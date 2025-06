Air Serbia è operativa sulla Belgrado-Alghero, per tutta l’estate Air Serbia ha aperto il nuovo collegamento diretto tra Belgrado e Alghero, che sarà operato per tutta la stagione estiva, due volte a settimana, ogni martedì e venerdì. “Con l’introduzione del volo diretto tra Belgrado e Alghero, rafforziamo ulteriormente la presenza di Air Serbia in Italia – ha dichiarato Boško Rupić, general manager commercial & strategy di Air Serbia -. I nostri passeggeri possono scegliere tra dieci città italiane: da Roma, Milano, Venezia e Bologna, fino a Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Catania in Sicilia e Alghero in Sardegna. Essere un ottimo ospite è una priorità sia per Air Serbia sia per l’Italia, ed è per questo che il vostro viaggio sarà un’esperienza unica e indimenticabile”. Oggi la compagnia opera con una flotta di Airbus A330-200, A320, nonché aerei turboelica Atr 72-600 per i voli regionali. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492340 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Transat torna anche quest'estate a collegare la Calabria al Canada con la ripartenza, giovedì 12 giugno, del volo diretto Lamezia Terme - Toronto. La rotta sarà operativa fino al 2 ottobre 2025, con 1 frequenza settimanale, ogni giovedì, e ancora una volta si conferma un riferimento per i passeggeri calabresi diretti a Toronto. "I voli da Lamezia costituiscono da oltre 30 anni l'unico collegamento no-stop dalla Calabria, Lamezia a Toronto, rappresentando un servizio consolidato sul mercato italiano che garantisce ai viaggiatori un'offerta competitiva e di qualità per raggiungere Toronto - commenta Tiziana Della Serra, md Rephouse - che rappresenta il vettore canadese in Italia - e head sales & marketing - Air Transat opererà dal 12 giugno fino al 2 ottobre con 1 volo no-stop a settimana Lamezia-Toronto, il giovedì. [post_title] => Air Serbia è operativa sulla Belgrado-Alghero, per tutta l'estate [post_date] => 2025-06-10T11:56:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749556591000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate greca di Variety Cruises, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, propone anche nel 2025 diversi itinerari a bordo di navi boutique all'avanguardia di piccole dimensioni, un mix perfetto tra crociera convenzionale e il diporto privato. Fino al prossimo novembre, Grecia crociere da 7 notti / 8 giorni da Atene-Pireo da Marina di Zea la prestigiosa marina di superyacht nel Mediterraneo. Sono poi 5 gli itinerari proposti sino ad ottobre 2025: Grecia Classica, Gioielli delle Cicladi, Dall'Antichità a Bisanzio, Grecia Autentica e Odissea Ionica. A queste si aggiungono le crociere tematiche: Crociera Trekking in Grecia tra archeologia e attività naturalistiche outdoor e la Crociera del Vino in Grecia sulle tracce dei luoghi tipici e panorami mozzafiato. "Le crociere Variety rappresentano un'opportunità eccellente per le agenzie di viaggio che desiderano distinguersi nel mercato delle crociere nel Mediterraneo - afferma Tiziana Della Serra, md Rephouse Gsa di Variety Cruises in Italia (nella foto) -. Prodotto distintivo ed esclusivo che permette alle agenzie di differenziarsi dalla concorrenza online offrendo esperienze di crociera uniche e di alto livello. Un prodotto che fidelizza il cliente, spesso ad elevata capacità di spesa. Inoltre la proposta Variety si allinea perfettamente con le nuove preferenze di viaggio: piccoli gruppi, viaggi multigenerazionali, destinazioni meno affollate, contatto con la natura e autenticità". Inoltre, le agenzie beneficiano "di un supporto ad hoc grazie al team di vendita e prenotazioni dedicato a Variety Cruises". La flotta Variety Cruises in Grecia include le seguenti unità: Variety Voyager – Mega Yacht Deluxe (36 cabine - 72 ospiti); Galileo – Tradizionale e accogliente, perfetto per un viaggio autentici (24 cabine - 49 ospiti); Panorama – Eleganti motovelieri, per chi ama il fascino della navigazione classica (24 cabine - 49 ospiti) e Harmony G – Harmony V, due yacht gemelli: rispettivamente con 25 cabine - 49 ospiti | 21 cabine - 44 ospiti. Tutte le cabine delle navi in flotta offrono la vista mare. [post_title] => Variety Cruises: alla scoperta della Grecia a bordo di navi boutique [post_date] => 2025-06-10T11:40:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749555645000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alla fine è Ita Airways a spuntarla sull'ormai lunga diatriba con Aeroitalia in merito alla somiglianza di nome e logo di quest'ultima con quello storico di Alitalia (di cui Ita Airways è proprietaria). Secondo quanto stabilito dal collegio d’Appello del Tribunale di Roma i due marchi sono troppo simili e dunque Aeroitalia dovrà sostituirlo, a partire dal 1° gennaio 2026. Ma, sin da subito, la compagnia è chiamata a modificare il sito web: è stata infatti disposta "l’inibitoria a partire dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, in tutta l’Unione europea dell’uso del nome a dominio “aeroitalia.com” nonché di qualsiasi nome a dominio comunque confondibile" con il marchio Alitalia e "fissa una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione o di inosservanza delle inibitorie che precedono di 1.000,00 (mille) euro giornalieri". Ricorso La decisione del Tribunale di Roma "conferma la bontà della nostra azione legale e delle argomentazioni che abbiamo sostenuto sin dall’inizio di questa vicenda - osserva Joerg Eberhart, ad e direttore generale di Ita Airways -. Il nostro unico obiettivo è stato e continua a essere la tutela del marchio Alitalia, asset di assoluto valore in termini economici e di attrattività a livello mondiale". Aeroitalia, da parte sua, valuta il ricorso: "In seguito alla decisione che ha stravolto l’esito del giudizio cautelare del primo grado accogliendo la richiesta di Ita di imporre ad Aeroitalia il cambiamento di nome, logo e marchio, la compagnia sta valutando con attenzione l’eventualità di un ricorso in Cassazione. Pur considerando infondata e strumentale l’azione legale, Aeroitalia guarda avanti e riflette sulla possibilità di trasformare questa situazione in un’opportunità: un rebranding di portata internazionale che rispecchi l’evoluzione già in atto e la visione di crescita che la compagnia persegue da tempo". [post_title] => Alitalia: Ita la spunta su Aeroitalia, che dovrà cambiare nome e logo [post_date] => 2025-06-10T10:39:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749551988000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492269 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair si assicura una migliore capacità operativa con l'acquisto di 30 nuovi motori Leap-1B di riserva, al prezzo di listino di 500 milioni di dollari. L'accordo con Cfm per i motori a basso consumo di carburante, la cui consegna è prevista nei prossimi due anni, supporterà la flotta di Ryanair composta da 210 B737 Gamechanger e anche i B737 Max-10, la cui consegna è prevista per il 2027. I 30 nuovi motori aumenteranno notevolmente il parco motori di riserva della low cost irlandese, portandolo ad oltre 120 unità, migliorando la capacità operativa della compagnia. Ryanair prevede di aumentare la propria flotta a 800 B737 (tutti dotati di motori Cfm) per far crescere il traffico a 300 milioni di passeggeri all'anno entro il 2034. "L'acquisto odierno di 30 nuovi motori di riserva Leap-1B rappresenta un significativo impegno da 500 milioni di dollari per migliorare la capacità operativa delle compagnie aeree del nostro gruppo - commenta Michael O’Leary, ceo del gruppo Ryanair -. Questi motori Cfm di ultima generazione riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 per posto a sedere fino al 20% una volta installati sulla nostra flotta di B737 Max, il che amplierà ulteriormente la leadership di Ryanair in termini di costi rispetto alle compagnie aeree concorrenti in Europa". [post_title] => Ryanair acquista 30 nuovi motori Leap-1B per 500 mln di dollari [post_date] => 2025-06-10T10:20:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749550810000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492238 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' ufficialmente operativo il codeshare fra Etihad Airways ed Ethiopian Airlines, che rafforza i collegamenti tra Africa, Asia, Australia e Medio Oriente. Ethiopian inizierà a collegare l'aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole verso Abu Dhabi il prossimo 15 luglio, mentre Etihad introdurrà voli giornalieri per Addis Abeba a partire dall'8 ottobre. Questo è il primo passo verso l'attuazione della rivoluzionaria joint venture concordata tra Etihad ed Ethiopian nel marzo 2025, che offrirà maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri di entrambe le reti. “Sfruttando la combinazione dei nostri network stiamo aprendo nuove opportunità di viaggio senza soluzione di continuità tra l'Africa e l'Asia, l'Australia e il Medio Oriente - commenta Arik De, chief revenue and commercial officer di Etihad -. I facili collegamenti via Abu Dhabi e Addis Abeba miglioreranno la flessibilità, stimolando il commercio e il turismo e offrendo esperienze di viaggio senza pari agli ospiti di entrambe le compagnie aeree”. Grazie a questa partnership, i passeggeri di Etihad avranno accesso alla vasta rete africana di Ethiopian, con collegamenti via Addis Abeba verso 55 destinazioni in 33 paesi, tra cui Entebbe, Kinshasa, Kigali, Lusaka, Harare e Victoria Falls. In parallelo, i passeggeri di Ethiopian Airlines potranno prenotare itinerari in coincidenza con i voli operati da Etihad attraverso Abu Dhabi, con servizi di proseguimento verso 20 destinazioni chiave in Asia, Australia e Medio Oriente, tra cui Sydney, Krabi, Colombo e Phnom Penh. In linea con la crescente domanda di viaggi aerei in Africa, Etihad amplierà significativamente il proprio network nel 2025, introducendo nuove destinazioni e aumentando le frequenze per rafforzare i collegamenti in tutto il continente. [post_title] => Decolla il codeshare fra Ethiopian Airlines ed Etihad Airways [post_date] => 2025-06-10T09:25:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749547527000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => The Social Hub Roma ha inaugurato negli spazi dell’ex Dogana a San Lorenzo il nuovo parco che apre al pubblico, un progetto di rigenerazione urbana che fonde architettura, design e natura, riportando al centro l’identità storica del quartiere e promuovendo un modello di ospitalità inclusiva e sostenibile. Lo scorso 31 marzo The Social Hub aveva aperto la struttura ricettiva con la promessa di tornare in tarda primavera con la presentazione del parco messo a disposizione alla comunità. Un’oasi verde di oltre 10.000 mq permeabili, che ospita oltre 300 alberi, prati, fiori e arbusti pensati per favorire la biodiversità e contribuire alla mitigazione dell’inquinamento urbano. Accessibile a tutti, il parco diventa un luogo di socialità per residenti e persone di passaggio. Il progetto, firmato dal botanico e paesaggista Antonio Perazzi, ha previsto il recupero di elementi esistenti come i binari dell’ex snodo ferroviario, oggi i trasformati in un giardino arido-resistente ispirato alla flora spontanea che abita le infrastrutture abbandonate. Le scelte progettuali sono state guidate dalla sostenibilità ambientale. Nel parco trovano spazio anche panchine illuminate, altalene, dondoli e arredi pensati per l’inclusione e la socialità. I sentieri in pavimentazione anti trauma saranno percorsi da tutti coloro che vogliono fare attività sportiva all’aperto, tra i residenti, i coworker e ospiti di The Social Hub e la community di Accademia Italiana. Infatti, il parco circonda il nuovo hotel e coworking di The Social Hub e la sede di Accademia Italiana. Solo per la realizzazione di questo parco sono stati superati i 2 milioni di euro. Fedele al recente passato dell’Ex Dogana, il parco di The Social Hub si prepara ad accogliere tanti eventi culturali, musicali, semplicemente conviviali o sportivi. Per questa prima estate romana, l’invito alla cittadinanza è a vivere lo spazio e a contribuire con idee nuove per animare le giornate. [post_title] => The Social Hub: inaugurato il nuovo parco pubblico a San Lorenzo [post_date] => 2025-06-10T09:15:20+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749546920000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492219 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce la flotta lungo raggio di SriLankan Airlines con l'arrivo di un nuovo Airbus A330-200, il primo aeromobile wide-body ad essere integrato dopo sette anni. Si tratta di una tappa strategica per la compagnia, che risponde così all’aumento della domanda globale e si prepara a potenziare le proprie capacità di lungo raggio. Con questa acquisizione, la flotta operativa del vettore raggiunge ora 23 aeromobili: 13 narrow-body e 10 wide-body. L’ampliamento rientra in un piano a lungo termine volto a rafforzare la capacità operativa della compagnia e a migliorare la connettività sulle rotte intercontinentali e regionali. “Questo segna l’inizio di un nuovo capitolo per Srilankan Airlines, sia dal punto di vista operativo che strategico - commenta Sarath Ganegoda, presidente della compagnia aerea -. L’ingresso di questo aeromobile ci consente di rispondere meglio alla crescente domanda, contribuendo al tempo stesso agli obiettivi nazionali legati al turismo.” “È il primo wide-body a entrare in flotta dopo sette anni e ci permetterà di espandere il nostro raggio d’azione su mercati esistenti e nuovi, migliorando i tempi di volo, la connettività e l’efficienza del cargo, con benefici diretti per l’export dello Sri Lanka.” aggiunge Yasantha Dissanayake, ceo ad interim e cfo del Gruppo Srilankan Airlines. L’Airbus A330-200 è configurato con 18 posti in Business Class e 242 in Economy, con sistema di intrattenimento a bordo, porte Usb in ogni sedile e propulsione Rolls-Royce Trent 700. Il velivolo è pensato per operare sia su rotte lungo raggio sia su collegamenti regionali selezionati, garantendo comfort e versatilità operativa. [post_title] => SriLankan Airlines amplia la flotta di lungo raggio con un nuovo A330-200 [post_date] => 2025-06-09T12:28:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749472139000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 492208 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Esiste una Toscana da scoprire lontano dai grandi flussi turistici. Una Toscana diffusa, come la potremmo definire, che si racconta ora attraverso suggestivi eventi in alta quota, tecnologie immersive per scoprire gli etruschi, progettualità per dare valore alle rievocazioni storiche e alle tradizioni popolari, la creazione di un nuovo museo dedicato al vino o le nuove opportunità che sanno dare poli museali pieni di maestria. Alpi Apuane Un viaggio lungo che conduce sulle vette delle Alpi Apuane, dove anche quest’anno ritorna l’appuntamento "Musica sulle Apuane". È un progetto del Club Alpino Italiano realizzato con il sostegno del Club Alpino Italiano Sede Centrale e in collaborazione con il CAI Gruppo Regionale Toscana. Il festival porta l’arte musicale letteralmente in quota, tra panorami mozzafiato e silenzi ancestrali. I concerti si raggiungono a piedi, lungo sentieri di varia difficoltà. Nato sull’eco dell’esperienza trentina de "I Suoni delle Dolomiti" qui ad unirsi sono artisti da tutta Italia e appassionati di montagna, in un rito laico dove la musica si fa esperienza fisica, collettiva, spirituale. Ogni giornata prevede un’escursione con accompagnatori CAI (o informazioni per raggiungere autonomamente il luogo dell’evento), pranzo al rifugio o al sacco, concerto gratuito nel primo pomeriggio, rientro serale o pernottamento. L’iscrizione alle escursioni è obbligatoria. Il festival promuove l’accessibilità attraverso l’utilizzo delle Joëlette ed è attivo sul fronte della Montagnaterapia, approccio terapeutico-riabilitativo e socioeducativo che valorizza l’esperienza della montagna. Grazie alla collaborazione con i CAI della Toscana e della Liguria, ogni anno sono organizzate molte escursioni con diversi punti di partenza, ma con un’unica destinazione musicale. Etruschi A Vetulonia ecco il Museo Isidoro Falchi che si apre al futuro con la sua prima Progressive Web App: l' Otium degli Etruschi, un viaggio multimediale dentro il mondo degli antichi Rasna, tra archeologia, tecnologia e poesia. Realizzata da Prisma Associazione Culturale con il sostegno del Consiglio Regionale della Toscana – grazie al bando per la Giornata degli Etruschi 2020 – la web app è un invito a perdersi nell’eleganza riflessiva dell’otium, quel tempo “altro” che per gli Etruschi era spazio di bellezza, convivialità, arte e pensiero. La narrazione si snoda attraverso sezioni immersive: si può ascoltare il suono ritrovato degli strumenti musicali etruschi grazie al progetto “La Musica perduta degli Etruschi”, oppure entrare nelle stanze del banchetto antico, animate da preziose ricostruzioni digitali e da giochi simposiaci dimenticati. Il progetto "Toscana tutto l'anno" La Toscana celebra la propria identità anche attraverso le sue rievocazioni storiche e manifestazioni popolari. Con il progetto "Toscana tutto l’anno", a essere chiamati a raccolta sono tutti gli enti e le associazioni che si occupano di rievocazioni, cammini storici e manifestazioni folkloristiche, con l’obiettivo di costruire un calendario unico e condiviso degli eventi. Il protocollo siglato unisce la Regione Toscana, l’Associazione Toscana Rievocazioni Storiche, la Rete del Canto del maggio, il Gruppo delle Infiorate della Toscana, l’Associazione Nazionale Città dei Presepi e le realtà dei Cammini Storici come la Via Francigena, la Via di San Francesco, la Romea Germanica, la Via Medicea, la Romea Strata, il Cammino di San Jacopo e la Via Lauretana. Questa sinergia punta a rafforzare il turismo lento e sostenibile, valorizzando le feste popolari e le radici dei territori minori, in linea con la Legge regionale 11/2025 sulla valorizzazione della “Toscana diffusa”. Museo dell'Opificio delle Pietre Dure L’identità culturale della Toscana si manifesta anche attraverso la capacità di animare ulteriormente i propri musei. A Firenze, il Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, fino al 13 novembre, propone un fitto calendario di aperture straordinarie con visite guidate gratuite, eventi musicali e percorsi accessibili. Le serate estive, ogni venerdì dalle 19 alle 23 (escluso Ferragosto), sono affiancate da aperture pomeridiane autunnali ogni giovedì (14-18). Le visite sono condotte dai restauratori dell’Istituto e offrono un’immersione nella storia del commesso in pietre dure, della manifattura medicea e delle tecniche di restauro. Saranno proposti anche percorsi specificamente pensati per ipovedenti e non vedenti. Museo del vino a Chianciano Terme Un ulteriore ponte tra cultura materiale e innovazione è infine a Chianciano Terme, Capitale toscana della cultura 2025, dove ha preso vita "Le macchine del vino", primo museo privato ad entrare nella rete della Fondazione Musei Senesi. Nato dalla passione di Antonio Mario Zaccheo, cofondatore dell’azienda vinicola Carpineto, il museo raccoglie oltre 180 strumenti per la produzione e conservazione del vino: presse, tappatrici, microscopi, bilance di precisione, antichi tappi e persino un Malligand per misurare la percentuale di alcol. La collezione, arricchita da una biblioteca di volumi e riviste d’epoca, documenta l’evoluzione dell’enologia toscana dal XIX secolo agli anni ’80. L’ingresso è gratuito. [post_title] => Toscana, i molti volti di un'offerta turistica varia e magnifica [post_date] => 2025-06-09T11:31:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1749468685000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air serbia e operativa sulla belgrado alghero per tutta lestate" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2971,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492340","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat torna anche quest'estate a collegare la Calabria al Canada con la ripartenza, giovedì 12 giugno, del volo diretto Lamezia Terme - Toronto.\r

La rotta sarà operativa fino al 2 ottobre 2025, con 1 frequenza settimanale, ogni giovedì, e ancora una volta si conferma un riferimento per i passeggeri calabresi diretti a Toronto.\r

\"I voli da Lamezia costituiscono da oltre 30 anni l'unico collegamento no-stop dalla Calabria, Lamezia a Toronto, rappresentando un servizio consolidato sul mercato italiano che garantisce ai viaggiatori un'offerta competitiva e di qualità per raggiungere Toronto - commenta Tiziana Della Serra, md Rephouse - che rappresenta il vettore canadese in Italia - e head sales & marketing - Air Transat opererà dal 12 giugno fino al 2 ottobre con 1 volo no-stop a settimana Lamezia-Toronto, il giovedì. Tutti i voli sono disponibili in gds\".\r

Sulla rotta Air Transat impiega aeromobili A330-300 o A330-200; il bagaglio a mano e i pasti sono sempre inclusi sui voli dall’Italia e su tutti i livelli di tariffe: Budget, Standard e Flex.","post_title":"Air Transat: giovedì 12 giugno riparte anche la Lamezia Terme-Toronto","post_date":"2025-06-10T13:27:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1749562060000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492305","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Serbia ha aperto il nuovo collegamento diretto tra Belgrado e Alghero, che sarà operato per tutta la stagione estiva, due volte a settimana, ogni martedì e venerdì.\r

\"Con l’introduzione del volo diretto tra Belgrado e Alghero, rafforziamo ulteriormente la presenza di Air Serbia in Italia - ha dichiarato Boško Rupić, general manager commercial & strategy di Air Serbia -. I nostri passeggeri possono scegliere tra dieci città italiane: da Roma, Milano, Venezia e Bologna, fino a Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Catania in Sicilia e Alghero in Sardegna. Essere un ottimo ospite è una priorità sia per Air Serbia sia per l’Italia, ed è per questo che il vostro viaggio sarà un’esperienza unica e indimenticabile\".\r

Oggi la compagnia opera con una flotta di Airbus A330-200, A320, nonché aerei turboelica Atr 72-600 per i voli regionali.","post_title":"Air Serbia è operativa sulla Belgrado-Alghero, per tutta l'estate","post_date":"2025-06-10T11:56:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1749556591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'estate greca di Variety Cruises, rappresentata in Italia da Rephouse Gsa, propone anche nel 2025 diversi itinerari a bordo di navi boutique all'avanguardia di piccole dimensioni, un mix perfetto tra crociera convenzionale e il diporto privato. \r

Fino al prossimo novembre, Grecia crociere da 7 notti / 8 giorni da Atene-Pireo da Marina di Zea la prestigiosa marina di superyacht nel Mediterraneo.\r

Sono poi 5 gli itinerari proposti sino ad ottobre 2025: Grecia Classica, Gioielli delle Cicladi, Dall'Antichità a Bisanzio, Grecia Autentica e Odissea Ionica.\r

A queste si aggiungono le crociere tematiche: Crociera Trekking in Grecia tra archeologia e attività naturalistiche outdoor e la Crociera del Vino in Grecia sulle tracce dei luoghi tipici e panorami mozzafiato. \r

\"Le crociere Variety rappresentano un'opportunità eccellente per le agenzie di viaggio che desiderano distinguersi nel mercato delle crociere nel Mediterraneo - afferma Tiziana Della Serra, md Rephouse Gsa di Variety Cruises in Italia (nella foto) -. Prodotto distintivo ed esclusivo che permette alle agenzie di differenziarsi dalla concorrenza online offrendo esperienze di crociera uniche e di alto livello. Un prodotto che fidelizza il cliente, spesso ad elevata capacità di spesa. Inoltre la proposta Variety si allinea perfettamente con le nuove preferenze di viaggio: piccoli gruppi, viaggi multigenerazionali, destinazioni meno affollate, contatto con la natura e autenticità\". \r

Inoltre, le agenzie beneficiano \"di un supporto ad hoc grazie al team di vendita e prenotazioni dedicato a Variety Cruises\".\r

La flotta Variety Cruises in Grecia include le seguenti unità: Variety Voyager – Mega Yacht Deluxe (36 cabine - 72 ospiti); Galileo – Tradizionale e accogliente, perfetto per un viaggio autentici (24 cabine - 49 ospiti); Panorama – Eleganti motovelieri, per chi ama il fascino della navigazione classica (24 cabine - 49 ospiti) e Harmony G – Harmony V, due yacht gemelli: rispettivamente con 25 cabine - 49 ospiti | 21 cabine - 44 ospiti. Tutte le cabine delle navi in flotta offrono la vista mare.\r

","post_title":"Variety Cruises: alla scoperta della Grecia a bordo di navi boutique","post_date":"2025-06-10T11:40:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1749555645000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alla fine è Ita Airways a spuntarla sull'ormai lunga diatriba con Aeroitalia in merito alla somiglianza di nome e logo di quest'ultima con quello storico di Alitalia (di cui Ita Airways è proprietaria).\r

\r

Secondo quanto stabilito dal collegio d’Appello del Tribunale di Roma i due marchi sono troppo simili e dunque Aeroitalia dovrà sostituirlo, a partire dal 1° gennaio 2026.\r

\r

Ma, sin da subito, la compagnia è chiamata a modificare il sito web: è stata infatti disposta \"l’inibitoria a partire dal quindicesimo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza, in tutta l’Unione europea dell’uso del nome a dominio “aeroitalia.com” nonché di qualsiasi nome a dominio comunque confondibile\" con il marchio Alitalia e \"fissa una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione o di inosservanza delle inibitorie che precedono di 1.000,00 (mille) euro giornalieri\". \r

Ricorso\r

La decisione del Tribunale di Roma \"conferma la bontà della nostra azione legale e delle argomentazioni che abbiamo sostenuto sin dall’inizio di questa vicenda - osserva Joerg Eberhart, ad e direttore generale di Ita Airways -. Il nostro unico obiettivo è stato e continua a essere la tutela del marchio Alitalia, asset di assoluto valore in termini economici e di attrattività a livello mondiale\".\r

\r

Aeroitalia, da parte sua, valuta il ricorso: \"In seguito alla decisione che ha stravolto l’esito del giudizio cautelare del primo grado accogliendo la richiesta di Ita di imporre ad Aeroitalia il cambiamento di nome, logo e marchio, la compagnia sta valutando con attenzione l’eventualità di un ricorso in Cassazione. Pur considerando infondata e strumentale l’azione legale, Aeroitalia guarda avanti e riflette sulla possibilità di trasformare questa situazione in un’opportunità: un rebranding di portata internazionale che rispecchi l’evoluzione già in atto e la visione di crescita che la compagnia persegue da tempo\".\r

\r

","post_title":"Alitalia: Ita la spunta su Aeroitalia, che dovrà cambiare nome e logo","post_date":"2025-06-10T10:39:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1749551988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair si assicura una migliore capacità operativa con l'acquisto di 30 nuovi motori Leap-1B di riserva, al prezzo di listino di 500 milioni di dollari. \r

\r

L'accordo con Cfm per i motori a basso consumo di carburante, la cui consegna è prevista nei prossimi due anni, supporterà la flotta di Ryanair composta da 210 B737 Gamechanger e anche i B737 Max-10, la cui consegna è prevista per il 2027.\r

\r

I 30 nuovi motori aumenteranno notevolmente il parco motori di riserva della low cost irlandese, portandolo ad oltre 120 unità, migliorando la capacità operativa della compagnia. Ryanair prevede di aumentare la propria flotta a 800 B737 (tutti dotati di motori Cfm) per far crescere il traffico a 300 milioni di passeggeri all'anno entro il 2034.\r

\r

\r

\r

\"L'acquisto odierno di 30 nuovi motori di riserva Leap-1B rappresenta un significativo impegno da 500 milioni di dollari per migliorare la capacità operativa delle compagnie aeree del nostro gruppo - commenta Michael O’Leary, ceo del gruppo Ryanair -. Questi motori Cfm di ultima generazione riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 per posto a sedere fino al 20% una volta installati sulla nostra flotta di B737 Max, il che amplierà ulteriormente la leadership di Ryanair in termini di costi rispetto alle compagnie aeree concorrenti in Europa\".","post_title":"Ryanair acquista 30 nuovi motori Leap-1B per 500 mln di dollari","post_date":"2025-06-10T10:20:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1749550810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' ufficialmente operativo il codeshare fra Etihad Airways ed Ethiopian Airlines, che rafforza i collegamenti tra Africa, Asia, Australia e Medio Oriente.\r

\r

Ethiopian inizierà a collegare l'aeroporto internazionale di Addis Abeba Bole verso Abu Dhabi il prossimo 15 luglio, mentre Etihad introdurrà voli giornalieri per Addis Abeba a partire dall'8 ottobre.\r

\r

Questo è il primo passo verso l'attuazione della rivoluzionaria joint venture concordata tra Etihad ed Ethiopian nel marzo 2025, che offrirà maggiori opportunità di viaggio ai passeggeri di entrambe le reti.\r

\r

“Sfruttando la combinazione dei nostri network stiamo aprendo nuove opportunità di viaggio senza soluzione di continuità tra l'Africa e l'Asia, l'Australia e il Medio Oriente - commenta Arik De, chief revenue and commercial officer di Etihad -. I facili collegamenti via Abu Dhabi e Addis Abeba miglioreranno la flessibilità, stimolando il commercio e il turismo e offrendo esperienze di viaggio senza pari agli ospiti di entrambe le compagnie aeree”.\r

\r

Grazie a questa partnership, i passeggeri di Etihad avranno accesso alla vasta rete africana di Ethiopian, con collegamenti via Addis Abeba verso 55 destinazioni in 33 paesi, tra cui Entebbe, Kinshasa, Kigali, Lusaka, Harare e Victoria Falls.\r

\r

In parallelo, i passeggeri di Ethiopian Airlines potranno prenotare itinerari in coincidenza con i voli operati da Etihad attraverso Abu Dhabi, con servizi di proseguimento verso 20 destinazioni chiave in Asia, Australia e Medio Oriente, tra cui Sydney, Krabi, Colombo e Phnom Penh.\r

\r

In linea con la crescente domanda di viaggi aerei in Africa, Etihad amplierà significativamente il proprio network nel 2025, introducendo nuove destinazioni e aumentando le frequenze per rafforzare i collegamenti in tutto il continente.","post_title":"Decolla il codeshare fra Ethiopian Airlines ed Etihad Airways","post_date":"2025-06-10T09:25:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1749547527000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"The Social Hub Roma ha inaugurato negli spazi dell’ex Dogana a San Lorenzo il nuovo parco che apre al pubblico, un progetto di rigenerazione urbana che fonde architettura, design e natura, riportando al centro l’identità storica del quartiere e promuovendo un modello di ospitalità inclusiva e sostenibile. \r

\r

Lo scorso 31 marzo The Social Hub aveva aperto la struttura ricettiva con la promessa di tornare in tarda primavera con la presentazione del parco messo a disposizione alla comunità. Un’oasi verde di oltre 10.000 mq permeabili, che ospita oltre 300 alberi, prati, fiori e arbusti pensati per favorire la biodiversità e contribuire alla mitigazione dell’inquinamento urbano. Accessibile a tutti, il parco diventa un luogo di socialità per residenti e persone di passaggio.\r

\r

Il progetto, firmato dal botanico e paesaggista Antonio Perazzi, ha previsto il recupero di elementi esistenti come i binari dell’ex snodo ferroviario, oggi i trasformati in un giardino arido-resistente ispirato alla flora spontanea che abita le infrastrutture abbandonate. Le scelte progettuali sono state guidate dalla sostenibilità ambientale. \r

\r

Nel parco trovano spazio anche panchine illuminate, altalene, dondoli e arredi pensati per l’inclusione e la socialità. I sentieri in pavimentazione anti trauma saranno percorsi da tutti coloro che vogliono fare attività sportiva all’aperto, tra i residenti, i coworker e ospiti di The Social Hub e la community di Accademia Italiana. Infatti, il parco circonda il nuovo hotel e coworking di The Social Hub e la sede di Accademia Italiana. Solo per la realizzazione di questo parco sono stati superati i 2 milioni di euro. \r

\r

Fedele al recente passato dell’Ex Dogana, il parco di The Social Hub si prepara ad accogliere tanti eventi culturali, musicali, semplicemente conviviali o sportivi. Per questa prima estate romana, l’invito alla cittadinanza è a vivere lo spazio e a contribuire con idee nuove per animare le giornate.","post_title":"The Social Hub: inaugurato il nuovo parco pubblico a San Lorenzo","post_date":"2025-06-10T09:15:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1749546920000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce la flotta lungo raggio di SriLankan Airlines con l'arrivo di un nuovo Airbus A330-200, il primo aeromobile wide-body ad essere integrato dopo sette anni.\r

\r

Si tratta di una tappa strategica per la compagnia, che risponde così all’aumento della domanda globale e si prepara a potenziare le proprie capacità di lungo raggio.\r

\r

Con questa acquisizione, la flotta operativa del vettore raggiunge ora 23 aeromobili: 13 narrow-body e 10 wide-body. L’ampliamento rientra in un piano a lungo termine volto a rafforzare la capacità operativa della compagnia e a migliorare la connettività sulle rotte intercontinentali e regionali.\r

\r

“Questo segna l’inizio di un nuovo capitolo per Srilankan Airlines, sia dal punto di vista operativo che strategico - commenta Sarath Ganegoda, presidente della compagnia aerea -. L’ingresso di questo aeromobile ci consente di rispondere meglio alla crescente domanda, contribuendo al tempo stesso agli obiettivi nazionali legati al turismo.”\r

\r

“È il primo wide-body a entrare in flotta dopo sette anni e ci permetterà di espandere il nostro raggio d’azione su mercati esistenti e nuovi, migliorando i tempi di volo, la connettività e l’efficienza del cargo, con benefici diretti per l’export dello Sri Lanka.” aggiunge Yasantha Dissanayake, ceo ad interim e cfo del Gruppo Srilankan Airlines.\r

\r

L’Airbus A330-200 è configurato con 18 posti in Business Class e 242 in Economy, con sistema di intrattenimento a bordo, porte Usb in ogni sedile e propulsione Rolls-Royce Trent 700. Il velivolo è pensato per operare sia su rotte lungo raggio sia su collegamenti regionali selezionati, garantendo comfort e versatilità operativa.\r

\r

","post_title":"SriLankan Airlines amplia la flotta di lungo raggio con un nuovo A330-200","post_date":"2025-06-09T12:28:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1749472139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"492208","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Esiste una Toscana da scoprire lontano dai grandi flussi turistici. Una Toscana diffusa, come la potremmo definire, che si racconta ora attraverso suggestivi eventi in alta quota, tecnologie immersive per scoprire gli etruschi, progettualità per dare valore alle rievocazioni storiche e alle tradizioni popolari, la creazione di un nuovo museo dedicato al vino o le nuove opportunità che sanno dare poli museali pieni di maestria.\r

Alpi Apuane\r

Un viaggio lungo che conduce sulle vette delle Alpi Apuane, dove anche quest’anno ritorna l’appuntamento \"Musica sulle Apuane\". È un progetto del Club Alpino Italiano realizzato con il sostegno del Club Alpino Italiano Sede Centrale e in collaborazione con il CAI Gruppo Regionale Toscana. Il festival porta l’arte musicale letteralmente in quota, tra panorami mozzafiato e silenzi ancestrali.\r

\r

I concerti si raggiungono a piedi, lungo sentieri di varia difficoltà. Nato sull’eco dell’esperienza trentina de \"I Suoni delle Dolomiti\" qui ad unirsi sono artisti da tutta Italia e appassionati di montagna, in un rito laico dove la musica si fa esperienza fisica, collettiva, spirituale. Ogni giornata prevede un’escursione con accompagnatori CAI (o informazioni per raggiungere autonomamente il luogo dell’evento), pranzo al rifugio o al sacco, concerto gratuito nel primo pomeriggio, rientro serale o pernottamento. L’iscrizione alle escursioni è obbligatoria. \r

\r

Il festival promuove l’accessibilità attraverso l’utilizzo delle Joëlette ed è attivo sul fronte della Montagnaterapia, approccio terapeutico-riabilitativo e socioeducativo che valorizza l’esperienza della montagna. Grazie alla collaborazione con i CAI della Toscana e della Liguria, ogni anno sono organizzate molte escursioni con diversi punti di partenza, ma con un’unica destinazione musicale. \r

Etruschi\r

A Vetulonia ecco il Museo Isidoro Falchi che si apre al futuro con la sua prima Progressive Web App: l' Otium degli Etruschi, un viaggio multimediale dentro il mondo degli antichi Rasna, tra archeologia, tecnologia e poesia. Realizzata da Prisma Associazione Culturale con il sostegno del Consiglio Regionale della Toscana – grazie al bando per la Giornata degli Etruschi 2020 – la web app è un invito a perdersi nell’eleganza riflessiva dell’otium, quel tempo “altro” che per gli Etruschi era spazio di bellezza, convivialità, arte e pensiero. La narrazione si snoda attraverso sezioni immersive: si può ascoltare il suono ritrovato degli strumenti musicali etruschi grazie al progetto “La Musica perduta degli Etruschi”, oppure entrare nelle stanze del banchetto antico, animate da preziose ricostruzioni digitali e da giochi simposiaci dimenticati.\r

Il progetto \"Toscana tutto l'anno\"\r

\r

\r

La Toscana celebra la propria identità anche attraverso le sue rievocazioni storiche e manifestazioni popolari. Con il progetto \"Toscana tutto l’anno\", a essere chiamati a raccolta sono tutti gli enti e le associazioni che si occupano di rievocazioni, cammini storici e manifestazioni folkloristiche, con l’obiettivo di costruire un calendario unico e condiviso degli eventi. Il protocollo siglato unisce la Regione Toscana, l’Associazione Toscana Rievocazioni Storiche, la Rete del Canto del maggio, il Gruppo delle Infiorate della Toscana, l’Associazione Nazionale Città dei Presepi e le realtà dei Cammini Storici come la Via Francigena, la Via di San Francesco, la Romea Germanica, la Via Medicea, la Romea Strata, il Cammino di San Jacopo e la Via Lauretana. Questa sinergia punta a rafforzare il turismo lento e sostenibile, valorizzando le feste popolari e le radici dei territori minori, in linea con la Legge regionale 11/2025 sulla valorizzazione della “Toscana diffusa”.\r

Museo dell'Opificio delle Pietre Dure\r

L’identità culturale della Toscana si manifesta anche attraverso la capacità di animare ulteriormente i propri musei. A Firenze, il Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, fino al 13 novembre, propone un fitto calendario di aperture straordinarie con visite guidate gratuite, eventi musicali e percorsi accessibili. Le serate estive, ogni venerdì dalle 19 alle 23 (escluso Ferragosto), sono affiancate da aperture pomeridiane autunnali ogni giovedì (14-18). Le visite sono condotte dai restauratori dell’Istituto e offrono un’immersione nella storia del commesso in pietre dure, della manifattura medicea e delle tecniche di restauro. Saranno proposti anche percorsi specificamente pensati per ipovedenti e non vedenti.\r

Museo del vino a Chianciano Terme\r

Un ulteriore ponte tra cultura materiale e innovazione è infine a Chianciano Terme, Capitale toscana della cultura 2025, dove ha preso vita \"Le macchine del vino\", primo museo privato ad entrare nella rete della Fondazione Musei Senesi. Nato dalla passione di Antonio Mario Zaccheo, cofondatore dell’azienda vinicola Carpineto, il museo raccoglie oltre 180 strumenti per la produzione e conservazione del vino: presse, tappatrici, microscopi, bilance di precisione, antichi tappi e persino un Malligand per misurare la percentuale di alcol. La collezione, arricchita da una biblioteca di volumi e riviste d’epoca, documenta l’evoluzione dell’enologia toscana dal XIX secolo agli anni ’80. L’ingresso è gratuito.","post_title":"Toscana, i molti volti di un'offerta turistica varia e magnifica","post_date":"2025-06-09T11:31:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1749468685000]}]}}