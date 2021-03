Alitalia: gli stipendi non arrivano. Zeni: «Ristori fermi a novembre» Ancora guai in casa Alitalia. A quanto riporta l’Ansa, infatti, ad oggi gli stipendi dei dipendenti diAlitalia non sono ancora stati pagati, lo si apprende da fonti sindacali, che precisano di non avere nemmeno ricevuto dall’azienda indicazioni su quando arriveranno le buste paga, solitamente vengono pagate il 27. «La verità è che in questo momento è impossibile operare questa attività, che è diventata quasi un servizio pubblico essenziale, senza dei ristori – ha detto il direttore generale di Alitalia Giancarlo Zeni -. E su questo devo dire che Alitalia ha superato quest’anno ricevendo un aiuto tra i più bassi in Europa: ha ricevuto ristori per 9 euro per posto offerto, mentre altri concorrenti europei ne hanno ricevuti 88 euro a posto offerto. E non solo ne abbiamo ricevuto in maniera limitata, ma anche con grande lentezza: se pensate che oggi stiamo ancora aspettando quelli di novembre e dicembre vi dà l’idea del grado di tensione finanziaria con il quale si è dovuto lavorare».

