico”, spiega Caterina Piccardi, customer sales manager di at – autolinee toscane. Come funziona la piattaforma Blink La piattaforma consente di acquistare fino a 10 biglietti in un’unica sessione, con possibilità di pagamento con carte di debito, credito e prepagate dei principali circuiti, inoltro via e-mail a terzi e attivazione tramite link. Nessuna registrazione, massima accessibilità e utilizzo immediato. Una volta ricevuta la mail con il titolo acquistato, sarà sufficiente cliccare sul link per attivarlo e visualizzare il biglietto con QR code che servirà anche in caso di controllo a bordo. In questo scenario l’accessibilità e la semplicità d’uso dei servizi digitali rappresentano ormai un elemento determinante per chi ha bisogno di spostarsi – sia per piacere che per lavoro.

Blink, la nuova piattaforma ideata e lanciata da Autolinee Toscane, si propone dunque come un’opzione di acquisto utile anche e soprattutto per la Generazione Z che sta diventando sempre più protagonista nella mobilità alternativa e fa degli spostamenti sostenibili una scelta consapevole. “Spostarsi in autobus è una scelta sostenibile e incredibilmente pratica: non solo si contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, ma si evitano anche le principali seccature del viaggio, come la ricerca di parcheggio nelle zone turistiche, il rischio di multe e lo stress di guidare su strade sconosciute. Ed è proprio per rispondere a queste esigenze, e per facilitare chi desidera vivere la Toscana in piena libertà, che Blink si rivela la soluzione ideale per piccoli gruppi di amici o famiglie numerose. Il nostro obiettivo è rendere l’accesso al trasporto pubblico quanto più immediato possibile, valorizzando al tempo stesso la capillarità della nostra rete. Vogliamo che prendere un autobus, dalla costa all’entroterra, sia facile quanto prenotare un hotel o acquistare un biglietto per un museo” – aggiunge Arzachena Leporatti, Brand Manager di at – autolinee toscane. La campagna di comunicazione Nata a luglio 2025, Blink è stata lanciata a supporto della stagione estiva proprio per agevolare le persone nella gestione dei propri viaggi e nell’organizzazione dei vari itinerari. Per dare massima visibilità a questo servizio, at – autolinee toscane ha dato vita a una campagna di comunicazione capillare e multicanale su tutto il territorio regionale. La campagna, pensata come una chat whatsapp, è stata posizionata in formato billboard all’interno dei principali punti strategici del turismo intermodale, tra cui pensiline degli autobus, stazioni, in prossimità delle biglietterie, ma anche nelle autostazioni. In aggiunta all’OOO, la campagna è on air anche in versione digitale su sito, app, social, landing page, app di viaggio terze, etc. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Blink è la nuova piattaforma digitale, ideata e lanciata da Autolinee Toscane, per risponde a un’esigenza concreta: acquistare biglietti per piccoli gruppi e famiglie numerose, senza registrazione, in modo immediato e da ovunque ci si trovi. In questa stagione estiva sono attesi oltre 5,8 milioni di turisti che avranno bisogno di spostarsi agevolmente e senza interruzioni in tutta la Regione. La Toscana infatti è oggi leader nel panorama turistico nazionale. Nel 2023 è stata tra le prime tre regioni in Italia per numero di presenze, con Veneto e Trentino-Alto Adige/Sudtirol. E per l'estate 2025 ci si attende un incremento dei flussi del +0,3%, con oltre 5,8 milioni di arrivi e circa 22,1 milioni di pernottamenti. Uno scenario dinamico dove il viaggio intermodale, con arrivi in regione che possono avvenire via treno, aereo o auto, affiancato da spostamenti sul territorio tramite servizio pubblico su gomma, rappresenta una soluzione fondamentale per le esigenze dei viaggiatori. “Oggi, il panorama turistico toscano è profondamente digitalizzato: oltre l'86% degli operatori gestisce quotidianamente le prenotazioni online, da cui proviene oltre il 60% delle prenotazioni per la stagione estiva 2025. In questo scenario, Blink emerge come la soluzione ideale per facilitare l'esperienza di viaggio di chi si vuole muovere in autobus nelle città Toscane. Un sistema comodo, rapido, intuitivo e perfettamente in linea con le abitudini digitali di chi oggi usufruisce del servizio pubblico”, spiega Caterina Piccardi, customer sales manager di at - autolinee toscane. Come funziona la piattaforma Blink La piattaforma consente di acquistare fino a 10 biglietti in un’unica sessione, con possibilità di pagamento con carte di debito, credito e prepagate dei principali circuiti, inoltro via e-mail a terzi e attivazione tramite link. Nessuna registrazione, massima accessibilità e utilizzo immediato. Una volta ricevuta la mail con il titolo acquistato, sarà sufficiente cliccare sul link per attivarlo e visualizzare il biglietto con QR code che servirà anche in caso di controllo a bordo. In questo scenario l’accessibilità e la semplicità d’uso dei servizi digitali rappresentano ormai un elemento determinante per chi ha bisogno di spostarsi – sia per piacere che per lavoro. Blink, la nuova piattaforma ideata e lanciata da Autolinee Toscane, si propone dunque come un’opzione di acquisto utile anche e soprattutto per la Generazione Z che sta diventando sempre più protagonista nella mobilità alternativa e fa degli spostamenti sostenibili una scelta consapevole. “Spostarsi in autobus è una scelta sostenibile e incredibilmente pratica: non solo si contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, ma si evitano anche le principali seccature del viaggio, come la ricerca di parcheggio nelle zone turistiche, il rischio di multe e lo stress di guidare su strade sconosciute. Ed è proprio per rispondere a queste esigenze, e per facilitare chi desidera vivere la Toscana in piena libertà, che Blink si rivela la soluzione ideale per piccoli gruppi di amici o famiglie numerose. Il nostro obiettivo è rendere l'accesso al trasporto pubblico quanto più immediato possibile, valorizzando al tempo stesso la capillarità della nostra rete. Vogliamo che prendere un autobus, dalla costa all'entroterra, sia facile quanto prenotare un hotel o acquistare un biglietto per un museo” – aggiunge Arzachena Leporatti, Brand Manager di at - autolinee toscane. La campagna di comunicazione [caption id="attachment_495705" align="alignleft" width="240"] la campagna di comunicazione di Blink[/caption] Nata a luglio 2025, Blink è stata lanciata a supporto della stagione estiva proprio per agevolare le persone nella gestione dei propri viaggi e nell’organizzazione dei vari itinerari. Per dare massima visibilità a questo servizio, at – autolinee toscane ha dato vita a una campagna di comunicazione capillare e multicanale su tutto il territorio regionale. La campagna, pensata come una chat whatsapp, è stata posizionata in formato billboard all’interno dei principali punti strategici del turismo intermodale, tra cui pensiline degli autobus, stazioni, in prossimità delle biglietterie, ma anche nelle autostazioni. In aggiunta all’OOO, la campagna è on air anche in versione digitale su sito, app, social, landing page, app di viaggio terze, etc. [post_title] => Autolinee Toscane lancia Blink, la nuova piattaforma digitale per l'acquisto dei biglietti di viaggio [post_date] => 2025-08-06T13:19:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => autolinee-toscane [1] => trasporti-2 ) [post_tag_name] => Array ( [0] => autolinee toscane [1] => trasporti ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754486388000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495714 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grimaldi Lines e Ligabue lanciano la digitalizzazione nei servizi di prenotazione e pagamento dei pasti a bordo, con l’installazione di ben 24 kiosk all’avanguardia, in 10 punti vendita di sei navi della compagnia di navigazione partenopea. Con l’introduzione dei kiosk digitali, è stato triplicato il numero delle casse disponibili a bordo. I viaggiatori possono adesso consultare il menù, effettuare la propria scelta e pagare in autonomia, riducendo drasticamente le code e con una maggior soddisfazione nel servizio. Le nuove casse automatiche sono state installate in luoghi strategici, studiati in base ai flussi e ai comportamenti in nave, con l’obiettivo di offrire ai passeggeri un’esperienza d’acquisto più rapida, comoda e coinvolgente attraverso la modalità “click & pay”, caratterizzata da facilità di utilizzo e interazione. L’uso di immagini per oltre 400 prodotti, un’architettura chiara delle categorie che facilita l’esplorazione e la selezione, e un palinsesto di vendita personalizzato – a seconda del momento e delle tipologie di consumo nell’arco della giornata, del tipo di punto vendita e delle dinamiche di acquisto – rendono l’esperienza ancora più coinvolgente ed efficiente, innovando profondamente i sistemi di consumo nel mondo dei traghetti. I passeggeri Grimaldi Lines possono sperimentare i nuovi kiosk sulle tratte Livorno-Olbia (Cruise Europa e Cruise Sardegna), Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona (Cruise Roma e Cruise Barcelona), Livorno-Palermo (Zeus Palace) e Napoli-Palermo (Cruise Ausonia). [post_title] => Grimaldi Lines lancia i nuovi Kiosk digitali Ligabue [post_date] => 2025-08-06T13:18:16+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754486296000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495701 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'hospitality si conferma un motore dell’occupazione in Italia, specialmente nella stagione estiva. Secondo Unioncamere, a luglio nel settore turistico erano previste quasi 136 mila assunzioni, che diventano oltre 301 mila nel trimestre luglio-settembre. A trainare il settore è il lavoro temporaneo, che rappresenta il 62% dei contratti della stagione, più del doppio rispetto al 27% della media degli altri settori. Il comparto si distingue anche per la forte attrattività verso i giovani: gli under 29 nel 2024 hanno rappresentato il 36,3% del totale degli ingressi previsti (424.420 unità), ben al di sopra della media generale del 29,5%. Dinamiche confermate anche dai dati di iziwork – l’agenzia per il lavoro digitale che sta rivoluzionando il mercato della somministrazione e del reclutamento grazie a tecnologia e intelligenza artificiale - secondo cui oltre il 72% dei contratti temporanei attivati nell’hospitality riguarda lavoratori under 35. [post_title] => Unioncamere: il lavoro temporaneo traina il settore hospitality [post_date] => 2025-08-06T11:57:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754481471000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495656 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con un fatturato consolidato di 44,31 milioni di euro, Lefay Resorts & Residences chiude il 2024 in aumento del 7% rispetto all’anno precedente, e un Ebitdar pari a 13,95 milioni (31% del fatturato). La crescita è trainata in particolare dal segmento “Resort Operations”, che registra un +8% sul 2023, con un’occupazione media annua del 73% per il Lago di Garda e del 68% per le Dolomiti, e una tariffa media giornaliera superiore ai 500 euro per entrambe le strutture. Sul fronte green, per il decimo anno consecutivo il gruppo ha compensato il 100% delle emissioni di CO₂, con l’83% del fabbisogno energetico autoprodotto e una gestione energetica che punta alla completa eliminazione della plastica monouso e alla promozione della mobilità elettrica. “Per noi creare valore significa farlo in modo condiviso ed etico, con un brand pensato per lasciare un impatto positivo sul territorio e sulla comunità” ha dichiarato Alcide Leali, CEO di Lefay Resorts & Residences. Il gruppo conferma anche la propria attenzione al capitale umano, con il 59% delle posizioni manageriali occupate da donne, il 41% dei collaboratori under 30 e oltre 20mila ore di formazione erogate nel 2024. Per il quarto anno consecutivo Lefay è tra le aziende certificate “Top Employers Italia”. Sul piano dello sviluppo, proseguono i lavori per l’apertura di due nuove strutture – in Toscana e in Svizzera – e la consegna delle Lefay Sky Pool Villa sul Lago di Garda. “Crediamo che salvaguardare il territorio e innovare l’offerta ricettiva siano leve strategiche per rafforzare il posizionamento internazionale del brand e dare un valore aggiunto al soggiorno dell’Ospite, rendendolo così parte di un progetto più ampio” - ha sottolineato Leali. [post_title] => Lefay Resorts e Residences: +7% di ricavi nel 2024, sviluppo e sostenibilità al centro della strategia [post_date] => 2025-08-06T09:17:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => ecosostenibilita [1] => lefay-resort ) [post_tag_name] => Array ( [0] => ecosostenibilità [1] => Lefay resort ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754471843000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495652 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air amplia il proprio network da Torino introducendo una nuova rotta internazionale per Sofia. I voli saranno operati a partire dal 28 ottobre 2025 con tre frequenze settimanali il martedì, il giovedì e il sabato, e saranno attivi per tutto l'anno. Tutti i voli saranno operati con i modernissimi aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la silenziosità e le minori emissioni. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l'app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli €24.99. Sofia, la capitale della Bulgaria, è una città ricca di storia e cultura, dove si incontrano influenze romane, ottomane e sovietiche. Offre un affascinante mix di antiche chiese, moschee e monumenti del periodo comunista, oltre a vivaci mercati e una crescente scena artistica e culinaria. Circondata dalle montagne del Vitosha, è anche un punto di partenza ideale per gli amanti della natura e degli sport invernali. Con questa nuova rotta, Wizz Air continua a rafforzare la sua presenza a Torino. A seguito dei recenti annunci, nella stagione invernale 2025/2026, Sofia andrà ad aggiungersi alle altre 6 destinazioni della compagnia: Bucarest, Budapest, Catania, Iasi, Tirana e la ski route Varsavia. Questa nuova connessione è in linea con il Customer First Compass, il piano strategico della compagnia aerea che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni, volti a migliorare l'esperienza dei passeggeri, espandendo continuamente il network con nuove rotte e innovando i servizi forniti. [post_title] => Wizz Air allarga il network dallo scalo di Torino con la destinazione Sofia [post_date] => 2025-08-05T13:25:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754400333000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495644" align="alignleft" width="300"] Massimiliano Schiavon[/caption] Primo bimestre d’estate positivo per gli albergatori veneti. A testimoniarlo i dati dell’osservatorio federato turismo regione Veneto H-Benchmark Federalberghi Veneto, che, tra giugno e luglio, ha registrato una crescita delle percentuali di occupazione in ogni comparto turistico della regione rispetto allo stesso periodo del 2024. Grandi conferme per lago e città d’arte, che, nel bimestre in esame, hanno replicato le prestazioni dell’annata precedente, evidenziando anche un leggero incremento. Crescite ancora più nette per mare e montagna, che, soprattutto a giugno, grazie anche a condizioni meteo favorevoli, hanno toccato percentuali decisamente elevate in confronto al 2024. L’occupazione complessiva degli alberghi della costa veneta (77%) si traduce in un +10,6%, quella delle strutture alberghiere in quota (73%) addirittura in un +14,1%. Luglio, caratterizzato da corpose percentuali di occupazione camere anche negli anni precedenti, con incrementi più contenuti, che hanno condotto comunque il mare all’85% e la montagna al 79%. Calo Le terme, nonostante l’occupazione del 66% di giugno (+0,8% sul 2024), hanno presentato una flessione a luglio (-4,4%, per un totale del 63%), ma possono guardare alla fine dell’estate con maggiore ottimismo: l’acquisito attuale supera dell’1,6% quello di agosto 2024 e del 10,1% quello di settembre. Si prospetta un mese di agosto in crescita anche per gli hotel della montagna (+5,8%) che conferma ormai un trend positivo trainato dai fenomeni pre-olimpici. Tutti gli altri comparti evidenziano invece al momento del rilievo un calo che si aggira attorno al 3%, perlopiù dovuto ad una dinamica di prenotazione quest’anno più sotto data rispetto al periodo di osservazione dell’anno precedente. Schiavon “I dati relativi a giugno e luglio” commenta Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto “evidenziano la bontà del lavoro del comparto alberghiero Veneto che, nella maggior parte dei frangenti, è andato oltre al 2024. Il meteo può avere agevolato, ma nessun risultato si ottiene per caso nel nostro settore: i clienti hanno riconosciuto ancora una volta l’eccellenza dell’ospitalità veneta, che investe con costanza sull’innovazione e sulla qualità dei propri servizi per soddisfare una domanda sempre più esigente" . [post_title] => Federalberghi Veneto: giugno e luglio molto positivi. Leggero calo in agosto [post_date] => 2025-08-05T12:08:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754395710000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495641 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le nuove regole sul trasporto di liquidi nei bagagli rischiano di costare caro ai passeggeri che questa estate si sposteranno in aereo per raggiungere le mete di vacanza. Lo afferma Assoutenti, che segnala le elevate tariffe imposte dalle compagnie aeree a chi deve imbarcare all’ultimo momento in stiva il proprio trolley e il caos totale che vige negli aeroporti, con gli scali europei che sul tema dei liquidi procedono in ordine sparso. Gli scanner di nuova generazione che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni sopra i 100 ml, e fino a un massimo di due litri, sono già installati in numerosi aeroporti europei: Milano (Malpensa e Linate), Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Dublino, Belfast, Edimburgo, Parigi (Charles de Gaulle e Orly), Londra (Heathrow, Gatwick, Southend), Birmingham, Madrid, Palma di Maiorca, Düsseldorf, Colonia, Amburgo, Berlino, Francoforte sul Meno, Stoccarda, Monaco di Baviera, Praga, Bratislava, Sarajevo, Malta – spiega Assoutenti –. Tuttavia non tutti gli scali hanno deciso di applicare la nuova regola sui liquidi e, pur essendo dotati di scanner di nuova generazione, continuano a far valere il limite dei 100 ml nel bagaglio a mano. Confusione totale “Una situazione di confusione totale che rischia di costare caro ai passeggeri: chi infatti questa estate arriva in aeroporto con profumi, gel, creme, vini, liquori e altri liquidi in confezioni sopra i 100 ml scopre solo all’ultimo se potrà trasportare nel bagaglio a mano tali prodotti, o se dovrà lasciarli ai controlli di sicurezza o imbarcarli in stiva, affrontando i relativi costi” – denuncia il presidente Gabriele Melluso. Una spesa quella per il bagaglio da stiva acquistato in aeroporto che non è certo indifferente: ad esempio la compagnia Ryanair applica tariffe che vanno dai 35,99 ai 75 euro a volo, mentre per Vueling la spesa oscilla tra i 40 e i 75 euro; WizzAir fa pagare 70 euro, Easyjet 65 euro. Con Ita (per i biglietti economy light) si parte da 60 euro volando in Italia, 70 euro per i voli europei, e si arriva ad un massimo di 130 euro per alcune destinazioni come Giappone, Stati Uniti, Brasile, Thailandia. “Proprio per evitare costi non preventivati in capo ai viaggiatori e superare la situazione di caos che si sta determinando nel settore del trasporto aereo, chiediamo oggi all’Enac di pubblicare sul proprio sito una lista aggiornata degli aeroporti che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi sopra i 100 ml, in modo tale che i passeggeri siano preventivamente informati circa tale possibilità e possano fare scelte consapevoli evitando brutte sorprese negli scali da cui partiranno o transiteranno questa estate” – conclude Melluso. [post_title] => Liquidi in bagaglio, alcuni scali non rispettano la regola. Costi per 130 euro [post_date] => 2025-08-05T12:02:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754395378000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Revo Insurance rafforza la propria presenza nel settore travel con una nuova copertura che tutela i viaggiatori in caso di ritardo o cancellazione del volo. La polizza, già disponibile, è frutto della collaborazione con gruppo Today ed è rivolta ai clienti dei parcheggi easy Parking, gestiti da Adr Mobility, che acquistano online una sosta presso gli scali di Fiumicino o Ciampino. In caso di disservizio, l’indennizzo viene erogato automaticamente, senza bisogno di aprire un sinistro o presentare una richiesta. Un risarcimento che si aggiunge a quanto eventualmente riconosciuto dai vettori aerei, garantendo al viaggiatore una forma di tutela semplice, automatica e priva degli oneri tipici delle richieste di risarcimento tradizionali. La garanzia Revo Volo Protetto si attiva in automatico non appena i dati rilevati da FlightAware – società specializzata nel monitoraggio dei voli – certificano il verificarsi dell’evento assicurato. In particolare, l’indennizzo scatta in caso di ritardo superiore alle tre ore, sia per la destinazione finale, sia nel caso di scalo, o di cancellazione del volo nelle 24 ore precedenti la partenza prevista. Grazie al meccanismo tipico delle polizze parametriche, il bonifico viene disposto immediatamente, senza necessità di aprire un sinistro o presentare alcuna richiesta. Tutto il processo è gestito tramite tecnologia blockchain, che garantisce trasparenza, sicurezza e rapidità. All’utente non è richiesto alcun intervento, se non indicare le coordinate bancarie per ottenere il rimborso. “Abbiamo intercettato, insieme al gruppo Today, un’esigenza concreta di chi viaggia: essere tutelato in modo semplice e immediato anche in caso di imprevisti. Da qui nasce l’accordo con Adr Mobility, che rafforza la nostra presenza nel mercato del travel, ambito strategico per lo sviluppo del business parametrico. Grazie a questa collaborazione, i clienti mentre prenotano il parcheggio, possono attivare in automatico una copertura che li protegge in caso di ritardo o cancellazione del volo, senza dover fare nulla. Puntiamo a rendere sempre più accessibili e semplici le nostre soluzioni, per rispondere alle esigenze di un’utenza digitale, attenta e abituata a servizi immediati e trasparenti.” – commenta Roberta Spadoni, head of parametric insurance solutions di Revo Insurance. [post_title] => Revo Insurance aumenta la presenza nel travel con la copertura parametrica per chi vola da Roma [post_date] => 2025-08-05T11:28:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754393317000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495624 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il boom del turismo in Italia spinge anche i proventi dell’imposta di soggiorno incassata dai comuni. Escludendo Roma Capitale (che ha un diverso sistema di conteggio), l’anno scorso i comuni hanno incassato 760 milioni di euro, il 19% in più rispetto all’anno precedente “triplicando i livelli raggiunti nel 2020, annus horribilis della pandemia, in cui le entrate turistiche si erano fermate a 251,6 milioni di euro”. In vetta alla classifica degli incassi derivanti dall’imposta di soggiorno, secondo l’elaborazione del Centro studi enti locali su dati Mef, Banca d’Italia e Istat, c’è Firenze che è cresciuta ulteriormente rispetto agli anni precedenti, passando dai 45,5 milioni del 2022 ai 69,8 del 2023 e poi ancora, con un aumento del 10%, ai 76,9 milioni del 2024. In seconda posizione Milano che accorcia le distanze rispetto alla città toscana e si porta – con un aumento di 14,4 milioni di euro (+23%) – a 76,5 milioni. Salda anche la terza posizione, sempre occupata da Venezia che ha però rallentato la corsa rispetto alle altre grandi città d’arte e ha chiuso con poco meno di 40 milioni di euro il 2024, in aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Seguono: Trento con 29,7 milioni , Napoli con 19 milioni di euro (+9%), Bologna con 15,4 milioni (+22%), Rimini con 14,7 milioni (+28%) e Torino con 10,3 milioni che si confrontano con i 9,8 dell’anno precedente [post_title] => L'imposta di soggiorno complessiva arriva a 760 milioni di euro [post_date] => 2025-08-05T10:08:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754388513000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "autolinee toscane lancia blink la nuova piattaforma digitale lacquisto dei biglietti viaggio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":76,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1963,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Blink è la nuova piattaforma digitale, ideata e lanciata da Autolinee Toscane, per risponde a un’esigenza concreta: acquistare biglietti per piccoli gruppi e famiglie numerose, senza registrazione, in modo immediato e da ovunque ci si trovi.\r

\r

In questa stagione estiva sono attesi oltre 5,8 milioni di turisti che avranno bisogno di spostarsi agevolmente e senza interruzioni in tutta la Regione. La Toscana infatti è oggi leader nel panorama turistico nazionale. Nel 2023 è stata tra le prime tre regioni in Italia per numero di presenze, con Veneto e Trentino-Alto Adige/Sudtirol. E per l'estate 2025 ci si attende un incremento dei flussi del +0,3%, con oltre 5,8 milioni di arrivi e circa 22,1 milioni di pernottamenti. \r

\r

Uno scenario dinamico dove il viaggio intermodale, con arrivi in regione che possono avvenire via treno, aereo o auto, affiancato da spostamenti sul territorio tramite servizio pubblico su gomma, rappresenta una soluzione fondamentale per le esigenze dei viaggiatori. \r

\r

“Oggi, il panorama turistico toscano è profondamente digitalizzato: oltre l'86% degli operatori gestisce quotidianamente le prenotazioni online, da cui proviene oltre il 60% delle prenotazioni per la stagione estiva 2025. In questo scenario, Blink emerge come la soluzione ideale per facilitare l'esperienza di viaggio di chi si vuole muovere in autobus nelle città Toscane. Un sistema comodo, rapido, intuitivo e perfettamente in linea con le abitudini digitali di chi oggi usufruisce del servizio pubblico”, spiega Caterina Piccardi, customer sales manager di at - autolinee toscane.\r

Come funziona la piattaforma Blink\r

La piattaforma consente di acquistare fino a 10 biglietti in un’unica sessione, con possibilità di pagamento con carte di debito, credito e prepagate dei principali circuiti, inoltro via e-mail a terzi e attivazione tramite link. Nessuna registrazione, massima accessibilità e utilizzo immediato. Una volta ricevuta la mail con il titolo acquistato, sarà sufficiente cliccare sul link per attivarlo e visualizzare il biglietto con QR code che servirà anche in caso di controllo a bordo. \r

\r

In questo scenario l’accessibilità e la semplicità d’uso dei servizi digitali rappresentano ormai un elemento determinante per chi ha bisogno di spostarsi – sia per piacere che per lavoro. \r

Blink, la nuova piattaforma ideata e lanciata da Autolinee Toscane, si propone dunque come un’opzione di acquisto utile anche e soprattutto per la Generazione Z che sta diventando sempre più protagonista nella mobilità alternativa e fa degli spostamenti sostenibili una scelta consapevole. \r

\r

“Spostarsi in autobus è una scelta sostenibile e incredibilmente pratica: non solo si contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, ma si evitano anche le principali seccature del viaggio, come la ricerca di parcheggio nelle zone turistiche, il rischio di multe e lo stress di guidare su strade sconosciute. Ed è proprio per rispondere a queste esigenze, e per facilitare chi desidera vivere la Toscana in piena libertà, che Blink si rivela la soluzione ideale per piccoli gruppi di amici o famiglie numerose. Il nostro obiettivo è rendere l'accesso al trasporto pubblico quanto più immediato possibile, valorizzando al tempo stesso la capillarità della nostra rete. Vogliamo che prendere un autobus, dalla costa all'entroterra, sia facile quanto prenotare un hotel o acquistare un biglietto per un museo” – aggiunge Arzachena Leporatti, Brand Manager di at - autolinee toscane.\r

La campagna di comunicazione\r

[caption id=\"attachment_495705\" align=\"alignleft\" width=\"240\"] la campagna di comunicazione di Blink[/caption]\r

\r

Nata a luglio 2025, Blink è stata lanciata a supporto della stagione estiva proprio per agevolare le persone nella gestione dei propri viaggi e nell’organizzazione dei vari itinerari. Per dare massima visibilità a questo servizio, at – autolinee toscane ha dato vita a una campagna di comunicazione capillare e multicanale su tutto il territorio regionale.\r

\r

La campagna, pensata come una chat whatsapp, è stata posizionata in formato billboard all’interno dei principali punti strategici del turismo intermodale, tra cui pensiline degli autobus, stazioni, in prossimità delle biglietterie, ma anche nelle autostazioni. In aggiunta all’OOO, la campagna è on air anche in versione digitale su sito, app, social, landing page, app di viaggio terze, etc.","post_title":"Autolinee Toscane lancia Blink, la nuova piattaforma digitale per l'acquisto dei biglietti di viaggio","post_date":"2025-08-06T13:19:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["autolinee-toscane","trasporti-2"],"post_tag_name":["autolinee toscane","trasporti"]},"sort":[1754486388000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495714","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grimaldi Lines e Ligabue lanciano la digitalizzazione nei servizi di prenotazione e pagamento dei pasti a bordo, con l’installazione di ben 24 kiosk all’avanguardia, in 10 punti vendita di sei navi della compagnia di navigazione partenopea.\r

Con l’introduzione dei kiosk digitali, è stato triplicato il numero delle casse disponibili a bordo. I viaggiatori possono adesso consultare il menù, effettuare la propria scelta e pagare in autonomia, riducendo drasticamente le code e con una maggior soddisfazione nel servizio.\r

Le nuove casse automatiche sono state installate in luoghi strategici, studiati in base ai flussi e ai comportamenti in nave, con l’obiettivo di offrire ai passeggeri un’esperienza d’acquisto più rapida, comoda e coinvolgente attraverso la modalità “click & pay”, caratterizzata da facilità di utilizzo e interazione.\r

L’uso di immagini per oltre 400 prodotti, un’architettura chiara delle categorie che facilita l’esplorazione e la selezione, e un palinsesto di vendita personalizzato – a seconda del momento e delle tipologie di consumo nell’arco della giornata, del tipo di punto vendita e delle dinamiche di acquisto – rendono l’esperienza ancora più coinvolgente ed efficiente, innovando profondamente i sistemi di consumo nel mondo dei traghetti.\r

I passeggeri Grimaldi Lines possono sperimentare i nuovi kiosk sulle tratte Livorno-Olbia (Cruise Europa e Cruise Sardegna), Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona (Cruise Roma e Cruise Barcelona), Livorno-Palermo (Zeus Palace) e Napoli-Palermo (Cruise Ausonia).","post_title":"Grimaldi Lines lancia i nuovi Kiosk digitali Ligabue","post_date":"2025-08-06T13:18:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1754486296000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'hospitality si conferma un motore dell’occupazione in Italia, specialmente nella stagione estiva.\r

Secondo Unioncamere, a luglio nel settore turistico erano previste quasi 136 mila assunzioni, che diventano oltre 301 mila nel trimestre luglio-settembre. A trainare il settore è il lavoro temporaneo, che rappresenta il 62% dei contratti della stagione, più del doppio rispetto al 27% della media degli altri settori. Il comparto si distingue anche per la forte attrattività verso i giovani: gli under 29 nel 2024 hanno rappresentato il 36,3% del totale degli ingressi previsti (424.420 unità), ben al di sopra della media generale del 29,5%.\r

Dinamiche confermate anche dai dati di iziwork – l’agenzia per il lavoro digitale che sta rivoluzionando il mercato della somministrazione e del reclutamento grazie a tecnologia e intelligenza artificiale - secondo cui oltre il 72% dei contratti temporanei attivati nell’hospitality riguarda lavoratori under 35.","post_title":"Unioncamere: il lavoro temporaneo traina il settore hospitality","post_date":"2025-08-06T11:57:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754481471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495656","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con un fatturato consolidato di 44,31 milioni di euro, Lefay Resorts & Residences chiude il 2024 in aumento del 7% rispetto all’anno precedente, e un Ebitdar pari a 13,95 milioni (31% del fatturato). \r

\r

La crescita è trainata in particolare dal segmento “Resort Operations”, che registra un +8% sul 2023, con un’occupazione media annua del 73% per il Lago di Garda e del 68% per le Dolomiti, e una tariffa media giornaliera superiore ai 500 euro per entrambe le strutture.\r

\r

Sul fronte green, per il decimo anno consecutivo il gruppo ha compensato il 100% delle emissioni di CO₂, con l’83% del fabbisogno energetico autoprodotto e una gestione energetica che punta alla completa eliminazione della plastica monouso e alla promozione della mobilità elettrica. “Per noi creare valore significa farlo in modo condiviso ed etico, con un brand pensato per lasciare un impatto positivo sul territorio e sulla comunità” ha dichiarato Alcide Leali, CEO di Lefay Resorts & Residences.\r

\r

Il gruppo conferma anche la propria attenzione al capitale umano, con il 59% delle posizioni manageriali occupate da donne, il 41% dei collaboratori under 30 e oltre 20mila ore di formazione erogate nel 2024. Per il quarto anno consecutivo Lefay è tra le aziende certificate “Top Employers Italia”.\r

\r

Sul piano dello sviluppo, proseguono i lavori per l’apertura di due nuove strutture – in Toscana e in Svizzera – e la consegna delle Lefay Sky Pool Villa sul Lago di Garda. “Crediamo che salvaguardare il territorio e innovare l’offerta ricettiva siano leve strategiche per rafforzare il posizionamento internazionale del brand e dare un valore aggiunto al soggiorno dell’Ospite, rendendolo così parte di un progetto più ampio” - ha sottolineato Leali.","post_title":"Lefay Resorts e Residences: +7% di ricavi nel 2024, sviluppo e sostenibilità al centro della strategia","post_date":"2025-08-06T09:17:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["ecosostenibilita","lefay-resort"],"post_tag_name":["ecosostenibilità","Lefay resort"]},"sort":[1754471843000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495652","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air amplia il proprio network da Torino introducendo una nuova rotta internazionale per Sofia.\r

I voli saranno operati a partire dal 28 ottobre 2025 con tre frequenze settimanali il martedì, il giovedì e il sabato, e saranno attivi per tutto l'anno. Tutti i voli saranno operati con i modernissimi aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la silenziosità e le minori emissioni.\r

I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l'app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli €24.99.\r

\r

Sofia, la capitale della Bulgaria, è una città ricca di storia e cultura, dove si incontrano influenze romane, ottomane e sovietiche. Offre un affascinante mix di antiche chiese, moschee e monumenti del periodo comunista, oltre a vivaci mercati e una crescente scena artistica e culinaria. Circondata dalle montagne del Vitosha, è anche un punto di partenza ideale per gli amanti della natura e degli sport invernali.\r

\r

Con questa nuova rotta, Wizz Air continua a rafforzare la sua presenza a Torino. A seguito dei recenti annunci, nella stagione invernale 2025/2026, Sofia andrà ad aggiungersi alle altre 6 destinazioni della compagnia: Bucarest, Budapest, Catania, Iasi, Tirana e la ski route Varsavia. Questa nuova connessione è in linea con il Customer First Compass, il piano strategico della compagnia aerea che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni, volti a migliorare l'esperienza dei passeggeri, espandendo continuamente il network con nuove rotte e innovando i servizi forniti.","post_title":"Wizz Air allarga il network dallo scalo di Torino con la destinazione Sofia","post_date":"2025-08-05T13:25:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754400333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495644\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Schiavon[/caption]\r

Primo bimestre d’estate positivo per gli albergatori veneti. A testimoniarlo i dati dell’osservatorio federato turismo regione Veneto H-Benchmark Federalberghi Veneto, che, tra giugno e luglio, ha registrato una crescita delle percentuali di occupazione in ogni comparto turistico della regione rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

Grandi conferme per lago e città d’arte, che, nel bimestre in esame, hanno replicato le prestazioni dell’annata precedente, evidenziando anche un leggero incremento. \r

Crescite ancora più nette per mare e montagna, che, soprattutto a giugno, grazie anche a condizioni meteo favorevoli, hanno toccato percentuali decisamente elevate in confronto al 2024. L’occupazione complessiva degli alberghi della costa veneta (77%) si traduce in un +10,6%, quella delle strutture alberghiere in quota (73%) addirittura in un +14,1%. Luglio, caratterizzato da corpose percentuali di occupazione camere anche negli anni precedenti, con incrementi più contenuti, che hanno condotto comunque il mare all’85% e la montagna al 79%.\r

\r

Calo\r

Le terme, nonostante l’occupazione del 66% di giugno (+0,8% sul 2024), hanno presentato una flessione a luglio (-4,4%, per un totale del 63%), ma possono guardare alla fine dell’estate con maggiore ottimismo: l’acquisito attuale supera dell’1,6% quello di agosto 2024 e del 10,1% quello di settembre.\r

Si prospetta un mese di agosto in crescita anche per gli hotel della montagna (+5,8%) che conferma ormai un trend positivo trainato dai fenomeni pre-olimpici. Tutti gli altri comparti evidenziano invece al momento del rilievo un calo che si aggira attorno al 3%, perlopiù dovuto ad una dinamica di prenotazione quest’anno più sotto data rispetto al periodo di osservazione dell’anno precedente.\r

\r

Schiavon\r

“I dati relativi a giugno e luglio” commenta Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto “evidenziano la bontà del lavoro del comparto alberghiero Veneto che, nella maggior parte dei frangenti, è andato oltre al 2024. Il meteo può avere agevolato, ma nessun risultato si ottiene per caso nel nostro settore: i clienti hanno riconosciuto ancora una volta l’eccellenza dell’ospitalità veneta, che investe con costanza sull’innovazione e sulla qualità dei propri servizi per soddisfare una domanda sempre più esigente\"\r

\r

.","post_title":"Federalberghi Veneto: giugno e luglio molto positivi. Leggero calo in agosto","post_date":"2025-08-05T12:08:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754395710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495641","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le nuove regole sul trasporto di liquidi nei bagagli rischiano di costare caro ai passeggeri che questa estate si sposteranno in aereo per raggiungere le mete di vacanza. Lo afferma Assoutenti, che segnala le elevate tariffe imposte dalle compagnie aeree a chi deve imbarcare all’ultimo momento in stiva il proprio trolley e il caos totale che vige negli aeroporti, con gli scali europei che sul tema dei liquidi procedono in ordine sparso.\r

Gli scanner di nuova generazione che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni sopra i 100 ml, e fino a un massimo di due litri, sono già installati in numerosi aeroporti europei: Milano (Malpensa e Linate), Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Dublino, Belfast, Edimburgo, Parigi (Charles de Gaulle e Orly), Londra (Heathrow, Gatwick, Southend), Birmingham, Madrid, Palma di Maiorca, Düsseldorf, Colonia, Amburgo, Berlino, Francoforte sul Meno, Stoccarda, Monaco di Baviera, Praga, Bratislava, Sarajevo, Malta – spiega Assoutenti –. Tuttavia non tutti gli scali hanno deciso di applicare la nuova regola sui liquidi e, pur essendo dotati di scanner di nuova generazione, continuano a far valere il limite dei 100 ml nel bagaglio a mano.\r

\r

Confusione totale\r

“Una situazione di confusione totale che rischia di costare caro ai passeggeri: chi infatti questa estate arriva in aeroporto con profumi, gel, creme, vini, liquori e altri liquidi in confezioni sopra i 100 ml scopre solo all’ultimo se potrà trasportare nel bagaglio a mano tali prodotti, o se dovrà lasciarli ai controlli di sicurezza o imbarcarli in stiva, affrontando i relativi costi” – denuncia il presidente Gabriele Melluso.\r

Una spesa quella per il bagaglio da stiva acquistato in aeroporto che non è certo indifferente: ad esempio la compagnia Ryanair applica tariffe che vanno dai 35,99 ai 75 euro a volo, mentre per Vueling la spesa oscilla tra i 40 e i 75 euro; WizzAir fa pagare 70 euro, Easyjet 65 euro. Con Ita (per i biglietti economy light) si parte da 60 euro volando in Italia, 70 euro per i voli europei, e si arriva ad un massimo di 130 euro per alcune destinazioni come Giappone, Stati Uniti, Brasile, Thailandia.\r

“Proprio per evitare costi non preventivati in capo ai viaggiatori e superare la situazione di caos che si sta determinando nel settore del trasporto aereo, chiediamo oggi all’Enac di pubblicare sul proprio sito una lista aggiornata degli aeroporti che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi sopra i 100 ml, in modo tale che i passeggeri siano preventivamente informati circa tale possibilità e possano fare scelte consapevoli evitando brutte sorprese negli scali da cui partiranno o transiteranno questa estate” – conclude Melluso.","post_title":"Liquidi in bagaglio, alcuni scali non rispettano la regola. Costi per 130 euro","post_date":"2025-08-05T12:02:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754395378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Revo Insurance rafforza la propria presenza nel settore travel con una nuova copertura che tutela i viaggiatori in caso di ritardo o cancellazione del volo.\r

\r

La polizza, già disponibile, è frutto della collaborazione con gruppo Today ed è rivolta ai clienti dei parcheggi easy Parking, gestiti da Adr Mobility, che acquistano online una sosta presso gli scali di Fiumicino o Ciampino. In caso di disservizio, l’indennizzo viene erogato automaticamente, senza bisogno di aprire un sinistro o presentare una richiesta.\r

\r

Un risarcimento che si aggiunge a quanto eventualmente riconosciuto dai vettori aerei, garantendo al viaggiatore una forma di tutela semplice, automatica e priva degli oneri tipici delle richieste di risarcimento tradizionali.\r

\r

La garanzia Revo Volo Protetto si attiva in automatico non appena i dati rilevati da FlightAware – società specializzata nel monitoraggio dei voli – certificano il verificarsi dell’evento assicurato. In particolare, l’indennizzo scatta in caso di ritardo superiore alle tre ore, sia per la destinazione finale, sia nel caso di scalo, o di cancellazione del volo nelle 24 ore precedenti la partenza prevista. Grazie al meccanismo tipico delle polizze parametriche, il bonifico viene disposto immediatamente, senza necessità di aprire un sinistro o presentare alcuna richiesta.\r

\r

Tutto il processo è gestito tramite tecnologia blockchain, che garantisce trasparenza, sicurezza e rapidità. All’utente non è richiesto alcun intervento, se non indicare le coordinate bancarie per ottenere il rimborso.\r

\r

“Abbiamo intercettato, insieme al gruppo Today, un’esigenza concreta di chi viaggia: essere tutelato in modo semplice e immediato anche in caso di imprevisti. Da qui nasce l’accordo con Adr Mobility, che rafforza la nostra presenza nel mercato del travel, ambito strategico per lo sviluppo del business parametrico. Grazie a questa collaborazione, i clienti mentre prenotano il parcheggio, possono attivare in automatico una copertura che li protegge in caso di ritardo o cancellazione del volo, senza dover fare nulla. Puntiamo a rendere sempre più accessibili e semplici le nostre soluzioni, per rispondere alle esigenze di un’utenza digitale, attenta e abituata a servizi immediati e trasparenti.” – commenta Roberta Spadoni, head of parametric insurance solutions di Revo Insurance.\r

\r

","post_title":"Revo Insurance aumenta la presenza nel travel con la copertura parametrica per chi vola da Roma","post_date":"2025-08-05T11:28:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754393317000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495624","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il boom del turismo in Italia spinge anche i proventi dell’imposta di soggiorno incassata dai comuni. Escludendo Roma Capitale (che ha un diverso sistema di conteggio), l’anno scorso i comuni hanno incassato 760 milioni di euro, il 19% in più rispetto all’anno precedente “triplicando i livelli raggiunti nel 2020, annus horribilis della pandemia, in cui le entrate turistiche si erano fermate a 251,6 milioni di euro”.\r

\r

In vetta alla classifica degli incassi derivanti dall’imposta di soggiorno, secondo l’elaborazione del Centro studi enti locali su dati Mef, Banca d’Italia e Istat, c’è Firenze che è cresciuta ulteriormente rispetto agli anni precedenti, passando dai 45,5 milioni del 2022 ai 69,8 del 2023 e poi ancora, con un aumento del 10%, ai 76,9 milioni del 2024.\r

\r

In seconda posizione Milano che accorcia le distanze rispetto alla città toscana e si porta – con un aumento di 14,4 milioni di euro (+23%) – a 76,5 milioni.\r

\r

Salda anche la terza posizione, sempre occupata da Venezia che ha però rallentato la corsa rispetto alle altre grandi città d’arte e ha chiuso con poco meno di 40 milioni di euro il 2024, in aumento del 4% rispetto all’anno precedente.\r

\r

Seguono: Trento con 29,7 milioni , Napoli con 19 milioni di euro (+9%), Bologna con 15,4 milioni (+22%), Rimini con 14,7 milioni (+28%) e Torino con 10,3 milioni che si confrontano con i 9,8 dell’anno precedente","post_title":"L'imposta di soggiorno complessiva arriva a 760 milioni di euro","post_date":"2025-08-05T10:08:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754388513000]}]}}