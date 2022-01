Air France e l’ombra dei licenziamenti in Italia: appello dei sindacati al governo francese

Appello dei sindacati al governo francese per un intervento sugli annunciati licenziamenti da parte di Air France in Italia. Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo hanno espresso la loro preoccupazione durante l’incontro presso l’ambasciata francese in Italia con i rappresentanti del governo francese. “È impensabile – dichiarano le sigle sindacali – che un governo, come quello francese, attento alle questioni sociali e del lavoro, consenta il licenziamento di decine di lavoratori in un momento di particolare difficoltà del settore aereo”. La richiesta al governo è quella di “attivarsi per assicurare la sospensione delle procedure di licenziamento e l’attivazione degli ammortizzatori sociali conservativi per le decine di lavoratori della società Air France basate in Italia”.

“Abbiamo ricevuto l’impegno a un confronto con i vertici della società per trovare una soluzione che escluda il licenziamento dei lavoratori italiani – conclude la nota -. Continueremo nel frattempo a monitorare la situazione e a intraprendere tutte le azioni necessarie a partire dalla giornata di mobilitazione organizzata per mercoledì 26 gennaio“.