Air Transat: una livrea speciale dedicata al Cf Montreal sull'A321Lr Air Transat e CF Montréal celebrano la loro partnership con l'introduzione di una nuova livrea che riporta il logo del club calcistico su uno degli Airbus A321Lr del vettore canadese. «Facendo volare questo aeromobile su tutto il nostro network, che si estende su quattro continenti, contribuiamo a posizionare Montréal come una destinazione da non perdere sulla scena internazionale, aumentando al contempo il profilo del nostro partner al di fuori del Paese», ha dichiarato Xavier Szwengler, vicepresidente marketing e loyalty di Transat. Questo progetto segna una tappa importante nella collaborazione tra Air Transat e CF Montréal, iniziata nel 2024. Guidata dalla passione comune per il calcio, la partnership riflette pienamente i valori di diversità e dinamismo della compagnia aerea. Offre inoltre un'opportunità unica per aumentare il profilo di Montreal sulla scena internazionale, evidenziando il suo ruolo di polo culturale e sportivo. «Questa livrea unica è più di una rappresentazione visiva, è una celebrazione della nostra partnership con Air Transat – ha dichiarato Eric Nadeau, vicepresidente e chief revenue oOfficer di CF Montréal -. Riflette la sinergia tra le nostre due organizzazioni. Siamo entusiasti di vedere i colori del nostro Club volare nel cielo sulle ali di una compagnia aerea così rispettata. Questa iniziativa rafforzerà la nostra visibilità e raggiungerà i nostri sostenitori in un modo diverso». L'Airbus A321Lr di nuova generazione è dotato di cabine spaziose, sistemi di intrattenimento all'avanguardia ed è riconosciuto come l'aeromobile più efficiente in termini di consumo di carburante della sua categoria.

