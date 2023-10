Air Transat in allungo sul 2024: raddoppio sulla Venezia-Toronto «Un’ottima estate»: è quella vissuta da Air Transat sulle rotte Italia-Canada nel 2023, una stagione che ha confermato le attese, come osserva Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse, che rappresenta il vettore in Italia, e chief sales & marketing dello stesso nel nostro Paese. «Siamo quasi tornati ai livelli 2019 e siamo soddisfatti del nostro market share, che riconferma la nostra posizione leader come vettore leisure di riferimento». Il vettore ha ottenuto il premio da Skytrax come Miglior Compagnia aerea Viaggi Vacanze al Mondo 2023. «Abbiamo notato una crescita costante della domanda e un trend molto positivo, sintomatico di una ripresa dell’outgoing e dell’appeal del Nord America per il mercato italiano; anche dal Canada la richiesta è stata molto soddisfacente. In questo percorso ci crescita ha contribuito molto il lavoro delle agenzie di viaggi, i tour operator, per Air Transat canale fondamentale». E per il 2024, «sono già disponibili e prenotabili i voli che decolleranno a partire da aprile. Con la novità del raddoppio dei collegamenti da Venezia a Toronto che passeranno da uno a due frequenze settimanali tra il 10 giugno e il 23 settembre 2024; confermato il bisettimanale sempre dal Marco Polo per Montreal. Sarà mantenuto il doppio volo su Roma giornaliero in alta stagione (da Montreal e Toronto) e, infine, il volo Lamezia-Toronto, anch’esso settimanale che si conferma l’unico collegamento diretto dalla Calabria al Canada. Confermate anche le connessioni con Quebec City, Calgary e Vancouver e gli Stati Uniti con Los Angeles da Roma e Venezia con 5 voli settimanali e San Francisco da Roma con 4 voli a settimana da giugno 2024». Infine, «Consolidare e rafforzare il rapporto con le agenzie di viaggi» rimane tra le priorità della compagnia canadese, così come «Stimolare le prenotazioni anticipate per beneficiare di tariffe vantaggiose e meno care di quanto risulterebbero se prenotate in prossimità delle partenze». Condividi

\r

\r

\r

Lungo raggio “che ha trainato la nostra crescita in questi primi due anni di attività- ricorda Emiliana Limosani, cco di Ita Airways - e che vale oggi il 45% dei nostri proventi a livello mondo”.\r

\r

A ribadire il valore della rete intercontinentale è Andrea Benassi, direttore generale di Ita: “Vogliamo essere il vettore italiano di riferimento per la mobilità degli italiani, garantendo una connettività di qualità con i territori, sia nazionali che internazionali, con un’attenzione particolare al contesto intercontinentale.\r

\r

Le novità 2024 di Ita includono poi “l’apertura dei nuovi collegamenti di medio raggio verso Riyad, da maggio; Accra e Kuwait City, da giugno; per Dakar, da luglio e per Gedda da ottobre.”\r

\r

Ad essere potenziate saranno poi le frequenze sulle rotte “per il Sud Italia e le isole, quelle tra Roma e Francoforte e tra Roma e Monaco; nonché su Atene, Tirana e Malta”.\r

\r

La compagnia che “tra gennaio e settembre ha trasportato oltre 11 milioni di passeggeri (+55% sul 2022) e registrato una crescita dell’83% dei ricavi, con un load factor medio dell’80%” entra ora nella winter con un network di 52 destinazioni, di cui 17 donestiche, 23 internazionali e 12 intercontinentali”. Rio de Janeiro e Malè sono le due new entry già annunciate sul long haul.","post_title":"Ita Airways sull’estate 2024 con le nuove rotte per Chicago e Toronto","post_date":"2023-10-11T15:37:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697038667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453842","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_412189\" align=\"alignleft\" width=\"261\"] Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi[/caption]\r

\r

Le agenzie di viaggio e i tour operator chiuderanno il 2023 con un fatturato di oltre 10,5 miliardi di euro e una crescita stimata del +12% sullo scorso anno. I livelli del 2019, ultimo anno prima della pandemia, non sono ancora stati raggiunti ma il turismo organizzato guarda con fiducia al 2024.\r

\r

Così Assoviaggi Confesercenti, sulla base di stime fornite dal Centro studi turistici di Firenze sui fatturati delle imprese del turismo organizzato.\r

\r

I dati relativi al 2023 parlano di 10,2 milioni di richieste, tra intermediazione di servizi e vendita di pacchetti, per un totale di circa 24 milioni di italiani (+11% sul 2022) che nell’anno in corso hanno utilizzato - o utilizzeranno - i servizi delle imprese del turismo organizzato. E in totale sono 11,5 milioni (il 48%) gli italiani che scelgono le agenzie di viaggio per viaggiare all’estero.\r

\r

“Agenzie di viaggio e tour operator, come riconosciuto dallo stesso ministro Santanché, si confermano protagonisti indispensabili per il comparto e continuano a ricoprire un ruolo strategico e cruciale per l’economia turistica. Dopo le ingenti perdite dovute al covid e una fase di ripresa costellata da momenti tutt’altro che semplici – spiega il presidente di Assoviaggi Gianni Rebecchi nel giorno di apertura del TTG di Rimini – il settore tiene e i dati in crescita dimostrano come la professionalità e le garanzie offerte da agenzie di viaggio e tour operator ai viaggiatori italiani siano caratteristiche fondamentali, soprattutto per chi sceglie di spostarsi all’estero”.","post_title":"Assoviaggi: 11.5 milioni di italiani scelgono adv e to per andare all'estero","post_date":"2023-10-11T14:35:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1697034912000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453828","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453833\" align=\"alignleft\" width=\"356\"] Il direttore generale Gruppo Una, Fabrizio Gaggio[/caption]\r

\r

Aprirà a Milano a metà 2026 la prossima grande novità del gruppo Una. “Abbiamo vinto la gara indetta da Fondazione Fiera per la gestione della struttura che sorgerà al Portello, come parte integrante di un complesso di due edifici attigui al centro congressi Mico, sviluppati dall’architetto Michele De Lucchi - racconta il direttore generale, Fabrizio Gaggio -. L’albergo si svilupperà su 21 piani e sarà dotato di 176 camere, con gli ultimi quattro livelli riservati a ristorazione, bar e club. La struttura entrerà nel nostro portfolio tramite un contratto di affitto di lungo periodo. Alla realizzazione noi parteciperemo con un importante investimento ff&e, con l’interior design che sarà affidato allo studio Vudafieri Saverino Partners, come già avvenuto per il nostro Una Esperienze Milano Verticale”.La novità giunge in concomitanza con un’estate più che positiva per Una, che ha visto i volumi ormai superare i livelli pre-Covid e le tariffe medie crescere del 13% rispetto al 2022. “Abbiamo raggiunto ampiamente gli obiettivi di budget - rivela sempre Gaggio -. Tanto più che le nostre previsioni iniziali avevano mantenuto toni prudenziali, a fronte dell’impennata dei costi energetici del 2022. In realtà siamo riusciti a contenere tali voci di uscita, per cui abbiamo sensibilmente migliorato pure le marginalità”.\r

\r

A trainare le performance del gruppo il prepotente ritorno della domanda Usa, che per alcune strutture della compagnia, come per esempio l’Unahotels Trastevere di Roma, è ormai il mercato principale in assoluto. “Ma grandi soddisfazioni ci ha dato anche l’f&b, che dalla fine del 2021 abbiamo deciso di internalizzare, con la notevole eccezione del ristorante di Bartolini del Milano Verticale”, aggiunge il direttore generale.\r

\r

Per il prossimo futuro la compagnia continua a guardare con interesse alle cosiddette Big 4, nonché a destinazioni secondarie urbane, a partire per esempio da Genova. Altro obiettivo è poi la Puglia, dove l’idea è quella di estendere l’offerta con nuovi resort, sul modello di quanto già fatto a Taormina e Giardini di Naxos. In arrivo anche importanti ristrutturazioni per l’hotel Art by Spanish Steps Una Esperienze di Roma, nonché per l’Unahotels Cusani di Milano che nel 2024 è destinato a essere riposizionato come Una Esperienze.\r

\r

“Certo - ammette infine Gaggio -, inutile nascondere che l’attuale contesto di tassi di interesse elevati non aiuti i piani di sviluppo dell’intero settore alberghiero. Anche per chi, come noi, adotta strategie asset - light, i ritorni attesi degli investitori tendono ad aumentare, con conseguente incremento dei livelli di affitto richiesti. L’idea è quella di collaborare con chi ha orizzonti di lungo periodo. Ma non è facile”.\r

\r

","post_title":"Il Gruppo Una sbarca al Portello di Milano con una struttura da 176 camere","post_date":"2023-10-11T14:05:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1697033157000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Un'ottima estate»: è quella vissuta da Air Transat sulle rotte Italia-Canada nel 2023, una stagione che ha confermato le attese, come osserva Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse, che rappresenta il vettore in Italia, e chief sales & marketing dello stesso nel nostro Paese. «Siamo quasi tornati ai livelli 2019 e siamo soddisfatti del nostro market share, che riconferma la nostra posizione leader come vettore leisure di riferimento». Il vettore ha ottenuto il premio da Skytrax come Miglior Compagnia aerea Viaggi Vacanze al Mondo 2023. \r

\r

«Abbiamo notato una crescita costante della domanda e un trend molto positivo, sintomatico di una ripresa dell’outgoing e dell’appeal del Nord America per il mercato italiano; anche dal Canada la richiesta è stata molto soddisfacente. In questo percorso ci crescita ha contribuito molto il lavoro delle agenzie di viaggi, i tour operator, per Air Transat canale fondamentale».\r

\r

E per il 2024, «sono già disponibili e prenotabili i voli che decolleranno a partire da aprile. Con la novità del raddoppio dei collegamenti da Venezia a Toronto che passeranno da uno a due frequenze settimanali tra il 10 giugno e il 23 settembre 2024; confermato il bisettimanale sempre dal Marco Polo per Montreal. Sarà mantenuto il doppio volo su Roma giornaliero in alta stagione (da Montreal e Toronto) e, infine, il volo Lamezia-Toronto, anch’esso settimanale che si conferma l’unico collegamento diretto dalla Calabria al Canada. Confermate anche le connessioni con Quebec City, Calgary e Vancouver e gli Stati Uniti con Los Angeles da Roma e Venezia con 5 voli settimanali e San Francisco da Roma con 4 voli a settimana da giugno 2024».\r

\r

Infine, «Consolidare e rafforzare il rapporto con le agenzie di viaggi» rimane tra le priorità della compagnia canadese, così come «Stimolare le prenotazioni anticipate per beneficiare di tariffe vantaggiose e meno care di quanto risulterebbero se prenotate in prossimità delle partenze».","post_title":"Air Transat in allungo sul 2024: raddoppio sulla Venezia-Toronto","post_date":"2023-10-11T12:00:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697025657000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453810","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453811\" align=\"alignleft\" width=\"320\"] Moby Fantasy[/caption]\r

\r

Aprono oggi le prenotazioni per l'estate 2024 di Moby, Tirrenia e Toremar in Sardegna, Sicilia, Corsica ed Elba con più linee e nuove navi. \r

\r

SARDEGNA\r

\r

La classicissima Genova-Olbia, la rotta più amata dai passeggeri del Nord Ovest italiano e del Nord Europa anticipa e prolunga ulteriormente l’esercizio della linea rispetto agli altri anni.\r

\r

Nella prossima stagione le corse partiranno l’8 maggio 2024 e dureranno fino al 20 ottobre 2024. E da giugno a settembre saranno schierate su questa rotta quattro navi che assicureranno fino a sei partenze al giorno, tre per ciascuna direzione.\r

\r

Sulla Genova-Porto Torres sono confermati i viaggi tutti i giorni, 365 giorni all’anno, con corse notturne da Genova e dalla Sardegna.\r

\r

Sulla Livorno-Olbia opereranno le navi gemelle Moby Fantasy e Moby Legacy, le due navi più grandi e green al mondo, con servizi di bordo unici, un intero ponte dedicato alla ristorazione, tutta rigorosamente “a vista”, e partenze diurne e notturne da e per la Sardegna. E anche in questo caso il servizio è 365 giorno all’anno.\r

\r

Torna anche la Piombino-Olbia, come sempre la linea più veloce per raggiungere la Sardegna dall’Italia continentale, che in questa stagione sarà attiva dall’8 giugno 2024 al 14 settembre 2024.\r

\r

E infine partenze notturne per 365 giorni all’anno per la Civitavecchia-Olbia, che è la “metropolitana per la Sardegna” del centro Italia e di Roma, con le corse che raddoppiano da giugno a settembre con anche corse diurne, con partenza all’andata alle 8,30 e ritorno con partenza pomeridiana alle 13 o alle 15.30.\r

\r

SICILIA\r

\r

Come sempre sulla Napoli-Palermo, ci saranno partenze 365 giorni l’anno in notturna, in entrambe le direzioni, quasi una metropolitana del Regno delle due Sicilie, versione 4.0.\r

\r

CORSICA\r

\r

Dopo il grande successo della stagione appena terminata, le tratte per l’Isola della Bellezza si arricchiscono di nuove linee ed aumentano il periodo di esercizio.\r

\r

Si parte dalla nuovissima Genova-Ajaccio che, con comode traversate notturne, permetterà di raggiungere la capitale corsa senza attraversare in auto tutta l’Isola e potenzierà ulteriormente anche i collegamenti fra Corsica e Sardegna grazie al collegamento Ajaccio-Porto Torres.\r

\r

Arriva anche la Piombino-Bastia, che da fine giugno a inizio settembre, nelle giornate di sabato e domenica, permetterà di raggiungere la Corsica dall’Italia continentale in sole tre ore con partenza da Piombino alle 8.30 e ritorno da Bastia alle 12.30.\r

\r

Anche la Genova-Bastia prolunga la sua stagione e sarà operativa dal 15 maggio 2024 al primo ottobre 2024, con nave Moby Orli, completamente rinnovata, dedicata alla linea. Sono previste partenze notturne da Genova e diurne da Bastia fino alla metà di agosto, poi, visto il gradimento riscontrato nelle scorse stagioni, gli orari si invertono con andata diurna e ritorno notturno.\r

\r

Da fine giugno ad inizio settembre, nei week-end e nelle date di maggior traffico, ci sarà un ulteriore incremento delle partenze con corse diurne veloci di Moby Wonder e Moby Aki, che permettono di arrivare in Corsica da Genova in sole cinque ore e mezza.\r

\r

Infine la Livorno-Bastia anticiperà l’inizio della linea rispetto agli altri anni al 27 marzo 2024 e posticiperà la fine della stagione al 03 novembre 2024, con partenza mattutina alle 8 all’andata e pomeridiana alle 14 al ritorno.\r

\r

E a rendere ancora più competitivo il viaggio dall’Italia alla Corsica è uno sconto valido per passeggeri e veicoli per i residenti corsi sulle linee Genova-Bastia, Genova-Ajaccio, Livorno-Bastia e Piombino-Bastia.\r

\r

Aperte prossimamente le prenotazioni per l’Isola d’Elba sulle linee Moby e Toremar, fra Piombino, Portoferraio, Cavo e Rio Marina e per l’Arcipelago Toscano quelle fra la Sardegna e la Corsica sulla Santa Teresa di Gallura-Bonifacio.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Moby, Tirrenia e Toremar aprono oggi le prenotazioni 2024","post_date":"2023-10-11T11:49:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697024958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Sono due le grandi novità di CdsHotels per il 2024/2025: l’ampliamento del Riva Marina Resort di Carovigno, che diventerà la più grande struttura della Puglia e il riposizionamento a 4 stelle superior con vocazione coppie del Pietrablu di Polignano a Mare.\r

\r

Nel primo caso, che riguarda una struttura di proprietà, “il progetto prevede un investimento Capex di circa 15 milioni di euro, finanziato al 25% da regione Puglia, per la realizzazione di 131 camere e 13 stanze riservate al personale, da sommarsi alle 443 già esistenti - racconta il direttore commerciale della compagnia, Ada Miraglia -. Il tutto per un totale di 587 camere e per quasi 2.200 posti letto”.\r

\r

A ciò si aggiungerà la realizzazione di una seconda piscina da 400 metri quadrati con bar esterno e solarium, nonché un ulteriore campo da tennis e calcetto. Verranno pure ampliati gli spazi verdi. La riapertura è prevista per l'inizio del 2025. “L’idea è quella di avere a disposizione una proprietà di dimensione adeguata a ospitare eventi mice importanti, che fino a oggi abbiamo sempre dirottato al Terrasini in Sicilia - prosegue Ada Miraglia -. Tra le altre cose abbiamo quindi presentato un progetto per una sala congressi da 1.500 posti, di cui attendiamo l’autorizzazione. La novità si aggiungerebbe agli spazi per 900 delegati già oggi disponibili”.\r

\r

Il Pietrablu è invece un resort gestito con contratto di affitto. Anche in questo caso, però, l’investimento Capex sarà completamente a carico di CdsHotels. “Stiamo definendo proprio in questi giorni i preventivi, con i lavori che dovrebbero partire a novembre per concludersi in tempo per l'inizio della prossima stagione, a fine marzo 2024 - rivela sempre Ada Miraglia -. Al termine del restyling la struttura sarà composta da 23 camere Comfort, 122 suite, 41 suite deluxe e cinque deluxe top view”. A disposizione degli ospiti, con trattamento b&b e mezza pensione, bar, due ristoranti di cui uno a la carte, spiaggia privata, piscina, campi sportivi e ampi spazi verdi distribuiti su 12 ettari di proprietà, nonché una spa di 700 mq.\r

\r

I due investimenti seguono un’estate davvero positiva per il gruppo che sta chiudendo la stagione a +17% di fatturato sia sul 2022, sia sul 2019, a parità di perimetro. La domanda proviene principalmente da Nord e Centro Italia con i francesi che quest’anno hanno rappresentato il 9% degli arrivi, scavalcando la Germania come mercato internazionale top del gruppo.","post_title":"CdsHotels riposiziona il Pietrablu e crea il più grande resort della Puglia con il Riva Marina","post_date":"2023-10-11T11:29:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1697023780000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453792","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453793\" align=\"aligncenter\" width=\"484\"] Viva Miches[/caption]\r

\r

Viva Resorts annuncia l’avvio dei lavori per la costruzione di Viva Miches, nuovo progetto a 90 chilometri dall’aeroporto internazionale di Punta Cana, a metà strada fra Punta Cana e Bahia de Samaná, che nel 2024 culminerà in un resort da 486 unità, con 5 ristoranti, 4 piscine, quattro bar, due caffetterie e miniclub. \r

\r

Sarà il sesto resort nella Repubblica Dominicana. Dopo Bayahibe, Samaná, Puerto Plata e Cabarete, la catena sceglie Miches, località poco conosciuta e dal grande potenziale turistico sulla costa settentrionale.\r

\r

[gallery columns=\"2\" size=\"medium\" ids=\"453797,453798\"]\r

\r

Viva Miches avrà uno stile architettonico dal fresco design, con dispiego di colori tenui, arredi esterni in midollino e camere dal gusto contemporaneo. Affacciato sul mare, con una spiaggia di 56.700 mq, farà godere il panorama ai propri ospiti, con ampie aree comuni, piscine d’acqua dolce e salata, ristoranti a buffet e à la carte. Si rivolgerà a vari target (solo un hotel della catena è adults only) e si proporrà anche come location idilliaca per celebrare matrimoni.\r

\r

[caption id=\"attachment_453801\" align=\"alignleft\" width=\"265\"] Amanda Santana, executive vice president of sales & marketing Viva Resorts by Wyndham[/caption]\r

\r

Amanda Santana, Executive Vice President Sales & Marketing, presente in Italia in questi giorni commenta: “Siamo felici di poter annunciare che questo progetto, cui lavoravamo da tempo, è ufficialmente avviato. Si tratta di un grande investimento, in cui crediamo molto. Viva Miches è il frutto di un’azienda solida, che punta a crescere, e che in Repubblica Dominicana ha le sue radici e il suo core business”.","post_title":"Viva Resorts, avvia progetto di Viva Miches, nuovo resort in Repubblica Dominicana","post_date":"2023-10-11T11:23:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza","repubblica-dominicana","viva-miches","viva-resorts","viva-resorts-repubblica-dominicana"],"post_tag_name":["In evidenza","repubblica dominicana","viva miches","viva resorts","viva resorts repubblica dominicana"]},"sort":[1697023397000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453684\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Cristina Bernabé e Simona Blandi[/caption]\r

\r

VisitBritain racconta un viaggio nel Regno Unito, “tra tradizioni e sapori”, tratteggiando un paese pieno di fascino storico e di bellezze naturali, capace di innovarsi, rispondendo alle richieste di un mercato diversificato e alla ricerca di esperienze uniche.\r

\r

«I visitatori italiani stanno aumentando: - afferma Cristina Bernabé, regional manager Southern Europe per VisitBritain - nei primi tre mesi del 2023 la ripresa ha raggiunto l’87% rispetto allo stesso periodo del 2019 e quest’anno sono stati nel Regno Unito 1,8 milioni di italiani. L’anno prossimo contiamo di raggiungere il dato pre-pandemia».\r

\r

E se, al momento, si accede al paese con un passaporto valido per tutta la durata del soggiorno (serve per viaggiare dall’Italia, ma anche per volare da Londra verso ogni altra destinazione europea), Simona Blandi - b2b manager VisitBritain Italy - informa che durante il 2024 verrà introdotta l’Autorizzazione Elettrica di Viaggio (Eta): un permesso di ingresso al territorio britannico che si otterrà online, durerà due anni e costerà circa 10 euro.\r

\r

«Il turista italiano visita la Gran Bretagna tutto l’anno, con un incremento progressivo da aprile a ottobre arrivando a un picco tra ottobre e dicembre, quando il paese si illumina per l’Avvento - sottolinea Blandi - Il viaggiatore ha dai 16 anni in su, proviene in prevalenza da Lombardia, Veneto, Lazio e Campania e viaggia per leisure, vacanza, cfr e business. Il 49% degli italiani raggiunge Londra per short-break e long weekend, mentre il 17% viaggia lungo la costa sud dell’Inghilterra (molto amata per il clima più mite e il paesaggio). Il 10% sceglie la Scozia e la percentuale restante raggiunge le West Midlands con Birmingham, il Galles e il nord dell’Inghilterra».\r

\r

«Siamo felici di lavorare con partner come Naar e British Airways per proporre il territorio e supportiamo il lavoro quotidiano del trade con una serie di strumenti digitali come una guida aggiornata con tutte le novità (www.visitbritain.org/travel-trade), un negozio online per acquistare prodotti, attrazioni ed esperienze da offrire al cliente prima della partenza e sul quale riconosciamo delle commissioni dal 3 al 5% (www.visitbritainshop.com) e anche una libreria fotografica, dove scegliere tra tante immagini da scaricare».\r

\r

British Airways è presente in tutti i maggiori scali italiani con collegamenti (fino a 67 a settimana da Milano) che raggiungono molti aeroporti britannici. La compagnia mette a disposizione degli agenti di viaggio la pagina www.britishairways.com/it-it/traveltrade che raccoglie informazioni relative alle prenotazioni, alle condizioni meteorologiche, alle policy, alle cancellazioni e a tanto altro.\r

\r

","post_title":"Regno Unito: un’autorizzazione online (Eta) per visitare a un paese dove cresce il turismo italiano","post_date":"2023-10-11T11:22:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697023348000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Focus sulle località meno note e ancora fuori dai circuiti turistici più affollati ma non per questo meno ricche e affascinanti. I turisti italiani \"ormai da qualche mese sono attratti proprio da questa tipologia di offerta, che va oltre quella più che consolidata di “Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia\" afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia.\r

\r

Tra queste mete spiccano Lodz, capitale della creatività, delle atmosfere liberty, del cinema e della moda, Lublino, città accademica e importante punto di unione fra Europa occidentale e orientale, e Danzica, affacciata sul mar Baltico e segnata da secoli di traffici marittimi, Torun, ritenuta uno dei più bei centri urbani di tutta la Polonia, nonché città natale di Niccolò Copernico e Poznan, una delle città più antiche e ricche della Polonia.\r

\r

La Polonia beneficia inoltre di una sempre più fitta rete di collegamenti aerei dall’Italia. La capitale polacca, dalla scorsa primavera, dispone di un nuovo aeroporto, il ‘Varsavia-Radom’ e – da fine ottobre – sarà nuovamente raggiungibile con il collegamento diretto Roma Fiumicino - Varsavia Chopin operato da Lot. “La nostra forza sta proprio nei tanti collegamenti aerei a disposizione che permettono agli italiani di raggiungere il nostro Paese in ogni stagione grazie ad operativi che consentono di organizzarsi per un long weekend, di approfittare dei ponti di primavera o di una breve vacanza o, ancora, per il periodo delle festività natalizie, quando si svolgono i mercatini di Natale”.\r

\r

Dopo la fiera di Rimini (pad. C1 stand 238) l'Ente polacco dà appuntamento al trade a novembre, con un roadshow che si terrà il 14 a Milano, il 15 a Venezia Mestre e il 16 a Roma, mentre a dicembre si svolgerà il ‘Buy Poland’ a Danzica.\r

\r

“Siamo inoltre sempre disponibili a valutare proposte e progetti dei Tour Operator per dare vita ad attività di co-marketing sia b2b che b2c, ma continuiamo a puntare molto sulla formazione online, organizzando webinar dedicati agli agenti di viaggio che, nel corso degli anni, hanno sempre riscosso un grande successo”.","post_title":"Polonia: focus sulle località meno note mentre aumentano i collegamenti aerei dall'Italia","post_date":"2023-10-11T11:00:00+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1697022000000]}]}}