American Airlines sull’estate: 11 voli giornalieri fra Italia e Stati Uniti, stagione allungata American Airlines vola verso un’estate da record per numero di collegamenti fra Italia e Stati Uniti. Saranno cinque gli hub statunitensi raggiungibili direttamente dall’Italia (New York Jfk, Chicago, Philadelphia, Dallas – Fort Worth e Charlotte), debutterà la nuova rotta tra Napoli e Philadelphia e verrà ripristinato il secondo volo giornaliero tra Roma e New York. «Il nostro network transatlantico cresce e include nuovi voli da Napoli e un ulteriore volo giornaliero da Roma al Jfk – ha dichiarato José Freig, vice president, international operations -. Con 11 voli giornalieri fra Italia e Stati Uniti, l’operativo estivo di American offre ai passeggeri un accesso più agevole per godersi le vacanze estive vivendo esperienze in luoghi indimenticabili». Quest’estate la compagnia volerà da Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli e Venezia; American opera voli lungo tutto l’anno tra Milano e New York, tra Roma e Philadelphia e tra Roma e Dallas-Fort Worth. Il collegamento stagionale giornaliero tra New York Jfk e Roma sarà operativo dal 31 marzo. Il secondo volo giornaliero tra il Jfk e Roma sarà reintrodotto a partire dal 5 giugno e opererà fino al 25 ottobre, allungando così la stagione di quasi quattro mesi. Per la prima volta dal 2019, in data 5 giugno American reintrodurrà il collegamento stagionale tra Venezia e Chicago con un Boeing 787-9 in grado di trasportare fino a 285 passeggeri. Quest’estate, la compagnia aerea inizierà la stagione in anticipo sui voli per Venezia con un servizio non-stop per Philadelphia, operativo dal 4 aprile. Condividi

