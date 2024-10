Arriva una nuova destinazione di Royal Caribbean: Perfect Day Mexico Royal Caribbean ha presentato il progetto per inaugurare una nuova entusiasmante esperienza di vacanza con il debutto di Perfect Day Mexico. Nel 2027, i viaggiatori potranno puntare la loro attenzione sulla famosa costa caraibica del Messico, a Mahahual, per quello che sarà un angolo di paradiso che combina le emozioni adrenaliniche e le opportunità per rilassarsi di Royal Caribbean con la vivacità e la bellezza del Messico. “Perfect Day at CocoCay ha cambiato le carte in tavola sia per i nostri ospiti che per il nostro business – commenta Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group -. Con i viaggiatori che danno sempre più priorità a esperienze e destinazioni uniche per le loro decisioni di prenotazione, siamo entusiasti di espandere la nostra Perfect Day Collection creando Perfect Day Mexico per servire al meglio gli ospiti che vogliono esplorare i Caraibi occidentali”. Insieme al Royal Beach Club Cozumel, l’esperienza balneare messicana a Cozumel recentemente annunciata, che aprirà nel 2026, Perfect Day Mexico sarà un simbolo delle vacanze Royal Caribbean che inaugurerà nuove avventure nei Caraibi occidentali. In serbo per i viaggiatori una gamma senza pari di esperienze con tocchi ispirati alla cultura locale, nel design, nell’atmosfera e nel gusto. Tra le attrazioni figurano un nuovissimo ed emozionante parco acquatico, piscine e spiagge da capogiro, ristoranti, bar e altri luoghi per tutti i palati, musica e molto altro ancora. “Dall’introduzione di Perfect Day at CocoCay nel 2019, la nostra destinazione più votata, i ricordi di milioni di persone hanno aperto la strada all’incredibile esperienza che sarà Perfect Day Mexico – dichiara Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International -. Le destinazioni sono una parte importante del motivo per cui le famiglie e gli amanti dell’avventura vanno in vacanza con Royal Caribbean e, in collaborazione con lo stato messicano di Quintana Roo, stiamo plasmando modi nuovi e senza pari per creare ricordi in una destinazione conosciuta e amata per la sua bellezza naturale, per il calore della sua cultura e per la sua posizione magnifica. Non vediamo l’ora di svelare di più”. Il Perfect Day Mexico farà il suo ingresso nel 2027 come ultimo, in ordine di tempo, della crescente gamma di esperienze di destinazione di Royal Caribbean, che include Perfect Day at CocoCay alle Bahamas, che nel 2019 ha fatto scuola. Con le novità in crescita, come l’Hideaway Beach per soli adulti aperta a gennaio 2024, la Royal Beach Club Collection che debutterà alle Bahamas, nel 2025, con il Royal Beach Club Paradise Island, il Royal Beach Club Cozumel in arrivo nel 2026, e Labadee, ad Haiti, i viaggiatori saranno in grado di creare i loro giorni di vacanza perfetti in più di un modo tra le Bahamas e i Caraibi orientali e occidentali. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476504 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Valdichiana Senese è presente al TTG di Rimini per raccontare attività e strategie per un turismo sostenibile: un modello di viaggio che unisce il rispetto per l'ambiente con la valorizzazione delle tradizioni locali e dell'identità culturale del territorio. «Il tema della consapevolezza del viaggio - dichiara Doriano Bui, Presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese - è un tema molto caro alla Valdichiana Senese ed è in questa direzione che abbiamo negli anni orientato la programmazione di Valdichiana Living, con l’obiettivo di indirizzare le scelte aziende del territorio e favorire il coinvolgimento delle comunità locali». L’enogastronomia è alla base di questa proposta, con il progetto Valdichiana Eating che invita i visitatori a esplorare il territorio attraverso i suoi sapori, dai prodotti locali come il Vino Nobile di Montepulciano DOCG, all’Olio Extravergine IGP Toscano, fino al Pecorino Toscano DOP e altre specialità. La Valdichiana Senese si distingue anche per la sua tradizione artigianale. Grazie al progetto artigianatoinmostra.it, i visitatori possono scoprire le botteghe degli artigiani locali, incontrare chi lavora materiali come ceramica, legno e terracotta, e partecipare a visite guidate per conoscere da vicino queste realtà, con la possibilità di degustare anche i prodotti locali. Il territorio propone eventi che permettono ai turisti di immergersi nelle tradizioni locali, come il Bravìo delle Botti a Montepulciano o la Festa dell’Olio Nòvo a Trequanda, momenti perfetti per vivere un’esperienza autentica e radicata nella cultura del posto. La Valdichiana Senese offre anche una vasta gamma di esperienze a contatto con la natura, come i percorsi di trekking e cicloturismo promossi da Valdichiana Active. Un esempio è il pacchetto “Trekking e acque rigeneranti”, che unisce l’attività all’aria aperta al benessere termale, permettendo di esplorare il territorio e rilassarsi presso le Terme Theia di Chianciano Terme, Fonteverde a San Casciano dei Bagni e Terme di Montepulciano. L'impegno verso la sostenibilità ambientale è si concretizza in iniziative innovative quali l’introduzione di un van elettrico ID Buzz per l'eco-mobilità. Inoltre, a breve sarà disponibile la mappatura delle fontanelle d’acqua potabile per ridurre l'uso della plastica e sul sito valdichianaliving.it sarà possibile acquistare esperienze carbon neutral, che permetteranno di compensare le emissioni generate durante il viaggio. [post_title] => Valdichiana Senese, attività e strategie per un futuro turistico sempre più green [post_date] => 2024-10-11T12:05:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728648308000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476548 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenord, azienda ferroviaria lombarda, è main mobility partner di Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità. In un unico ecosistema digitale i clienti hanno a disposizione proposte di itinerari che uniscono il viaggio in treno e tutti i servizi per organizzare una o più giornate di divertimento, cultura, sport, svago. Nata con l’obiettivo di valorizzare un turismo consapevole e sostenibile, puntando a ridurre le emissioni di Co2 grazie al mezzo pubblico e l’impatto sul territorio in termini di traffico sulle strade, la partnership è stata presentata in occasione di TTG Travel Experience a Rimini. Prossimo step della collaborazione saranno i “Treni della neve” verso le cime lombarde nella stagione 2024-25, che vedrà anche il ritorno delle proposte di Trenord per l’utilizzo del treno anche nel tempo libero: biglietti speciali verso le grandi fiere – EICMA e Artigiano in Fiera – e una corsa straordinaria verso i mercatini di Natale, che quest’anno da Milano raggiungerà direttamente Trento e Bolzano. La partnership Trenord-Discovera Nata da un progetto di Sportit, società attiva nel settore del turismo sportivo con i brand Snowit, Bikeit e Tribala, e FNM, uno dei principali Gruppi di mobilità sostenibile e integrata in Europa, Discovera offre al cliente in un unico marketplace pacchetti viaggio smart e completi, comodamente acquistabili online, in un click. I prodotti comprendono sia i servizi di trasporto e mobilità, sia tutte le ulteriori facilities per un’esperienza turistica personalizzata e di qualità. Grazie alla partnership con Trenord, la piattaforma propone una vasta gamma di pacchetti turistici in Lombardia, che uniscono al viaggio in treno esperienze differenti: un giro in battello sui grandi laghi, una giornata di trekking, visite alle città d’arte e ai loro musei, rafting, camminate lungo i più bei sentieri della regione e tante altre opzioni. Per la stagione invernale, la proposta di Trenord e Discovera si arricchirà con l’offerta dei “Treni della neve”: grazie alla nuova formula, al biglietto treno+skipass i viaggiatori potranno integrare tutti gli altri servizi che desiderano, per completare l’esperienza di una o più giornate sugli sci. “Grazie alla partnership con Discovera abbiamo evoluto la nostra proposta delle “Gite in treno”, prodotti treno+esperienza che registrano un successo in costante crescita, con oltre 56mila biglietti venduti nei primi nove mesi del 2024 – spiega Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord. La collaborazione con un partner specializzato nell’ambito turistico ci permette di migliorare ulteriormente la qualità delle proposte e di ampliare i servizi offerti. In questo modo, i clienti potranno organizzare tutto il loro viaggio tramite un’unica piattaforma. Ci auguriamo di conquistare ancora più viaggiatori in treno nel tempo libero, a beneficio dell’ambiente e del territorio” Pasquale Scoppeliti e Riccardo Maggioni, fondatori di Sportit, aggiungono: “Abbiamo costruito una piattaforma di travel mobility con un grande focus sul rispetto e sulla valorizzazione del territorio e proponiamo un modello di turismo alternativo, a basso impatto ambientale, oltre che semplice da praticare, con la speranza che possa essere “game changer” in un mondo che deve necessariamente ripensare i propri modelli di consumo e stili di vita perché possano diventare sostenibili nel tempo. Partiamo dall’offerta turistica e di mobilità della Regione Lombardia con un partner d’accezione come Trenord, ma puntiamo ad estendere il bacino geografico di Discovera in tutta Italia, così come il parco mezzi di trasporto, con l’obiettivo di diventare leader di mercato a livello nazionale e soddisfare ogni tipologia di cliente, dai “day traveller” a chi invece desidera soggiorni più lunghi”. Le proposte per il treno nel tempo libero Alle proposte sviluppate con Discovera, Trenord aggiungerà ulteriori iniziative per supportare la mobilità verso i grandi eventi e per promuovere l’uso del treno nel tempo libero. Per la prima volta, l’azienda ferroviaria lombarda proporrà biglietti speciali per raggiungere Rho Fiera Milano in occasione di EICMA, il Salone internazionale delle due ruote che si svolgerà dal 7 al 10 novembre. Anche quest’anno torneranno i ticket dedicati ad Artigiano in Fiera, prevista dal 30 novembre all’8 dicembre. A dicembre torna anche la proposta di un treno diretto ai “Mercatini di Natale”, già proposto negli anni scorsi fra Milano a Trento, che quest’anno per la prima volta raggiungerà anche Bolzano. [post_title] => Al via la partnership tra Trenord e Discovera [post_date] => 2024-10-11T10:56:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728644176000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476510 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Hyatt ha annunciato l’apertura dei marchi Park Hyatt e Andaz a Jaumur, comunità di porticcioli di lusso situata a Magna, sulla costa del Golfo di Aqaba. L'apertura del Park Hyatt Jaumur e dell’Andaz Jaumur Marina, prevista per il 2027, segna un importante passo avanti nell'espansione del brand Hyatt nel Regno dell'Arabia Saudita, in collaborazione con Neom, simbolo di innovazione futura e sostenibilità. “Siamo entusiasti di portare i brand Park Hyatt e Andaz a Jaumur - spiega Javier Águila, presidente del gruppo Hyatt per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, - parte del portafoglio di turismo sostenibile di Neom, contribuendo ulteriormente all'espansione turistica di questa destinazione. Il Regno dell'Arabia Saudita rappresenta un mercato chiave per Hyatt e queste nuove strutture dimostrano il nostro impegno nel rafforzare la nostra presenza.” Jaumur si distingue per esperienze uniche sia terrestri che marine, posizionandosi come un nuovo standard per il lusso costiero, rivolto a residenti e visitatori. La destinazione comprende un moderno porto turistico con 300 ormeggi e una struttura architettonica sospesa, pensata per sovrastare i più grandi super yacht, e ospiterà un centro di ricerca per immersioni profonde, dedicato all'esplorazione del mare. Il Park Hyatt Jaumur, con le sue 125 camere progettate come un'oasi di relax affacciata sul porto turistico, offrirà un ambiente che combina intrattenimento, svago e cultura. L’Andaz Jaumur Marina, con 225 camere e suite, celebrerà l’arte e la creatività, e grazie a un design eclettico e all’attenzione per le esperienze personalizzate, offrirà un soggiorno indimenticabile. Progettati per offrire uno stile di vita attivo e dinamico, il Park Hyatt e l’Andaz offriranno agli ospiti una gamma di attività, dalle escursioni a piedi o in bicicletta, agli sport acquatici, fino ai club sulla spiaggia e alle esperienze culturali e artistiche. “Questa partnership rappresenta un allineamento perfetto della nostra visione comune di creare esperienze di lusso su misura - ha commentato Chris Newman, direttore esecutivo della divisione alberghiera di Neom -. Non vediamo l'ora di vedere questi hotel iconici elevare Jaumur a destinazione di classe mondiale.” Entrambe le strutture parteciperanno al programma di fidelizzazione World of Hyatt, offrendo ai membri vantaggi esclusivi come upgrade, notti gratuite e late checkout, confermando Jaumur come nuova destinazione internazionale di eccellenza. [post_title] => Hyatt annuncia la prossima apertura di due hotel a Magna, Golfo di Aqaba [post_date] => 2024-10-11T10:19:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728641963000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476239 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saudi Tourism Authority ha ospitato per la prima volta un evento dedicato a una delegazione di buyer MICE in collaborazione con Xenia Events, ITA Airways e Royal Commission of AlUla. L’evento ha avuto come obiettivo quello di promuovere l’Arabia Saudita come una delle destinazioni più promettenti per il turismo d’affari, confermando il suo crescente ruolo nello scenario internazionale. L’incontro ha messo in risalto le numerose opportunità di business per l’organizzazione di eventi aziendali, congressi e viaggi incentive, oltre a una panoramica delle location esclusive e delle esperienze offerte dal paese. Tra le location iconiche, spicca la Maraya Hall ad AlUla. Anche il ricco calendario di appuntamenti della Riyadh Season, tra cui eventi sportivi di rilievo internazionale come la Supercoppa e la Formula 1, offre occasioni uniche per organizzare eventi MICE. L’Arabia Saudita, grazie alle sue infrastrutture in rapida evoluzione e alle iniziative ambiziose, si sta posizionando come un hub di eccellenza anche per il turismo MICE, in grado di attrarre eventi internazionali di alto profilo e gruppi incentive. L’evento organizzato da Saudi Tourism Authority ha rafforzato l’immagine dell’Arabia Saudita come destinazione di riferimento per il settore MICE, sottolineando il suo potenziale nel trasformarsi in uno dei principali poli turistici del futuro. [post_title] => L’Arabia Saudita, hub di eccellenza per il turismo mice [post_date] => 2024-10-10T14:17:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728569833000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476462 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La sesta edizione del Tevere Day, in programma dal 7 al 13 ottobre, anima la città di Roma e le sue sponde con oltre 150 eventi dedicati a cultura, sport e sostenibilità. Il Tevere Day è un movimento popolare, nato nel 2019, che si propone di riportare l’attenzione pubblica e istituzionale sul fiume, simbolo storico di Roma e della civiltà occidentale. Attraverso collaborazioni con oltre 200 associazioni, aziende e enti, l’evento promuove un nuovo modello di fruizione e rispetto del Tevere, presentandolo come risorsa ambientale, culturale e sportiva inestimabile. Edizione 2024 Tra gli appuntamenti più importanti di questa edizione, il convegno "Tevere Patrimonio del Mondo" che si è svolto l'8 ottobre all'Ara Pacis, in cui si è discusso la possibilità di inserire il Tevere tra i beni UNESCO. Al convegno hanno partecipato esponenti istituzionali come il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente dell'associazione Tevere Day, Alberto Acciari. Oggi, invece, 10 ottobre, sempre nell'ambito degli eventi promossi dall'associazione, è stata celebrata l'apertura straordinaria del Murales "Carnevale Romano" di Orfeo Tamburi. Tra gli altri appuntamenti previsti, il Festival Musicale dei Municipi, che si terrà l'11 ottobre a Lungotevere degli Anguillara, con la partecipazione di cori, bande e complessi musicali provenienti dai vari quartieri della città. Oltre alle iniziative culturali, il Tevere Day offre anche attività sportive come dimostrazioni di pesca, duelli di scherma sulle rive del fiume e regate di canottaggio, tutte finalizzate a riavvicinare i cittadini al fiume e promuovere uno stile di vita attivo e salutare. Il Tevere Day si conferma così un evento unico nel suo genere, capace di unire la valorizzazione ambientale e culturale con l'inclusione sociale, diventando un modello anche per altri bacini idrici italiani. Un'opportunità per cittadini, associazioni e istituzioni di riscoprire le potenzialità del fiume e promuoverne la tutela per le generazioni future. L'apertura straordinaria del murale 'Carnevale Romano' “Il murale ‘Carnevale Romano’ di Orfeo Tamburi torna alla luce dopo oltre 40 anni e sarà visibile al pubblico nei giorni 11, 12 e 13 ottobre in occasione del Tevere Day. L’opera, situata all’interno del Palazzo dell’Anagrafe in via Petroselli, è un’affascinante rappresentazione pittorica della tradizione del Carnevale romano, una delle celebrazioni popolari più antiche e spettacolari della città. Realizzato su una superficie di oltre 46 metri quadri, il murale è stato concepito come una narrazione continua degli eventi carnevaleschi, con colori vivaci e un crescendo di figure che accompagnano lo spettatore nella vivace atmosfera della festa. “Era doveroso aprire al pubblico questa sala che contiene la più bella rappresentazione di una delle tradizioni di Roma che non c’è più, il Carnevale Romano - ha dichiarato Giulia Silvia China, assessore alla Cultura del I Municipio di Roma, in occasione della conferenza stampa di lancio -. Abbiamo lavorato per poter garantire un’apertura su prenotazione e contiamo in tempi successivi di estendere le visite. Il Tevere Day Costituitasi a giugno 2019 per l’ideazione e l’organizzazione della prima edizione dell’evento Tevere Day, l’Associazione con il presidente Alberto Acciari ha la missione di riportare alta l’attenzione sulla necessità di valorizzare e tutelare il Tevere. Considerato dagli studiosi il fiume più importante del mondo, questo corso d’acqua – secondo l’ente che promuove il mondo Tevere – merita di essere riportato al suo antico splendore, con interventi da parte delle Istituzioni preposte mirati a renderlo sano, fruibile e godibile. Un obiettivo che affonda le ragioni sul riconoscimento di questo patrimonio dal valore inestimabile in termini di cultura, storia, ingegneria, ambiente, sport e arte, e che ha l’ambizione ulteriore di creare un Museo del Tevere. [post_title] => Tevere Day: Roma si promuove con oltre 150 eventi in città e sulle sponde del fiumet [post_date] => 2024-10-10T13:48:48+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728568128000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo accordo tra Trenitalia (Gruppo FS) e SkyTeam per offrire itinerari combinati “aereo + treno” in un’unica prenotazione. La partnership permetterà a chi arriva in Italia con un volo di una compagnia aerea parte di SkyTeam di raggiungere un’ampia gamma di destinazioni in tutto il Paese con i treni ad alta velocità di Trenitalia. Ad esempio, i viaggiatori potranno volare da New York-JFK a Roma Fiumicino, ritirare i bagagli, salire a bordo di un Frecciarossa e raggiungere una delle destinazioni servite. «Siamo lieti di unire le forze con Trenitalia, rinforzando così la strategia di viaggio intermodale di SkyTeam per offrire collegamenti ferroviari ad alta velocità e di alta qualità che mettono a disposizione maggiore flessibilità e scelta per i clienti, sostenendo al contempo il nostro obiettivo di fornire viaggi all’avanguardia - ha affermato Patrick Roux, CEO di SkyTeam - L’Italia è un importante mercato globale per i viaggiatori d’affari e leisure e, grazie alla collaborazione con Trenitalia, possiamo offrire ai clienti più opzioni per andare dove vogliono, come vogliono, usufruendo al tempo stesso dei numerosi vantaggi per cui SkyTeam è conosciuta». «La collaborazione con SkyTeam avvicina Trenitalia alla nostra visione di essere uno dei principali attori nel mercato europeo del trasporto ferroviario, proponendo ai clienti viaggi in treno affidabili e di alta qualità integrati con gli orari dei voli internazionali - ha affermato Mario Alovisi, Direttore Marketing di Trenitalia e CEO di Italia Loyalty - Siamo entusiasti di intraprendere un viaggio insieme a SkyTeam in una missione condivisa per rendere i viaggi più intermodali e non vediamo l’ora di accogliere i clienti SkyTeam nel vasto network Frecciarossa in tutta Italia». Una volta che la partnership sarà effettiva, i membri frequent flyer di SkyTeam potranno guadagnare e spendere miglia quando viaggiano su corse Frecciarossa selezionate; allo stesso modo, i membri di CartaFRECCIA, il programma fedeltà per i viaggiatori di Trenitalia, che ha superato i 10 milioni di iscritti, potranno guadagnare e spendere punti viaggiando su voli SkyTeam selezionati. I servizi SkyPriority saranno offerti, laddove possibile, nelle stazioni ferroviarie, a vantaggio dei membri SkyTeam Elite ed Elite Plus e dei membri CartaFRECCIA Platinum e Gold di Trenitalia. [post_title] => Trenitalia e SkyTeam, collegamenti aerei e ferroviari in un'unica prenotazione [post_date] => 2024-10-10T12:05:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728561924000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il mercato italiano ha mostrato una forte ripresa post-pandemia ed è diventato uno dei mercati prioritari di Visit Finland. Grazie all'aumento dei collegamenti aerei tra l'Italia e vari aeroporti finlandesi, il 2024 ha già portato risultati eccellenti in termini di arrivi e pernottamenti. Da gennaio ad agosto 2024, il mercato italiano ha registrato una crescita straordinaria del 22%, superando di gran lunga la crescita media del mercato europeo del 6%. Inoltre, agosto 2024 ha segnato un nuovo record per i visitatori italiani con 35.808 pernottamenti, rappresentando un aumento del 25% rispetto all'anno precedente. Guardando al futuro, Visit Finland continuerà a investire nel mercato italiano. Le collaborazioni con partner, compagnie aeree, tour operator e agenzie di viaggio rimarranno fondamentali per il continuo successo della Finlandia in questo mercato strategico. [post_title] => Finlandia: arrivi dall'Italia in crescita del 22% [post_date] => 2024-10-10T10:46:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728557174000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476313 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Garibaldi Hotels debutta in Basilicata con la gestione della Dimora del Monaco a Matera. Il Gruppo alberghiero pugliese craggiunge così le 13 strutture tra Resort, Club, Hotel & Dimore Storiche. La nuovissima costruzione Dimora del Monaco è situata a Matera Nord a pochi chilometri dal Santuario della Madonna di Picciano, dal centro storico cittadino e dai Rioni Sassi. Dispone di 23 camere dal design moderno. La Dimora del Monaco dispone anche di ristorante e di parcheggio privato interno. La costruzione è stata realizzata secondo i moderni criteri di ecosostenibilità sia per la presenza di impianti di ultima generazione che per i materiali utilizzati a basso impatto ambientale. «La nuova “bandiera” piazzata in Basilicata - commenta Egidio Ventimiglia, Amministratore Delegato di Garibaldi Hotels - assume un valore importante a livello personale poiché è un ritorno alle mie radici lucane e, al tempo stesso, per lo sviluppo e l’immagine del nostro Brand su una destinazione con un forte appeal internazionale nel nostro mirino da tempo. Si tratta di una struttura moderna e intima, costruita di recente con una visione di sostenibilità ed è perfetta per accogliere sia una clientela leisure che business. Anche su questa struttura stiamo finalizzando un accordo di brandizzazione con una catena internazionale». Dimora Del Monaco rappresenta anche un opportunità per creare nuove sinergie con le altre strutture pugliesi del gruppo. «Stiamo già lavorando in cross-selling con Hilton Garden Inn Lecce e Dimora Sant’Anna di Carovigno - aggiunge Fabrizio Prete, Direttore Generale di Garibaldi Hotels - nella costruzione di itinerari turistici integrati da proporre ai nostri ospiti per far conoscere la Valle D’Itria e il Salento. Ora includeremo anche Matera a queste proposte turistiche che possono rappresentare un forte valore aggiunto in termini di esperienze da far vivere ai clienti». Il nuovo ingresso diventa strategico per attrarre sempre più un turismo internazionale su cui il Gruppo sta puntando molto investendo in destinazioni di fama internazionale, stringendo accordi con TO stranieri e puntando sulla destagionalizzazione con l’apertura continuativa di molte strutture. Tra gli obiettivi del Gruppo spingere sull’espansione in Italia e ottimizzare il lavoro con i mercati esteri che stanno portando un contribuito importante per la crescita di Garibaldi Hotels. La stagione 2024 si è conclusa con il segno +, al 30 agosto i dati interni evidenziano un aumento del 15% circa in Sicilia, del 7\8% in Sardegna e di più del 10% in montagna. Per il 2025 il Gruppo avrà una nuova struttura a Roma su cui è prevista una partnership con un brand internazionale. [post_title] => Garibaldi Hotels con la nuova Dimora del Monaco rafforza l'offerta dei city hotel [post_date] => 2024-10-10T09:14:39+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728551679000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 476323 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grazie alla partnership tecnologica tra Scalapay e Adyen, piattaforme del 'Buy now pay later' e dei pagamenti end-to-end, l’estate 2024 ha segnato un nuovo record nella vendita a rate di pacchetti vacanza: oltre 200mila, con un +75% di transato sul 2023, e +9% di scontrino medio. “È incredibile come nemmeno tre anni fa questo progetto sembrasse embrionale e Scalapay quasi un outsider del travel - commenta Matteo Ciccalè, vice president strategic growth di Scalapay - mentre oggi collaboriamo con i migliori brand internazionali del turismo, come Booking.com e Lastminute.com, oltre a essere presenti nelle strategie commerciali di alcuni dei più grandi gruppi italiani, tra i quali Trenitalia. Acquisire nuovi clienti e mantenere il portfolio è l’obiettivo al centro del nostro lavoro. Il 'Buy now pay later' è stato il primo passo, nonché il terreno d’incontro tra fintech e travel, ma le novità di prodotto e servizi del 2025 saranno molte, con soluzioni di pagamento dilazionato innovative e dedicate al turismo”. La collaborazione avviata lo scorso giugno con Adyen, piattaforma di riferimento per i pagamenti di moltissime aziende a livello globale, rappresenta un passo avanti per il BNPL in Italia e nel Sud Europa. Oltre a QC Terme, gruppo italiano che ha innovato il concetto di benessere, si sono affidati ai servizi congiunti di Scalapay e Adyen anche il gruppo internazionale Parques Reunidos, che gestisce il ticketing di Parque Warner e Mirabilandia, e l’OTA per appartamenti e alloggi extra alberghieri HomeToGo, con la sua declinazione italiana Casevacanze.it. Significativi i risultati della nuova linea di business marketing affiliation e co-branding, in cui Scalapay agisce come canale di marketing per promuovere i servizi dei partner travel alla propria community. Gli utenti di Scalapay coinvolti nei brand travel che hanno partecipato ad attività di marketing hanno registrato un +20% di ritorno, segno della fiducia e della fedeltà verso la piattaforma. Le modalità di pagamento offerte da Scalapay includono rateizzazione in 3 o 4 tranche fino a 36 rate offerte in collaborazione con Deutsche Bank, oltre a pagamenti differiti per prenotazioni di viaggio e soluzioni di marketing per acquisire nuovi utenti dal bacino di Scalapay, che conta 7 milioni di consumatori online e offline, profilati in base ai comportamenti di acquisto e modelli predittivi di spesa. “Quest’anno saremo felici di accogliere tutte le nuove richieste in arrivo anche di persona - aggiunge Ciccalè - sia in occasione dell’Hospitality Day che di TTG Travel Experience 2024 (padiglione A2 - stand 233), eventi ai quali parteciperemo con business case inediti e interessanti insight dal mercato raccolti in collaborazione con POLIMI”. [post_title] => Scalapay, estate da record: nuova partnership tecnologica e collaborazioni [post_date] => 2024-10-10T08:14:06+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1728548046000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "arriva nuova destinazione royal caribbean perfect day mexico" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":54,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1432,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Valdichiana Senese è presente al TTG di Rimini per raccontare attività e strategie per un turismo sostenibile: un modello di viaggio che unisce il rispetto per l'ambiente con la valorizzazione delle tradizioni locali e dell'identità culturale del territorio.\r

\r

«Il tema della consapevolezza del viaggio - dichiara Doriano Bui, Presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese - è un tema molto caro alla Valdichiana Senese ed è in questa direzione che abbiamo negli anni orientato la programmazione di Valdichiana Living, con l’obiettivo di indirizzare le scelte aziende del territorio e favorire il coinvolgimento delle comunità locali».\r

\r

L’enogastronomia è alla base di questa proposta, con il progetto Valdichiana Eating che invita i visitatori a esplorare il territorio attraverso i suoi sapori, dai prodotti locali come il Vino Nobile di Montepulciano DOCG, all’Olio Extravergine IGP Toscano, fino al Pecorino Toscano DOP e altre specialità.\r

\r

La Valdichiana Senese si distingue anche per la sua tradizione artigianale. Grazie al progetto artigianatoinmostra.it, i visitatori possono scoprire le botteghe degli artigiani locali, incontrare chi lavora materiali come ceramica, legno e terracotta, e partecipare a visite guidate per conoscere da vicino queste realtà, con la possibilità di degustare anche i prodotti locali.\r

\r

Il territorio propone eventi che permettono ai turisti di immergersi nelle tradizioni locali, come il Bravìo delle Botti a Montepulciano o la Festa dell’Olio Nòvo a Trequanda, momenti perfetti per vivere un’esperienza autentica e radicata nella cultura del posto.\r

\r

La Valdichiana Senese offre anche una vasta gamma di esperienze a contatto con la natura, come i percorsi di trekking e cicloturismo promossi da Valdichiana Active. Un esempio è il pacchetto “Trekking e acque rigeneranti”, che unisce l’attività all’aria aperta al benessere termale, permettendo di esplorare il territorio e rilassarsi presso le Terme Theia di Chianciano Terme, Fonteverde a San Casciano dei Bagni e Terme di Montepulciano.\r

\r

L'impegno verso la sostenibilità ambientale è si concretizza in iniziative innovative quali l’introduzione di un van elettrico ID Buzz per l'eco-mobilità. Inoltre, a breve sarà disponibile la mappatura delle fontanelle d’acqua potabile per ridurre l'uso della plastica e sul sito valdichianaliving.it sarà possibile acquistare esperienze carbon neutral, che permetteranno di compensare le emissioni generate durante il viaggio.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Valdichiana Senese, attività e strategie per un futuro turistico sempre più green","post_date":"2024-10-11T12:05:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728648308000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476548","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenord, azienda ferroviaria lombarda, è main mobility partner di Discovera, piattaforma che integra servizi turistici e di mobilità. In un unico ecosistema digitale i clienti hanno a disposizione proposte di itinerari che uniscono il viaggio in treno e tutti i servizi per organizzare una o più giornate di divertimento, cultura, sport, svago. \r

\r

Nata con l’obiettivo di valorizzare un turismo consapevole e sostenibile, puntando a ridurre le emissioni di Co2 grazie al mezzo pubblico e l’impatto sul territorio in termini di traffico sulle strade, la partnership è stata presentata in occasione di TTG Travel Experience a Rimini. \r

\r

Prossimo step della collaborazione saranno i “Treni della neve” verso le cime lombarde nella stagione 2024-25, che vedrà anche il ritorno delle proposte di Trenord per l’utilizzo del treno anche nel tempo libero: biglietti speciali verso le grandi fiere – EICMA e Artigiano in Fiera – e una corsa straordinaria verso i mercatini di Natale, che quest’anno da Milano raggiungerà direttamente Trento e Bolzano. \r

\r

La partnership Trenord-Discovera\r

\r

Nata da un progetto di Sportit, società attiva nel settore del turismo sportivo con i brand Snowit, Bikeit e Tribala, e FNM, uno dei principali Gruppi di mobilità sostenibile e integrata in Europa, Discovera offre al cliente in un unico marketplace pacchetti viaggio smart e completi, comodamente acquistabili online, in un click. \r

\r

I prodotti comprendono sia i servizi di trasporto e mobilità, sia tutte le ulteriori facilities per un’esperienza turistica personalizzata e di qualità. \r

\r

Grazie alla partnership con Trenord, la piattaforma propone una vasta gamma di pacchetti turistici in Lombardia, che uniscono al viaggio in treno esperienze differenti: un giro in battello sui grandi laghi, una giornata di trekking, visite alle città d’arte e ai loro musei, rafting, camminate lungo i più bei sentieri della regione e tante altre opzioni.\r

\r

Per la stagione invernale, la proposta di Trenord e Discovera si arricchirà con l’offerta dei “Treni della neve”: grazie alla nuova formula, al biglietto treno+skipass i viaggiatori potranno integrare tutti gli altri servizi che desiderano, per completare l’esperienza di una o più giornate sugli sci. \r

\r

“Grazie alla partnership con Discovera abbiamo evoluto la nostra proposta delle “Gite in treno”, prodotti treno+esperienza che registrano un successo in costante crescita, con oltre 56mila biglietti venduti nei primi nove mesi del 2024 – spiega Leonardo Cesarini, Direttore Commerciale di Trenord. La collaborazione con un partner specializzato nell’ambito turistico ci permette di migliorare ulteriormente la qualità delle proposte e di ampliare i servizi offerti. In questo modo, i clienti potranno organizzare tutto il loro viaggio tramite un’unica piattaforma. Ci auguriamo di conquistare ancora più viaggiatori in treno nel tempo libero, a beneficio dell’ambiente e del territorio” \r

\r

Pasquale Scoppeliti e Riccardo Maggioni, fondatori di Sportit, aggiungono: “Abbiamo costruito una piattaforma di travel mobility con un grande focus sul rispetto e sulla valorizzazione del territorio e proponiamo un modello di turismo alternativo, a basso impatto ambientale, oltre che semplice da praticare, con la speranza che possa essere “game changer” in un mondo che deve necessariamente ripensare i propri modelli di consumo e stili di vita perché possano diventare sostenibili nel tempo. Partiamo dall’offerta turistica e di mobilità della Regione Lombardia con un partner d’accezione come Trenord, ma puntiamo ad estendere il bacino geografico di Discovera in tutta Italia, così come il parco mezzi di trasporto, con l’obiettivo di diventare leader di mercato a livello nazionale e soddisfare ogni tipologia di cliente, dai “day traveller” a chi invece desidera soggiorni più lunghi”.\r

\r

Le proposte per il treno nel tempo libero\r

\r

Alle proposte sviluppate con Discovera, Trenord aggiungerà ulteriori iniziative per supportare la mobilità verso i grandi eventi e per promuovere l’uso del treno nel tempo libero. \r

\r

Per la prima volta, l’azienda ferroviaria lombarda proporrà biglietti speciali per raggiungere Rho Fiera Milano in occasione di EICMA, il Salone internazionale delle due ruote che si svolgerà dal 7 al 10 novembre. Anche quest’anno torneranno i ticket dedicati ad Artigiano in Fiera, prevista dal 30 novembre all’8 dicembre. \r

\r

A dicembre torna anche la proposta di un treno diretto ai “Mercatini di Natale”, già proposto negli anni scorsi fra Milano a Trento, che quest’anno per la prima volta raggiungerà anche Bolzano. ","post_title":"Al via la partnership tra Trenord e Discovera","post_date":"2024-10-11T10:56:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728644176000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476510","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hyatt ha annunciato l’apertura dei marchi Park Hyatt e Andaz a Jaumur, comunità di porticcioli di lusso situata a Magna, sulla costa del Golfo di Aqaba. L'apertura del Park Hyatt Jaumur e dell’Andaz Jaumur Marina, prevista per il 2027, segna un importante passo avanti nell'espansione del brand Hyatt nel Regno dell'Arabia Saudita, in collaborazione con Neom, simbolo di innovazione futura e sostenibilità.\r

\r

“Siamo entusiasti di portare i brand Park Hyatt e Andaz a Jaumur - spiega Javier Águila, presidente del gruppo Hyatt per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, - parte del portafoglio di turismo sostenibile di Neom, contribuendo ulteriormente all'espansione turistica di questa destinazione. Il Regno dell'Arabia Saudita rappresenta un mercato chiave per Hyatt e queste nuove strutture dimostrano il nostro impegno nel rafforzare la nostra presenza.”\r

\r

Jaumur si distingue per esperienze uniche sia terrestri che marine, posizionandosi come un nuovo standard per il lusso costiero, rivolto a residenti e visitatori. La destinazione comprende un moderno porto turistico con 300 ormeggi e una struttura architettonica sospesa, pensata per sovrastare i più grandi super yacht, e ospiterà un centro di ricerca per immersioni profonde, dedicato all'esplorazione del mare.\r

\r

Il Park Hyatt Jaumur, con le sue 125 camere progettate come un'oasi di relax affacciata sul porto turistico, offrirà un ambiente che combina intrattenimento, svago e cultura. L’Andaz Jaumur Marina, con 225 camere e suite, celebrerà l’arte e la creatività, e grazie a un design eclettico e all’attenzione per le esperienze personalizzate, offrirà un soggiorno indimenticabile.\r

\r

Progettati per offrire uno stile di vita attivo e dinamico, il Park Hyatt e l’Andaz offriranno agli ospiti una gamma di attività, dalle escursioni a piedi o in bicicletta, agli sport acquatici, fino ai club sulla spiaggia e alle esperienze culturali e artistiche. “Questa partnership rappresenta un allineamento perfetto della nostra visione comune di creare esperienze di lusso su misura - ha commentato Chris Newman, direttore esecutivo della divisione alberghiera di Neom -. Non vediamo l'ora di vedere questi hotel iconici elevare Jaumur a destinazione di classe mondiale.”\r

\r

Entrambe le strutture parteciperanno al programma di fidelizzazione World of Hyatt, offrendo ai membri vantaggi esclusivi come upgrade, notti gratuite e late checkout, confermando Jaumur come nuova destinazione internazionale di eccellenza.","post_title":"Hyatt annuncia la prossima apertura di due hotel a Magna, Golfo di Aqaba","post_date":"2024-10-11T10:19:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1728641963000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476239","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudi Tourism Authority ha ospitato per la prima volta un evento dedicato a una delegazione di buyer MICE in collaborazione con Xenia Events, ITA Airways e Royal Commission of AlUla. L’evento ha avuto come obiettivo quello di promuovere l’Arabia Saudita come una delle destinazioni più promettenti per il turismo d’affari, confermando il suo crescente ruolo nello scenario internazionale.\r

\r

L’incontro ha messo in risalto le numerose opportunità di business per l’organizzazione di eventi aziendali, congressi e viaggi incentive, oltre a una panoramica delle location esclusive e delle esperienze offerte dal paese.\r

\r

Tra le location iconiche, spicca la Maraya Hall ad AlUla. Anche il ricco calendario di appuntamenti della Riyadh Season, tra cui eventi sportivi di rilievo internazionale come la Supercoppa e la Formula 1, offre occasioni uniche per organizzare eventi MICE.\r

\r

L’Arabia Saudita, grazie alle sue infrastrutture in rapida evoluzione e alle iniziative ambiziose, si sta posizionando come un hub di eccellenza anche per il turismo MICE, in grado di attrarre eventi internazionali di alto profilo e gruppi incentive.\r

\r

L’evento organizzato da Saudi Tourism Authority ha rafforzato l’immagine dell’Arabia Saudita come destinazione di riferimento per il settore MICE, sottolineando il suo potenziale nel trasformarsi in uno dei principali poli turistici del futuro.","post_title":"L’Arabia Saudita, hub di eccellenza per il turismo mice","post_date":"2024-10-10T14:17:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1728569833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476462","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La sesta edizione del Tevere Day, in programma dal 7 al 13 ottobre, anima la città di Roma e le sue sponde con oltre 150 eventi dedicati a cultura, sport e sostenibilità.\r

\r

Il Tevere Day è un movimento popolare, nato nel 2019, che si propone di riportare l’attenzione pubblica e istituzionale sul fiume, simbolo storico di Roma e della civiltà occidentale. Attraverso collaborazioni con oltre 200 associazioni, aziende e enti, l’evento promuove un nuovo modello di fruizione e rispetto del Tevere, presentandolo come risorsa ambientale, culturale e sportiva inestimabile.\r

\r

Edizione 2024\r

\r

Tra gli appuntamenti più importanti di questa edizione, il convegno \"Tevere Patrimonio del Mondo\" che si è svolto l'8 ottobre all'Ara Pacis, in cui si è discusso la possibilità di inserire il Tevere tra i beni UNESCO. Al convegno hanno partecipato esponenti istituzionali come il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente dell'associazione Tevere Day, Alberto Acciari.\r

\r

Oggi, invece, 10 ottobre, sempre nell'ambito degli eventi promossi dall'associazione, è stata celebrata l'apertura straordinaria del Murales \"Carnevale Romano\" di Orfeo Tamburi.\r

\r

Tra gli altri appuntamenti previsti, il Festival Musicale dei Municipi, che si terrà l'11 ottobre a Lungotevere degli Anguillara, con la partecipazione di cori, bande e complessi musicali provenienti dai vari quartieri della città.\r

\r

Oltre alle iniziative culturali, il Tevere Day offre anche attività sportive come dimostrazioni di pesca, duelli di scherma sulle rive del fiume e regate di canottaggio, tutte finalizzate a riavvicinare i cittadini al fiume e promuovere uno stile di vita attivo e salutare.\r

\r

Il Tevere Day si conferma così un evento unico nel suo genere, capace di unire la valorizzazione ambientale e culturale con l'inclusione sociale, diventando un modello anche per altri bacini idrici italiani. Un'opportunità per cittadini, associazioni e istituzioni di riscoprire le potenzialità del fiume e promuoverne la tutela per le generazioni future.\r

\r

L'apertura straordinaria del murale 'Carnevale Romano'\r

\r

“Il murale ‘Carnevale Romano’ di Orfeo Tamburi torna alla luce dopo oltre 40 anni e sarà visibile al pubblico nei giorni 11, 12 e 13 ottobre in occasione del Tevere Day. L’opera, situata all’interno del Palazzo dell’Anagrafe in via Petroselli, è un’affascinante rappresentazione pittorica della tradizione del Carnevale romano, una delle celebrazioni popolari più antiche e spettacolari della città. Realizzato su una superficie di oltre 46 metri quadri, il murale è stato concepito come una narrazione continua degli eventi carnevaleschi, con colori vivaci e un crescendo di figure che accompagnano lo spettatore nella vivace atmosfera della festa.\r

\r

“Era doveroso aprire al pubblico questa sala che contiene la più bella rappresentazione di una delle tradizioni di Roma che non c’è più, il Carnevale Romano - ha dichiarato Giulia Silvia China, assessore alla Cultura del I Municipio di Roma, in occasione della conferenza stampa di lancio -. Abbiamo lavorato per poter garantire un’apertura su prenotazione e contiamo in tempi successivi di estendere le visite.\r

\r

Il Tevere Day\r

\r

Costituitasi a giugno 2019 per l’ideazione e l’organizzazione della prima edizione dell’evento Tevere Day, l’Associazione con il presidente Alberto Acciari ha la missione di riportare alta l’attenzione sulla necessità di valorizzare e tutelare il Tevere. Considerato dagli studiosi il fiume più importante del mondo, questo corso d’acqua – secondo l’ente che promuove il mondo Tevere – merita di essere riportato al suo antico splendore, con interventi da parte delle Istituzioni preposte mirati a renderlo sano, fruibile e godibile. Un obiettivo che affonda le ragioni sul riconoscimento di questo patrimonio dal valore inestimabile in termini di cultura, storia, ingegneria, ambiente, sport e arte, e che ha l’ambizione ulteriore di creare un Museo del Tevere.","post_title":"Tevere Day: Roma si promuove con oltre 150 eventi in città e sulle sponde del fiumet","post_date":"2024-10-10T13:48:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1728568128000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo accordo tra Trenitalia (Gruppo FS) e SkyTeam per offrire itinerari combinati “aereo + treno” in un’unica prenotazione.\r

\r

La partnership permetterà a chi arriva in Italia con un volo di una compagnia aerea parte di SkyTeam di raggiungere un’ampia gamma di destinazioni in tutto il Paese con i treni ad alta velocità di Trenitalia. Ad esempio, i viaggiatori potranno volare da New York-JFK a Roma Fiumicino, ritirare i bagagli, salire a bordo di un Frecciarossa e raggiungere una delle destinazioni servite.\r

\r

«Siamo lieti di unire le forze con Trenitalia, rinforzando così la strategia di viaggio intermodale di SkyTeam per offrire collegamenti ferroviari ad alta velocità e di alta qualità che mettono a disposizione maggiore flessibilità e scelta per i clienti, sostenendo al contempo il nostro obiettivo di fornire viaggi all’avanguardia - ha affermato Patrick Roux, CEO di SkyTeam - L’Italia è un importante mercato globale per i viaggiatori d’affari e leisure e, grazie alla collaborazione con Trenitalia, possiamo offrire ai clienti più opzioni per andare dove vogliono, come vogliono, usufruendo al tempo stesso dei numerosi vantaggi per cui SkyTeam è conosciuta».\r

\r

«La collaborazione con SkyTeam avvicina Trenitalia alla nostra visione di essere uno dei principali attori nel mercato europeo del trasporto ferroviario, proponendo ai clienti viaggi in treno affidabili e di alta qualità integrati con gli orari dei voli internazionali - ha affermato Mario Alovisi, Direttore Marketing di Trenitalia e CEO di Italia Loyalty - Siamo entusiasti di intraprendere un viaggio insieme a SkyTeam in una missione condivisa per rendere i viaggi più intermodali e non vediamo l’ora di accogliere i clienti SkyTeam nel vasto network Frecciarossa in tutta Italia». \r

\r

Una volta che la partnership sarà effettiva, i membri frequent flyer di SkyTeam potranno guadagnare e spendere miglia quando viaggiano su corse Frecciarossa selezionate; allo stesso modo, i membri di CartaFRECCIA, il programma fedeltà per i viaggiatori di Trenitalia, che ha superato i 10 milioni di iscritti, potranno guadagnare e spendere punti viaggiando su voli SkyTeam selezionati. I servizi SkyPriority saranno offerti, laddove possibile, nelle stazioni ferroviarie, a vantaggio dei membri SkyTeam Elite ed Elite Plus e dei membri CartaFRECCIA Platinum e Gold di Trenitalia.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Trenitalia e SkyTeam, collegamenti aerei e ferroviari in un'unica prenotazione","post_date":"2024-10-10T12:05:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1728561924000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mercato italiano ha mostrato una forte ripresa post-pandemia ed è diventato uno dei mercati prioritari di Visit Finland. Grazie all'aumento dei collegamenti aerei tra l'Italia e vari aeroporti finlandesi, il 2024 ha già portato risultati eccellenti in termini di arrivi e pernottamenti.\r

\r

Da gennaio ad agosto 2024, il mercato italiano ha registrato una crescita straordinaria del 22%, superando di gran lunga la crescita media del mercato europeo del 6%. Inoltre, agosto 2024 ha segnato un nuovo record per i visitatori italiani con 35.808 pernottamenti, rappresentando un aumento del 25% rispetto all'anno precedente.\r

\r

\r

\r

Guardando al futuro, Visit Finland continuerà a investire nel mercato italiano. Le collaborazioni con partner, compagnie aeree, tour operator e agenzie di viaggio rimarranno fondamentali per il continuo successo della Finlandia in questo mercato strategico.","post_title":"Finlandia: arrivi dall'Italia in crescita del 22%","post_date":"2024-10-10T10:46:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1728557174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476313","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Garibaldi Hotels debutta in Basilicata con la gestione della Dimora del Monaco a Matera. Il Gruppo alberghiero pugliese craggiunge così le 13 strutture tra Resort, Club, Hotel & Dimore Storiche.\r

\r

La nuovissima costruzione Dimora del Monaco è situata a Matera Nord a pochi chilometri dal Santuario della Madonna di Picciano, dal centro storico cittadino e dai Rioni Sassi. Dispone di 23 camere dal design moderno. La Dimora del Monaco dispone anche di ristorante e di parcheggio privato interno. La costruzione è stata realizzata secondo i moderni criteri di ecosostenibilità sia per la presenza di impianti di ultima generazione che per i materiali utilizzati a basso impatto ambientale.\r

\r

«La nuova “bandiera” piazzata in Basilicata - commenta Egidio Ventimiglia, Amministratore Delegato di Garibaldi Hotels - assume un valore importante a livello personale poiché è un ritorno alle mie radici lucane e, al tempo stesso, per lo sviluppo e l’immagine del nostro Brand su una destinazione con un forte appeal internazionale nel nostro mirino da tempo. Si tratta di una struttura moderna e intima, costruita di recente con una visione di sostenibilità ed è perfetta per accogliere sia una clientela leisure che business. Anche su questa struttura stiamo finalizzando un accordo di brandizzazione con una catena internazionale».\r

\r

Dimora Del Monaco rappresenta anche un opportunità per creare nuove sinergie con le altre strutture pugliesi del gruppo. «Stiamo già lavorando in cross-selling con Hilton Garden Inn Lecce e Dimora Sant’Anna di Carovigno - aggiunge Fabrizio Prete, Direttore Generale di Garibaldi Hotels - nella costruzione di itinerari turistici integrati da proporre ai nostri ospiti per far conoscere la Valle D’Itria e il Salento. Ora includeremo anche Matera a queste proposte turistiche che possono rappresentare un forte valore aggiunto in termini di esperienze da far vivere ai clienti».\r

\r

Il nuovo ingresso diventa strategico per attrarre sempre più un turismo internazionale su cui il Gruppo sta puntando molto investendo in destinazioni di fama internazionale, stringendo accordi con TO stranieri e puntando sulla destagionalizzazione con l’apertura continuativa di molte strutture.\r

\r

Tra gli obiettivi del Gruppo spingere sull’espansione in Italia e ottimizzare il lavoro con i mercati esteri che stanno portando un contribuito importante per la crescita di Garibaldi Hotels. \r

\r

La stagione 2024 si è conclusa con il segno +, al 30 agosto i dati interni evidenziano un aumento del 15% circa in Sicilia, del 7\\8% in Sardegna e di più del 10% in montagna. Per il 2025 il Gruppo avrà una nuova struttura a Roma su cui è prevista una partnership con un brand internazionale.","post_title":"Garibaldi Hotels con la nuova Dimora del Monaco rafforza l'offerta dei city hotel","post_date":"2024-10-10T09:14:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1728551679000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"476323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grazie alla partnership tecnologica tra Scalapay e Adyen, piattaforme del 'Buy now pay later' e dei pagamenti end-to-end, l’estate 2024 ha segnato un nuovo record nella vendita a rate di pacchetti vacanza: oltre 200mila, con un +75% di transato sul 2023, e +9% di scontrino medio.\r

\r

“È incredibile come nemmeno tre anni fa questo progetto sembrasse embrionale e Scalapay quasi un outsider del travel - commenta Matteo Ciccalè, vice president strategic growth di Scalapay - mentre oggi collaboriamo con i migliori brand internazionali del turismo, come Booking.com e Lastminute.com, oltre a essere presenti nelle strategie commerciali di alcuni dei più grandi gruppi italiani, tra i quali Trenitalia. Acquisire nuovi clienti e mantenere il portfolio è l’obiettivo al centro del nostro lavoro. Il 'Buy now pay later' è stato il primo passo, nonché il terreno d’incontro tra fintech e travel, ma le novità di prodotto e servizi del 2025 saranno molte, con soluzioni di pagamento dilazionato innovative e dedicate al turismo”.\r

\r

La collaborazione avviata lo scorso giugno con Adyen, piattaforma di riferimento per i pagamenti di moltissime aziende a livello globale, rappresenta un passo avanti per il BNPL in Italia e nel Sud Europa. Oltre a QC Terme, gruppo italiano che ha innovato il concetto di benessere, si sono affidati ai servizi congiunti di Scalapay e Adyen anche il gruppo internazionale Parques Reunidos, che gestisce il ticketing di Parque Warner e Mirabilandia, e l’OTA per appartamenti e alloggi extra alberghieri HomeToGo, con la sua declinazione italiana Casevacanze.it.\r

\r

Significativi i risultati della nuova linea di business marketing affiliation e co-branding, in cui Scalapay agisce come canale di marketing per promuovere i servizi dei partner travel alla propria community. Gli utenti di Scalapay coinvolti nei brand travel che hanno partecipato ad attività di marketing hanno registrato un +20% di ritorno, segno della fiducia e della fedeltà verso la piattaforma.\r

\r

Le modalità di pagamento offerte da Scalapay includono rateizzazione in 3 o 4 tranche fino a 36 rate offerte in collaborazione con Deutsche Bank, oltre a pagamenti differiti per prenotazioni di viaggio e soluzioni di marketing per acquisire nuovi utenti dal bacino di Scalapay, che conta 7 milioni di consumatori online e offline, profilati in base ai comportamenti di acquisto e modelli predittivi di spesa.\r

\r

“Quest’anno saremo felici di accogliere tutte le nuove richieste in arrivo anche di persona - aggiunge Ciccalè - sia in occasione dell’Hospitality Day che di TTG Travel Experience 2024 (padiglione A2 - stand 233), eventi ai quali parteciperemo con business case inediti e interessanti insight dal mercato raccolti in collaborazione con POLIMI”.","post_title":"Scalapay, estate da record: nuova partnership tecnologica e collaborazioni","post_date":"2024-10-10T08:14:06+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1728548046000]}]}}