Air New Zealand a caccia di un nuovo ceo. Foran lascerà l’incarico in ottobre Greg Foran, amministratore delegato di Air New Zealand, lascerà l’incarico in ottobre, dopo cinque anni alla guida del vettore: l’annuncio arriva dalla compagnia aerea, che segnala di essere già alla ricerca del successore. Foran è stato al timone della compagnia in un periodo turbolento, affrontando ostacoli unici rispetto ai colleghi di altre realtà, anche a causa dell’isolamento geografico della Nuova Zelanda. Il mercato interno relativamente piccolo e la pressante concorrenza dei competitor australiani Qantas Airways e Virgin Australia, si sono sommati a sfide quali la pandemia e la persistente carenza di componenti dei motori.

L’attuale ceo ha inoltre guidato il programma di retrofit per la flotta di Dreamliner, il cui completamento è previsto per la fine di quest’anno. La compagnia non ha ancora nominato un successore, ma ha confermato che è in corso una ricerca globale di un nuovo amministratore delegato.

A febbraio, Air New Zealand ha registrato un calo del 18% degli utili del primo semestre, che riflette l’impatto più ampio dei problemi globali di manutenzione dei motori che interessano le flotte di Airbus neo e Boeing 787 Dreamliner. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485983 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_390673" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo[/caption] Aiav Cna Turismo ha appreso con soddisfazione gli sviluppi dell’istruttoria avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Ryanair in merito al presunto abuso di posizione dominante rispetto alle agenzie di viaggi. Nei giorni scorsi, l’Autorità ha giudicato “inesatte, incomplete o fuorvianti” le informazioni prodotte da Ryanair a propria difesa, invitando la compagnia a presentare nuovi “scritti difensivi e documenti” entro i prossimi 30 giorni. “Qui non si tratta di caccia alle streghe – dichiara Fulvio Avataneo, Presidente Aiav Cna turismo – bensì di un corposo dossier nel quale, già nella primavera del 2023, avevamo documentato i meccanismi e le condotte messe in atto dal vettore per penalizzare sistematicamente le agenzie di viaggio nelle attività di prenotazione dei voli e vendita di servizi turistici ancillari”. La segnalazione di Aaiav, seguita dopo poche settimane dalle altre principali associazioni di categoria, affrontava in particolare la “Preclusione agli acquisti sul sito ryanair.com” nei confronti degli agenti di viaggio e l’offerta agli stessi di “Condizioni peggiorative sui GDS”, ovvero i sistemi di prenotazione riservati agli operatori professionali del settore turistico. “Le Associazioni svolgono un ruolo fondamentale nella tutela degli operatori, garantendo loro rappresentanza e strumenti per affrontare le sfide imposte da dinamiche di mercato spesso squilibrate. – conclude Avataneo – Abbiamo la massima fiducia nell’operato dell’Agcm e ci auguriamo che, dopo anni di prevaricazione, sia giunto il momento anche per Golia di piegarsi alle regole del mercato. Le agenzie sono un presidio fondamentale per contrastare l’abusivismo e l’overtourism: con la loro professionalità e conoscenza del territorio, partecipano attivamente allo sviluppo di nuovi modelli di turismo più autentici, sostenibili e rispettosi del territorio”. [post_title] => Aiav: soddisfazione per l'istruttoria Agcom contro Ryanair [post_date] => 2025-03-06T10:16:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741256185000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair risponde con una nota ufficiale al pronunciamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che accusava la low cost di «informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in esito alle richieste» dell’Agcm del dicembre 2023, sul potenziale «abuso di posizione dominante». «L'Agcm continua a disattendere le sentenze della Corte d'Appello di Milano, che a gennaio 2024 ha confermato che il modello di distribuzione di Ryanair avvantaggia i consumatori e non costituisce alcun abuso di posizione dominante - si legge nella comunicazione della low cost -. Questa ultima azione dell'Acgm contro Ryanair è un tentativo disperato da parte dello staff dell'Agcm di salvare la faccia e giustificare i loro sforzi falliti nel creare un caso contro Ryanair, prima riguardo ai voli per la Sicilia e la Sardegna, poi riguardo agli 'algoritmi' e ora riguardo al modello di distribuzione pro-consumatore di Ryanair. «Ryanair chiede al Consiglio dell'Agcm di rendere responsabile il proprio personale per le loro azioni irresponsabili e di garantire che i soldi dei contribuenti italiani non vengano sprecati in una caccia alle streghe spinta da ragioni personali». [post_title] => Testa a testa Ryanair-Antitrust: la replica della low cost [post_date] => 2025-03-05T12:38:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1741178296000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485446" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Angela Salgarelli, Marco Prugnola e Beatrice Nano[/caption] Futura Vacanze potenzia ancora l'organico. Dopo l'approdo di Stefano Maria Simei nel ruolo di general manager, l'operatore capitolino prosegue nel processo di rafforzamento della propria organizzazione, accogliendo in squadra tre figure destinate a ricoprire ruoli chiave nelle aree finance, risorse umane e marketing: Marco Prugnola ricoprirà in particolare il ruolo di cfo, Beatrice Nano quello di hr manager e Angela Salgarelli opererà in qualità di marketing director. Prugnola vanta un’esperienza ventennale nel settore finance. Laureato in economia e commercio, per 17 anni ha operato all’interno del gruppo Caltagirone Editore, occupandosi di controllo di gestione, contrattualistica e fiscale, per poi approdare nel 2021 nella concessionaria del gruppo, dove ha svolto il ruolo di direttore amministrativo, finanza e controllo. Nel suo nuovo incarico in Futura Vacanze avrà il compito di assicurare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, coordinando i processi di budgeting e il controllo di gestione. Senior hr con background legale, Beatrice Nano ha alle spalle una pluriennale esperienza nella gestione delle risorse umane. Specializzata in amministrazione del personale, relazioni sindacali, employer branding, formazione e sviluppo, ha maturato competenze strategiche nella gestione delle relazioni aziendali e nella valorizzazione delle hr in Piemme. Grazie alla sua esperienza trasversale tra diritto del lavoro e gestione delle risorse umane, con il suo ingresso in Futura Vacanze contribuirà a rafforzare la gestione del capitale umano, elemento chiave per il successo dell’azienda. Con oltre dieci anni di esperienza nel digital marketing, Angela Salgarelli ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende leader di respiro internazionale, tra cui Kiratech e Vmware. La sua competenza spazia dalla creazione e implementazione di strategie digitali e non, alla gestione di campagne marketing, eventi e digital transformation. Il suo contributo sarà determinante per lo sviluppo e il rafforzamento della brand identity di Futura Vacanze, in un mercato sempre più orientato all’innovazione e alla personalizzazione dell’esperienza di viaggio. “L’ingresso di Marco Prugnola, Beatrice Nano e Angela Salgarelli rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di Futura Vacanze - sottolinea Simei -. Con il loro supporto, l’azienda sarà ancora più strutturata e competitiva, capace di affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione. Crediamo fermamente che investire sul capitale umano sia la chiave per un futuro solido e innovativo”. [post_title] => Futura Vacanze: in arrivo i nuovi manager Marco Prugnola, Beatrice Nano e Angela Salgarelli [post_date] => 2025-02-26T11:54:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740570888000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484822 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lanciata in Italia lo scorso gennaio, la rete di travel designer dedicata al segmento alto di gamma Travel Experts ricerca 20 professionisti con cui attivare una collaborazione entro la fine dell'anno. L’iniziativa è rivolta a consulenti di viaggio, agenti e travel designer con una comprovata esperienza e un solido portafoglio clienti, che desiderano gestire in autonomia la propria attività senza rinunciare al supporto, alla formazione e all’accesso a un ecosistema di fornitori selezionati. “Stiamo cercando 20 top travel designer e agenti di viaggio d’eccellenza desiderosi di liberarsi dai limiti dei modelli tradizionali, per accedere a una rete su misura dedicata al vero lusso – dichiara Alexander Creyf, operation manager Italy –. La nostra piattaforma non è una classica rete di professionisti del settore: è pensata per visionari del lusso, un ecosistema che consente ai migliori talenti di elevare la propria carriera mantenendo il controllo del proprio brand e delle proprie relazioni con la clientela. Noi non vendiamo b2c, il nostro unico cliente è il consulente, in un’ottica win-win, dove questi offre un servizio di alto livello ai propri clienti, mentre Travel Experts offre un servizio di pari livello a chi fa parte del nostro network”. [post_title] => Travel Experts a caccia di 20 consulenti di viaggio per il proprio debutto italiano [post_date] => 2025-02-18T11:04:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1739876680000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484696 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Primi cambi all'interno del management di Ita Airways, all'indomani dell'ingresso del nuovo azionista, Lufthansa. Era stato il presidente Sandro Pappalardo, nei giorni scorsi, ad anticipare un "avvicendamento dei dirigenti, idoneo a questa seconda vita di Ita” e di fatto così è stato. Secondo quanto riporta oggi Il Corriere della Sera - che cita una comunicazione interna inviata ai dipendenti del vettore - dopo il cda di ieri, 13 febbraio, il ceo Joerg Eberhart assume anche l’incarico di direttore generale, ruolo svolto finora da Andrea Benassi. Mentre al generale Francesco Presicce, attuale accountable manager subentrerà nei prossimi giorni l’ingegnere Marzio Caneva, che proviene da Air Dolomiti "dove ha accumulato 11 anni di esperienza fino a ricoprire l’incarico di vice president Technical Operations e in passato ha lavorato anche in Alitalia Express". Nuove funzioni Presicce assumerà la nuova funzione di 'Innovation, Strategic Projects and Vision': il manager, "dopo aver accompagnato lo start up operativo della compagnia gestendo in maniera ottimale il turnover della flotta, mette le sue caratteristiche di agilità e scalabilità a disposizione dell’azienda in questo nuovo, fondamentale incarico". Viene inoltre creato anche il ruolo di 'Customer Touchpoints Responsibility' attribuita a Giovanna Di Vito, "che raccoglierà le segnalazioni da parte di tutti i colleghi in modo tale da garantire la miglior customer experience possibile". "L’organizzazione approvata ieri è un’ulteriore dimostrazione dello spirito di assoluta condivisione e sinergia con il quale stiamo lavorando io e l’ad", commenta il presidente Pappalardo, al quale fa eco Eberhart: "Il varo della nuova struttura organizzativa rappresenta un passaggio chiave per abbracciare in toto questa nuova fase di sviluppo della compagnia e renderla ancora più competitiva ed efficiente". [post_title] => Ita Airways: ecco i primi cambi nel management della compagnia [post_date] => 2025-02-14T15:35:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1739547358000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484331 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La "ricerca dell'equilibrio" con l'azionista Lufthansa, l'obiettivo comune di "fare bene, per la compagnia e per l'Italia", i risultati "brillanti" finora raggiunti“ e, non da ultimo, una "fisionomia organica che a livello apicale" vedrà un avvicendamento dei dirigenti "idoneo a questa seconda vita di Ita" entro "pochissimi giorni". Sandro Pappalardo, fresco di nomina alla presidenza di Ita Airways, risponde a domande e curiosità in un primo faccia a faccia con la stampa trade, incontrando quel mondo del travel che ben conosce grazie al passato che lo ha visto assessore al turismo della regione Sicilia e per anni nel cda dell'Enit. Pappalardo arriva alla carica di presidente di Ita quale espressione del Mef, tuttora azionista di maggioranza con il 59% delle quote Ita: una nomina più di rappresentanza se confrontata con quella in capo ai tedeschi, dell'amministratore delegato della compagnia, Jörg Eberhart. "La verità - afferma il presidente - è che stiamo collaborando su tutto, come se le deleghe non ci fossero. La mission è la medesima e cioè fare bene per la compagnia e per l’Italia. Da soli non si riesce a fare tanto e Ita deve fruire dell'apporto importante di Lufthansa: sono ottimi imprenditori, non conquistatori e rappresentano un valore aggiunto per Ita". Il quadro delineato da Pappalardo è quello di una compagnia in salute: "Lo scorso anno abbiamo trasportato 18 mln di passeggeri, in crescita del 20%, con un load factor dell'81%, con 2,7 miliardi di ricavi passeggeri, +26%. Siamo inseriti in qualcosa che già cammina" e dove "tutti abbiamo qualcosa da dare, ma tanto da apprendere, io per primo". Il piano industriale, "prima dell'estate" Alle porte di una stagione estiva, per la quale i giochi sono definiti da tempo, il grande lavoro si concentra sul "piano industriale da rivedere" nel suo complesso, con novità che riguarderanno anche "tutte le rotte, da quelle domestiche a quelle di lungo raggio". Con una tempistica al momento non precisata, se non con un "prima dell'estate, che però ha tempi diversi fra Palermo e Bolzano" scherza Pappalardo. Il tutto senza tralasciare la concorrenza: "Dobbiamo cercare nuove fette di mercato perché i competitor non stanno fermi, sono molto aggressivi: se il mondo del turismo decide di aggredire nuove fette di mercato, noi lo dobbiamo seguire". Obiettivo dell'anno si conferma la ricerca "del breakeven, quindi una stabilizzazione della società". Prima novità, invece, già annunciata della prossima winter è quella della Roma Fiumicino – Mauritius, che decollerà il prossimo 7 dicembre e sarà servita dall’Airbus A330neo, con due frequenze settimanali. [post_title] => Ita-Lufthansa: l'equilibrio del presidente Sandro Pappalardo [post_date] => 2025-02-10T14:53:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1739199199000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Obiettivo crescere ancora, aumentando il numero di passeggeri anche grazie alla ricerca di nuova clientela. Sono questi i propositi per il 2025 di Navigazione Libera del Golfo, compagnia che collega Napoli con Capri, la costiera Amalfitana, le isole Tremiti e Pontine. "Arriviamo da un ottimo 2024 - racconta il direttore commerciale Gustavo Savarese -. Un successo ottenuto grazie al lavoro di squadra del nostro straordinario team, guidato da me e dall'altro direttore commerciale della compagnia, Roberto Fluss, con la sua squadra della nave luxury Patrizia, che offre mini crociere ed eventi su misura ad alto livello. Insieme, abbiamo superato gli obiettivi prefissati, dimostrando ancora una volta la nostra dedizione e professionalità". Le principale rotte Nlg includono le tratte da Napoli verso Capri, Amalfi e Positano, la Sorrento - Amalfi - Positano, la Salerno - costiera Amalfitana, le rotte da Capri, Castellammare e Sorrento verso diverse destinazioni, nonché i tour della stessa costiera Amalfitana. "Da segnalare pure la linea Terracina-Ponza, attiva da aprile a ottobre, servita da un mezzo veloce e apprezzata sia dai turisti sia dagli operatori del settore - conclude Savarese -. Anche le isole Tremiti rappresentano per noi un collegamento strategico: con partenza annuale da Termoli, utilizziamo una nave veloce per il trasporto di mezzi commerciali e passeggeri. In alta stagione, a supporto, opera pure un aliscafo veloce con capacità di 400 passeggeri e un ulteriore aliscafo per i collegamenti giornalieri da Vieste per le Tremiti". [post_title] => Nlg a caccia di nuova clientela per crescere ancora [post_date] => 2025-02-10T09:31:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1739179861000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 484294 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da Matepacker a DreamPacker. Dopo il tentativo di lancio di febbraio 2020 giusto alla vigilia dell’avvento della pandemia, il gruppo Gattinoni torna con un nuovo prodotto giovani: una serie di itinerari dedicati ai viaggiatori tra i 21 e i 40 anni, ricchi di esperienze e con un focus sul senso di community: “E’ un’idea che abbiamo solo congelato per un po’ e che ora ritorna riformulata in collaborazione con le nuove leve della nostra compagnia”, racconta l’amministratore delegato della Travel division, Mario Vercesi. L’investimento è importante. Si parla di svariate centinaia di milioni di euro, svela il capo progetto, Luca Prandini: “Il business plan è triennale e dovrebbe andare a regime dal 2027. Ora siamo ovviamente in fase di avviamento con una programmazione che partirà da giugno per una settantina di itinerari sino a fine anno. Già nel 2026 contiamo però di raggiungere risultati importanti”. Le partenze saranno a riempimento con gruppi piccoli, minimo dieci massimo 15 compreso l’accompagnatore, spiega Martina Copreni del team DreamPacker: “Puntiamo sia sul lungo, sia sul medio raggio con proposte a tema come il Messico nel Dia de los muertos, la Gran Bretagna di Harry Potter, la Croazia di Game of Thrones o una Parigi vintage”. Gli itinerari saranno sempre accompagnati da un dream specialist dell’azienda o da un tour leader ad hoc, prosegue il direttore marketing e comunicazione, Isabella Maggi: “L’idea è quella di andare in viaggio accompagnati da un amico. Il volo è incluso così come alcuni pasti, per un prodotto senza sorprese che tuttavia lascerà anche la possibilità di esperienze extra”. L’offerta è al momento supportato da un sito-vetrina d’impatto e facile da navigare, con le prenotazioni solo in agenzia. “Da maggio però avremo anche l’eCommerce b2c”, specifica la travel and network communication manager del gruppo, Eleonora Lai. L’obiettivo è naturalmente quello di portare i giovani in agenzia, anche se con ogni probabilità il rapporto b2c - b2b a regime si dovrebbe attestare su un 70-30. La comunicazione potrà infine beneficiare di una intensa campagna social, mentre logo e immagine sono stati pensati per differenziare l’offerta dal resto della proposta Gattinoni e dei competitor: “Abbiamo scelto l’arancione perché è un colore legato alla creatività, all’energia e alla vitalità”, conclude il direttore creativo Gattinoni, Samuele Rasola. [post_title] => Gattinoni riparte dai giovani: arriva il prodotto 21-45 DreamPacker [post_date] => 2025-02-10T08:00:45+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1739174445000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483873 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saldo positivo per l'industria turistica dell'Egitto che nell'ultimo decennio ha più che raddoppiato i ricavi, che sono saliti dai 7,2 miliardi di dollari del 2014 ai 15,3 miliardi del 2024. Secondo i più recenti dati diffusi dall'Egyptian Cabinet’s Media Center, il numero di visitatori internazionali ha registrato un aumento altrettanto significativo, passando da 9,9 milioni di turisti nel 2014 a 15,8 milioni nel 2024, per una crescita del +59,6%. Numeri che spianano la strada della destinazione verso il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo di attrarre 30 milioni di turisti entro il 2032, posizionandosi come destinazione turistica leader a livello mondiale. Nell'ambito della strategia nazionale per il turismo, l'Egitto ha introdotto diversi incentivi agli investimenti per stimolare il settore, e per ottimizzare le opportunità di investimento, il governo sta lavorando alla creazione di una Banca delle opportunità di investimento, che rilascerà una mappa completa degli investimenti nel settore. Questa iniziativa mira a promuovere le opportunità di investimento sia a livello locale che internazionale, garantendo una crescita sostenibile del settore. A gennaio 2025, erano già state elencate 156 opportunità di investimento nel settore turistico. Prosegue, nel frattempo, l'impegno volto a diversificare l'offerta turistica egiziana, per attrarre un target più ampio di viaggiatori. Una delle aree principali di interesse è quella legata al Nilo, con progetti per aumentare la capacità alberghiera fino a 25.000 camere entro il 2030. [post_title] => L'ascesa dell'Egitto: ricavi turistici più che raddoppiati negli ultimi 10 anni [post_date] => 2025-02-04T10:41:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738665707000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air new zealand a caccia di un nuovo ceo foran lascera lincarico in ottobre" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":109,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":282,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485983","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_390673\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

\r

Aiav Cna Turismo ha appreso con soddisfazione gli sviluppi dell’istruttoria avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Ryanair in merito al presunto abuso di posizione dominante rispetto alle agenzie di viaggi. Nei giorni scorsi, l’Autorità ha giudicato “inesatte, incomplete o fuorvianti” le informazioni prodotte da Ryanair a propria difesa, invitando la compagnia a presentare nuovi “scritti difensivi e documenti” entro i prossimi 30 giorni.\r

\r

“Qui non si tratta di caccia alle streghe – dichiara Fulvio Avataneo, Presidente Aiav Cna turismo – bensì di un corposo dossier nel quale, già nella primavera del 2023, avevamo documentato i meccanismi e le condotte messe in atto dal vettore per penalizzare sistematicamente le agenzie di viaggio nelle attività di prenotazione dei voli e vendita di servizi turistici ancillari”.\r

\r

La segnalazione di Aaiav, seguita dopo poche settimane dalle altre principali associazioni di categoria, affrontava in particolare la “Preclusione agli acquisti sul sito ryanair.com” nei confronti degli agenti di viaggio e l’offerta agli stessi di “Condizioni peggiorative sui GDS”, ovvero i sistemi di prenotazione riservati agli operatori professionali del settore turistico.\r

\r

“Le Associazioni svolgono un ruolo fondamentale nella tutela degli operatori, garantendo loro rappresentanza e strumenti per affrontare le sfide imposte da dinamiche di mercato spesso squilibrate. – conclude Avataneo – Abbiamo la massima fiducia nell’operato dell’Agcm e ci auguriamo che, dopo anni di prevaricazione, sia giunto il momento anche per Golia di piegarsi alle regole del mercato. Le agenzie sono un presidio fondamentale per contrastare l’abusivismo e l’overtourism: con la loro professionalità e conoscenza del territorio, partecipano attivamente allo sviluppo di nuovi modelli di turismo più autentici, sostenibili e rispettosi del territorio”.","post_title":"Aiav: soddisfazione per l'istruttoria Agcom contro Ryanair","post_date":"2025-03-06T10:16:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741256185000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair risponde con una nota ufficiale al pronunciamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che accusava la low cost di «informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in esito alle richieste» dell’Agcm del dicembre 2023, sul potenziale «abuso di posizione dominante».\r

\r

«L'Agcm continua a disattendere le sentenze della Corte d'Appello di Milano, che a gennaio 2024 ha confermato che il modello di distribuzione di Ryanair avvantaggia i consumatori e non costituisce alcun abuso di posizione dominante - si legge nella comunicazione della low cost -. Questa ultima azione dell'Acgm contro Ryanair è un tentativo disperato da parte dello staff dell'Agcm di salvare la faccia e giustificare i loro sforzi falliti nel creare un caso contro Ryanair, prima riguardo ai voli per la Sicilia e la Sardegna, poi riguardo agli 'algoritmi' e ora riguardo al modello di distribuzione pro-consumatore di Ryanair.\r

\r

«Ryanair chiede al Consiglio dell'Agcm di rendere responsabile il proprio personale per le loro azioni irresponsabili e di garantire che i soldi dei contribuenti italiani non vengano sprecati in una caccia alle streghe spinta da ragioni personali».","post_title":"Testa a testa Ryanair-Antitrust: la replica della low cost","post_date":"2025-03-05T12:38:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741178296000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485446\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Angela Salgarelli, Marco Prugnola e Beatrice Nano[/caption]\r

\r

Futura Vacanze potenzia ancora l'organico. Dopo l'approdo di Stefano Maria Simei nel ruolo di general manager, l'operatore capitolino prosegue nel processo di rafforzamento della propria organizzazione, accogliendo in squadra tre figure destinate a ricoprire ruoli chiave nelle aree finance, risorse umane e marketing: Marco Prugnola ricoprirà in particolare il ruolo di cfo, Beatrice Nano quello di hr manager e Angela Salgarelli opererà in qualità di marketing director.\r

\r

Prugnola vanta un’esperienza ventennale nel settore finance. Laureato in economia e commercio, per 17 anni ha operato all’interno del gruppo Caltagirone Editore, occupandosi di controllo di gestione, contrattualistica e fiscale, per poi approdare nel 2021 nella concessionaria del gruppo, dove ha svolto il ruolo di direttore amministrativo, finanza e controllo. Nel suo nuovo incarico in Futura Vacanze avrà il compito di assicurare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, coordinando i processi di budgeting e il controllo di gestione.\r

\r

Senior hr con background legale, Beatrice Nano ha alle spalle una pluriennale esperienza nella gestione delle risorse umane. Specializzata in amministrazione del personale, relazioni sindacali, employer branding, formazione e sviluppo, ha maturato competenze strategiche nella gestione delle relazioni aziendali e nella valorizzazione delle hr in Piemme. Grazie alla sua esperienza trasversale tra diritto del lavoro e gestione delle risorse umane, con il suo ingresso in Futura Vacanze contribuirà a rafforzare la gestione del capitale umano, elemento chiave per il successo dell’azienda.\r

\r

Con oltre dieci anni di esperienza nel digital marketing, Angela Salgarelli ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende leader di respiro internazionale, tra cui Kiratech e Vmware. La sua competenza spazia dalla creazione e implementazione di strategie digitali e non, alla gestione di campagne marketing, eventi e digital transformation. Il suo contributo sarà determinante per lo sviluppo e il rafforzamento della brand identity di Futura Vacanze, in un mercato sempre più orientato all’innovazione e alla personalizzazione dell’esperienza di viaggio.\r

\r

“L’ingresso di Marco Prugnola, Beatrice Nano e Angela Salgarelli rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di Futura Vacanze - sottolinea Simei -. Con il loro supporto, l’azienda sarà ancora più strutturata e competitiva, capace di affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione. Crediamo fermamente che investire sul capitale umano sia la chiave per un futuro solido e innovativo”.","post_title":"Futura Vacanze: in arrivo i nuovi manager Marco Prugnola, Beatrice Nano e Angela Salgarelli","post_date":"2025-02-26T11:54:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740570888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lanciata in Italia lo scorso gennaio, la rete di travel designer dedicata al segmento alto di gamma Travel Experts ricerca 20 professionisti con cui attivare una collaborazione entro la fine dell'anno. L’iniziativa è rivolta a consulenti di viaggio, agenti e travel designer con una comprovata esperienza e un solido portafoglio clienti, che desiderano gestire in autonomia la propria attività senza rinunciare al supporto, alla formazione e all’accesso a un ecosistema di fornitori selezionati.\r

\r

“Stiamo cercando 20 top travel designer e agenti di viaggio d’eccellenza desiderosi di liberarsi dai limiti dei modelli tradizionali, per accedere a una rete su misura dedicata al vero lusso – dichiara Alexander Creyf, operation manager Italy –. La nostra piattaforma non è una classica rete di professionisti del settore: è pensata per visionari del lusso, un ecosistema che consente ai migliori talenti di elevare la propria carriera mantenendo il controllo del proprio brand e delle proprie relazioni con la clientela. Noi non vendiamo b2c, il nostro unico cliente è il consulente, in un’ottica win-win, dove questi offre un servizio di alto livello ai propri clienti, mentre Travel Experts offre un servizio di pari livello a chi fa parte del nostro network”.","post_title":"Travel Experts a caccia di 20 consulenti di viaggio per il proprio debutto italiano","post_date":"2025-02-18T11:04:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1739876680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primi cambi all'interno del management di Ita Airways, all'indomani dell'ingresso del nuovo azionista, Lufthansa. Era stato il presidente Sandro Pappalardo, nei giorni scorsi, ad anticipare un \"avvicendamento dei dirigenti, idoneo a questa seconda vita di Ita” e di fatto così è stato.\r

\r

Secondo quanto riporta oggi Il Corriere della Sera - che cita una comunicazione interna inviata ai dipendenti del vettore - dopo il cda di ieri, 13 febbraio, il ceo Joerg Eberhart assume anche l’incarico di direttore generale, ruolo svolto finora da Andrea Benassi.\r

\r

Mentre al generale Francesco Presicce, attuale accountable manager subentrerà nei prossimi giorni l’ingegnere Marzio Caneva, che proviene da Air Dolomiti \"dove ha accumulato 11 anni di esperienza fino a ricoprire l’incarico di vice president Technical Operations e in passato ha lavorato anche in Alitalia Express\".\r

Nuove funzioni\r

Presicce assumerà la nuova funzione di 'Innovation, Strategic Projects and Vision': il manager, \"dopo aver accompagnato lo start up operativo della compagnia gestendo in maniera ottimale il turnover della flotta, mette le sue caratteristiche di agilità e scalabilità a disposizione dell’azienda in questo nuovo, fondamentale incarico\".\r

\r

Viene inoltre creato anche il ruolo di 'Customer Touchpoints Responsibility' attribuita a Giovanna Di Vito, \"che raccoglierà le segnalazioni da parte di tutti i colleghi in modo tale da garantire la miglior customer experience possibile\".\r

\r

\"L’organizzazione approvata ieri è un’ulteriore dimostrazione dello spirito di assoluta condivisione e sinergia con il quale stiamo lavorando io e l’ad\", commenta il presidente Pappalardo, al quale fa eco Eberhart: \"Il varo della nuova struttura organizzativa rappresenta un passaggio chiave per abbracciare in toto questa nuova fase di sviluppo della compagnia e renderla ancora più competitiva ed efficiente\".","post_title":"Ita Airways: ecco i primi cambi nel management della compagnia","post_date":"2025-02-14T15:35:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1739547358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La \"ricerca dell'equilibrio\" con l'azionista Lufthansa, l'obiettivo comune di \"fare bene, per la compagnia e per l'Italia\", i risultati \"brillanti\" finora raggiunti“ e, non da ultimo, una \"fisionomia organica che a livello apicale\" vedrà un avvicendamento dei dirigenti \"idoneo a questa seconda vita di Ita\" entro \"pochissimi giorni\".\r

\r

Sandro Pappalardo, fresco di nomina alla presidenza di Ita Airways, risponde a domande e curiosità in un primo faccia a faccia con la stampa trade, incontrando quel mondo del travel che ben conosce grazie al passato che lo ha visto assessore al turismo della regione Sicilia e per anni nel cda dell'Enit.\r

\r

Pappalardo arriva alla carica di presidente di Ita quale espressione del Mef, tuttora azionista di maggioranza con il 59% delle quote Ita: una nomina più di rappresentanza se confrontata con quella in capo ai tedeschi, dell'amministratore delegato della compagnia, Jörg Eberhart.\r

\r

\"La verità - afferma il presidente - è che stiamo collaborando su tutto, come se le deleghe non ci fossero. La mission è la medesima e cioè fare bene per la compagnia e per l’Italia. Da soli non si riesce a fare tanto e Ita deve fruire dell'apporto importante di Lufthansa: sono ottimi imprenditori, non conquistatori e rappresentano un valore aggiunto per Ita\".\r

\r

Il quadro delineato da Pappalardo è quello di una compagnia in salute: \"Lo scorso anno abbiamo trasportato 18 mln di passeggeri, in crescita del 20%, con un load factor dell'81%, con 2,7 miliardi di ricavi passeggeri, +26%. Siamo inseriti in qualcosa che già cammina\" e dove \"tutti abbiamo qualcosa da dare, ma tanto da apprendere, io per primo\".\r

\r

Il piano industriale, \"prima dell'estate\"\r

Alle porte di una stagione estiva, per la quale i giochi sono definiti da tempo, il grande lavoro si concentra sul \"piano industriale da rivedere\" nel suo complesso, con novità che riguarderanno anche \"tutte le rotte, da quelle domestiche a quelle di lungo raggio\". Con una tempistica al momento non precisata, se non con un \"prima dell'estate, che però ha tempi diversi fra Palermo e Bolzano\" scherza Pappalardo. \r

\r

Il tutto senza tralasciare la concorrenza: \"Dobbiamo cercare nuove fette di mercato perché i competitor non stanno fermi, sono molto aggressivi: se il mondo del turismo decide di aggredire nuove fette di mercato, noi lo dobbiamo seguire\".\r

\r

Obiettivo dell'anno si conferma la ricerca \"del breakeven, quindi una stabilizzazione della società\".\r

\r

Prima novità, invece, già annunciata della prossima winter è quella della Roma Fiumicino – Mauritius, che decollerà il prossimo 7 dicembre e sarà servita dall’Airbus A330neo, con due frequenze settimanali.\r

","post_title":"Ita-Lufthansa: l'equilibrio del presidente Sandro Pappalardo","post_date":"2025-02-10T14:53:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1739199199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Obiettivo crescere ancora, aumentando il numero di passeggeri anche grazie alla ricerca di nuova clientela. Sono questi i propositi per il 2025 di Navigazione Libera del Golfo, compagnia che collega Napoli con Capri, la costiera Amalfitana, le isole Tremiti e Pontine.\r

\r

\"Arriviamo da un ottimo 2024 - racconta il direttore commerciale Gustavo Savarese -. Un successo ottenuto grazie al lavoro di squadra del nostro straordinario team, guidato da me e dall'altro direttore commerciale della compagnia, Roberto Fluss, con la sua squadra della nave luxury Patrizia, che offre mini crociere ed eventi su misura ad alto livello. Insieme, abbiamo superato gli obiettivi prefissati, dimostrando ancora una volta la nostra dedizione e professionalità\".\r

\r

Le principale rotte Nlg includono le tratte da Napoli verso Capri, Amalfi e Positano, la Sorrento - Amalfi - Positano, la Salerno - costiera Amalfitana, le rotte da Capri, Castellammare e Sorrento verso diverse destinazioni, nonché i tour della stessa costiera Amalfitana. \"Da segnalare pure la linea Terracina-Ponza, attiva da aprile a ottobre, servita da un mezzo veloce e apprezzata sia dai turisti sia dagli operatori del settore - conclude Savarese -. Anche le isole Tremiti rappresentano per noi un collegamento strategico: con partenza annuale da Termoli, utilizziamo una nave veloce per il trasporto di mezzi commerciali e passeggeri. In alta stagione, a supporto, opera pure un aliscafo veloce con capacità di 400 passeggeri e un ulteriore aliscafo per i collegamenti giornalieri da Vieste per le Tremiti\".","post_title":"Nlg a caccia di nuova clientela per crescere ancora","post_date":"2025-02-10T09:31:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1739179861000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"484294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Da Matepacker a DreamPacker. Dopo il tentativo di lancio di febbraio 2020 giusto alla vigilia dell’avvento della pandemia, il gruppo Gattinoni torna con un nuovo prodotto giovani: una serie di itinerari dedicati ai viaggiatori tra i 21 e i 40 anni, ricchi di esperienze e con un focus sul senso di community: “E’ un’idea che abbiamo solo congelato per un po’ e che ora ritorna riformulata in collaborazione con le nuove leve della nostra compagnia”, racconta l’amministratore delegato della Travel division, Mario Vercesi.\r

\r

L’investimento è importante. Si parla di svariate centinaia di milioni di euro, svela il capo progetto, Luca Prandini: “Il business plan è triennale e dovrebbe andare a regime dal 2027. Ora siamo ovviamente in fase di avviamento con una programmazione che partirà da giugno per una settantina di itinerari sino a fine anno. Già nel 2026 contiamo però di raggiungere risultati importanti”.\r

\r

\r

\r

\r

Le partenze saranno a riempimento con gruppi piccoli, minimo dieci massimo 15 compreso l’accompagnatore, spiega Martina Copreni del team DreamPacker: “Puntiamo sia sul lungo, sia sul medio raggio con proposte a tema come il Messico nel Dia de los muertos, la Gran Bretagna di Harry Potter, la Croazia di Game of Thrones o una Parigi vintage”.\r

\r

\r

\r

\r

Gli itinerari saranno sempre accompagnati da un dream specialist dell’azienda o da un tour leader ad hoc, prosegue il direttore marketing e comunicazione, Isabella Maggi: “L’idea è quella di andare in viaggio accompagnati da un amico. Il volo è incluso così come alcuni pasti, per un prodotto senza sorprese che tuttavia lascerà anche la possibilità di esperienze extra”.\r

\r

\r

\r

\r

L’offerta è al momento supportato da un sito-vetrina d’impatto e facile da navigare, con le prenotazioni solo in agenzia. “Da maggio però avremo anche l’eCommerce b2c”, specifica la travel and network communication manager del gruppo, Eleonora Lai. L’obiettivo è naturalmente quello di portare i giovani in agenzia, anche se con ogni probabilità il rapporto b2c - b2b a regime si dovrebbe attestare su un 70-30.\r

\r

\r

La comunicazione potrà infine beneficiare di una intensa campagna social, mentre logo e immagine sono stati pensati per differenziare l’offerta dal resto della proposta Gattinoni e dei competitor: “Abbiamo scelto l’arancione perché è un colore legato alla creatività, all’energia e alla vitalità”, conclude il direttore creativo Gattinoni, Samuele Rasola.","post_title":"Gattinoni riparte dai giovani: arriva il prodotto 21-45 DreamPacker","post_date":"2025-02-10T08:00:45+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1739174445000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483873","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saldo positivo per l'industria turistica dell'Egitto che nell'ultimo decennio ha più che raddoppiato i ricavi, che sono saliti dai 7,2 miliardi di dollari del 2014 ai 15,3 miliardi del 2024.\r

\r

Secondo i più recenti dati diffusi dall'Egyptian Cabinet’s Media Center, il numero di visitatori internazionali ha registrato un aumento altrettanto significativo, passando da 9,9 milioni di turisti nel 2014 a 15,8 milioni nel 2024, per una crescita del +59,6%.\r

\r

Numeri che spianano la strada della destinazione verso il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo di attrarre 30 milioni di turisti entro il 2032, posizionandosi come destinazione turistica leader a livello mondiale.\r

\r

Nell'ambito della strategia nazionale per il turismo, l'Egitto ha introdotto diversi incentivi agli investimenti per stimolare il settore, e per ottimizzare le opportunità di investimento, il governo sta lavorando alla creazione di una Banca delle opportunità di investimento, che rilascerà una mappa completa degli investimenti nel settore. Questa iniziativa mira a promuovere le opportunità di investimento sia a livello locale che internazionale, garantendo una crescita sostenibile del settore. A gennaio 2025, erano già state elencate 156 opportunità di investimento nel settore turistico.\r

\r

Prosegue, nel frattempo, l'impegno volto a diversificare l'offerta turistica egiziana, per attrarre un target più ampio di viaggiatori. Una delle aree principali di interesse è quella legata al Nilo, con progetti per aumentare la capacità alberghiera fino a 25.000 camere entro il 2030.","post_title":"L'ascesa dell'Egitto: ricavi turistici più che raddoppiati negli ultimi 10 anni","post_date":"2025-02-04T10:41:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1738665707000]}]}}