American Airlines reinventa gli Admirals Club: il nuovo design debutta a Washington

Nuovo look per gli Admirals Club di American Airlines, in tutti gli Stati Uniti. E un nuovo livello di comfort per i passeggeri che potranno scoprire il nuovo design delle lounge all’aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington, a partire dal prossimo autunno.

“Il nuovo interior design delle lounge Admirals Club è ispirato ai nostri passeggeri e alla loro sensazione di sentirsi a casa nelle nostre lounge – ha dichiarato Clarissa Sebastian, managing director di Premium Customer Experience & Onboard Products -. Questo progetto è l’apice della collaborazione tra American e un premiato studio di architettura, noto per i suoi progetti nel settore dell’ospitalità. Ogni elemento è stato sviluppato con cura per creare un ambiente tranquillo, utilizzando legni naturali e spazi aperti, in modo che i passeggeri possano rilassarsi e sentirsi al meglio prima del volo”.

Lo studio Dmac Architecture & Interiors di Chicago ha sviluppato una visione unica per American. Entrando nelle nuove lounge, i passeggeri saranno accolti sia da elementi caratteristici del brand che da icone e panorami in grado di raccontare la storia di ogni città creando la percezione del luogo in cui si trovano. L’accoglienza della lounge si esprime in modo unico attraverso elementi di design che creano un’atmosfera di calma e familiarità. Il design integra al suo interno anche la sostenibilità, ad esempio gli elementi del marchio sono realizzati in noce americano in ogni lounge.