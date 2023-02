American Airlines sceglie Greg Smith quale nuovo presidente del consiglio di amministrazione E’ Greg Smith il nuovo presidente del consiglio d’amministrazione di American Airlines: ufficialmente in carica dal prossimo 30 aprile, raccoglierà il testimone da Doug Parker. “La transizione del nostro ceo è stata impeccabile grazie all’ottimo lavoro di Robert Isom, del suo team e del nostro consiglio di amministrazione – ha dichiarato Parker – Ora è il momento giusto per la transizione del nostro presidente e siamo fortunati ad avere Greg Smith in grado di assumere questo ruolo. Greg ha dato un contributo eccezionale da quando è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di American, e la sua forte conoscenza dell’industria aeronautica e la sua esperienza decennale di leadership saranno preziose per il futuro”. Smith (nella foto) è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di American nel gennaio 2022 dopo una carriera di oltre 30 anni presso The Boeing Company. Di recente è stato vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Boeing, alla guida delle organizzazioni Enterprise Operations, Finance, Strategy e Shared Services dell’azienda. Ha gestito le attività finanziarie complessive di Boeing e ha avuto la supervisione dei team di produzione, operazioni, supply chain, qualità e gestione dei programmi dell’azienda.

