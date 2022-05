American Airlines ripristina domani il volo stagionale Venezia-Philadelphia

American Airlines ripristina da domani, 7 maggio, il volo diretto stagionale tra Venezia e Philadelphia: il collegamento giornaliero sarà operato con un Boeing 787-8 per tutta l’estate, fino al 29 ottobre.

“Il Venezia-Philadelphia rafforza ulteriormente il nostro network europeo in vista di un’intensa stagione estiva – ha commentato Rhett Workman, managing director – Europe, Middle East and Asia Operations di American Airlines. Ringraziamo i nostri partner del Gruppo Save per aver lavorato insieme al nostro team di Venezia con lo scopo di garantire il successo del lancio della rotta”.

“La ripresa del volo su Philadelphia dopo due anni di interruzione costituisce una tappa importante del recupero progressivo dei voli del nostro aeroporto e in particolare della riattivazione dei collegamenti con il Nord America – ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore commerciale aviation del Gruppo Save -. Il volo diretto sull’hub di Philadelphia incontra una rinnovata domanda di traffico, garantendo collegamenti capillari all’interno degli Stati Uniti”.

Nei giorni di picco della stagione estiva 2022 American Airlines opererà fino a 265 partenze al giorno dal suo hub di Philadelphia verso oltre 100 destinazioni tra Stati Uniti, Europa, Canada, Caraibi e America Latina.