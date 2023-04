Atlantic Airways collegherà le Isole Faroe con New York, dal prossimo 22 agosto Atlantic Airways collegherà le Isole Faroe con New York, per un breve periodo a partire dal prossimo 22 agosto e fino al successivo 4 ottobre 2023. La compagnia aerea opererà un volo alla settimana dalla sua base di Vagar verso lo Stewart International Airport di New York, ma punta a riprendere il servizio nella primavera del 2024. “L’interesse per la rotta è stato grande, sia tra gli abitanti delle isole Faroe che tra gli stranieri, da quando è stato reso noto che stavamo progettando un volo diretto per gli Stati Uniti – afferma l’amministratore delegato del vettore, Johanna a Bergi -. Ci aspettiamo che sia un grande successo”. Atlantic Airways non ha specificato il tipo di aeromobile o la capacità della rotta. La scelta dello Stewart International è stata motivata dal vettore per la possibilità di proporre comodi orari di atterraggio; la città sarà poi raggiungibile dai passeggeri grazie all’organizzazione di trasferimenti in autobus.

