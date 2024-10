Air India ordina ulteriori 85 aeromobili da Airbus Air India avrebbe piazzato un nuovo mega ordine ad Airbus per 85 velivoli e ora punta ad altri Boeing oltre allo storico acquisto di quasi 500 aeromobili dalle due case costruttrici. Airbus ha dichiarato nella tarda serata di mercoledì che un cliente senza nome ha piazzato un ordine per 75 aerei della famiglia A320 e 10 A350 – un accordo del valore di 6,3 miliardi di dollari dopo gli sconti abituali, secondo i dati di Cirium Ascend. Secondo i rumors di settore il committente sarebbe proprio Air India: l’ordine prevede anche l’esercizio di opzioni e arriva appena un anno dopo aver quello da 250 nuovi aeromobili Airbus e 220 Boeing per rilanciare il proprio status con una flotta completamente nuova. Air India, secondo quanto riferito da Reuters, non ha risposto alla una richiesta di commento sulla parte delle trattative. Condividi

