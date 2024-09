Ampliamento aeroporto di Brindisi: bando per il nuovo impianto smistamento bagagli L’aeroporto di Brindisi cresce con una nuova area imbarchi e nuovi spazi commerciali, in linea con lo sviluppo che rientra nel progetto strategico previsto dal masterplan. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio di due piani, adiacente all’aerostazione in prossimità dei controlli di sicurezza. Al primo piano saranno realizzate nuove aree di imbarco e aree per lo shopping e la ristorazione, al piano terra invece sarà realizzato il nuovo impianto di trattamento bagagli che migliorerà l’efficienza di funzionamento delle nuove macchine tomografiche per il controllo del bagaglio da stiva di cui Aeroporti di Puglia si è già dotata in aderenza alla più recente normativa europea che ha previsto l’innalzamento a nuovi standard di sicurezza. Lo scalo del Salento ha pubblicato online sul sito di Aeroporti di Puglia il bando: grazie all’ampliamento dell’aerostazione e alle nuove tecnologie adottate, sarà possibile ottimizzare il funzionamento delle nuove macchine in grado di effettuare scansioni tomografiche del bagaglio secondo le normative europee, in sostituzione dei tradizionali sistemi radiogeni. Queste innovazioni permetteranno di processare fino a 1.800 bagagli l’ora, e fino a 8 voli contemporaneamente, garantendo una gestione più rapida ed efficace. Il nuovo impianto di trattamento bagagli garantirà maggiore efficienza ed un più elevato livello di sicurezza grazie all’uso delle apparecchiature tomografiche con possibilità di esame multilivello. Oltre alle due macchine tomografiche standard 3, che potranno anche lavorare simultaneamente, il nuovo sistema prevederà l’utilizzo di una nuova macchina radiogena per i controlli finali di ultimo livello. Sempre nell’ambito dell’innalzamento dei livelli di sicurezza, il sistema di videosorveglianza aeroportuale è stato dotato di telecamere digitali in sostituzione delle vecchie analogiche con conseguente miglioramento delle prestazioni. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475463 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’hotel di Palazzo delle Stelline diventerà presto un MGallery gestito da Hnh Hospitality. L’annuncio dell’accordo tra il brand di casa Accor e la white label company con base a Mestre è stato fatto oggi in occasione della Luxury Hotel Conference, organizzata sempre a Milano da Teamwork. La struttura, di proprietà di Fondazione Stelline, è stata operata fino a pochi mesi fa dal marchio Voihotels del gruppo Alpirour. Hnh ha vinto poco prima dell’estate il bando per la sua gestione, emesso dalla stessa fondazione. I piani, stando ad alcune voci, sarebbero ora quelli di rinnovare l’hotel, riposizionandolo nel segmento upper upscale - luxury, grazie al supporto dello studio Stefano Boeri Interiors. L’idea è quella di incrementare il numero di camere disponibili che attualmente sono 105, nonché di realizzare una spa, un centro fitness e un ristorante. L’investimento totale dovrebbe ammontare a 16 milioni di euro, includendo anche la ristrutturazione degli altri spazi del Palazzo delle Stelline adibite a ambienti espositivi e aree congressi. Fondazio0ne Stelline è controllata da comune e regione, che contribuiranno con 1,4 milione e 5,5 milioni rispettivamente, mentre il resto del capitale è stato raccolto tramite una leva finanziaria. [post_title] => Palazzo delle Stelline a Milano diventerà un MGallery gestito da Hnh [post_date] => 2024-09-26T13:08:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727356125000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475446 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Brindisi cresce con una nuova area imbarchi e nuovi spazi commerciali, in linea con lo sviluppo che rientra nel progetto strategico previsto dal masterplan. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio di due piani, adiacente all’aerostazione in prossimità dei controlli di sicurezza. Al primo piano saranno realizzate nuove aree di imbarco e aree per lo shopping e la ristorazione, al piano terra invece sarà realizzato il nuovo impianto di trattamento bagagli che migliorerà l’efficienza di funzionamento delle nuove macchine tomografiche per il controllo del bagaglio da stiva di cui Aeroporti di Puglia si è già dotata in aderenza alla più recente normativa europea che ha previsto l’innalzamento a nuovi standard di sicurezza. Lo scalo del Salento ha pubblicato online sul sito di Aeroporti di Puglia il bando: grazie all’ampliamento dell’aerostazione e alle nuove tecnologie adottate, sarà possibile ottimizzare il funzionamento delle nuove macchine in grado di effettuare scansioni tomografiche del bagaglio secondo le normative europee, in sostituzione dei tradizionali sistemi radiogeni. Queste innovazioni permetteranno di processare fino a 1.800 bagagli l’ora, e fino a 8 voli contemporaneamente, garantendo una gestione più rapida ed efficace. Il nuovo impianto di trattamento bagagli garantirà maggiore efficienza ed un più elevato livello di sicurezza grazie all’uso delle apparecchiature tomografiche con possibilità di esame multilivello. Oltre alle due macchine tomografiche standard 3, che potranno anche lavorare simultaneamente, il nuovo sistema prevederà l’utilizzo di una nuova macchina radiogena per i controlli finali di ultimo livello. Sempre nell’ambito dell’innalzamento dei livelli di sicurezza, il sistema di videosorveglianza aeroportuale è stato dotato di telecamere digitali in sostituzione delle vecchie analogiche con conseguente miglioramento delle prestazioni. [post_title] => Ampliamento aeroporto di Brindisi: bando per il nuovo impianto smistamento bagagli [post_date] => 2024-09-26T11:44:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727351062000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475393 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'inverno di Foggia non solo manterrà il collegamento operato da Lumiwings verso Milano Linate, ma porterà l’arrivo della settima frequenza settimanale, il venerdì. Dal ‘Gino Lisa’ quindi si volerà anche su Milano Bergamo, con tre voli settimanali rispetto agli attuali due, che rafforzano ancora di più la connettività con la macroarea di Milano; inoltre collegamenti anche con Torino, due volte a settimana. Intanto Aeroporti di Puglia sta lavorando in sinergia con la Regione e la compagnia aerea per l’attivazione, sempre dall’aeroporto di Foggia, di nuove tratte sempre per la winter. «L’annuncio del collegamento di Linate – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – ci dà ragione del grande lavoro di squadra con la Regione Puglia e la Lumiwings fatto in questi ultimi mesi. Su questo aeroporto si è concentrata l’attività di tutti, perché era necessario poter garantire e arricchire i collegamenti, su una rotta molto apprezzata dai passeggeri sia pugliesi che milanesi e poter quindi soddisfare le esigenze dei due territori. Sento di poter dire che abbiamo svolto un ottimo lavoro, perché abbiamo garantito con l’aumento delle frequenze su Bergamo, una migliore copertura dell’area est della Lombardia. Sono fermamente convinto che in occasione del Giubileo, l'aeroporto di Foggia può e deve giocare un ruolo attivo nel facilitare l'arrivo dei pellegrini e dei turisti, diventando punto di accesso privilegiato per chi intende raggiungere i principali luoghi di culto. Il Giubileo può essere un volano per il turismo religioso è un'opportunità di crescita per tutto il territorio». «La conferma del collegamento con Linate – ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Puglia, Raffaele Piemontese - rappresenta per il territorio una grande conquista. Era necessario potenziare la connettività della Capitanata con uno snodo cruciale come Milano Linate. Questo volo rappresenta non solo un'opportunità per lo sviluppo economico e turistico, ma anche un riconoscimento dell'importanza strategica che Foggia riveste all'interno della rete infrastrutturale della nostra regione». [post_title] => Lumiwings: per l'inverno il collegamento Foggia-Linate diventa giornaliero [post_date] => 2024-09-26T09:34:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727343270000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475332 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Idee per Viaggiare, in collaborazione con l’ambasciata turca e Turkish Airlines, ha presentato in occasione di una serata romana la destinazione Turchia e il tour Meravigliosa Istanbul per un Capodanno in viaggio dal 28 dicembre al 1° gennaio. Il Paese attira sempre più visitatori ed entra nella programmazione di IpV sia come meta finale, sia come stop-over. Nella prima parte del 2024 si è registrato, rispetto all’anno passato, un aumento delle visite del 7,11% con quasi 36 milioni di arrivi di cui 461.698 italiani, il 19,55% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Si prospettano perciò 720 mila arrivi dalla nostra Penisola entro la fine dell'anno, mentre l’obiettivo per il 2025 è di raggiungere quota 800 mila. Nel mirino 90 milioni di turisti annui complessivi e 100 miliardi di dollari in entrate turistiche entro fine 2028, come spiega il direttore dell’ufficio cultura e informazioni dell’ambasciata turca a Roma, Riza Haluk Söner. [caption id="attachment_475391" align="alignright" width="300"] Live performance di Ebru art, tradizionale tecnica turca di pittura su acqua[/caption] Per il Capodanno a Istanbul, Roberto Morgi, responsabile della destinazione Turchia di IpV, ha quindi raccontato il tour di cinque giorni e quattro notti, che prevede sistemazioni in strutture a 4 o 5 stelle in zona piazza Taksim e partenze con voli diretti Turkish Airlines da Roma, Milano e Napoli. Inclusi nel prezzo una cena tipica di fine anno, trasferimenti e visite con guida parlante italiano. “Questa estate è stata una grandissima estate - ha sottolineato Chiara De Stefano, sales e marketing agent di Turkish Airlines -. Siamo felici del risultato sulla Turchia ma anche oltre, perché il nostro prodotto è in costante espansione pure sul network globale”. In Italia, aggiunge, dopo le recenti aperture delle tratte che collegano Istanbul a Torino e Palermo non sono previsti ulteriori ampliamenti a breve. Argomenti centrali in fiera a Rimini per la compagnia aerea saranno infine i servizi Touristanbul e stopover. Con Touristanbul Turkish Airlines propone, a chi ha un transito di almeno sei ore, sette diversi itinerari ogni giorno per visitare la città. Per transiti volontari superiori alle 20 ore c’è invece lo stopover: la linea aerea offre ai clienti in partenza dall’Italia una notte in hotel 4 stelle se si possiede un biglietto Economy class e due notti in hotel 5 stelle se si viaggia in business Class. Il servizio è da prenotare almeno 72 ore prima ed è estendibile con una tariffa convenzionata. Per i transiti obbligati superiori a nove ore (Business) e 12 ore (Economy) Turkish Airlines mette a disposizione un servizio di accommodation, nel caso in cui non sia previsto un collegamento con coincidenza più breve. Elisa Biagioli [post_title] => Turchia sempre più importante nei programmi Idee per Viaggiare [post_date] => 2024-09-25T15:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727276412000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475217 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nell’Anno delle Radici italiane nel mondo e in vista del Giubileo 2025, Aeroporti di Roma ha siglato un memorandum of understanding con la National Italian American Foundation (Niaf) per promuovere nuove esperienze di viaggio tra Italia e Stati Uniti attraverso la piattaforma di prenotazione voli di Adr “FlyandvisitRome.com” e assicurare la migliore accoglienza in arrivo a Roma Fiumicino valorizzando l’eccellenza del “Leonardo da Vinci” e il ruolo della capitale come destinazione turistica di riferimento a livello globale. In una fase di crescita espansiva del traffico intercontinentale sullo scalo di Fiumicino (18% sul 2019 e del 23% sul 2023), l’obiettivo di Aeroporti di Roma è quello di far conoscere ad un più ampio pubblico, anche oltreoceano, le potenzialità della propria piattaforma di prenotazione-voli FlyandvisitRome.com, da poco lanciata, e consentire a tutti i soci della Niaf - organizzazione che rappresenta oltre 20 milioni di cittadini italoamericani residenti negli Stati Uniti - di trovare e acquistare i biglietti più convenienti, integrando il proprio viaggio con uno stop-over, una lunga sosta di almeno 24 ore, nella Capitale. Ma non solo: i soci Niaf oltre a poter prenotare – con il servizio QPass - un appuntamento per effettuare i controlli di sicurezza, potranno usufruire gratuitamente di “Airport in the city”, il servizio di check-in-off-airport che consente di effettuare il check-in e imbarcare senza costi aggiuntivi il proprio bagaglio da stiva direttamente alla stazione di Roma Termini, per poi ritirarlo direttamente a destinazione, nonché usufruire di sconti e campagne promozionali in corso negli esercizi commerciali dell'aeroporto. «L’Italia e gli Stati Uniti non sono mai stati così vicini - osserva Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma -, con 12 partenze giornaliere sulla tratta Roma-New York fanno dell'aeroporto di Fiumicino il terzo hub in Europa per numero di collegamenti verso la Grande Mela subito dopo Londra e Parigi, e prima di Amsterdam, Francoforte e Madrid, per un totale di 39 partenze giornaliere da Fiumicino verso 16 destinazioni diverse del Nord America, inclusa le nuove rotte Ita Airways per Chicago e Toronto». [post_title] => Aeroporti di Roma: patto con la Niaf per nuovi servizi ed esperienze di viaggio tra Italia e Usa [post_date] => 2024-09-25T09:35:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727256951000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con oltre 40.000 passeggeri in un solo giorno (il 23 settembre) e 250 movimenti tra arrivi e partenze, Aeroporti di Puglia ha frantumato ogni record di traffico precedente: il dato, che si riferisce agli scali di Bari, Brindisi e Foggia, conferma il trend di crescita della summer 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. «Il traguardo raggiunto - ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia - ci gratifica degli sforzi sostenuti in sede di programmazione della stagione estiva. Un risultato storico reso possibile dall’impegno del nostro personale che, con grande senso di responsabilità ha operato in una stagione estremamente impegnativa sul fronte della gestione complessiva dei voli. Di grande aiuto la vicinanza della Regione Puglia che ha sostenuto ogni nostra iniziativa finalizzata a dare impulso alla crescita del traffico e a favorire il processo sempre più evidente di destagionalizzazione dell’offerta. Tutto ciò ci spinge a proseguire senza indugi nel nostro impegno e ci permette di guardare con fiducia non solo all’imminente stagione invernale, ma anche alla “summer season” del prossimo anno che non ho dubbi riserverà ai nostri aeroporti e alla Puglia nuove grandi soddisfazioni». «I dati comunicati da Aeroporti di Puglia sono un premio per l’impegno che l’intera Giunta, in collaborazione con AdP, ha dedicato alla destagionalizzazione del turismo e a rendere accessibili e attrattivi i nostri aeroporti – ha commentato Debora Ciliento, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia -.Oltre ad aver investito sulle infrastrutture aeroportuali, per renderli sempre più moderni e sicuri, abbiamo potenziato i collegamenti su gomma con le maggiori città pugliesi, le principali mete turistiche e le stazioni ferroviarie. L’Aeroporto di Bari è direttamente raggiungibile con il treno e sono già attivi i cantieri RFI per la realizzazione della stazione di Brindisi Aeroporto e il collegamento diretto ferroviario con la stazione centrale. Oggi è evidente che investire in intermodalità e accessibilità dei territori porta a dei risultati». [post_title] => Aeroporti di Puglia, oltre 40.000 passeggeri in un solo giorno: è il migliore risultato di sempre [post_date] => 2024-09-25T09:15:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727255724000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475184 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_475186" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, il sales manager Maurizio Vergani, Alessandro Furlotti e il sales & tourism consultant, Agostino-Pari[/caption] Ampliamento del portfolio e restyling del sito per la società di rappresentanza e consulenza Tourism Connection in vista della prossima fiera di Rimini (padiglione C2 - stand 105). “Tre le importanti new entry con cui abbiamo avviato la collaborazione - spiega Alessandro Furlotti, founder & managing director di Tourism Connection- La prima è MacSun Travel, dmc con oltre 15 anni di esperienza, che rappresenta 14 Paesi nei Balcani meridionali e destinazioni limitrofe. Il suo punto di forza è l’attenzione alle esperienze di viaggio personalizzate e di alta qualità con pacchetti turistici completi e personalizzabili che soddisfano un'ampia gamma di esigenze dei clienti, dai tour culturali alle avventure nella natura". C'è poi Travel & Taste, fondata nel 2012 per proporre esperienze in Australia e Nuova Zelanda. "Tutti i programmi di viaggio sono fortemente personalizzati a esclusivo uso del cliente, seguendo le sue aspettative ed esigenze: servizi, sistemazioni, trasporti, esperienze e ogni singolo dettaglio sono quindi valutati con la massima attenzione. Oggi Travel & Taste ha aperto nuove sedi in Malesia, India e Nepal dove sviluppare lo stesso concetto di tailor made". Infine ParkingMyCar, startup perugina, fondata nel 2019, che consente di cercare, comparare e prenotare parcheggi in aeroporti, stazioni, porti e centri urbani, oltre a gestire tramite app il pagamento delle strisce blu. "Attualmente presente in oltre 150 località italiane, ha avviato il suo ingresso nel settore camper, sviluppando servizi per facilitare la ricerca e la prenotazione di spazi in aree sosta, aree attrezzate e campeggi in tutta la penisola”. Con 18 collaborazioni all’attivo in ogni angolo del mondo, Tourism Connection fotografa lo stato di salute della travel industry da un punto di vista privilegiato. “Archiviata ormai l’estate possiamo tracciare un bilancio degli ultimi mesi tra riconferme, sorprese e andamenti altalenanti - prosegue Furlotti -. Le migliori performance sicuramente le hanno segnate tutte le destinazioni degli Emirati Arabi con Oman e Dubai in testa. Bene anche Uzbekistan, Tunisia e Marocco. India, Vietnam e Madagascar hanno registrato numeri interessanti, segnali di ripresa per l’area caucasica, altalenante l'oceano Indiano ma con ottime prospettive per fine anno e il 2025”. Dopo 11 anni di attività, il sito di Tourism Connection si presenta infine agli utenti con un layout completamente rinnovato: “Abbiamo deciso di dare una nuova veste al nostro portale, con un restyling che lo rende più moderno e facile da consultare. -conclude il manager -. Tutte le sezioni in costante aggiornamenti, infatti, sono, fruibili in maniera semplice e immediata, oltre a presentare una overview sui servizi offerti e informazioni dettagliate sui partner con cui collaboriamo”. [post_title] => Crescono le partnership di Tourism Connection: due dmc e una piattaforma parking in arrivo [post_date] => 2024-09-24T11:30:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727177443000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475162 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates aggiunge capacità sul Sudafrica: la Dubai-Johannesburg vedrà infatti l'aggiunta di un quarto volo giornaliero, novità che segue l’annuncio recente del secondo volo giornaliero con A380 tra Dubai e Johannesburg, operativo dal 1° settembre, e conferma l’importanza strategica del Sudafrica nella vasta rete globale della compagnia. Il quarto volo giornaliero decollerà il 1° marzo 2025 e sarà operato da un Boeing 777-300er configurato con tre classi di servizio, offrendo ogni giorno 708 posti aggiuntivi in arrivo e in partenza dal principale aeroporto internazionale del Paese. «l Sudafrica è da tempo una meta molto popolare sia per chi viaggia per svago che per affari, con collegamenti verso Dubai e altre destinazioni - afferma Adnan Kazim, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale del vettore -. Questo quarto volo giornaliero ci permette di rispondere al meglio alla crescente domanda di viaggi da e verso il Paese. Il nuovo collegamento ripristina la capacità offerta prima della pandemia, con 49 voli settimanali attraverso tre gateway. Operiamo in questo mercato da quasi tre decenni e continuiamo a guardare al Sudafrica come meta ideale per il turismo». Il quarto volo giornaliero rafforza ulteriormente la connettività all’interno della rete globale di Emirates, che conta oltre 140 destinazioni, ottimizzando gli orari verso le mete principali come Dubai, Thailandia e India, oltre a destinazioni europee come Regno Unito, Francia, Paesi Bassi e Germania. [post_title] => Emirates: salgono a quattro i voli giornalieri sulla Dubai-Johannesburg [post_date] => 2024-09-24T10:41:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727174470000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475065 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Esperienze autentiche da vivere fra cultura, arte e natura: le Fiandre tengono in primo piano gli atout di una proposta turistica dall'appeal inconfondibile. Dai capolavori dei Maestri Fiamminghi alle avventure su due ruote e alla scoperta di castelli storici, sono solo alcune delle possibilità che destinazione ha da offrire nel 2025. Un viaggio attraverso l'arte con i Maestri Fiamminghi “in situ” Nelle Fiandre, i grandi Maestri del passato e del presente trovano la loro casa. È qui che hanno vissuto, lavorato e tratto ispirazione, e qui è possibile ammirare ancora oggi molte delle loro opere, spesso nei luoghi per cui sono state create. Chiese, monasteri, municipi e castelli ospitano ancora alcune di queste straordinarie creazioni, offrendo un'esperienza unica: stare esattamente dove l’artista ha lavorato, vedere la stessa luce e lo stesso spazio che ha influenzato il suo processo creativo. In tutta la regione, dalle grandi città d'arte ai piccoli villaggi meno conosciuti, si possono ancora ammirare centinaia di opere – dipinti, sculture e pale d'altare – nei luoghi per cui furono originariamente pensate. Le Fiandre in bicicletta Il 2025 riconferma le Fiandre come destinazione ideale per chi ama il ciclismo. Il 2024 ha consacrato le Fiandre con l’Oscar del Cicloturismo, riconoscendo l’eccellenza della regione come meta di riferimento per chi ama esplorare su due ruote. Per i cicloturisti che desiderano un’esperienza più rilassata, i nuovi itinerari Flanders' Finest offrono 16 percorsi ciclabili che spaziano dai 25 ai 65 km. Questi tracciati permettono di esplorare borghi affascinanti, castelli e riserve naturali in giornata, senza la necessità di cambiare hotel o preoccuparsi del trasporto bagagli. Perfetti per combinare una breve avventura su due ruote con la visita alle città d'arte fiamminghe. Un tuffo nella storia: I castelli a due passi da Bruxelles Gli amanti della storia e dell'architettura troveranno nei castelli del Brabante Fiammingo una tappa imperdibile. Questa regione, situata nelle Fiandre che abbracciano Bruxelles, è famosa per i suoi maestosi manieri e giardini. Tra i più affascinanti si annoverano il Castello di Gaasbeek, un autentico gioiello medievale, e il Castello di Beersel, uno dei pochi castelli difensivi rimasti intatti. Queste imponenti strutture non solo raccontano secoli di storia, ma offrono anche la possibilità di immergersi in paesaggi mozzafiato, con giardini curati e boschi circostanti perfetti per passeggiate rigeneranti. [post_title] => Fiandre 2025: dai Maestri Fiamminghi ai percorsi in bici, cultura e natura sempre protagoniste [post_date] => 2024-09-23T11:17:40+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727090260000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ampliamento aeroporto di brindisi bando per il nuovo impianto smistamento bagagli" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":62,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1264,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475463","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’hotel di Palazzo delle Stelline diventerà presto un MGallery gestito da Hnh Hospitality. L’annuncio dell’accordo tra il brand di casa Accor e la white label company con base a Mestre è stato fatto oggi in occasione della Luxury Hotel Conference, organizzata sempre a Milano da Teamwork.\r

\r

La struttura, di proprietà di Fondazione Stelline, è stata operata fino a pochi mesi fa dal marchio Voihotels del gruppo Alpirour. Hnh ha vinto poco prima dell’estate il bando per la sua gestione, emesso dalla stessa fondazione. I piani, stando ad alcune voci, sarebbero ora quelli di rinnovare l’hotel, riposizionandolo nel segmento upper upscale - luxury, grazie al supporto dello studio Stefano Boeri Interiors.\r

\r

L’idea è quella di incrementare il numero di camere disponibili che attualmente sono 105, nonché di realizzare una spa, un centro fitness e un ristorante. L’investimento totale dovrebbe ammontare a 16 milioni di euro, includendo anche la ristrutturazione degli altri spazi del Palazzo delle Stelline adibite a ambienti espositivi e aree congressi.\r

\r

Fondazio0ne Stelline è controllata da comune e regione, che contribuiranno con 1,4 milione e 5,5 milioni rispettivamente, mentre il resto del capitale è stato raccolto tramite una leva finanziaria.","post_title":"Palazzo delle Stelline a Milano diventerà un MGallery gestito da Hnh","post_date":"2024-09-26T13:08:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727356125000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475446","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Brindisi cresce con una nuova area imbarchi e nuovi spazi commerciali, in linea con lo sviluppo che rientra nel progetto strategico previsto dal masterplan.\r

\r

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio di due piani, adiacente all’aerostazione in prossimità dei controlli di sicurezza. Al primo piano saranno realizzate nuove aree di imbarco e aree per lo shopping e la ristorazione, al piano terra invece sarà realizzato il nuovo impianto di trattamento bagagli che migliorerà l’efficienza di funzionamento delle nuove macchine tomografiche per il controllo del bagaglio da stiva di cui Aeroporti di Puglia si è già dotata in aderenza alla più recente normativa europea che ha previsto l’innalzamento a nuovi standard di sicurezza.\r

\r

Lo scalo del Salento ha pubblicato online sul sito di Aeroporti di Puglia il bando: grazie all’ampliamento dell’aerostazione e alle nuove tecnologie adottate, sarà possibile ottimizzare il funzionamento delle nuove macchine in grado di effettuare scansioni tomografiche del bagaglio secondo le normative europee, in sostituzione dei tradizionali sistemi radiogeni. Queste innovazioni permetteranno di processare fino a 1.800 bagagli l’ora, e fino a 8 voli contemporaneamente, garantendo una gestione più rapida ed efficace. Il nuovo impianto di trattamento bagagli garantirà maggiore efficienza ed un più elevato livello di sicurezza grazie all’uso delle apparecchiature tomografiche con possibilità di esame multilivello.\r

\r

Oltre alle due macchine tomografiche standard 3, che potranno anche lavorare simultaneamente, il nuovo sistema prevederà l’utilizzo di una nuova macchina radiogena per i controlli finali di ultimo livello. Sempre nell’ambito dell’innalzamento dei livelli di sicurezza, il sistema di videosorveglianza aeroportuale è stato dotato di telecamere digitali in sostituzione delle vecchie analogiche con conseguente miglioramento delle prestazioni.","post_title":"Ampliamento aeroporto di Brindisi: bando per il nuovo impianto smistamento bagagli","post_date":"2024-09-26T11:44:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727351062000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475393","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'inverno di Foggia non solo manterrà il collegamento operato da Lumiwings verso Milano Linate, ma porterà l’arrivo della settima frequenza settimanale, il venerdì.\r

\r

Dal ‘Gino Lisa’ quindi si volerà anche su Milano Bergamo, con tre voli settimanali rispetto agli attuali due, che rafforzano ancora di più la connettività con la macroarea di Milano; inoltre collegamenti anche con Torino, due volte a settimana.\r

\r

Intanto Aeroporti di Puglia sta lavorando in sinergia con la Regione e la compagnia aerea per l’attivazione, sempre dall’aeroporto di Foggia, di nuove tratte sempre per la winter.\r

\r

«L’annuncio del collegamento di Linate – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – ci dà ragione del grande lavoro di squadra con la Regione Puglia e la Lumiwings fatto in questi ultimi mesi. Su questo aeroporto si è concentrata l’attività di tutti, perché era necessario poter garantire e arricchire i collegamenti, su una rotta molto apprezzata dai passeggeri sia pugliesi che milanesi e poter quindi soddisfare le esigenze dei due territori. Sento di poter dire che abbiamo svolto un ottimo lavoro, perché abbiamo garantito con l’aumento delle frequenze su Bergamo, una migliore copertura dell’area est della Lombardia. Sono fermamente convinto che in occasione del Giubileo, l'aeroporto di Foggia può e deve giocare un ruolo attivo nel facilitare l'arrivo dei pellegrini e dei turisti, diventando punto di accesso privilegiato per chi intende raggiungere i principali luoghi di culto. Il Giubileo può essere un volano per il turismo religioso è un'opportunità di crescita per tutto il territorio».\r

\r

«La conferma del collegamento con Linate – ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Puglia, Raffaele Piemontese - rappresenta per il territorio una grande conquista. Era necessario potenziare la connettività della Capitanata con uno snodo cruciale come Milano Linate. Questo volo rappresenta non solo un'opportunità per lo sviluppo economico e turistico, ma anche un riconoscimento dell'importanza strategica che Foggia riveste all'interno della rete infrastrutturale della nostra regione».","post_title":"Lumiwings: per l'inverno il collegamento Foggia-Linate diventa giornaliero","post_date":"2024-09-26T09:34:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727343270000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475332","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Idee per Viaggiare, in collaborazione con l’ambasciata turca e Turkish Airlines, ha presentato in occasione di una serata romana la destinazione Turchia e il tour Meravigliosa Istanbul per un Capodanno in viaggio dal 28 dicembre al 1° gennaio.\r

\r

Il Paese attira sempre più visitatori ed entra nella programmazione di IpV sia come meta finale, sia come stop-over. Nella prima parte del 2024 si è registrato, rispetto all’anno passato, un aumento delle visite del 7,11% con quasi 36 milioni di arrivi di cui 461.698 italiani, il 19,55% in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Si prospettano perciò 720 mila arrivi dalla nostra Penisola entro la fine dell'anno, mentre l’obiettivo per il 2025 è di raggiungere quota 800 mila. Nel mirino 90 milioni di turisti annui complessivi e 100 miliardi di dollari in entrate turistiche entro fine 2028, come spiega il direttore dell’ufficio cultura e informazioni dell’ambasciata turca a Roma, Riza Haluk Söner.\r

\r

[caption id=\"attachment_475391\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Live performance di Ebru art, tradizionale tecnica turca di pittura su acqua[/caption]\r

\r

Per il Capodanno a Istanbul, Roberto Morgi, responsabile della destinazione Turchia di IpV, ha quindi raccontato il tour di cinque giorni e quattro notti, che prevede sistemazioni in strutture a 4 o 5 stelle in zona piazza Taksim e partenze con voli diretti Turkish Airlines da Roma, Milano e Napoli. Inclusi nel prezzo una cena tipica di fine anno, trasferimenti e visite con guida parlante italiano.\r

\r

“Questa estate è stata una grandissima estate - ha sottolineato Chiara De Stefano, sales e marketing agent di Turkish Airlines -. Siamo felici del risultato sulla Turchia ma anche oltre, perché il nostro prodotto è in costante espansione pure sul network globale”. In Italia, aggiunge, dopo le recenti aperture delle tratte che collegano Istanbul a Torino e Palermo non sono previsti ulteriori ampliamenti a breve.\r

\r

Argomenti centrali in fiera a Rimini per la compagnia aerea saranno infine i servizi Touristanbul e stopover. Con Touristanbul Turkish Airlines propone, a chi ha un transito di almeno sei ore, sette diversi itinerari ogni giorno per visitare la città. Per transiti volontari superiori alle 20 ore c’è invece lo stopover: la linea aerea offre ai clienti in partenza dall’Italia una notte in hotel 4 stelle se si possiede un biglietto Economy class e due notti in hotel 5 stelle se si viaggia in business Class. Il servizio è da prenotare almeno 72 ore prima ed è estendibile con una tariffa convenzionata. Per i transiti obbligati superiori a nove ore (Business) e 12 ore (Economy) Turkish Airlines mette a disposizione un servizio di accommodation, nel caso in cui non sia previsto un collegamento con coincidenza più breve.\r

\r

Elisa Biagioli","post_title":"Turchia sempre più importante nei programmi Idee per Viaggiare","post_date":"2024-09-25T15:00:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727276412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Nell’Anno delle Radici italiane nel mondo e in vista del Giubileo 2025, Aeroporti di Roma ha siglato un memorandum of understanding con la National Italian American Foundation (Niaf) per promuovere nuove esperienze di viaggio tra Italia e Stati Uniti attraverso la piattaforma di prenotazione voli di Adr “FlyandvisitRome.com” e assicurare la migliore accoglienza in arrivo a Roma Fiumicino valorizzando l’eccellenza del “Leonardo da Vinci” e il ruolo della capitale come destinazione turistica di riferimento a livello globale.\r

\r

In una fase di crescita espansiva del traffico intercontinentale sullo scalo di Fiumicino (18% sul 2019 e del 23% sul 2023), l’obiettivo di Aeroporti di Roma è quello di far conoscere ad un più ampio pubblico, anche oltreoceano, le potenzialità della propria piattaforma di prenotazione-voli FlyandvisitRome.com, da poco lanciata, e consentire a tutti i soci della Niaf - organizzazione che rappresenta oltre 20 milioni di cittadini italoamericani residenti negli Stati Uniti - di trovare e acquistare i biglietti più convenienti, integrando il proprio viaggio con uno stop-over, una lunga sosta di almeno 24 ore, nella Capitale.\r

\r

Ma non solo: i soci Niaf oltre a poter prenotare – con il servizio QPass - un appuntamento per effettuare i controlli di sicurezza, potranno usufruire gratuitamente di “Airport in the city”, il servizio di check-in-off-airport che consente di effettuare il check-in e imbarcare senza costi aggiuntivi il proprio bagaglio da stiva direttamente alla stazione di Roma Termini, per poi ritirarlo direttamente a destinazione, nonché usufruire di sconti e campagne promozionali in corso negli esercizi commerciali dell'aeroporto.\r

\r

«L’Italia e gli Stati Uniti non sono mai stati così vicini - osserva Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma -, con 12 partenze giornaliere sulla tratta Roma-New York fanno dell'aeroporto di Fiumicino il terzo hub in Europa per numero di collegamenti verso la Grande Mela subito dopo Londra e Parigi, e prima di Amsterdam, Francoforte e Madrid, per un totale di 39 partenze giornaliere da Fiumicino verso 16 destinazioni diverse del Nord America, inclusa le nuove rotte Ita Airways per Chicago e Toronto».","post_title":"Aeroporti di Roma: patto con la Niaf per nuovi servizi ed esperienze di viaggio tra Italia e Usa","post_date":"2024-09-25T09:35:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727256951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con oltre 40.000 passeggeri in un solo giorno (il 23 settembre) e 250 movimenti tra arrivi e partenze, Aeroporti di Puglia ha frantumato ogni record di traffico precedente: il dato, che si riferisce agli scali di Bari, Brindisi e Foggia, conferma il trend di crescita della summer 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.\r

\r

«Il traguardo raggiunto - ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia - ci gratifica degli sforzi sostenuti in sede di programmazione della stagione estiva. Un risultato storico reso possibile dall’impegno del nostro personale che, con grande senso di responsabilità ha operato in una stagione estremamente impegnativa sul fronte della gestione complessiva dei voli.\r

\r

Di grande aiuto la vicinanza della Regione Puglia che ha sostenuto ogni nostra iniziativa finalizzata a dare impulso alla crescita del traffico e a favorire il processo sempre più evidente di destagionalizzazione dell’offerta. Tutto ciò ci spinge a proseguire senza indugi nel nostro impegno e ci permette di guardare con fiducia non solo all’imminente stagione invernale, ma anche alla “summer season” del prossimo anno che non ho dubbi riserverà ai nostri aeroporti e alla Puglia nuove grandi soddisfazioni».\r

\r

«I dati comunicati da Aeroporti di Puglia sono un premio per l’impegno che l’intera Giunta, in collaborazione con AdP, ha dedicato alla destagionalizzazione del turismo e a rendere accessibili e attrattivi i nostri aeroporti – ha commentato Debora Ciliento, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia -.Oltre ad aver investito sulle infrastrutture aeroportuali, per renderli sempre più moderni e sicuri, abbiamo potenziato i collegamenti su gomma con le maggiori città pugliesi, le principali mete turistiche e le stazioni ferroviarie. L’Aeroporto di Bari è direttamente raggiungibile con il treno e sono già attivi i cantieri RFI per la realizzazione della stazione di Brindisi Aeroporto e il collegamento diretto ferroviario con la stazione centrale. Oggi è evidente che investire in intermodalità e accessibilità dei territori porta a dei risultati».","post_title":"Aeroporti di Puglia, oltre 40.000 passeggeri in un solo giorno: è il migliore risultato di sempre","post_date":"2024-09-25T09:15:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727255724000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475184","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_475186\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, il sales manager Maurizio Vergani, Alessandro Furlotti e il sales & tourism consultant, Agostino-Pari[/caption]\r

\r

Ampliamento del portfolio e restyling del sito per la società di rappresentanza e consulenza Tourism Connection in vista della prossima fiera di Rimini (padiglione C2 - stand 105). “Tre le importanti new entry con cui abbiamo avviato la collaborazione - spiega Alessandro Furlotti, founder & managing director di Tourism Connection- La prima è MacSun Travel, dmc con oltre 15 anni di esperienza, che rappresenta 14 Paesi nei Balcani meridionali e destinazioni limitrofe. Il suo punto di forza è l’attenzione alle esperienze di viaggio personalizzate e di alta qualità con pacchetti turistici completi e personalizzabili che soddisfano un'ampia gamma di esigenze dei clienti, dai tour culturali alle avventure nella natura\".\r

\r

C'è poi Travel & Taste, fondata nel 2012 per proporre esperienze in Australia e Nuova Zelanda. \"Tutti i programmi di viaggio sono fortemente personalizzati a esclusivo uso del cliente, seguendo le sue aspettative ed esigenze: servizi, sistemazioni, trasporti, esperienze e ogni singolo dettaglio sono quindi valutati con la massima attenzione. Oggi Travel & Taste ha aperto nuove sedi in Malesia, India e Nepal dove sviluppare lo stesso concetto di tailor made\".\r

\r

Infine ParkingMyCar, startup perugina, fondata nel 2019, che consente di cercare, comparare e prenotare parcheggi in aeroporti, stazioni, porti e centri urbani, oltre a gestire tramite app il pagamento delle strisce blu. \"Attualmente presente in oltre 150 località italiane, ha avviato il suo ingresso nel settore camper, sviluppando servizi per facilitare la ricerca e la prenotazione di spazi in aree sosta, aree attrezzate e campeggi in tutta la penisola”.\r

\r

Con 18 collaborazioni all’attivo in ogni angolo del mondo, Tourism Connection fotografa lo stato di salute della travel industry da un punto di vista privilegiato. “Archiviata ormai l’estate possiamo tracciare un bilancio degli ultimi mesi tra riconferme, sorprese e andamenti altalenanti - prosegue Furlotti -. Le migliori performance sicuramente le hanno segnate tutte le destinazioni degli Emirati Arabi con Oman e Dubai in testa. Bene anche Uzbekistan, Tunisia e Marocco. India, Vietnam e Madagascar hanno registrato numeri interessanti, segnali di ripresa per l’area caucasica, altalenante l'oceano Indiano ma con ottime prospettive per fine anno e il 2025”.\r

\r

Dopo 11 anni di attività, il sito di Tourism Connection si presenta infine agli utenti con un layout completamente rinnovato: “Abbiamo deciso di dare una nuova veste al nostro portale, con un restyling che lo rende più moderno e facile da consultare. -conclude il manager -. Tutte le sezioni in costante aggiornamenti, infatti, sono, fruibili in maniera semplice e immediata, oltre a presentare una overview sui servizi offerti e informazioni dettagliate sui partner con cui collaboriamo”.","post_title":"Crescono le partnership di Tourism Connection: due dmc e una piattaforma parking in arrivo","post_date":"2024-09-24T11:30:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1727177443000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475162","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates aggiunge capacità sul Sudafrica: la Dubai-Johannesburg vedrà infatti l'aggiunta di un quarto volo giornaliero, novità che segue l’annuncio recente del secondo volo giornaliero con A380 tra Dubai e Johannesburg, operativo dal 1° settembre, e conferma l’importanza strategica del Sudafrica nella vasta rete globale della compagnia.\r

\r

Il quarto volo giornaliero decollerà il 1° marzo 2025 e sarà operato da un Boeing 777-300er configurato con tre classi di servizio, offrendo ogni giorno 708 posti aggiuntivi in arrivo e in partenza dal principale aeroporto internazionale del Paese.\r

\r

«l Sudafrica è da tempo una meta molto popolare sia per chi viaggia per svago che per affari, con collegamenti verso Dubai e altre destinazioni - afferma Adnan Kazim, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale del vettore -. Questo quarto volo giornaliero ci permette di rispondere al meglio alla crescente domanda di viaggi da e verso il Paese. Il nuovo collegamento ripristina la capacità offerta prima della pandemia, con 49 voli settimanali attraverso tre gateway. Operiamo in questo mercato da quasi tre decenni e continuiamo a guardare al Sudafrica come meta ideale per il turismo».\r

\r

Il quarto volo giornaliero rafforza ulteriormente la connettività all’interno della rete globale di Emirates, che conta oltre 140 destinazioni, ottimizzando gli orari verso le mete principali come Dubai, Thailandia e India, oltre a destinazioni europee come Regno Unito, Francia, Paesi Bassi e Germania.","post_title":"Emirates: salgono a quattro i voli giornalieri sulla Dubai-Johannesburg","post_date":"2024-09-24T10:41:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727174470000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475065","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Esperienze autentiche da vivere fra cultura, arte e natura: le Fiandre tengono in primo piano gli atout di una proposta turistica dall'appeal inconfondibile. Dai capolavori dei Maestri Fiamminghi alle avventure su due ruote e alla scoperta di castelli storici, sono solo alcune delle possibilità che destinazione ha da offrire nel 2025. \r

\r

Un viaggio attraverso l'arte con i Maestri Fiamminghi “in situ” \r

\r

Nelle Fiandre, i grandi Maestri del passato e del presente trovano la loro casa. È qui che hanno vissuto, lavorato e tratto ispirazione, e qui è possibile ammirare ancora oggi molte delle loro opere, spesso nei luoghi per cui sono state create. Chiese, monasteri, municipi e castelli ospitano ancora alcune di queste straordinarie creazioni, offrendo un'esperienza unica: stare esattamente dove l’artista ha lavorato, vedere la stessa luce e lo stesso spazio che ha influenzato il suo processo creativo. \r

\r

In tutta la regione, dalle grandi città d'arte ai piccoli villaggi meno conosciuti, si possono ancora ammirare centinaia di opere – dipinti, sculture e pale d'altare – nei luoghi per cui furono originariamente pensate.\r

\r

Le Fiandre in bicicletta \r

\r

Il 2025 riconferma le Fiandre come destinazione ideale per chi ama il ciclismo. Il 2024 ha consacrato le Fiandre con l’Oscar del Cicloturismo, riconoscendo l’eccellenza della regione come meta di riferimento per chi ama esplorare su due ruote. Per i cicloturisti che desiderano un’esperienza più rilassata, i nuovi itinerari Flanders' Finest offrono 16 percorsi ciclabili che spaziano dai 25 ai 65 km. Questi tracciati permettono di esplorare borghi affascinanti, castelli e riserve naturali in giornata, senza la necessità di cambiare hotel o preoccuparsi del trasporto bagagli. Perfetti per combinare una breve avventura su due ruote con la visita alle città d'arte fiamminghe. \r

\r

Un tuffo nella storia: I castelli a due passi da Bruxelles \r

\r

Gli amanti della storia e dell'architettura troveranno nei castelli del Brabante Fiammingo una tappa imperdibile. Questa regione, situata nelle Fiandre che abbracciano Bruxelles, è famosa per i suoi maestosi manieri e giardini. Tra i più affascinanti si annoverano il Castello di Gaasbeek, un autentico gioiello medievale, e il Castello di Beersel, uno dei pochi castelli difensivi rimasti intatti. Queste imponenti strutture non solo raccontano secoli di storia, ma offrono anche la possibilità di immergersi in paesaggi mozzafiato, con giardini curati e boschi circostanti perfetti per passeggiate rigeneranti. \r

\r

","post_title":"Fiandre 2025: dai Maestri Fiamminghi ai percorsi in bici, cultura e natura sempre protagoniste","post_date":"2024-09-23T11:17:40+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1727090260000]}]}}