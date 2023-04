Air Moldova sospende le attività fino al 25 aprile (per ora) La compagnia aerea Air Moldova ha annunciato venerdì la sospensione dei propri voli fino a l 25 aprile, a causa di difficoltà finanziarie legate in parte al conflitto nella vicina Ucraina. Privata dei propri aeromobili dal mese scorso, la compagnia nazionale moldava con sede all’aeroporto di Chisinau operava ancora la scorsa settimana con tre aeromobili presi in wet lease (noleggio con equipaggio) da SkyUp Airlines, Lumiwings o ALK Airlines; in precedenza operava quattro aeromobili Airbus a corridoio singolo, tutti recuperati dai proprietari. Air Moldova ha quindi sospeso le sue operazioni dal 21 al 25 aprile 2023 , a causa secondo Boarding.ro” della mancanza di risorse finanziarie necessarie per l’attività della compagnia “. ” Purtroppo vediamo che tutti gli sforzi e le azioni intraprese dal team di Air Moldova per gestire la situazione attuale non hanno dato risultati. “, aggiunge, assicurando che tutti i passeggeri i cui voli saranno cancellati riceveranno i rimborsi. Annunciate in contemporanea tre rotazioni “salvataggio”, domenica a Bologna , oggi a Tbilisi e domani a Verona . Il management di Air Moldova ha anche dichiarato che questa settimana incontrerà “potenziali investitori” per negoziare un piano d’azione. E ha lanciato una petizione online chiedendo l’intervento del presidente della Repubblica per salvarla, altrimenti potrebbe fallire se non si troverà l’accordo con le banche.

