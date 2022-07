AirBaltic introduce la nuova tariffa Business Light

Si chiama Business Light la nuova tariffa introdotta da AirBaltic, che propone ai passeggeri un’esperienza completa di classe business a bordo e opzioni di flessibilità selezionate a un prezzo più conveniente, rispetto a quello della normale business.

“Come compagnia aerea innovativa ci sforziamo sempre di rivedere i nostri prodotti per soddisfare le mutevoli esigenze dei nostri passeggeri – ha dichiarato Martin Gauss, ceo del vettore -. Il nuovo tipo di biglietto introdotto offre ai passeggeri tutti i servizi tradizionalmente associati alla business class e aumenterà la nostra competitività sul mercato europeo dell’aviazione. Prevediamo che sarà apprezzato anche dai viaggiatori leisure”.

A bordo, il personale di bordo offre ai passeggeri della Business Light un servizio dedicato e su misura, con un pasto stagionale di tre portate, oltre ad offrire un’ampia scelta di bevande. I passeggeri possono effettuare il check-in per il volo presso un banco di registrazione separato, utilizzare il fast track e la business lounge. La nuova tariffa consente anche il trasporto di bagagli extra, sia in cabina sia in stiva.