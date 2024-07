Air France-Klm: nuova partnership tra il programma Flying Blue e Uber E’ Uber l’ultimo tra i partner ufficiali di Flying Blue – il programma di fidelizzazione di Air France-Klm – per il servizio di ride-hailing. I soci che collegheranno il proprio account all’app Uber potranno quindi accumulare 1 miglio per ogni euro speso in corse Uber, che salirà a 2 miglia per ogni euro nel caso dei clienti Uber che effettuano quattro o più corse al mese. La partnership sarà disponibile per i residenti e i viaggiatori che collegano il proprio account Flying Blue all’app Uber e prenotano corse in qualsiasi città della Francia e dei Paesi Bassi. Questa nuova partnership si aggiunge all’ampio elenco di vantaggi per i soci di Flying Blue, tra cui la possibilità di accumulare e riscattare Miglia con oltre 40 compagnie aeree e 100 partner commerciali. Le Miglia di Flying Blue possono essere utilizzate per acquistare carburante alternativo per l’aviazione (Saf), prenotare o effettuare l’upgrade dei voli, prenotare camere d’albergo, fare acquisti presso i marchi partecipanti o donare a organizzazioni benefiche. Il Gruppo Air France-Klm conta più di 24 milioni di soci Flying Blue che potranno beneficiare dell’accordo con Uber. Condividi

