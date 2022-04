American Airlines: Cristina Casati nuova regional sales manager Southeast Europe

Cristina Casati è la nuova regional sales manager Southeast Europe di American Airlines. Una nomina che una volta di più certifica la valenza del mercato italiano nelle strategie di sviluppo del vettore statunitense.

“L’Italia rappresenta da sempre una componente importante del nostro network – afferma Cristina Casati -. E in questo particolare contesto, siamo felici di riprendere a operare un numero rilevante di voli (sette giornalieri) segnando un buon punto di partenza per ricominciare a crescere insieme ai partner del travel trade e agli stakeholder con cui abbiamo rapporti di lunga data”.

Cristina svolgerà il suo ruolo da Milano e Roma, supervisionando le attività di vendita e supportando in Italia e in Grecia i partner di American nell’Atlantic Joint Business: British Airways, Iberia e Finnair. Inoltre si occuperà di gestire la strategia relativa alle relazioni con i clienti della grande, piccola e media impresa, le agenzie di viaggio e la distribuzione. Cristina farà riferimento a Cristián Lizana, regional director Europe Sales.

L’incarico arriva quindi in un momento particolare, fra l’attesa ripresa post-Covid e le preoccupazioni per il conflitto in Ucraina: “Notiamo che il ritorno della domanda è guidato dal segmento leisure, che è il primo a riprendere forza. Il segmento corporate è leggermente più lento, ma stiamo vedendo segnali incoraggianti. Europa e Italia sono regioni strategiche e abbiamo grandi aspettative in tal senso”.

Cristina lavora da 28 anni nell’industria del turismo e ha lavorato per alcuni dei principali to italiani ricoprendo il ruolo di product manager. Nel 2010 si è unita al team di American Airlines come leisure account manager e, successivamente, è stata promossa al ruolo di channel sales manager.