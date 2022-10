Asiana Airlines celebra il ritorno su Roma Fiumicino con un load factor del 90% Con un load factor del 90% sulla rotta fra Seul e Roma Fiumicino, Asiana Airlines celebra l’atteso ritorno sul mercato italiano dopo lo stop imposto dalla pandemia. “Abbiamo riaperto il collegamento fra la Corea del Sud e l’Italia lo scorso 18 giugno – racconta Hyeoktae Kim, region general manager branch of Rome, branch of Istanbul, sales office in Venice -, con tre frequenze alla settimana che diventeranno due per la stagione invernale, per poi tornare a quattro e cinque voli settimanali dal 25 marzo 2023. Ottima la risposta del mercato, con un riempimento del 90%, passeggeri per due terzi coreani: sono in gran parte turisti che visitano l’Italia in primis, ma anche altri paesi europei”. Consistente la quota di passeggeri italiani che volano in proseguimento oltre Seul: “Un buon 20%, diretto soprattutto in Giappone in epoca pre Covid e che ora, con la riapertura dei confini de Paese del Sol Levante, tornerà sicuramente tra le scelte dei passeggeri . Tra le destinazioni più richieste ci sono poi la Thailandia (dall’Italia manca ancora il ritorno del collegamento diretto) sia su Bangkok sia su Phuket; a seguire Vietnam e Australia”. La rotta su Roma è servita da un Boeing 777-200 configurato nelle due classi di servizio business ed economy. “Ma è già prevista una prossima sostituzione in futuro con l’A350, che peraltro abbiamo utilizzato già quest’estate per un certo periodo”. Il network europeo di Asiana include voli su Germania, Regno Unito, Francia, Spagna e Turchia.

