Air France-Klm: LimoLane è il nuovo partner Flying Blue. Al via il concorso per adv Masters of Loyalty

Air France-Klm ha eletto l’italiana LimoLane provider esclusivo di servizi di noleggio con conducente del gruppo: la piattaforma digitale specializzata nei servizi di mobilità sostenibile debutta così nel programma di fidelizzazione Flying Blue.

«La guida con conducente è un servizio dal sapore antico – sottolinea il founder Emilio Brancia – ma oggi, grazie alla tecnologia e all’innovazione, grazie a un’app possiamo portare a più persone un servizio attento e di fiducia. Siamo tracciabili e, cosa importante per il corporate, si può scaricare direttamente la fattura mettendola in note-spese, come fosse un marketplace. Guardiamo alla sostenibilità creando nel nostro network le condizioni per cui tutti si impegnino nel rinnovo della flotta, scegliendo le auto ibride, ma diamo anche alle aziende più piccole la possibilità di lavorare meglio, riducendo il backoffice. Vogliamo arrivare a una mobilità sostenibile a impatto zero nel 2025. Stiamo aprendo un ufficio a Londra e uno a Parigi; serviamo già più di 350 città al mondo. In Italia siamo il partner globale per le corporate con cui lavoriamo perché arriviamo su tutto il territorio in modo capillare».

L’unicità di LimoLane può essere apprezzata a prezzi competitivi – ad esempio il tragitto Milano Centro-Malpensa costa 110 euro piuttosto dei 100 di un taxi. LimoLane investe in sostenibilità con una flotta composta da più del 30% di auto elettriche. La partnership con Flying Blue prevede che, inserendo il numero della propria tessera fedeltà al momento della prenotazione, le miglia vengano subito accreditate: da adesso a giugno l’offerta è di 10 miglia per ogni euro speso.

“A partire da oggi, per coinvolgere gli agenti di viaggio, lanciamo il concorso “Masters of Loyalty” – aggiunge Simona Brognoli, marketing coordinator Af-Klm e responsabile del programma fedeltà -. Si potranno accumulare punti effettuando nuove iscrizioni attive al programma Flying Blue o a bluebiz, dedicato alle piccole e medie imprese e rispondendo alle domande di un quiz mensile. Tanti i premi in palio, anche grazie ai partner LimoLane e Land of Fashion. I primi 3 classificati potranno volare verso una destinazione a scelta, a Parigi e ad Amsterdam, il quarto riceverà una gift-card da spendere in un villaggio Land of Fashion».