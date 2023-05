Albastar: Massimiliano Vollero è il nuovo direttore commerciale dell’era Sherpa Capital Nuovi cambiamenti per Albastar, dopo l’ingresso nel capitale del nuovo azionista di maggioranza Sherpa Capital, principale società spagnola di gestione di fondi di private equity. La compagnia ha scelto Massimiliano Vollero quale direttore commerciale. Prima di entrare nella compagnia, Vollero ha ricoperto diverse posizioni nel settore, tra cui quelle di direttore vendite globali di Volotea e responsabile del Gruppo Ttoo e charter di Vueling. “L’investimento nella qualificazione dei team di Albastar – si legge in una nota del vettore – è fondamentale affinché la compagnia aerea possa continuare a sviluppare con successo i suoi progetti nei prossimi anni. Albastar si affida al talento e all’esperienza di Vollero per portare avanti il rinnovamento e il consolidamento della compagnia nel mercato del trasporto aereo (…) Un ingresso che prelude alla strategia di rilancio della compagnia aerea spagnola, avviata con l’acquisizione della quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital. Vollero avrà un ruolo chiave nella ricerca di strategie commerciali innovative e competitive per affrontare le complesse sfide del mercato del trasporto aereo post-pandemia. L’obiettivo di Albastar è quello di essere competitiva sul mercato come le altre compagnie aeree europee, sviluppando e implementando un piano industriale solido e sostenibile per garantire un futuro promettente nel settore. Resta ora da capire se e come la compagnia continuerà a riservare al mercato italiano un ruolo strategico oppure se trasferirà il proprio core business in Spagna.

