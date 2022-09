Arabia Saudita: base a Riyadh per la nuova compagnia aerea, che si chiamerà Ria

Si chiamerà “Ria” la nuova compagnia aerea lanciata dal Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita: lo anticipa Arabian Business, aggiungendo che il vettore – che sarà il secondo nazionale del Paese – sarà basato a Riyadh.

Un’iniziativa che si inserisce nell’ambizioso piano di sviluppo turistico saudita, Vision 2030, che punta a raggiungere i 30 milioni di visitatori internazionali in transito entro meno di dieci anni, rispetto agli attuali 4 milioni. In pratica, secondo quanto evidenziato dal report citato da Arabian Business, la nuova compagnia aerea dovrà operare oltre 150 rotte a livello globale, in Europa, Nord America, Sud America, Africa e Asia, il che richiede un investimento di 30 miliardi di dollari.

“Attualmente, circa il 60% di tutto il traffico aereo in Arabia Saudita proviene dal Medio Oriente. L’Asia-Pacifico è circa il 20%, mentre l’Africa è solo il 10%: ed è proprio qui che si trova l’enorme potenziale”, spiegano le fonti.

L’introduzione di una nuova compagnia aerea, che opererà a fianco della compagnia di bandiera Saudia, giocherà un ruolo importante nel piano del governo che mira alla diversificazione delle entrate economiche del paese, incrementare il turismo e riducendo in parallelo la dipendenza dal petrolio.