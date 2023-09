Air France compie 90 anni: l’eleganza in mostra alle Galeries Lafayette Tempo di festeggiare per Air France che celebrerà il prossimo 7 ottobre i suoi primi 90 anni. Per l’occasione la compagnia ha chiesto a Xavier Ronze, capo dei laboratori di costumi del balletto dell’Opera di Parigi, di creare una collezione di cinque abiti iconici che ne rappresentino la storia leggendaria. Air France fu inaugurata ufficialmente il 7 ottobre 1933. Da allora, la società ha continuato a creare la sua leggenda promuovendo la cultura francese del viaggio intorno al mondo. La compagnia offre oggi ai suoi clienti quasi 1.000 voli giornalieri verso 200 destinazioni con una flotta di oltre 240 aeromobili. I festeggiamenti celebreranno eleganza, tecnologia, innovazione e comfort a bordo degli aerei Air France. 90 anni di viaggi, cucina raffinata, design, alta moda, arte e architettura. Fin dalla sua creazione, l’azienda celebra l’eccellenza francese, un “je-ne-sais-quoi” che il mondo riconosce in Francia, grazie ad un’esperienza di viaggio eccezionale che porta l’eleganza a nuovi livelli. Ecco allora che dal 28 settembre al 10 ottobre 2023, il vettore sarà sotto i riflettori in una mostra allestita alle Galeries Lafayette Paris Haussmann: questo ambiente unico offrirà una visibilità senza precedenti, garantendo a tutti di scoprire un simbolo della cultura francese in continuo movimento. Gli abiti sono esposti tra una selezione di alcuni dei migliori accessori vintage di Air France e il meglio dell’offerta attuale della compagnia aerea, per evidenziare 90 anni di comfort a bordo, aerei leggendari, uniformi firmate, la ristorazione a bordo e il design. All’interno del negozio, Air France sta aprendo dei pop-up store che offrono una gamma di articoli creati o ricreati appositamente per questo anniversario. Una gamma di modelli prodotti in serie, o in edizione limitata, di aerei vecchi e nuovi, oltre ad una collezione di comfort kit, cartoline, targhette bagaglio e quaderni con la firma degli anni ’90. Air France sta inoltre collaborando con una selezione di marchi francesi di lusso – Vanessa Bruno, Delsey, Bernardaud, Brun de Vian-Tiran e La parapluie de Cherbourg – come parte della sua ambizione di continuare a promuovere il know-how francese. Infine, i visitatori avranno la possibilità di assistere a vere e proprie sfilate di moda che ripercorrono 90 anni di eleganza francese, insieme alle Galeries Lafayette. Condividi

