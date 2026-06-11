Obiettivo trade: Ponant e Gioco Viaggi portano l’esplorazione di lusso a Milano Ponant Explorations insieme a Gioco Viaggi, partner esclusivo della compagnia francese sul mercato italiano, hanno ospitato trade e stampa specializzata a Palazzo Cordusio Gran Meliá per un pomeriggio dedicato alla formazione sulla crocieristica di lusso ed esplorazione firmata Ponant. Al centro dell’incontro, gli itinerari che spaziano dai Caraibi ai due Poli, dalla Polinesia alle zone più remote dell’Australia occidentale. A presentare la compagnia è stata Ilaria Antinori, cruise director di Ponant e relatrice principale dell’incontro. Presente anche Stephen Winter, international sales director, che ha ribadito il posizionamento della maison come punto di riferimento per il segmento luxury expedition: un’offerta costruita su eccellenza gastronomica, partnership culturali d’eccezione come l’Opéra de Paris e la Pinault Collection, e un impegno ambientale concreto attraverso la Fondazione Ponant, attiva nel ripristino dei coralli alle Seychelles e nella riforestazione amazzonica. Per Gioco Viaggi a fare gli onori di casa Gigi Torre, presidente, e Chiara Lagioni, product manager, che ha definito Ponant «un unicum del panorama crocieristico» per la combinazione di lusso, spedizione e autenticità esperienziale. La flotta La flotta spazia dal veliero da 32 passeggeri alle Sistership da 264 ospiti, fino al fiore all’occhiello della gamma: Le Commandant Charcot, primo rompighiaccio da esplorazione polare ibrido-elettrico al mondo, che nel 2026 ha conquistato il secondo posto nella categoria “Prestige” agli Hôtel & Lodge Awards, tra i 100 hotel più belli del pianeta. «In un mondo in cui il vero lusso è rappresentato dall’unicità delle esperienze – sottolinea Gigi Torre – questo premio consacra Ponant Explorations come protagonista di una nuova idea di ospitalità raffinata, autentica e profondamente connessa ai luoghi». Con oltre 650 partenze annue, Ponant propone tre format distinti — crociere di escursione, di spedizione e il formato ibrido découverte — adattati a destinazioni che includono il Mediterraneo, i Caraibi, i poli e le regioni più remote del Pacifico. Le mete polari Sul fronte delle destinazioni polari, la presentazione ha chiarito la distinzione tra Artide e Antartide: la prima raggiungibile con volo diretto da Parigi alle Svalbard in circa cinque ore; la seconda con partenza da Ushuaia, con possibilità di itinerari estesi che includono le isole Falkland e la Georgia del Sud. Entrambe le destinazioni prevedono a bordo geologi, biologi ed esperti di fauna marina che accompagnano le uscite in Zodiac e arricchiscono l’esperienza con letture scientifiche del territorio. Tra le destinazioni a più alto potenziale per il mercato italiano, Torre segnala la Polinesia francese, visitabile a bordo del Paul Gauguin, l’unica nave della flotta operativa 365 giorni l’anno nell’arcipelago, già prenotabile per la stagione 2028 con 39 partenze da 7 a 14 notti tra le isole della Società, le Tuamotu e le Marchesi. Una dimensione che riassume bene la filosofia complessiva di Ponant: il lusso non come distanza dal mondo, ma come strumento per avvicinarsi ad esso con rispetto, curiosità e attenzione autentica per la fauna, le comunità e le culture che si attraversano. (Micol Rossi) Condividi

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Infine, la forte vocazione business della struttura è supportata da un Centro Congressi con 5 sale meeting, capaci di ospitare dalle 8 alle 156 persone; tra queste spicca la sala più grande, un ambiente ampio e luminoso ideale per ospitare conferenze e workshop. «L'ingresso in BWH Hotels rappresenta una tappa fondamentale per il futuro della nostra struttura e un riconoscimento del lavoro svolto finora – commenta Corrado Sorbo, Proprietario dell’Hotel Sakura - Affiliarci a un network globale come BWH Hotels ci permette di mantenere intatta la nostra identità legata al territorio, proiettandoci al contempo sui mercati internazionali. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri ospiti gli standard di un grande gruppo, valorizzando un'ospitalità che vive del legame unico tra il Vesuvio, la storia di Torre del Greco e la bellezza del Golfo di Napoli». 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In qualità di primo cave hotel di Hilton, Elika Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton si distingue per la sua architettura peculiare, i percorsi all’aperto e la disposizione simile a quella di un piccolo villaggio. L’hotel dispone di 36 camere e suite progettate individualmente, ognuna delle quali unica per disposizione, luce e materiali, modellate dalle strutture rupestri originarie e rifinite a mano per preservare un autentico legame con il territorio. I soggiorni includono cave suite con piscine private, camere dotate di tradizionali hammam turchi, oltre a caminetti e vasche idromassaggio. Alcune suite selezionate offrono vasche idromassaggio in terrazza, mentre la villa dispone di una infinity pool con vetrata frontale, che crea una connessione fluida tra gli spazi interni ed esterni. «Da 70 anni Hilton accoglie ospiti in tutta la Turchia – spiega David Kelly, senior vice president, Continental Europe, Hilton - L’apertura di Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton, rafforza questo impegno e riflette il forte slancio della nostra crescita nel segmento lifestyle. In Turchia, un hotel su cinque nella nostra pipeline è una struttura lifestyle, con 14 lifestyle hotel già operativi o in fase di sviluppo. Curio Collection ci consente di offrire soggiorni profondamente radicati nella destinazione, qui resi vivi dal contesto della Cappadocia, dall’architettura rupestre e dal design ispirato al territorio». La filosofia culinaria di Elika Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton è radicata nel ricco patrimonio gastronomico della Cappadocia e della cucina anatolica, reinterpretato attraverso tecniche contemporanee per creare esperienze curate, personali, locali e autenticamente legate alla destinazione. La spa e la piscina esterna dell’hotel sono concepite come ambienti calmi e rigeneranti, ispirati agli elementi naturali della regione. La spa include due sale trattamenti, hammam, bagno turco, sauna e doccia a pioggia. Situato a Ortahisar – riconosciuta come Cittaslow e una delle aree più autentiche e suggestive della Cappadocia – l’hotel offre una prospettiva più tranquilla e radicata della regione, in linea con l’approccio di Curio Collection by Hilton verso destinazioni definite da carattere e da un legame autentico con il territorio. «Siamo lieti di accogliere i nostri ospiti a Elika Cave Suites Cappadocia – aggiunge Nilüfer Durukan, general manager di Elika Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton - un hotel individualmente straordinario, progettato per raccontare una storia su misura radicata nello spirito della Cappadocia. Il nostro obiettivo era preservare il patrimonio della regione offrendo al tempo stesso comfort contemporaneo e momenti irripetibili, plasmati dall’identità locale e da una prospettiva globale. Qui la storia non viene soltanto osservata, ma vissuta, diventando parte del viaggio di ogni ospite». 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Se ne è parlato al Bulgari Hotel durante la tavola rotonda organizzata da Glion Institute of Higher Education dal titolo “Gen Alpha: la generazione che reinventerà il lusso”.\r

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Moderato da Sara Magro, il dibattito ha esplorato come la Generazione Alpha - i nati dopo il 2010 - sia destinata a ridefinire profondamente i codici, le aspettative e i modelli di business del lusso nei prossimi anni.\r

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Secondo Bain & Company, le generazioni più giovani, tra cui Gen Z e Gen Alpha, rappresenteranno fino all’80% degli acquisti globali di beni di lusso entro il 2030, mentre la Gen Alpha è destinata a diventare la più grande generazione della storia, con oltre 2 miliardi di individui a livello globale. Cresciuta interamente nell’era dell’intelligenza artificiale, dell’iperconnessione e dell’immersione digitale permanente, la Gen Alpha sta già influenzando la percezione dei brand, la cultura digitale e i comportamenti d’acquisto molto prima di diventare una generazione di consumatori pienamente attiva.\r

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L’evento ha evidenziato come Glion continui a essere in sintonia con le dinamiche in evoluzione che stanno plasmando il futuro dell’hospitality di lusso, preparando attivamente studenti e partner del settore alle trasformazioni che stanno già impattando il comparto.\r

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Ospitata presso il Bulgari Hotel Milano, la tavola rotonda ha riunito Giovanni Manfredini, head of guest experience and event management specialisation presso Glion Institute of Higher Education; Margot Canfeur, director di L’Amour Agency; Stephen Alden, Glion Alumnus ed ex ceo di Raffles Hotels & Orient Express; Serena Dognini, hr manager del Bulgari Hotel Milano.\r

Ridefinire il lusso\r

Nel corso della discussione, i relatori hanno analizzato come le giovani generazioni stiano ridefinendo il lusso attraverso nuove aspettative legate ad autenticità, sostenibilità, personalizzazione, valore emotivo e rilevanza culturale. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla crescente tensione tra accessibilità ed esclusività in un’epoca dominata dalla visibilità sui social media e dall’esposizione digitale permanente.\r

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Giovanni Manfredini ha commentato: «Per la Gen Alpha il lusso non sarà più soltanto sinonimo di esclusività, ma un’esperienza profondamente personale, costruita attorno all’identità, alle emozioni e ai valori individuali. Oggi i consumatori più giovani chiedono autenticità, trasparenza e connessioni significative con i brand: non basta più il prodotto, conta soprattutto come un’esperienza ti fa sentire. L’evoluzione del settore passerà quindi dalla capacità dei brand di creare ecosistemi esperienziali coerenti, umani e personalizzati».\r

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La conversazione ha inoltre approfondito l’evoluzione dell’hospitality di lusso verso modelli sempre più emozionali, immersivi e orientati all’esperienza, nei quali la connessione umana e il significato assumono un ruolo sempre più importante rispetto ai tradizionali simboli di status. I relatori hanno evidenziato come i brand dell’ospitalità si stiano progressivamente trasformando in ecosistemi culturali, collocandosi all’incrocio tra lifestyle, benessere, comunicazione ed experiential design.\r

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Stephen Alden ha aggiunto: «L’intelligenza artificiale trasformerà profondamente molti aspetti operativi del settore, dalla personalizzazione dei servizi all’efficienza delle esperienze. Tuttavia, il vero valore del lusso continuerà a essere umano: la connessione emotiva, il ricordo di come ci si è sentiti durante un’esperienza e la capacità di far sognare resteranno elementi centrali per costruire loyalty e desiderabilità. Oggi più che mai il lusso deve riuscire a creare esperienze iper-personalizzate, in grado di riflettere l’identità delle persone e generare relazioni durature nel tempo».\r

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Serena Dognini ha concluso: «Le nuove generazioni cercano nel lavoro purpose, crescita personale, flessibilità ed esperienze autentiche. Nell’hospitality di lusso diventa quindi fondamentale valorizzare le persone, ascoltarle e farle sentire protagoniste del proprio percorso professionale, creando ambienti basati su autenticità, benessere, inclusività e spirito di squadra. Oggi i giovani talenti non cercano soltanto un brand prestigioso, ma realtà capaci di offrire formazione continua, attenzione alla persona e una cultura aziendale coerente con i loro valori».","post_title":"Hospitality di lusso Gen Alpha: Glion si interroga sul futuro","post_date":"2026-06-11T15:20:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781191200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516372","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463061\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michele Serra[/caption]\r

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Michele Serra, amministratore delegato di Mistral Tour e presidente di Quality Group, approfitta del suo viaggio in Perù per proporre sul suo profilo Linkedin un'analisi sul ruolo dei professionisti del turismo organizzato e sulla sua evoluzione.\r

La riportiamo qui di seguito perchè presenta importanti spunti di riflessione.\r

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«Questa volta - scrive Serra - è un viaggio un po’ diverso, motivato dalla necessità del riassetto della nostra presenza in Perù. Le giornate saranno dedicate principalmente agli incontri e ai dialoghi - anche se mi sono ritagliato un po’ di tempo per andare in esplorazione nella foresta amazzonica, nel lontano nord del Paese.\r

Mentre mi accingo ad atterrare, inevitabilmente vengo assalito dai ricordi di 30 anni di viaggi qui e dei tanti amici a cui dobbiamo gran parte del nostro cammino e che oggi non ci sono più. Questo mi dà lo spunto per riflettere sul senso del mio lavoro, fatto di continui viaggi e di… relazioni a distanza».\r

Il \"cuore del mestiere\"\r

«Il cuore di questo mestiere - prosegue Serra - è sempre stato l’organizzazione: immaginare, fare, costruire, connettere, migliorare, aggiustare, disfare, rifare da capo… coinvolgendo in questo instancabile processo tutte le persone che incontravo e le novità tecnologiche che via via si affacciano all’orizzonte. Un impegno continuo a dare ordine a un sistema che si ingrandiva progressivamente e la ricerca incessante di una perfezione irraggiungibile ma sempre ambita, che più si avvicina all’orizzonte e più si allontana, come una barriera elastica. L’aspetto più delicato di questa costruzione è quello di creare e mantenere, in efficiente armonia, una complessa rete di persone e organizzazioni, in sede, in Italia e all’estero, che si rapportino fra loro con un linguaggio e dei valori comuni. Uno sforzo notevole, che richiede una visione chiara, continui aggiustamenti e qualche rammendo qua e là: le persone cambiano, crescono, invecchiano e alla fine se ne vanno: è inevitabile. A noi tocca, fino a che è il nostro tempo, far sì che l’impresa vada avanti restando se stessa pur cambiando continuamente persone, partner e alleanze: ars longa, vita brevis. Credo che il senso e il fascino profondo di questa avventura sia capire che si sta servendo qualcosa che è più grande di noi, destinato a sopravviverci; qualcosa, però, che continuerà sempre a custodire il segno di chi ha condiviso il nostro cammino e ha contribuito a costruirlo».","post_title":"Michele Serra, Quality Group: «Questo è il senso del nostro mestiere»","post_date":"2026-06-11T14:59:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781189975000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516356","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_516358\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Chiara Lagioni, Stephen Winter, Ilaria Antinori e Gigi Torre[/caption]\r

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Ponant Explorations insieme a Gioco Viaggi, partner esclusivo della compagnia francese sul mercato italiano, hanno ospitato trade e stampa specializzata a Palazzo Cordusio Gran Meliá per un pomeriggio dedicato alla formazione sulla crocieristica di lusso ed esplorazione firmata Ponant. Al centro dell'incontro, gli itinerari che spaziano dai Caraibi ai due Poli, dalla Polinesia alle zone più remote dell’Australia occidentale.\r

A presentare la compagnia è stata Ilaria Antinori, cruise director di Ponant e relatrice principale dell’incontro. Presente anche Stephen Winter, international sales director, che ha ribadito il posizionamento della maison come punto di riferimento per il segmento luxury expedition: un’offerta costruita su eccellenza gastronomica, partnership culturali d’eccezione come l’Opéra de Paris e la Pinault Collection, e un impegno ambientale concreto attraverso la Fondazione Ponant, attiva nel ripristino dei coralli alle Seychelles e nella riforestazione amazzonica. Per Gioco Viaggi a fare gli onori di casa Gigi Torre, presidente, e Chiara Lagioni, product manager, che ha definito Ponant «un unicum del panorama crocieristico» per la combinazione di lusso, spedizione e autenticità esperienziale.\r

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La flotta\r

La flotta spazia dal veliero da 32 passeggeri alle Sistership da 264 ospiti, fino al fiore all’occhiello della gamma: Le Commandant Charcot, primo rompighiaccio da esplorazione polare ibrido-elettrico al mondo, che nel 2026 ha conquistato il secondo posto nella categoria “Prestige” agli Hôtel & Lodge Awards, tra i 100 hotel più belli del pianeta. «In un mondo in cui il vero lusso è rappresentato dall’unicità delle esperienze - sottolinea Gigi Torre - questo premio consacra Ponant Explorations come protagonista di una nuova idea di ospitalità raffinata, autentica e profondamente connessa ai luoghi». Con oltre 650 partenze annue, Ponant propone tre format distinti — crociere di escursione, di spedizione e il formato ibrido découverte — adattati a destinazioni che includono il Mediterraneo, i Caraibi, i poli e le regioni più remote del Pacifico.\r

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Le mete polari\r

Sul fronte delle destinazioni polari, la presentazione ha chiarito la distinzione tra Artide e Antartide: la prima raggiungibile con volo diretto da Parigi alle Svalbard in circa cinque ore; la seconda con partenza da Ushuaia, con possibilità di itinerari estesi che includono le isole Falkland e la Georgia del Sud. Entrambe le destinazioni prevedono a bordo geologi, biologi ed esperti di fauna marina che accompagnano le uscite in Zodiac e arricchiscono l’esperienza con letture scientifiche del territorio.\r

Tra le destinazioni a più alto potenziale per il mercato italiano, Torre segnala la Polinesia francese, visitabile a bordo del Paul Gauguin, l’unica nave della flotta operativa 365 giorni l’anno nell’arcipelago, già prenotabile per la stagione 2028 con 39 partenze da 7 a 14 notti tra le isole della Società, le Tuamotu e le Marchesi. Una dimensione che riassume bene la filosofia complessiva di Ponant: il lusso non come distanza dal mondo, ma come strumento per avvicinarsi ad esso con rispetto, curiosità e attenzione autentica per la fauna, le comunità e le culture che si attraversano.\r

(Micol Rossi)","post_title":"Obiettivo trade: Ponant e Gioco Viaggi portano l’esplorazione di lusso a Milano","post_date":"2026-06-11T13:46:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1781185567000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516315","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marriott International rafforza la propria strategia nel segmento dell’ospitalità benessere di alta gamma e mette a segno un’operazione destinata a lasciare il segno nel mercato europeo del lusso. Il gruppo statunitense ha infatti finalizzato la creazione di una joint venture con la famiglia Leali, fondatrice di Lefay Resorts & Residences, portando per la prima volta nel proprio portafoglio un brand interamente dedicato al wellness luxury.\r

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L’accordo rappresenta un passaggio strategico per Marriott, che amplia così la propria presenza in uno dei comparti più dinamici dell’hotellerie internazionale. Al centro dell’operazione c’è un marchio italiano che, in vent’anni di attività, ha costruito una reputazione globale grazie a un modello che combina ospitalità di lusso, sostenibilità e programmi di benessere integrato.\r

Fondata nel 2006 da Domenico Alcide e Liliana Leali, Lefay conta oggi due resort iconici – sul Lago di Garda e nelle Dolomiti – ai quali si aggiungono tre nuovi progetti in sviluppo tra Toscana, Sud Italia e Alpi svizzere. Un percorso di crescita che ora potrà beneficiare della forza distributiva e commerciale del primo gruppo alberghiero mondiale.\r

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Dal punto di vista societario, la joint venture acquisisce il marchio Lefay e tutti gli asset di proprietà intellettuale collegati, mentre gli immobili italiani resteranno di proprietà della famiglia Leali. I resort continueranno a essere gestiti attraverso contratti di management di lungo periodo, in un modello che punta a preservare l’identità del brand e, al tempo stesso, ad accelerarne l’espansione internazionale.\r

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Per Marriott si tratta di un investimento coerente con l’evoluzione della domanda globale, sempre più orientata verso esperienze trasformative e soggiorni incentrati sulla salute e sul benessere. Il gruppo metterà a disposizione di Lefay le proprie piattaforme di sviluppo, marketing, sales e distribuzione, favorendo l’accesso a nuovi mercati e segmenti di clientela ad alta capacità di spesa.\r

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Un ulteriore elemento di valore sarà l’ingresso dei resort nel circuito Marriott Bonvoy, con l’integrazione nelle piattaforme digitali del gruppo prevista entro la fine del 2026. Una leva che potrebbe incrementare significativamente la visibilità internazionale del brand italiano e sostenere il piano di sviluppo delle future aperture.\r

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L’operazione conferma inoltre il crescente interesse dei grandi operatori globali verso il segmento wellness, oggi considerato uno dei principali driver di crescita dell’ospitalità luxury. In questo scenario, Lefay si presenta come un asset strategico capace di coniugare posizionamento premium, sostenibilità certificata e una forte identità italiana, elementi sempre più ricercati dalla clientela internazionale. ","post_title":"Marriott punta sul wellness luxury: Lefay entra in portafoglio con una joint venture","post_date":"2026-06-11T10:49:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["lefay-resort","marriott"],"post_tag_name":["Lefay resort","Marriott"]},"sort":[1781174941000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Le OTA hanno costruito il mercato degli affitti brevi come lo conosciamo. Airbnb ha portato visibilità a proprietà che da sole non avrebbero mai riempito un calendario; Booking.com ha reso comune la prenotazione online per chi affitta in destinazioni di mezzo mondo. Il servizio è valido ma, nel lungo periodo, il costo pesa. Le commissioni medie sulle principali piattaforme oscillano tra il 15% e il 20% per prenotazione, secondo i dati Statista sul mercato degli affitti brevi in Europa. Su una proprietà che genera 30.000 euro lordi l'anno, ogni stagione si pagano tra i 4.500 e i 6.000 euro di commissioni ad un intermediario che gestisce il traffico ma non il rapporto con l'ospite.\r

Costruire un sito: cosa è cambiato\r

Fino a qualche anno fa, aprire un canale diretto richiedeva uno sviluppatore, un gestionale, un sistema di pagamento separato e settimane di lavoro. Oggi strumenti come Smoobu hanno cambiato il vero ostacolo, che si riduce alla scelta del proprietario di possedere o meno un sito web per case vacanze con calendario sincronizzato, prenotazioni integrate e gestione dei pagamenti. La piattaforma gestisce anche la sincronizzazione con i principali portali, così chi mantiene presenza su Airbnb e Booking.com non deve aggiornare la disponibilità manualmente su più canali. In molte destinazioni stagionali italiane, una struttura con un sito web ben ottimizzato può competere efficacemente nei risultati di ricerca locali, cosa che una semplice presenza sulle OTA non consente. Questo perché Google indicizza principalmente il portale, non il singolo annuncio pubblicato su Airbnb o Booking.com. Chi cerca \"appartamento sul mare a Pesaro agosto\" su Google trova il portale invece dell'annuncio su Airbnb della singola proprietà. Un sito diretto indicizzato correttamente intercetta quella ricerca.\r

Il costo non visibile in fattura\r

La commissione è il costo visibile, ma non è l’unico. Il vero costo è che spesso il cliente non ritorna, perché la piattaforma non permette al gestore di costruire un rapporto diretto. Su Airbnb e Booking.com la comunicazione resta interna, non è possibile ottenere l'indirizzo email, e se l'algoritmo cambia o le tariffe salgono, il gestore si trova senza margine di manovra. Una struttura a Siracusa che raccoglie venti indirizzi email a stagione e li usa prima dell'apertura delle prenotazioni di giugno, copre spesso metà del calendario, prima ancora di pubblicare disponibilità su Airbnb. Le OTA non eliminano questa possibilità, ma nemmeno la favoriscono.\r

Un brand non esiste senza un sito\r

C'è una terza perdita che raramente si calcola: quella dell'identità. Su una OTA, ogni proprietà compete sullo stesso schermo con centinaia di altre, con le stesse foto in formato standard, la stessa struttura di scheda, lo stesso sistema di recensioni. Il nome del proprietario o della struttura rimane nascosto dietro l'interfaccia della piattaforma; ciò che resta è un punteggio e un prezzo. Un sito proprietario cambia la prospettiva. Il gestore sceglie come presentare la proprietà, quali foto mettere in evidenza, che storia raccontare sul luogo, se offrire esperienze accessorie o pacchetti per soggiorni lunghi. Per una masseria in Puglia o un trullo che punta su un ospite specifico, quello spazio narrativo vale quanto la disponibilità del calendario.\r

I numeri che confermano la tendenza\r

Il Phocuswright European Short-Term Rentals Report segnala una crescita delle prenotazioni dirette nel segmento affitti brevi europeo negli ultimi tre anni, con i gestori indipendenti che investono progressivamente in canali propri.\r

Chi costruisce un canale diretto non elimina la dipendenza dalle OTA, ma riduce il rischio che una singola modifica di policy comprometta una stagione di lavoro. Booking.com ha aggiornato le condizioni di cancellazione più volte in cinque anni; ogni volta, i proprietari senza prenotazioni dirette hanno dovuto adattarsi senza margine di manovra. In un mercato dove i costi di acquisizione continuano a crescere, avere un canale diretto non è più un vantaggio competitivo ma una forma di stabilità operativa.\r

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«Tampere e Turku sono città in rapida crescita e abbiamo intrattenuto un dialogo costante con le regioni sulle possibilità di fornire collegamenti più agevoli con il resto del mondo. I voli, che inizieranno a ottobre, collegheranno senza soluzione di continuità Tampere e Turku alla vasta rete di Finnair» afferma Turkka Kuusisto, presidente e ceo del vettore finlandese.\r

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«Il volo mattutino porta i clienti verso le destinazioni europee, mentre quello serale li riporta a casa in tempo per la sera. I voli di mezzogiorno, invece, portano i clienti da Tampere e Turku senza intoppi verso i nostri voli pomeridiani».\r

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A partire da ottobre, Finnair opererà un volo notturno giornaliero sia per Tampere che per Turku, collegando i clienti con i voli europei di Finnair in partenza al mattino e con quelli di ritorno a Helsinki in serata. Oltre ai voli notturni, il vettore porta i clienti da Turku e Tampere a Helsinki nel pomeriggio, in modo che un volo da Oulu a Helsinki faccia scalo a Tampere e un volo da Stoccolma a Helsinki faccia scalo a Turku per poi proseguire verso Helsinki.\r

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Attraverso una quota annuale, gli utenti possono scegliere tra due livelli di adesione: Open e Broad. Entrambe sono valide presso gli hotel del gruppo in Europa e nelle Americhe e condividono le stesse caratteristiche. Tuttavia, l’opzione Broad, di livello superiore, estende l’accesso ai brand di lusso del gruppo, Anantara e Tivoli, mentre l’opzione Open dà accesso alle strutture Premium e Select, tra cui Colbert Collection, NH Collection, nhow, Avani, NH, Oaks e iStay by NH.\r

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I principali vantaggi includono sconti esclusivi su pernottamenti e ristorazione, accesso anticipato a promozioni, vendite private e offerte speciali, condizioni di cancellazione vantaggiose, late check out gratuito, maggiori ricompense in Discovery Dollars, esperienze esclusive e accesso immediato allo status per scegliere di continuare a viaggiare con noi, accompagnandoli lungo ogni fase del viaggio, dalla prenotazione al soggiorno Gold all’interno del programma Minor DISCOVERY.\r

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Inoltre, gli iscritti potranno usufruire di benefici dedicati presso partner selezionati: Air Europa, Sixt Rent a Car, Iryo, Holafly, Ubigi e Parques Reunidos.\r

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«Con Horizons Club, vogliamo offrire ai nostri membri una nuova prospettiva di vantaggi, dando loro ancora più motivi e oltre - afferma Judith Güemes, SVP CRM & Loyalty, Minor Hotels Europe & Americas - Si tratta di una naturale evoluzione del programma Minor DISCOVERY e di un modo per riconoscere e premiare ancora di più quei viaggiatori che scelgono con costanza i nostri brand».","post_title":"Minor hotels lancia Horizons Club by Minor Discovery, servizio di abbonamento premium","post_date":"2026-06-10T13:15:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781097352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BWH Hotels Italy & South-East Europe consolida la presenza nel Mezzogiorno con l’ingresso nel network dello Sure Hotel Collection By Best Western Sakura di Torre del Greco (Napoli) e del Best Western Hotel Palace di Lucera (Foggia).\r

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Con queste due nuove affiliazioni, il gruppo raggiunge le 40 strutture nel Sud Italia (Campania, Calabria, Puglia, Basilicata e isole) e complessive 2.000 camere, che rappresentano circa il 22% dell'intero network nazionale.\r

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«Raggiungere i 40 hotel nel Sud Italia, che oggi significano quasi un quarto del nostro gruppo a livello nazionale, dimostra quanto il Mezzogiorno sia centrale nei nostri piani di sviluppo — dichiara Fabrizio Doria, chief development officer di BWH Hotels Italy & SEE — L'ingresso dell'Hotel Palace e dell'Hotel Sakura conferma il valore del nostro modello, capace di garantire un presidio diffuso e capillare sul territorio, sia nelle destinazioni chiave sia nelle mete secondarie. Agli albergatori indipendenti che scelgono di fare rete offriamo la forza commerciale e la visibilità di un brand internazionale, mantenendo però un punto fermo: la loro totale autonomia gestionale e l'identità legata al territorio».\r

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Best Western Hotel Palace di Lucera\r

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L'Hotel Palace di Lucera si affilia a BWH Hotels con il brand Best Western, posizionandosi come punto strategico per far scoprire l’autenticità e il patrimonio culturale dell'area dei Monti Dauni e della provincia di Foggia. L'albergo a 4 stelle comprende 101 camere, pensate sia per chi viaggia per lavoro, sia per i soggiorni relax, spaziando dalle camere Comfort alle spaziose Family, fino a esclusive Suite dotate di terrazzo privato.\r

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Tra i punti di forza la SPA \"Aquam\" di 1.500 mq, un vero tempio del benessere aperto anche ai clienti esterni, affiancato da una palestra gratuita e da un'area relax esterna con solarium, dove è in arrivo una nuova piscina. A disposizione anche un ristorante interno \"Il Mirto\", capace di accogliere fino a 250 persone, per celebrare i sapori autentici della cucina locale.\r

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Per il segmento business e i grandi eventi, l'hotel mette inoltre a disposizione un Centro congressi, composto da 5 sale meeting, capaci di ospitare da un minimo di 20 a un massimo di 250 partecipanti. Tutte le sale godono di luce naturale. Per i trasporti l'hotel offre un parcheggio esterno gratuito da 100 posti (comodo anche per i pullman), una navetta gratuita da e per Foggia e collegamenti su richiesta per l’aeroporto di Bari.\r

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«L'affiliazione a BWH Hotels rappresenta un passaggio fondamentale per l'evoluzione della nostra struttura – commentano Giuseppe e Felice Ursi, rispettivamente direttore generale e responsabile della Divisione Mergers & Acquisition di investimenti & finanza Merchant, proprietaria del Best Western Hotel Palace Lucera – Abbiamo scelto un partner globale per elevare ulteriormente i nostri standard di servizio, mantenendo ben salde le radici nel nostro territorio. I Monti Dauni e l'area di Foggia custodiscono un patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico immenso: siamo certi che la visibilità internazionale del brand Best Western ci permetterà di attrarre una clientela sempre più ampia e diversificata, valorizzando l'intera destinazione».\r

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Sure Hotel Collection by Best Western Sakura\r

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L’Hotel Sakura entra nel network sotto l'insegna Sure Hotel Collection by Best Western portando a 14 il numero totale di strutture in Campania, per un portfolio complessivo che supera le 700 camere. La struttura a 4 stelle dispone di 39 camere, e rappresenta una base strategica per chi viaggia per affari, ma anche un punto di partenza suggestivo per i turisti desiderosi di esplorare le meraviglie del territorio circostante, accogliendo anche gli amici a quattro zampe.\r

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Per quanto riguarda l'esperienza gastronomica l'hotel offre una Sala Colazione ed il Ristorante “Il Ciliegio”, che comprende una sala più intima da 46 coperti, ideale per cene riservate, e una grande sala ricevimenti che ospita fino a 160 persone. Durante la bella stagione, inoltre, è possibile cenare nell'esclusivo spazio esterno.\r

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La struttura mette a disposizione un ampio parcheggio gratuito da 200 posti e un'area di sosta gratuita per i pullman, a circa 500 metri dall'hotel. Infine, la forte vocazione business della struttura è supportata da un Centro Congressi con 5 sale meeting, capaci di ospitare dalle 8 alle 156 persone; tra queste spicca la sala più grande, un ambiente ampio e luminoso ideale per ospitare conferenze e workshop.\r

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«L'ingresso in BWH Hotels rappresenta una tappa fondamentale per il futuro della nostra struttura e un riconoscimento del lavoro svolto finora – commenta Corrado Sorbo, Proprietario dell’Hotel Sakura - Affiliarci a un network globale come BWH Hotels ci permette di mantenere intatta la nostra identità legata al territorio, proiettandoci al contempo sui mercati internazionali. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri ospiti gli standard di un grande gruppo, valorizzando un'ospitalità che vive del legame unico tra il Vesuvio, la storia di Torre del Greco e la bellezza del Golfo di Napoli».\r

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","post_title":"BWH Hotels rafforza la presenza nel sud Italia, due nuovi ingressi tra Puglia e Campania","post_date":"2026-06-10T13:15:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781097322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"516199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hilton presenta Elika Cave Suites Cappadocia, una nuova struttura che entra a far parte del portfolio globale di Curio Collection.\r

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Situato a Ortahisar, nel cuore di un paesaggio inserito nella lista del Patrimonio Unesco, l’hotel sorge accanto al Castello di Ortahisar.\r

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Elika Cave Suites Cappadocia è stato restaurato nel rispetto della struttura originaria e dell’integrità della pietra, della luce e dell’atmosfera che definiscono l’ambiente delle grotte. In qualità di primo cave hotel di Hilton, Elika Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton si distingue per la sua architettura peculiare, i percorsi all’aperto e la disposizione simile a quella di un piccolo villaggio.\r

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L’hotel dispone di 36 camere e suite progettate individualmente, ognuna delle quali unica per disposizione, luce e materiali, modellate dalle strutture rupestri originarie e rifinite a mano per preservare un autentico legame con il territorio. I soggiorni includono cave suite con piscine private, camere dotate di tradizionali hammam turchi, oltre a caminetti e vasche idromassaggio. Alcune suite selezionate offrono vasche idromassaggio in terrazza, mentre la villa dispone di una infinity pool con vetrata frontale, che crea una connessione fluida tra gli spazi interni ed esterni.\r

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«Da 70 anni Hilton accoglie ospiti in tutta la Turchia – spiega David Kelly, senior vice president, Continental Europe, Hilton - L’apertura di Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton, rafforza questo impegno e riflette il forte slancio della nostra crescita nel segmento lifestyle. In Turchia, un hotel su cinque nella nostra pipeline è una struttura lifestyle, con 14 lifestyle hotel già operativi o in fase di sviluppo. Curio Collection ci consente di offrire soggiorni profondamente radicati nella destinazione, qui resi vivi dal contesto della Cappadocia, dall’architettura rupestre e dal design ispirato al territorio».\r

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La filosofia culinaria di Elika Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton è radicata nel ricco patrimonio gastronomico della Cappadocia e della cucina anatolica, reinterpretato attraverso tecniche contemporanee per creare esperienze curate, personali, locali e autenticamente legate alla destinazione.\r

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La spa e la piscina esterna dell’hotel sono concepite come ambienti calmi e rigeneranti, ispirati agli elementi naturali della regione. La spa include due sale trattamenti, hammam, bagno turco, sauna e doccia a pioggia.\r

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Situato a Ortahisar – riconosciuta come Cittaslow e una delle aree più autentiche e suggestive della Cappadocia – l’hotel offre una prospettiva più tranquilla e radicata della regione, in linea con l’approccio di Curio Collection by Hilton verso destinazioni definite da carattere e da un legame autentico con il territorio.\r

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«Siamo lieti di accogliere i nostri ospiti a Elika Cave Suites Cappadocia – aggiunge Nilüfer Durukan, general manager di Elika Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton - un hotel individualmente straordinario, progettato per raccontare una storia su misura radicata nello spirito della Cappadocia. Il nostro obiettivo era preservare il patrimonio della regione offrendo al tempo stesso comfort contemporaneo e momenti irripetibili, plasmati dall’identità locale e da una prospettiva globale. Qui la storia non viene soltanto osservata, ma vissuta, diventando parte del viaggio di ogni ospite».","post_title":"Hilton rafforza il segmento lifestyle e presenta Elika Cave Suites Cappadocia","post_date":"2026-06-10T10:43:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1781088216000]}]}}