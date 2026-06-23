Iberia riapre il programma di licenziamenti volontari Iberia aprirà un nuovo periodo per l’adesione dei dipendenti al suo programma di prepensionamento volontario (ERE), dopo che la fase iniziale si è conclusa con 844 uscite accettate, una cifra inferiore alle 996 previste dall’accordo raggiunto con i sindacati. L’azienda non è riuscita a raggiungere l’obiettivo prefissato con 152 uscite in meno e sta valutando la possibilità di ampliare il programma con una nuova fascia d’età per i pensionamenti anticipati al fine di centrare il traguardo. Secondo El País, il processo, svoltosi nel mese di maggio, mostra che delle 844 domande accolte, 807 riguarderanno il pensionamento anticipato tra il 2026 e il 2028, mentre solo 37 dipendenti hanno optato per il licenziamento volontario. Pertanto, 530 dipendenti lasceranno la compagnia aerea quest’anno, cifra che si completerà con 263 partenze nel 2027 e altre 51 nel 2028. Trasformazione La riorganizzazione è stata proposta per adeguare la forza lavoro alla trasformazione che l’azienda sta attraversando e alla riorganizzazione delle sue attività presso l’aeroporto di Madrid-Barajas. “Non si tratta di ridurre il personale, ma di trasformarlo“, ha affermato il presidente, Marco Sansavini, aggiungendo che non si tratta di tagliare il personale, ma di sostituirlo con “nuovi profili”. L’accordo prevedeva un risarcimento per i licenziamenti volontari. I dipendenti di età inferiore ai 61 anni avranno diritto a un’indennità di fine rapporto fino a 18 mesi di stipendio, rispetto ai 12 mesi considerati nelle fasi precedenti del processo, secondo fonti vicine alle trattative. In caso di pensionamento anticipato, la società IAG si è impegnata a integrare il reddito dei lavoratori fino all’80% della retribuzione minima prevista dalla legge, fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria, oltre ad aumentare tali importi del 2% annuo e ad accollarsi i relativi contributi previdenziali. Condividi

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Secondo diverse fonti attendibili del settore aereo, Aer Lingus ha registrato una perdita operativa di 103 milioni di euro nel primo trimestre del 2026, un aumento significativo rispetto all'anno precedente. Questa situazione si inserisce in un contesto di aumento dei costi, in particolare del carburante, e di crescente pressione competitiva sui mercati europei.\r

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Si prevede che Aer Lingus annunci un piano di ristrutturazione \"nelle prossime settimane\", che includerà riduzioni di capacità e potenzialmente la chiusura di rotte ritenute non sufficientemente redditizie. Saranno interessate sia le reti a corto raggio che quelle a lungo raggio. La recente chiusura della base a lungo raggio di Manchester è un esempio di questa nuova disciplina finanziaria. Sebbene questa attività fosse redditizia, non raggiungeva le soglie di margine richieste da IAG. Questa decisione è emblematica di una strategia ora focalizzata su una rigorosa performance piuttosto che sulla crescita.\r

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Oltre all'automazione delle attività tramite l'intelligenza artificiale, i rappresentanti dei lavoratori ipotizzano un possibile trasferimento di parte del carico di lavoro in Albania, dove il costo del lavoro è inferiore.\r

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La ristrutturazione a Madrid rientra in un piano di trasformazione globale annunciato dalla società madre di Lastminute.com. L'azienda prevede di tagliare circa il 25% della sua forza lavoro a livello mondiale per accelerare la trasformazione in un'azienda di viaggi basata sull'intelligenza artificiale.\r

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L'azienda stima che questo processo comporterà un risparmio annuo di 16 milioni di euro a partire dal 2027, una volta completata la riorganizzazione. Nella stessa dichiarazione, l'amministratore delegato Alessandro Petazzi ha difeso la decisione, affermando che \"è difficile, ma crediamo sia necessaria\", assicurando inoltre che l'azienda offrirà supporto ai dipendenti interessati durante la transizione.\r

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Martedì sono riprese le azioni di sciopero presso Aviapartner all'aeroporto di Bruxelles, in seguito al fallimento dei tentativi di mediazione tra direzione e rappresentanti sindacali. Secondo la stampa belga, alcuni dipendenti hanno deciso di riprendere lo sciopero nel pomeriggio, poche ore dopo la conclusione infruttuosa dei colloqui.\r

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Questo nuovo sciopero fa seguito a un'azione spontanea iniziata nella notte tra domenica e lunedì, che aveva già causato disagi a numerosi voli in partenza da Zaventem. L'interruzione del lavoro riguarda le squadre addette al check-in e all'imbarco, un anello fondamentale della catena operativa dell'aeroporto.\r

Una protesta spontanea \r

Lunedì, lo sciopero, descritto come spontaneo dai media locali, è iniziato intorno alle 3:30 del mattino, cogliendo di sorpresa viaggiatori, compagnie aeree e direzione dell'aeroporto. Secondo l'aeroporto di Bruxelles, l'azione ha causato ritardi a circa sessanta voli in partenza, senza cancellazioni finora, e lunghe code ai banchi del check-in.\r

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I disagi hanno interessato le compagnie aeree le cui operazioni di check-in e imbarco sono gestite da Aviapartner, tra cui TUI fly, Ryanair, Iberia e British Airways, mentre i voli di Brussels Airlines, operati dalla concorrente Alyzia, hanno potuto svolgersi regolarmente. Le operazioni di gestione bagagli e i voli in atterraggio non sono stati direttamente interessati, poiché la controversia riguardava principalmente il personale addetto all'interazione con i passeggeri in partenza.","post_title":"Riprende lo sciopero all'aeroporto di Bruxelles","post_date":"2026-06-18T09:48:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1781776127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516900","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_475876\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Raúl González[/caption]\r

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Barceló prevede che il turismo in Spagna continuerà a crescere quest'anno, sia in termini di arrivi che di attività alberghiera, sebbene a un ritmo più moderato rispetto agli anni precedenti. Raúl González, ceo del gruppo per l'area Emea, ha previsto tassi di occupazione più elevati, ad eccezione delle isole Canarie, e tariffe medie delle camere più alte.\r

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Per la stagione estiva, ha affermato González in un intervento riportato da Hosteltur, si prevede che il tasso di occupazione del gruppo, a livello globale, crescerà di un punto percentuale, con la Spagna di qualche decimo di punto al di sopra di questa cifra; mentre nelle isole Canarie si stima che l'occupazione diminuirà, ma i prezzi aumenteranno. Secondo le previsioni, le isole Baleari raggiungerebbero un tasso di occupazione del 93%, le iole Canarie dell'87%, la Penisola Iberica intorno all'80%, mentre gli hotel cittadini registrerebbero tassi «leggermente inferiori». Il gruppo prevede inoltre un aumento del 4% dell'Adr.\r

L'analisi della situazione attuale\r

Nell'attuale contesto internazionale, caratterizzato dal conflitto tra Stati Uniti e Israele con l'Iran, il dirigente ha sottolineato che è stata posta «molta enfasi» su un elemento specifico, sebbene in realtà «molti fattori siano in gioco». A questo proposito, ha sostenuto che il comportamento turistico non può essere spiegato da «un singolo fattore», poiché «molti fattori influenzano» l'attività. Ciononostante, González mantiene una visione positiva sull'evoluzione strutturale del settore. A lungo termine, il turismo «continuerà a crescere e ritengo che le sue fondamenta rimangano solide».\r

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Nel caso delle isole Canarie, Gonzalez ha sottolineato che il calo del tasso di occupazione potrebbe essere dovuto alla crisi dell'hantavirus e all'aumento del costo del petrolio, che incide sul prezzo del cherosene e potrebbe spingere le compagnie aeree a dare priorità alle destinazioni più vicine.\r

Il problema assenteismo\r

Al momento, ha ammesso González, uno dei problemi operativi che più preoccupano il gruppo è l'assenteismo dei dipendenti. Secondo i dati condivisi dal manager, in Barceló è aumentato dal 3% prima della pandemia all'attuale 8%, un incremento che mette sotto pressione la dirigenza degli stabilimenti.\r

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","post_title":"Bercelò, la previsione di González: «Estate con un adr in crescita»","post_date":"2026-06-18T09:20:26+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781774426000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516708","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" L'appuntamento è per il prossimo settembre, dal 3 al 6, quando in Spagna, ad Avila, andrà in scena un balzo indietro nel tempo di otto secoli grazie alle Jornadas Medievales Ciudad de Ávila.\r

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Conosciute come il Mercado de las Tres Culturas, dedicato all’incontro tra le culture cristiana, ebraica e musulmana, l'evento è il più importante dell'anno per la città e uno degli appuntamenti più significativi della penisola iberica. Quest'anno il mercato si estenderà a quattro giorni, dal giovedì alla domenica, in risposta al grande apprezzamento del pubblico.\r

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Il fulcro di tutto è la muraglia. Le mura di Avila sono un monumento che durante le giornate medievali diventa fondale vivo: si adorneranno di bandiere, stendardi e decorazioni ispirate all'epoca, mentre i camminamenti dell'adarve — il percorso sopraelevato a dodici metri d'altezza, con quasi 1.700 metri praticabili — offriranno una prospettiva che toglie il respiro sulla città e sui dintorni. Tra le novità di questa edizione spicca la riproposizione, dopo il successo dello scorso anno, della rievocazione dell'assalto alla sezione nord delle mura, con un accampamento militare d'epoca allestito lungo il perimetro.\r

Da vent'anni, ogni settembre, un gruppo di italiani percorre la strada per Avila. È La Comunità Montana di Camerino, nelle Marche, presente ininterrottamente dal 2005 con i propri sbandieratori. I loro lanci sono diventati parte integrante dell'identità delle giornate medievali, uno dei momenti più applauditi di un programma che non ne è avaro. \r

Tra gli spettacoli più attesi, le esibizioni di arcieri: 250 tiratori provenienti da tutta la Spagna si posizioneranno lungo le mura e scocceranno le loro frecce in un momento di grande effetto scenico, \r

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Il sabato mattina, il cuore simbolico dell'evento: il Desfile de las Tres Culturas partirà da Plaza del Mercado Chico e attraverserà le vie del mercato medievale in un corteo di costumi riccamente ricamati, velluti, copricapi d'epoca e i celebri bailes de bandera.\r

Il Palacio de los Verdugo ospita ogni anno, già dal mese di agosto, la mostra fotografica che anticipa l'atmosfera delle giornate. Il Palacio de Superunda, che custodisce la Colección Caprotti-De la Torre - la raccolta d'arte dedicata alle opere del pittore italiano Guido Caprotti -, diventerà invece sede di una esposizione di costumi medievali e di laboratori di sartoria storica.\r

Avila è facilmente raggiungibile da Milano, Roma e dalle principali città italiane: il collegamento più comodo è un volo per Madrid e da lì autobus o treno ad alta velocità fino ad Avila: meno di un'ora e mezza di viaggio. \r

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[gallery ids=\"516710,516713,516715\"]","post_title":"Spagna: appuntamento ad Avila dal 3 al 6 settembre per le Giornate medievali","post_date":"2026-06-16T11:40:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1781610028000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_516358\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Chiara Lagioni, Stephen Winter, Ilaria Antinori e Gigi Torre[/caption]\r

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Ponant Explorations insieme a Gioco Viaggi, partner esclusivo della compagnia francese sul mercato italiano, hanno ospitato trade e stampa specializzata a Palazzo Cordusio Gran Meliá per un pomeriggio dedicato alla formazione sulla crocieristica di lusso ed esplorazione firmata Ponant. Al centro dell'incontro, gli itinerari che spaziano dai Caraibi ai due Poli, dalla Polinesia alle zone più remote dell’Australia occidentale.\r

A presentare la compagnia è stata Ilaria Antinori, cruise director di Ponant e relatrice principale dell’incontro. Presente anche Stephen Winter, international sales director, che ha ribadito il posizionamento della maison come punto di riferimento per il segmento luxury expedition: un’offerta costruita su eccellenza gastronomica, partnership culturali d’eccezione come l’Opéra de Paris e la Pinault Collection, e un impegno ambientale concreto attraverso la Fondazione Ponant, attiva nel ripristino dei coralli alle Seychelles e nella riforestazione amazzonica. Per Gioco Viaggi a fare gli onori di casa Gigi Torre, presidente, e Chiara Lagioni, product manager, che ha definito Ponant «un unicum del panorama crocieristico» per la combinazione di lusso, spedizione e autenticità esperienziale.\r

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La flotta\r

La flotta spazia dal veliero da 32 passeggeri alle Sistership da 264 ospiti, fino al fiore all’occhiello della gamma: Le Commandant Charcot, primo rompighiaccio da esplorazione polare ibrido-elettrico al mondo, che nel 2026 ha conquistato il secondo posto nella categoria “Prestige” agli Hôtel & Lodge Awards, tra i 100 hotel più belli del pianeta. «In un mondo in cui il vero lusso è rappresentato dall’unicità delle esperienze - sottolinea Gigi Torre - questo premio consacra Ponant Explorations come protagonista di una nuova idea di ospitalità raffinata, autentica e profondamente connessa ai luoghi». Con oltre 650 partenze annue, Ponant propone tre format distinti — crociere di escursione, di spedizione e il formato ibrido découverte — adattati a destinazioni che includono il Mediterraneo, i Caraibi, i poli e le regioni più remote del Pacifico.\r

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Le mete polari\r

Sul fronte delle destinazioni polari, la presentazione ha chiarito la distinzione tra Artide e Antartide: la prima raggiungibile con volo diretto da Parigi alle Svalbard in circa cinque ore; la seconda con partenza da Ushuaia, con possibilità di itinerari estesi che includono le isole Falkland e la Georgia del Sud. Entrambe le destinazioni prevedono a bordo geologi, biologi ed esperti di fauna marina che accompagnano le uscite in Zodiac e arricchiscono l’esperienza con letture scientifiche del territorio.\r

Tra le destinazioni a più alto potenziale per il mercato italiano, Torre segnala la Polinesia francese, visitabile a bordo del Paul Gauguin, l’unica nave della flotta operativa 365 giorni l’anno nell’arcipelago, già prenotabile per la stagione 2028 con 39 partenze da 7 a 14 notti tra le isole della Società, le Tuamotu e le Marchesi. Una dimensione che riassume bene la filosofia complessiva di Ponant: il lusso non come distanza dal mondo, ma come strumento per avvicinarsi ad esso con rispetto, curiosità e attenzione autentica per la fauna, le comunità e le culture che si attraversano.\r

(Micol Rossi)","post_title":"Obiettivo trade: Ponant e Gioco Viaggi portano l’esplorazione di lusso a Milano","post_date":"2026-06-11T13:46:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781185567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515911","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia ha posticipato a non prima del 24 ottobre 2026 il ripristino dei collegamenti verso Israele, precedentemente previsto per il prossimo 11 settembre.\r

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La mossa fa seguito alla simile decisione da parte di British Airways (entrambi i vettori del gruppo Iag quindi) che lunedì ha dichiarato di voler prolungare in maniera significativa le cancellazioni dei voli da e per Israele e di non tornare all'aeroporto Ben Gurion prima del 24 ottobre.\r

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La compagnia aerea britannica avrebbe dovuto riaprire un operativo ridotto di voli per Israele a partire da luglio, ma in seguito ha esteso le cancellazioni fino al 1° agosto e questa settimana ha rinviato il ritorno all'autunno.","post_title":"Iberia (come British Airways) posticipa a ottobre inoltrato il ripristino dei voli su Israele","post_date":"2026-06-05T10:21:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1780654860000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"515647","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il mese di giugno Iberia ha interrotto i suoi voli diretti per Cuba: come anticipato lo scorso aprile, la compagnia aerea spagnola ha sospeso la rotta da Madrid almeno fino al prossimo novembre, a causa dei problemi di approvvigionamento di carburante sull'isola e al deterioramento delle condizioni operative, una situazione che da mesi sta influenzando il trasporto aereo internazionale.\r

Riduzione\r

Prima dello stop Iberia aveva progressivamente ridotto i suoi voli settimanali per L'Avana, una decisione dettata sia da difficoltà logistiche sia da un calo della domanda di passeggeri per l'isola.\r

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Il vettore prevede comunque di ripristinare il collegamento diretto dal prossimo novembre, se le condizioni miglioreranno: i biglietti sono di fatto in vendita per quelle date, anche se la ripresa della rotta è legata a doppio filo all'evoluzione della situazione a Cuba.\r

Le altre compagnie\r

La decisione del vettore spagnolo non è un caso isolato: altre grandi compagnie aeree internazionali negli ultimi mesi hanno sospeso i propri voli verso Cuba a causa della carenza di carburante. Tra questi Air France, Turkish Airlines ed Air Canada.","post_title":"Iberia: stop ai collegamenti per Cuba fino al prossimo novembre","post_date":"2026-06-03T09:54:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1780480482000]}]}}