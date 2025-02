Arajet: cinque nuovi B737-8 in consegna dal 2026. Cresce il network verso gli Usa Arajet ha firmato un contratto di leasing a lungo termine con Boc Aviation per cinque aeromobili Boeing 737-8. Tutti e cinque saranno alimentati da motori Cfm Leap 1B e la consegna è prevista per il 2026 e il 2027. L’accordo con Boc segna un’altra pietra miliare per la compagnia aerea basata nella Repubblica Dominicana che, dal lancio dei primi voli nel settembre 2022, è cresciuta rapidamente: la low cost ha costruito un modello hub-and-spoke incentrato sull’aeroporto internazionale Las Américas di Santo Domingo, insieme a una base secondaria a Punta Cana. Attualmente Arajet opera collegamenti verso 21 destinazioni in 15 Paesi, tra cui Argentina, Canada, Ecuador, Messico e Perù. L’espansione della flotta arriva mentre la low cost si prepara ad entrare nel mercato statunitense in seguito all’accordo “open skies” siglato fra Usa e Repubblica Dominicana nel dicembre 2024. La compagnia aerea ha già annunciato nuove rotte per Miami e San Juan, Porto Rico, e prevede di lanciare altre sei o sette destinazioni statunitensi entro fine 2025. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485402 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arajet ha firmato un contratto di leasing a lungo termine con Boc Aviation per cinque aeromobili Boeing 737-8. Tutti e cinque saranno alimentati da motori Cfm Leap 1B e la consegna è prevista per il 2026 e il 2027. L'accordo con Boc segna un'altra pietra miliare per la compagnia aerea basata nella Repubblica Dominicana che, dal lancio dei primi voli nel settembre 2022, è cresciuta rapidamente: la low cost ha costruito un modello hub-and-spoke incentrato sull'aeroporto internazionale Las Américas di Santo Domingo, insieme a una base secondaria a Punta Cana. Attualmente Arajet opera collegamenti verso 21 destinazioni in 15 Paesi, tra cui Argentina, Canada, Ecuador, Messico e Perù. L'espansione della flotta arriva mentre la low cost si prepara ad entrare nel mercato statunitense in seguito all'accordo “open skies” siglato fra Usa e Repubblica Dominicana nel dicembre 2024. La compagnia aerea ha già annunciato nuove rotte per Miami e San Juan, Porto Rico, e prevede di lanciare altre sei o sette destinazioni statunitensi entro fine 2025. [post_title] => Arajet: cinque nuovi B737-8 in consegna dal 2026. Cresce il network verso gli Usa [post_date] => 2025-02-26T09:15:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740561327000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485344 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Siamo soddisfatti dell'inizio del 2025. Stiamo solo cercando di capire se si tratta di una domanda anticipata o di una crescita reale". E' Davide Catania, ceo e fondatore di Alidays Experiences a raccontare l'andamento di questa prima parte di stagione, con la consapevolezza di un mercato che ormai da un po' di tempo mostra una decisa propensione all'advance booking -. Stiamo anche riscontrando una buona tenuta degli Stati Uniti, nonostante le turbolenze politiche degli ultimi mesi. A ciò si aggiunge una ulteriore crescita dell'Estremo Oriente e l'ottimo andamento di Alidays on Tour: il nostro nuovo prodotto dedicato agli itinerari guidati esclusivi su base massima 14 persone". L'obiettivo dell'operatore milanese rimane quello di creare vicinanza con le agenzie: "Sviluppare quella confidenza professionale che ci aiuta a risolvere i problemi che il mercato ci propone". Sul fronte tecnologia, Alidays ha rilasciato la prima release del tool potenziato con l'Ai: "Per il momento abbiamo già iniziato con alcune agenzie e adesso stiamo provvedendo a rilasciare il modulo ad altre adv selezionate. Si tratta di un apporto sicuramente importante, che aiuta anche a elaborare delle proposte customizzate per il cliente in maniera molto veloce ed efficiente. Però come mi piace dire sempre: l'intelligenza artificiale e le macchine arrivano sempre dopo le persone". "In termini di sfide quotidiane vediamo dei forti cambiamenti - aggiunge l'head of marketing di Alidays, Pietro De Arena -. In tale contesto, il marketing diventa sempre più strategico per far in modo che l'agenzia di viaggi venga messa in condizioni ideali per poter conoscere e promuovere il prodotto, svolgendo quella funzione essenziale di punto di riferimento del to e del cliente finale. Anche la stessa Ai ci aiuta peraltro a gestire le attività con un consumo di tempo minore". Per il 2025 l'operatore meneghino sta quindi organizzando una serie di attività di marketing e co-marketing con enti del turismo, compagnie aeree e hotelier: "Un modo per dare più visibilità su tutto il territorio italiano ai nostri tour, ai nostri prodotti e alle nostre destinazione, sia offline sia online", conclude De Arena. di Quirino Falessi [post_title] => Parte bene il 2025 di Alidays: tengono gli Usa, cresce l'Estremo Oriente [post_date] => 2025-02-25T11:03:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740481409000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485349 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo allungo di easyJet con la messa in vendita dei voli per l'inverno 2025-2026: sono 4 milioni i posti disponibili su oltre 20.000 voli da e per l’Italia, nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2025 e il 22 marzo 2026. Numerose le opportunità di viaggio che spaziano ad esempio fra Lanzarote, Fuerteventura e Tenerife da Milano Malpensa, e per Gran Canaria sia da Milano Malpensa che da Napoli. O ancora per un inverno all’insegna del relax a Sharm El-Sheikh, Hurgada o Marsa Alam, raggiungibili sia da Napoli che da Malpensa. Gli amanti della cultura e della storia potranno scegliere Rabat o Marrakech, quest’ultima raggiungibile anche da Napoli. Per chi desidera vivere il prossimo Natale nella tradizione, tra luci, neve e decorazioni, easyJet decolla da Milano Linate verso Copenaghen, Oslo o Vienna. Ancora, da Roma Fiumicino, invece, sarà possibile raggiungere Bruxelles, dove ammirare la spettacolare Grand Place illuminata, Monaco di Baviera, per visitare il suggestivo Christkindlmarkt di Marienplatz, uno dei mercatini più antichi della Germania, o lasciarsi incantare dal Singing Christmas Tree di Zurigo. [post_title] => EasyJet accelera sull'inverno 2025-26: in vendita 4 milioni di posti da e per l'Italia [post_date] => 2025-02-25T11:02:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740481346000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485334 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ana Holdings, casa madre di All Nippon Airways e della divisione low-cost Peach, amplia la flotta con un maxi ordine di 77 aeromobili che include 18 Boeing 787-9 Dreamliner e 12 B737 Max 8 (otto in ordine fermo, quattro in opzione), oltre a 24 Airbus A321neo e tre A321neo Xlr. L'ordine si affianca a quello per 20 Embraer E190-E2 (15 fissi, cinque in opzione) da impiegare sulle rotte domestiche più sottili. Ana è stato il cliente di lancio del Boeing 787 Dreamliner ed è il più grande operatore globale con 86 aerei 787-8, 787-9 e 787-10 in flotta e altri dieci in ordine. Gli aeromobili Max aggiuntivi potrebbero sostituire i 39 737-800 della compagnia aerea sui collegamenti nazionali e regionali più brevi. La compagnia opera attualmente anche 33 aeromobili della famiglia Airbus A320neo - 11 A320neo e 22 A321neo sui voli nazionali e regionali. Ana ha recentemente lanciato nuove rotte per Istanbul e Stoccolma da Tokyo, che si aggiungono ai servizi esistenti da Londra, Francoforte, Bruxelles, Parigi, Monaco, Vienna e Milano. L'acquisto è in linea con le ambizioni di Ana di superare le dimensioni della sua flotta pre-pandemia entro il 2030 e di capitalizzare il boom della domanda globale di viaggi aerei. [post_title] => Ana Holdings: maxi ordine per 77 aeromobili fra Boeing, Airbus ed Embraer [post_date] => 2025-02-25T10:12:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740478374000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates si prepara ad ampliare il network globale con l'aggiunta di otto nuove destinazioni, che includono un ambizioso piano di sviluppo in Cina. La compagnia aerea basata a Dubai è pronta a lanciare nuovi collegamenti utilizzando la sua flotta di Airbus A350 e a rafforzare la sua presenza nei principali mercati internazionali. Nonostante le attuali limitazioni della catena di approvvigionamento e i ritardi nella consegna degli aeromobili, il vettore porta avanti la sua crescita strategica: in fieri nuovi voli verso Cina, Vietnam, Cambogia, Finlandia e Africa. A supportare l'investimento la crescente domanda di viaggio: le nuove rotte dovrebbero includere, in particolare, tre destinazioni in Cina, Shenzhen, Hangzhou e Chengdu, oltre a Kinshasa, Brazzaville, Da Nang, Helsinki e Siem Reap. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la compagnia aerea utilizzerà i suoi Boeing 777 su alcune rotte, mentre i nuovi Airbus A350, che non hanno cabine di prima classe, saranno impiegati per altre destinazioni come Helsinki. I nuovi servizi sono soggetti alle approvazioni normative ed Emirates non ha ancora confermato ufficialmente i dettagli. [post_title] => Emirates prepara l'aggiunta di otto nuove destinazioni al network globale, tre in Cina [post_date] => 2025-02-25T09:51:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740477118000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Flydubai archivia un 2024 dai risultati finanziari più brillanti dei suoi 15 anni di storia. Nell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre la compagnia aerea ha registrato un utile record prima delle imposte di 674 milioni di dollari, pari ad una crescita del 16% rispetto al 2023. Il fatturato annuale è salito del 15% fino a 3,5 miliardi di dollari. La low cost ha trasportato 15,4 milioni di passeggeri, l'11% in più rispetto al 2023 e ha anche aumentato i posti-chilometro disponibili del 10% a 44,503 milioni, consolidando la sua posizione di secondo operatore dall'aeroporto internazionale di Dubai (DXB). La compagnia conta su una flotta di 88 aeromobili Boeing 737 con un'età media di 5,3 anni, che operano attraverso un network di 131 destinazioni da Dubai. Da sottolineare come i risultati positivi sono stati ottenuti nonostante i ritardi nella consegna degli aeromobili Boeing: l'attuale portafoglio ordini di flydubai conta 127 B737 da consegnare nel prossimo decennio e 30 Boeing 787 Dreamliner: ma nel 2024 la compagnia non ha ricevuto nessuno dei velivoli previsti in consegna. «flydubai continua a superare i limiti e a raggiungere nuovi traguardi anno dopo anno - ha commentato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente di flydubai -. Nel suo percorso giovane, ma di grande impatto, è emersa come un attore chiave nel settore dell'aviazione a Dubai e nella regione. Il suo modello di business si basa su solide fondamenta e su un impegno costante nel sostenere la visione economica e turistica di Dubai». [post_title] => Flydubai: gli utili decollano a dispetto delle mancate consegne di nuovi velivoli [post_date] => 2025-02-25T09:15:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740474920000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485305 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si alza il sipario sul programma dell’ottava edizione di Shopping Tourism – il forum italiano, ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con Enit. L'evento, in programma venerdì 28 febbraio 2025 presso il centro congressi della sede di Confcommercio Milano (palazzo Castiglioni, corso Venezia 47), riunirà nel capoluogo lombardo operatori del turismo e del retail provenienti da tutto il Paese interessati a conoscere le ultime tendenze del settore. «Il bacino di domanda dello shopping tourism rappresenta una opportunità per le destinazioni italiane e gli operatori che sono pronti a soddisfare le richieste del segmento - spiega Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -. Se è vero che, considerando il totale degli arrivi turistici, italiani ed esteri, stiamo parlando di una nicchia che pesa intorno al 2%, va però anche detto che si tratta di una componente di domanda dalle buone capacità di spesa. Lo studio che presenteremo durante l'evento milanese contiene molti rilievi, qualitativi e quantitativi, utili per comprendere non solo l'importanza dello shopping tourism ma anche le ragioni e le modalità per esserne parte attiva». Dalle prime anticipazioni della ricerca emerge in particolare come la superficie commerciale degli outlet abbia raggiunto per la prima volta quota 750 mila mq (+4% sul 2023). Un risultato destinato a crescere del 7% nel 2025 grazie anche all’apertura di un nuovo outlet a Roma, la prima nuova struttura inaugurata in Italia negli ultimi quattro anni. Situazione meno positiva, invece, per i department store, con alcune chiusure previste nel corso del 2025 nel Centro Nord del Paese. Tra i dati riportati nello studio spicca anche la leadership conquistata per la prima volta nel 2024 da via Montenapoleone tra le vie dello shopping mondiali per valori di canone di locazione annuo (circa 20 mila euro / mq – fonte: Main Streets Across The World 2024 – Cushman&Wakefield). Un traguardo significativo considerando che nel 2014 la via si posizionava al sesto posto in classifica. La nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor contiene anche i risultati di una nuova indagine realizzata da Risposte Turismo sulle abitudini di shopping nella Penisola dei turisti statunitensi, francesi e italiani. Per quanto riguarda il segmento di domanda Usa, lo studio riscontra in particolare una crescita della quota di chi viaggia per shopping e lo ha fatto più di una volta (oltre il 70%). Da segnalare come, tra i turisti statunitensi che viaggiano per shopping, il 31% lo abbia fatto quattro o più volte. Aumenta inoltre il peso della combinazione eventi & shopping: il 45% degli shopping tourist americani dichiara di aver viaggiato anche in occasione di eventi particolari legati al fenomeno: dalle fashion weeks ai periodi del black Friday. Spostando infine l’attenzione sui viaggi per shopping in Italia, l’indagine evidenzia un forte interesse da parte dei turisti Usa a integrare attività quali visite guidate ai laboratori artigiani (65%) e ai laboratori di prodotti enogastronomici (61%). Dopo l'apertura dei lavori a cura dell'amministratore delegato Enit, Ivana Jelinic, la prima tavola rotonda dell’edizione 2025 di Shopping Tourism sarà Italia destinazione di shopping, dedicata a una delle domande centrali per tutti gli operatori coinvolti nel fenomeno: cosa si potrebbe e dovrebbe fare per aumentare il potenziale di attrazione di questo segmento di domanda?. I relatori saranno Stefania Lazzaroni, direttrice generale Altagamma, Alessandra Priante, presidente Enit, Dina Ravera, presidente Destination Italia Group, Stefano Rizzi, managing director Italy Global Blue, Jacopo Vicini, assessore con deleghe a Sviluppo economico, turismo, fiere e congressi comune di Firenze, Edoardo Vittucci, business director Fidenza Village parte di The Bicester Collection. Il forum proseguirà con il panel Quanto e perché contano i turisti per i brand di prestigio: un momento di confronto sul ruolo e il peso dei turisti per i brand di alta fascia. La mattinata di lavori si chiuderà quindi con un intervento di approfondimento a cura di Saverio Mucci, vice president, government industry lead Mastercard dal titolo I comportamenti di spesa in shopping dei turisti: le performance dell’Italia a confronto con gli altri paesi Europei dedicato alla presentazione di risultati di ricerca inediti realizzati appositamente per l'occasione. Nel pomeriggio l'evento riprenderà con la tavola rotonda Vendere lo shopping tourism dedicata all’analisi di come le destinazioni, le associazioni, le realtà aziendali e commerciali e i singoli professionisti possano contribuire a definire valide proposte per i turisti interessati allo shopping. A seguire, il panel Occasioni diverse per stimolare lo shopping dei turisti, sulle strategie messe in campo da alcune realtà diverse dai tradizionali negozi, outlet e department store per trarre beneficio da questo fenomeno. Ma tante altre saranno le prospettive che interverranno sul binomio turismo e shopping tra cui: Aeroporti di Roma, Ai, Cinecittà World, Costa Crociere, Eleventy, Federmoda, Marchesi Antinori, Peck, Roma & Partners, Zani Viaggi, Zegna. L’ottava edizione di Shopping Tourism si chiuderà infine con la tavola rotonda Che 2025 sarà per lo shopping tourism: attraverso il punto di vista di manager si cercherà di conoscere le prospettive per questo fenomeno. [post_title] => Tutto il programma dell'edizione 2025 di Shopping Tourism [post_date] => 2025-02-24T13:33:07+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740403987000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485295 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Canada tornerà a volare a Tel Aviv, dal prossimo 8 giugno: il vettore si unisce così al crescente numero di compagnie aeree che reintroducono rotte verso Israele dopo la sospensione delle operazioni dallo scorso anno a causa dei problemi di sicurezza. I collegamenti sulla rotta Toronto-Tel Aviv riprenderanno con quattro voli settimanali diretti; a seguire, dal mese di agosto, la compagnia introdurrà anche un volo diretto settimanale con partenza da Montreal. Il ritorno di Air Canada è particolarmente importante per la comunità ebraica canadese, in quanto fornisce un'ulteriore opzione di viaggio verso il Nord America. El Al aveva precedentemente sospeso i suoi voli diretti per il Canada e, fino al ritorno di Air Canada, non ci saranno voli diretti tra i due paesi. Nel frattempo, saranno United Airlines a riprendere i voli diretti da New York a Tel Aviv, il prossimo 15 marzo, mentre Delta Air Lines dovrebbe riattiverà i suoi collegamenti per Israele il 1° aprile. «Air Canada ha un impegno di lunga data sulla rotta Canada-Israele, che abbiamo gestito negli ultimi 30 anni. Non vediamo l'ora di riprendere i voli e persino di ampliarli, se le condizioni lo permetteranno» spiega una nota della compagnia, che ha inoltre dichiarato di voler monitorare costantemente la situazione nella regione ed eventualmente modificare l'operativo, in base ai protocolli di sicurezza. [post_title] => Air Canada ripristinerà i voli diretti per Israele dal prossimo 8 giugno [post_date] => 2025-02-24T12:10:54+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740399054000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485255 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il secondo Airbus A330neo di Malaysia Airlines debutterà sulla rotta giornaliera per Melbourne il prossimo 18 marzo 2025. L'ultima new entry della flotta di lungo raggio opererà anche sulla rotta tra Kuala Lumpur e Auckland quattro volte a settimana a partire dal 13 marzo, nonché su quella verso Denpasar (Bali) tre volte a settimana, dal 16 marzo. L'A330neo è stato consegnato al vettore malese la scorsa settimana, dopo una serie ritardi. Il nuovo aeromobile dispone di 28 poltrone di classe business, con letti lie-flat, accesso diretto al corridoio e schermi di intrattenimento ad alta definizione da 17,3 pollici. La cabina di classe economica dispone di 269 poltrone dal design ergonomico dotate di sistemi di intrattenimento HD da 13,3 pollici. Rispetto alla precedente generazione di A330ceo, l'A330neo ha un'autonomia maggiore di oltre 13.300 km e consumi ed emissioni inferiori del 25%. Inoltre, durante lo scorso fine settimana, la flotta di Malaysia Airlines ha visto anche l'ingresso del decimo e dell'undicesimo B737 Max 8, sul totale di 25 in ordine. L'anno scorso, la compagnia aerea ha dovuto effettuare tagli significativi al network e alla capacità dopo che sia Airbus sia Boeing hanno ritardato le rispettive consegne. [post_title] => Malaysia Airlines: il secondo A330neo volerà in Australia e a Bali [post_date] => 2025-02-24T10:16:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740392217000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "arajet cinque nuovi b737 8 in consegna dal 2026 cresce il network verso gli usa" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":106,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2505,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arajet ha firmato un contratto di leasing a lungo termine con Boc Aviation per cinque aeromobili Boeing 737-8. Tutti e cinque saranno alimentati da motori Cfm Leap 1B e la consegna è prevista per il 2026 e il 2027.\r

\r

L'accordo con Boc segna un'altra pietra miliare per la compagnia aerea basata nella Repubblica Dominicana che, dal lancio dei primi voli nel settembre 2022, è cresciuta rapidamente: la low cost ha costruito un modello hub-and-spoke incentrato sull'aeroporto internazionale Las Américas di Santo Domingo, insieme a una base secondaria a Punta Cana.\r

\r

Attualmente Arajet opera collegamenti verso 21 destinazioni in 15 Paesi, tra cui Argentina, Canada, Ecuador, Messico e Perù. \r

\r

L'espansione della flotta arriva mentre la low cost si prepara ad entrare nel mercato statunitense in seguito all'accordo “open skies” siglato fra Usa e Repubblica Dominicana nel dicembre 2024. La compagnia aerea ha già annunciato nuove rotte per Miami e San Juan, Porto Rico, e prevede di lanciare altre sei o sette destinazioni statunitensi entro fine 2025.","post_title":"Arajet: cinque nuovi B737-8 in consegna dal 2026. Cresce il network verso gli Usa","post_date":"2025-02-26T09:15:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740561327000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485344","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Siamo soddisfatti dell'inizio del 2025. Stiamo solo cercando di capire se si tratta di una domanda anticipata o di una crescita reale\". E' Davide Catania, ceo e fondatore di Alidays Experiences a raccontare l'andamento di questa prima parte di stagione, con la consapevolezza di un mercato che ormai da un po' di tempo mostra una decisa propensione all'advance booking -. Stiamo anche riscontrando una buona tenuta degli Stati Uniti, nonostante le turbolenze politiche degli ultimi mesi. A ciò si aggiunge una ulteriore crescita dell'Estremo Oriente e l'ottimo andamento di Alidays on Tour: il nostro nuovo prodotto dedicato agli itinerari guidati esclusivi su base massima 14 persone\".\r

\r

L'obiettivo dell'operatore milanese rimane quello di creare vicinanza con le agenzie: \"Sviluppare quella confidenza professionale che ci aiuta a risolvere i problemi che il mercato ci propone\". Sul fronte tecnologia, Alidays ha rilasciato la prima release del tool potenziato con l'Ai: \"Per il momento abbiamo già iniziato con alcune agenzie e adesso stiamo provvedendo a rilasciare il modulo ad altre adv selezionate. Si tratta di un apporto sicuramente importante, che aiuta anche a elaborare delle proposte customizzate per il cliente in maniera molto veloce ed efficiente. Però come mi piace dire sempre: l'intelligenza artificiale e le macchine arrivano sempre dopo le persone\".\r

\r

\"In termini di sfide quotidiane vediamo dei forti cambiamenti - aggiunge l'head of marketing di Alidays, Pietro De Arena -. In tale contesto, il marketing diventa sempre più strategico per far in modo che l'agenzia di viaggi venga messa in condizioni ideali per poter conoscere e promuovere il prodotto, svolgendo quella funzione essenziale di punto di riferimento del to e del cliente finale. Anche la stessa Ai ci aiuta peraltro a gestire le attività con un consumo di tempo minore\".\r

\r

Per il 2025 l'operatore meneghino sta quindi organizzando una serie di attività di marketing e co-marketing con enti del turismo, compagnie aeree e hotelier: \"Un modo per dare più visibilità su tutto il territorio italiano ai nostri tour, ai nostri prodotti e alle nostre destinazione, sia offline sia online\", conclude De Arena.\r

\r

di Quirino Falessi","post_title":"Parte bene il 2025 di Alidays: tengono gli Usa, cresce l'Estremo Oriente","post_date":"2025-02-25T11:03:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740481409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo allungo di easyJet con la messa in vendita dei voli per l'inverno 2025-2026: sono 4 milioni i posti disponibili su oltre 20.000 voli da e per l’Italia, nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2025 e il 22 marzo 2026.\r

Numerose le opportunità di viaggio che spaziano ad esempio fra Lanzarote, Fuerteventura e Tenerife da Milano Malpensa, e per Gran Canaria sia da Milano Malpensa che da Napoli. O ancora per un inverno all’insegna del relax a Sharm El-Sheikh, Hurgada o Marsa Alam, raggiungibili sia da Napoli che da Malpensa. Gli amanti della cultura e della storia potranno scegliere Rabat o Marrakech, quest’ultima raggiungibile anche da Napoli.\r

Per chi desidera vivere il prossimo Natale nella tradizione, tra luci, neve e decorazioni, easyJet decolla da Milano Linate verso Copenaghen, Oslo o Vienna. Ancora, da Roma Fiumicino, invece, sarà possibile raggiungere Bruxelles, dove ammirare la spettacolare Grand Place illuminata, Monaco di Baviera, per visitare il suggestivo Christkindlmarkt di Marienplatz, uno dei mercatini più antichi della Germania, o lasciarsi incantare dal Singing Christmas Tree di Zurigo.","post_title":"EasyJet accelera sull'inverno 2025-26: in vendita 4 milioni di posti da e per l'Italia","post_date":"2025-02-25T11:02:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740481346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485334","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ana Holdings, casa madre di All Nippon Airways e della divisione low-cost Peach, amplia la flotta con un maxi ordine di 77 aeromobili che include 18 Boeing 787-9 Dreamliner e 12 B737 Max 8 (otto in ordine fermo, quattro in opzione), oltre a 24 Airbus A321neo e tre A321neo Xlr.\r

\r

L'ordine si affianca a quello per 20 Embraer E190-E2 (15 fissi, cinque in opzione) da impiegare sulle rotte domestiche più sottili.\r

\r

Ana è stato il cliente di lancio del Boeing 787 Dreamliner ed è il più grande operatore globale con 86 aerei 787-8, 787-9 e 787-10 in flotta e altri dieci in ordine.\r

\r

Gli aeromobili Max aggiuntivi potrebbero sostituire i 39 737-800 della compagnia aerea sui collegamenti nazionali e regionali più brevi.\r

\r

La compagnia opera attualmente anche 33 aeromobili della famiglia Airbus A320neo - 11 A320neo e 22 A321neo sui voli nazionali e regionali.\r

\r

Ana ha recentemente lanciato nuove rotte per Istanbul e Stoccolma da Tokyo, che si aggiungono ai servizi esistenti da Londra, Francoforte, Bruxelles, Parigi, Monaco, Vienna e Milano.\r

\r

L'acquisto è in linea con le ambizioni di Ana di superare le dimensioni della sua flotta pre-pandemia entro il 2030 e di capitalizzare il boom della domanda globale di viaggi aerei. ","post_title":"Ana Holdings: maxi ordine per 77 aeromobili fra Boeing, Airbus ed Embraer","post_date":"2025-02-25T10:12:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740478374000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates si prepara ad ampliare il network globale con l'aggiunta di otto nuove destinazioni, che includono un ambizioso piano di sviluppo in Cina. La compagnia aerea basata a Dubai è pronta a lanciare nuovi collegamenti utilizzando la sua flotta di Airbus A350 e a rafforzare la sua presenza nei principali mercati internazionali.\r

\r

Nonostante le attuali limitazioni della catena di approvvigionamento e i ritardi nella consegna degli aeromobili, il vettore porta avanti la sua crescita strategica: in fieri nuovi voli verso Cina, Vietnam, Cambogia, Finlandia e Africa.\r

\r

A supportare l'investimento la crescente domanda di viaggio: le nuove rotte dovrebbero includere, in particolare, tre destinazioni in Cina, Shenzhen, Hangzhou e Chengdu, oltre a Kinshasa, Brazzaville, Da Nang, Helsinki e Siem Reap.\r

\r

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la compagnia aerea utilizzerà i suoi Boeing 777 su alcune rotte, mentre i nuovi Airbus A350, che non hanno cabine di prima classe, saranno impiegati per altre destinazioni come Helsinki.\r

\r

I nuovi servizi sono soggetti alle approvazioni normative ed Emirates non ha ancora confermato ufficialmente i dettagli.\r

\r

","post_title":"Emirates prepara l'aggiunta di otto nuove destinazioni al network globale, tre in Cina","post_date":"2025-02-25T09:51:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740477118000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Flydubai archivia un 2024 dai risultati finanziari più brillanti dei suoi 15 anni di storia. Nell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre la compagnia aerea ha registrato un utile record prima delle imposte di 674 milioni di dollari, pari ad una crescita del 16% rispetto al 2023. Il fatturato annuale è salito del 15% fino a 3,5 miliardi di dollari.\r

\r

La low cost ha trasportato 15,4 milioni di passeggeri, l'11% in più rispetto al 2023 e ha anche aumentato i posti-chilometro disponibili del 10% a 44,503 milioni, consolidando la sua posizione di secondo operatore dall'aeroporto internazionale di Dubai (DXB).\r

\r

La compagnia conta su una flotta di 88 aeromobili Boeing 737 con un'età media di 5,3 anni, che operano attraverso un network di 131 destinazioni da Dubai.\r

\r

Da sottolineare come i risultati positivi sono stati ottenuti nonostante i ritardi nella consegna degli aeromobili Boeing: l'attuale portafoglio ordini di flydubai conta 127 B737 da consegnare nel prossimo decennio e 30 Boeing 787 Dreamliner: ma nel 2024 la compagnia non ha ricevuto nessuno dei velivoli previsti in consegna.\r

\r

«flydubai continua a superare i limiti e a raggiungere nuovi traguardi anno dopo anno - ha commentato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente di flydubai -. Nel suo percorso giovane, ma di grande impatto, è emersa come un attore chiave nel settore dell'aviazione a Dubai e nella regione. Il suo modello di business si basa su solide fondamenta e su un impegno costante nel sostenere la visione economica e turistica di Dubai».","post_title":"Flydubai: gli utili decollano a dispetto delle mancate consegne di nuovi velivoli","post_date":"2025-02-25T09:15:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740474920000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485305","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si alza il sipario sul programma dell’ottava edizione di Shopping Tourism – il forum italiano, ideato e organizzato da Risposte Turismo in partnership con Enit. L'evento, in programma venerdì 28 febbraio 2025 presso il centro congressi della sede di Confcommercio Milano (palazzo Castiglioni, corso Venezia 47), riunirà nel capoluogo lombardo operatori del turismo e del retail provenienti da tutto il Paese interessati a conoscere le ultime tendenze del settore.\r

\r

«Il bacino di domanda dello shopping tourism rappresenta una opportunità per le destinazioni italiane e gli operatori che sono pronti a soddisfare le richieste del segmento - spiega Francesco di Cesare, presidente Risposte Turismo -. Se è vero che, considerando il totale degli arrivi turistici, italiani ed esteri, stiamo parlando di una nicchia che pesa intorno al 2%, va però anche detto che si tratta di una componente di domanda dalle buone capacità di spesa. Lo studio che presenteremo durante l'evento milanese contiene molti rilievi, qualitativi e quantitativi, utili per comprendere non solo l'importanza dello shopping tourism ma anche le ragioni e le modalità per esserne parte attiva».\r

\r

Dalle prime anticipazioni della ricerca emerge in particolare come la superficie commerciale degli outlet abbia raggiunto per la prima volta quota 750 mila mq (+4% sul 2023). Un risultato destinato a crescere del 7% nel 2025 grazie anche all’apertura di un nuovo outlet a Roma, la prima nuova struttura inaugurata in Italia negli ultimi quattro anni. Situazione meno positiva, invece, per i department store, con alcune chiusure previste nel corso del 2025 nel Centro Nord del Paese.\r

\r

Tra i dati riportati nello studio spicca anche la leadership conquistata per la prima volta nel 2024 da via Montenapoleone tra le vie dello shopping mondiali per valori di canone di locazione annuo (circa 20 mila euro / mq – fonte: Main Streets Across The World 2024 – Cushman&Wakefield). Un traguardo significativo considerando che nel 2014 la via si posizionava al sesto posto in classifica. La nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor contiene anche i risultati di una nuova indagine realizzata da Risposte Turismo sulle abitudini di shopping nella Penisola dei turisti statunitensi, francesi e italiani. Per quanto riguarda il segmento di domanda Usa, lo studio riscontra in particolare una crescita della quota di chi viaggia per shopping e lo ha fatto più di una volta (oltre il 70%). Da segnalare come, tra i turisti statunitensi che viaggiano per shopping, il 31% lo abbia fatto quattro o più volte. Aumenta inoltre il peso della combinazione eventi & shopping: il 45% degli shopping tourist americani dichiara di aver viaggiato anche in occasione di eventi particolari legati al fenomeno: dalle fashion weeks ai periodi del black Friday. Spostando infine l’attenzione sui viaggi per shopping in Italia, l’indagine evidenzia un forte interesse da parte dei turisti Usa a integrare attività quali visite guidate ai laboratori artigiani (65%) e ai laboratori di prodotti enogastronomici (61%).\r

\r

Dopo l'apertura dei lavori a cura dell'amministratore delegato Enit, Ivana Jelinic, la prima tavola rotonda dell’edizione 2025 di Shopping Tourism sarà Italia destinazione di shopping, dedicata a una delle domande centrali per tutti gli operatori coinvolti nel fenomeno: cosa si potrebbe e dovrebbe fare per aumentare il potenziale di attrazione di questo segmento di domanda?. I relatori saranno Stefania Lazzaroni, direttrice generale Altagamma, Alessandra Priante, presidente Enit, Dina Ravera, presidente Destination Italia Group, Stefano Rizzi, managing director Italy Global Blue, Jacopo Vicini, assessore con deleghe a Sviluppo economico, turismo, fiere e congressi comune di Firenze, Edoardo Vittucci, business director Fidenza Village parte di The Bicester Collection.\r

\r

Il forum proseguirà con il panel Quanto e perché contano i turisti per i brand di prestigio: un momento di confronto sul ruolo e il peso dei turisti per i brand di alta fascia. La mattinata di lavori si chiuderà quindi con un intervento di approfondimento a cura di Saverio Mucci, vice president, government industry lead Mastercard dal titolo I comportamenti di spesa in shopping dei turisti: le performance dell’Italia a confronto con gli altri paesi Europei dedicato alla presentazione di risultati di ricerca inediti realizzati appositamente per l'occasione.\r

\r

Nel pomeriggio l'evento riprenderà con la tavola rotonda Vendere lo shopping tourism dedicata all’analisi di come le destinazioni, le associazioni, le realtà aziendali e commerciali e i singoli professionisti possano contribuire a definire valide proposte per i turisti interessati allo shopping. A seguire, il panel Occasioni diverse per stimolare lo shopping dei turisti, sulle strategie messe in campo da alcune realtà diverse dai tradizionali negozi, outlet e department store per trarre beneficio da questo fenomeno. Ma tante altre saranno le prospettive che interverranno sul binomio turismo e shopping tra cui: Aeroporti di Roma, Ai, Cinecittà World, Costa Crociere, Eleventy, Federmoda, Marchesi Antinori, Peck, Roma & Partners, Zani Viaggi, Zegna. L’ottava edizione di Shopping Tourism si chiuderà infine con la tavola rotonda Che 2025 sarà per lo shopping tourism: attraverso il punto di vista di manager si cercherà di conoscere le prospettive per questo fenomeno.","post_title":"Tutto il programma dell'edizione 2025 di Shopping Tourism","post_date":"2025-02-24T13:33:07+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1740403987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485295","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Canada tornerà a volare a Tel Aviv, dal prossimo 8 giugno: il vettore si unisce così al crescente numero di compagnie aeree che reintroducono rotte verso Israele dopo la sospensione delle operazioni dallo scorso anno a causa dei problemi di sicurezza.\r

\r

I collegamenti sulla rotta Toronto-Tel Aviv riprenderanno con quattro voli settimanali diretti; a seguire, dal mese di agosto, la compagnia introdurrà anche un volo diretto settimanale con partenza da Montreal.\r

\r

Il ritorno di Air Canada è particolarmente importante per la comunità ebraica canadese, in quanto fornisce un'ulteriore opzione di viaggio verso il Nord America. El Al aveva precedentemente sospeso i suoi voli diretti per il Canada e, fino al ritorno di Air Canada, non ci saranno voli diretti tra i due paesi.\r

\r

Nel frattempo, saranno United Airlines a riprendere i voli diretti da New York a Tel Aviv, il prossimo 15 marzo, mentre Delta Air Lines dovrebbe riattiverà i suoi collegamenti per Israele il 1° aprile.\r

\r

«Air Canada ha un impegno di lunga data sulla rotta Canada-Israele, che abbiamo gestito negli ultimi 30 anni. Non vediamo l'ora di riprendere i voli e persino di ampliarli, se le condizioni lo permetteranno» spiega una nota della compagnia, che ha inoltre dichiarato di voler monitorare costantemente la situazione nella regione ed eventualmente modificare l'operativo, in base ai protocolli di sicurezza.","post_title":"Air Canada ripristinerà i voli diretti per Israele dal prossimo 8 giugno","post_date":"2025-02-24T12:10:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740399054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il secondo Airbus A330neo di Malaysia Airlines debutterà sulla rotta giornaliera per Melbourne il prossimo 18 marzo 2025.\r

\r

L'ultima new entry della flotta di lungo raggio opererà anche sulla rotta tra Kuala Lumpur e Auckland quattro volte a settimana a partire dal 13 marzo, nonché su quella verso Denpasar (Bali) tre volte a settimana, dal 16 marzo.\r

\r

L'A330neo è stato consegnato al vettore malese la scorsa settimana, dopo una serie ritardi.\r

\r

Il nuovo aeromobile dispone di 28 poltrone di classe business, con letti lie-flat, accesso diretto al corridoio e schermi di intrattenimento ad alta definizione da 17,3 pollici.\r

\r

La cabina di classe economica dispone di 269 poltrone dal design ergonomico dotate di sistemi di intrattenimento HD da 13,3 pollici.\r

\r

Rispetto alla precedente generazione di A330ceo, l'A330neo ha un'autonomia maggiore di oltre 13.300 km e consumi ed emissioni inferiori del 25%. \r

\r

Inoltre, durante lo scorso fine settimana, la flotta di Malaysia Airlines ha visto anche l'ingresso del decimo e dell'undicesimo B737 Max 8, sul totale di 25 in ordine.\r

\r

L'anno scorso, la compagnia aerea ha dovuto effettuare tagli significativi al network e alla capacità dopo che sia Airbus sia Boeing hanno ritardato le rispettive consegne.","post_title":"Malaysia Airlines: il secondo A330neo volerà in Australia e a Bali","post_date":"2025-02-24T10:16:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740392217000]}]}}