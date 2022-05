Air France investe sull’upmarket: nuova cabina di prima classe nell’inverno 2023-24

Air France si appresta a rinnovare il prodotto di prima classe e anticipa il lancio di una nuova cabina La Première per la stagione invernale 2023/24.

La futura cabina – che sarà presente su un numero maggiore di aeromobili rispetto a quello attuale – sarà la più lunga del mercato e offrirà fino a tre configurazioni modulari che possono essere completamente privatizzate, con sedile, divano e letto lie-flat.

“La Première rappresenta il più alto livello di eccellenza francese ed è parte intrinseca del dna di Air France – ha dichiarato Benjamin Smith, ceo di Air France-Klm -. Anche all’apice della crisi Covid, abbiamo potuto constatare l’attrattiva di questo prodotto per i nostri clienti, in particolare sulle rotte del Nord Atlantico, dove i load factor de La Première sono attualmente più elevati rispetto al 2019. Non vediamo l’ora di svelare questa nuova cabina, che è destinata a soddisfare i più alti standard globali”.

Il progetto si inserisce in quello più ampio della strategia di Air France mirata all’upmarket, che comprende anche il rinnovo della flotta, la ristrutturazione delle lounge e lo sviluppo di un’offerta di ristorazione più sostenibile, firmata da chef stellati Michelin nelle cabine Business e La Première.

Introdotte nel 2014, le suite La Première di Air France è oggi disponibile a bordo di alcuni Boeing 777-300 che servono le principali destinazioni in Nord America, Sud America, Africa e Medio Oriente.