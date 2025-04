Air France aggiunge Phuket all’operativo da Parigi Cdg per l’inverno 2025-26 Air France in allungo sul network invernale 2025-2026 che dopo l’aggiunta di Manila l’anno scorso,, continua a crescere con un’altra nuova destinazione in Asia: Phuket. L’isola thailandese sarà raggiungibile da Parigi Charles de Gaulle a partire dal prossimo 27 novembre, con tre voli settimanali che verranno operati il lunedì, mercoledì e sabato in partenza dalla capitale francese; con voli di ritorno da Phuket il martedì, giovedì e domenica. Sulla rotta verranno impiegati Boeing 777-300Er da 472 posti. L’operativo prevede decollo da Parigi alle 15:50 e arrivo a Phuket alle 9:25 del giorno seguente; rientro da Phuket alle 11:50 e arrivo a Charles de Gaulle alle 19:10 (l’orario dei voli è soggetto all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni governative). Con questa nuova rotta, Air France continua a soddisfare la crescente domanda di viaggi verso l’Asia. Durante la stagione invernale 2025-2026, la compagnia servirà 11 destinazioni in tutta la regione: Bangkok, Pechino, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Manila, Osaka, Seoul, Shanghai, Singapore, Tokyo-Haneda e ora Phuket. Condividi

