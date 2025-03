Air Europa: testa a testa fra Lufthansa ed Air France-Klm E’ testa a testa fra Lufthansa ed Air France-Klm per entrare nel capitale di Air Europa. Secondo quanto riporta il quotidiano El Confidencial, la famiglia Hidalgo, proprietaria della compagnia aerea spagnola, avrebbe infatti sul tavolo offerte da entrambi i gruppi. Più precisamente, la proposta di Air France sarebbe di 300 milioni di euro per il 51% delle azioni di Air Europa, con i francesi che si farebbero carico anche del debito contratto con la Società Statale delle Partecipazioni Industriali (Sepi), portando la valutazione totale a 1,1 miliardi. Nel caso in cui l’offerta venisse accettata, la famiglia Hidalgo, attualmente all’80% del capitale, rimarrebbe con il 29%, mentre l’altro 20% resterebbe in mano di Iag. Lufthansa avrebbe invece messo sul tavolo 240 milioni di euro attraverso un aumento di capitale per acquisire il 25%. La proposta del gruppo tedesco include anche le trattative con Boeing per i 787 Dreamliner, rafforzando così la capacità operativa dell’aerolinea spagnola. Il quotidiano spagnolo anticipa una preferenza per l’offerta Lufthansa da parte di Javier Hidalgo, considerando che Air Europa potrebbe rivalutarsi a oltre 1 miliardo a medio termine e che le condizioni proposte dai tedeschi lascerebbero la famiglia spagnola quale socio maggioritario della compagnia. Condividi

Secondo quanto riporta il quotidiano El Confidencial, la famiglia Hidalgo, proprietaria della compagnia aerea spagnola, avrebbe infatti sul tavolo offerte da entrambi i gruppi.\r

\r

Più precisamente, la proposta di Air France sarebbe di 300 milioni di euro per il 51% delle azioni di Air Europa, con i francesi che si farebbero carico anche del debito contratto con la Società Statale delle Partecipazioni Industriali (Sepi), portando la valutazione totale a 1,1 miliardi.\r

\r

Nel caso in cui l’offerta venisse accettata, la famiglia Hidalgo, attualmente all’80% del capitale, rimarrebbe con il 29%, mentre l’altro 20% resterebbe in mano di Iag.\r

\r

Lufthansa avrebbe invece messo sul tavolo 240 milioni di euro attraverso un aumento di capitale per acquisire il 25%. La proposta del gruppo tedesco include anche le trattative con Boeing per i 787 Dreamliner, rafforzando così la capacità operativa dell’aerolinea spagnola.\r

\r

Il quotidiano spagnolo anticipa una preferenza per l'offerta Lufthansa da parte di Javier Hidalgo, considerando che Air Europa potrebbe rivalutarsi a oltre 1 miliardo a medio termine e che le condizioni proposte dai tedeschi lascerebbero la famiglia spagnola quale socio maggioritario della compagnia.","post_title":"Air Europa: testa a testa fra Lufthansa ed Air France-Klm","post_date":"2025-03-11T12:02:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741694570000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da mercoledì 14 a sabato 17 maggio Livorno ospiterà un evento di portata nazionale e internazionale dedicato alle sfide e alle opportunità che riguardano le aree costiere. Blu Livorno – biennale del mare e dell’acqua, in questa prima edizione avrà per sottotitolo “La sottile linea blu”. Obiettivo, capire come affrontare in modo efficace le criticità emergenti per le aree costiere e rendere più sostenibile il rapporto fra uomo, mare e acqua.\r

\r

Promossa dal comune di Livorno e diverse realtà cittadine, oltre che numerose istituzioni pubbliche e private, la biennale vedrà la partecipazione di rappresentanti del governo, della regione Toscana, di enti di ricerca, università e organizzazioni internazionali. L’evento si svolgerà interamente “sul mare”, in luoghi come l’Accademia navale, i centri di ricerca presso lo Scoglio della Regina, spazi espositivi come gli Hangar creativi, l’Acquario di Livorno, e vedrà la storica terrazza Mascagni trasformarsi in un viillaggio del mare.\r

\r

Decisamente più “moderna” di tutti gli altri capoluoghi della Toscana, Livorno fu concepita dai Medici nel XVI secolo come il principale porto del Granducato. Intorno a un centro storico di pianta pentagonale, sorto su progetto di Bernardo Buontalenti in un elaborato intrico di fortezze, bastioni e canali, Livorno cresce come città ideale del Rinascimento e si espande sull’acqua, occupando degli isolotti a ridosso della Fortezza Vecchia che, nel tempo, daranno a questa parte della città l’aspetto suggestivo di una piccola Venezia e il nome di “Venezia Nuova”. \r

\r

Livorno è una città senza ghetto, con una importante comunità ebraica e con la più bella sinagoga d’Europa, rasa al suolo dai bombardamenti del 1943 e sostituita nel 1962 da un altro edificio di culto.\r

\r

Non solo: nel tempo, Livorno diventa la città delle “nazioni”, come venivano chiamate le numerose comunità straniere che trovarono qui un luogo ospitale dove vivere e prosperare. Oltre agli ebrei, risiedevano in città comunità di musulmani, valdesi, greci, armeni, ma anche francesi, olandesi, inglesi, spagnoli, portoghesi e russi. Ciascuna di queste realtà aveva i propri cimiteri e i propri luoghi di culto, a testimonianza di una cultura dell’accoglienza e della condivisione che contraddistingue la città fin dalla sua nascita. ","post_title":"Blu Livorno: dal 14 al 17 maggio la prima biennale del mare e dell’acqua","post_date":"2025-03-11T10:59:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741690778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Associazioni di categoria Aiav, Aidit Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi, Fiavet Confcommercio, Fto e Maavi hanno scritto una nota congiunta a tutti gli eurodeputati italiani, al presidente Ue, alla presidenza del Consiglio dei ministri italiana, al ministero del turismo ed a Ectaa in merito al Draft Report dello scorso 25 febbraio dell’eurodeputato Alex Agius Saliba, relatore in Parlamento della proposta di modifica della Direttiva pacchetti.\r

Nei mesi scorsi la proposta di revisione della Commissione pubblicata lo scorso novembre è approdata a soluzioni di compromesso a seguito delle interlocuzioni delle Associazioni di categoria con il Governo italiano, tramite il Ministero del Turismo, e a seguito del negoziato avvenuto tra la Commissione Europea e il Consiglio dell’Unione, votata poi dal COREPER a dicembre 2024.\r

In questa occasione erano stati eliminati dal testo gli elementi più discutibili, che rendevano la proposta inattuabile per il mercato, mantenendo un equilibrio tra gli interessi dell’industria turistica e quelli dei consumatori. \r

Tra gli emendamenti proposti nella relazione del Deputato Saliba, che sono contestati dalle Associazioni, vi è principalmente l’articolo 5 bis della direttiva che vorrebbe reintrodurre, rispetto alle bozze del precedente negoziato, il limite del 25% per gli acconti dei pacchetti turistici e la richiesta del saldo non prima di 28 giorni dall’inizio del pacchetto stesso, nonché la facoltà per ogni Paese membro dell’Unione europea di imporre la costituzione di un conto vincolato per gli acconti dei consumatori.\r

\r

Libera concorrenza\r

Questo uniformerebbe a livello europeo i termini economici di vendita dei pacchetti, violando, di fatto, la libera concorrenza di mercato. Ma l’aspetto più preoccupante è quello economico: molti operatori non sarebbero in grado di gestire l’advanced booking, divenuta una leva essenziale al mercato turistico odierno, e quasi tutti avrebbero difficoltà finanziarie nello sviluppo del proprio business potendo incassare il saldo di ciò che hanno venduto solo a 28 giorni dalla partenza, anticipando di propria tasca le spese che sono a tutti gli effetti del consumatore.\r

Preoccupante anche l’ipotesi dell’apertura di un conto vincolato, un ulteriore onere, che si somma a quello cui già sono tenuti gli operatori del turismo organizzato che prestano garanzia per insolvenza e fallimento con un fondo che già copre il rischio dei consumatori.\r

\r

Recesso\r

Altro aspetto già segnalato in precedenza dalle Associazioni è l’ipotesi di recesso per circostanze straordinarie per il quale non è proposto alcun emendamento che specifichi che queste circostanze sono limitate alle sole catastrofi naturali, pandemie etc, con il rischio che potrebbe essere interpretato come ricomprendente qualsiasi ipotesi di impedimento personale del consumatore. Inoltre, viene proposto l’inserimento di un nuovo comma nell’articolo 12 che prevede la possibilità di annullare il viaggio con il rimborso integrale dei pagamenti effettuati in virtù di un avviso di sicurezza dell’Autorità - “official travel warning” - emanato 28 giorni prima del viaggio.\r

Si apre, infine, in questa revisione, anche una nuova ipotesi di gestione dei reclami con obbligo di risposta entro 21 giorni, con sanzioni pecuniare spropositate che arrivano fino al 4% del fatturato annuo dell’operatore turistico.\r

\r

Piccole e medie imprese\r

Secondo le Associazioni questa revisione è ispirata a esigenze sorte in occasione di eventi straordinari, come la pandemia Covid 19 o il fallimento di Thomas Cook, che non rappresentano un parametro equo e indicativo delle dinamiche ordinarie del mercato dei pacchetti turistici.\r

Le misure proposte aggraverebbero l’intero settore, e in particolare le piccole e medie imprese che sono il tessuto economico del comparto in Italia e di altri Paesi, favorendo invece i big player con cospicue capacità finanziarie, spesso non europei, che finirebbero per minare l’industria del turismo organizzato nei Paesi membri.\r

Le scriventi Associazioni invocano quindi una immediata “levata di scudi” dei nostri Europarlamentari e dei vertici politici del nostro Governo e di quello dell’UE per la discussione in corso a Bruxelles, che si dovrebbe chiudere il voto finale del Parlamento il 26 giugno del 2025, confidenti dell’impegno trapelato da parte del Ministero del Turismo di lavorare nella direzione di una conclusione equa e sostenibile per imprese e consumatori.","post_title":"Associazioni: questa Direttiva pacchetti è inattuabile. Distrugge il mercato","post_date":"2025-03-11T10:57:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1741690665000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines è pronta a sbarcare alla Bmt di Napoli insieme al partner di joint venture Air France-Klm con tutte le novità dell’estate 2025, anno che vede la compagnia statunitense festeggiare i suoi primi 100 anni. \r

\r

Il network operato da Delta tra Italia e Stati Uniti con l’imminente orario estivo sarà il più esteso di sempre, e includerà fino a 17 voli giornalieri in partenza dall’Italia per gli Usa: ai collegamenti già attivi la scorsa estate si aggiungono infatti le nuove rotte Napoli-Atlanta, Catania-New York, Roma-Minneapolis e Milano-Boston. \r

\r

“Nel 2025, che è un anno fondamentale per Delta, continuiamo a eccellere nella qualità del servizio e nel numero di collegamenti proposti ai nostri passeggeri - commenta Cristina Casati, sales manager per l’Italia e la Grecia di Delta Air Lines -. A Napoli, in particolare - dove nel 2024 abbiamo inaugurato la rotta di successo per New York - torniamo quest’anno con la novità del volo per Atlanta, l’aeroporto più trafficato al mondo e hub principale di Delta. Da Atlanta, i nostri passeggeri possono proseguire facilmente con collegamenti in coincidenza verso tutto il Nord America, i Caraibi e oltre. Inoltre, a maggio lanceremo anche il primo volo da Catania per New York”. \r

\r

Proprio oggi, 11 marzo, Delta Air Lines e Gesac, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, incontrano gli agenti di viaggio nella città partenopea per presentare in città il nuovo collegamento Napoli – Atlanta. ","post_title":"Delta Air Lines sbarca in Bmt con il più ampio operativo Italia-Usa di sempre","post_date":"2025-03-11T10:06:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741687601000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486198","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 24 al 27 aprile torna Merano flower festival, la festa dei fiori e delle piante, dei colori, dei profumi e degli arbusti rari, portati dagli espositori provenienti da vari angoli d'Europa. Per quattro giorni, la passeggiata Lungo Passirio, nel suo tratto più elegante, celebrerà la bellezza e diventerà un’occasione di approfondimento culturale in tema di giardinaggio, natura e ambiente.\r

\r

Merano flower festival sarà un momento di aggregazione e convivialità con tanti concerti sulla terrazza del Kurhaus – il Flower Bistro - che accompagneranno un’offerta gastronomica ispirata al territorio. Sarà anche l’occasione per ascoltare i suggerimenti di alcuni dei più importanti giardinieri italiani o partecipare a laboratori per bambini e adulti. \r

\r

La cornice sarà quella della primavera a Merano, dove le aiuole e le sculture vegetali rapiscono gli occhi e le installazioni innescano un dialogo fra ambiente urbano e natura.\r

\r

Quest’anno, il “titolo” del Merano flower festival sarà \"respect\". Rispettare gli altri e la propria persona significa rispettare quanto sta attorno e vive con noi, prima di tutto la natura. In questa cornice il festival diventerà multidimensionale e inviterà a scoprire la biodiversità che contraddistingue Merano nelle sue manifestazioni più eclatanti ma anche in angoli meno noti. \r

\r

Il rispetto per la natura si declina anche nel rispetto di quanto viene portato a tavola. Slow Food che sarà ancora una volta protagonista dell’evento, in un padiglione dove i cuochi si alternano assieme ai prodotti dei Presidi che esprimono l’orgoglio del territorio.\r

\r

La primavera sarà anche il momento in cui ripartirà la stagione dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, nella periferia orientale di Merano: il 1° aprile riapriranno i cancelli sugli 80 paesaggi botanici, con piante provenienti da tutto il mondo. \r

\r

","post_title":"Merano flower festival, dal 24 al 27 aprile tra eventi dedicati a natura, ambiente e gastronomia del territorio","post_date":"2025-03-10T12:38:32+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1741610312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Matteo Sarzana è il nuovo country manager Airbnb per l’Italia e il Sud Est Europa. Nel suo ruolo, supervisionerà le operazioni e la strategia di crescita dell’azienda in diversi mercati chiave, mirando a rafforzarne ulteriormente la presenza nell’area del Mediterraneo.\r

\r

Sarzana arriva in Airbnb dopo una lunga esperienza in Deliveroo, che ha portato in Italia, di cui ha guidato l’espansione per quasi dieci anni, lanciandone i servizi in oltre 1.700 città e contribuendo a farne uno dei punti di riferimento nel settore del food delivery. In Airbnb sarà chiamato a guidare il team assecondando la crescita del business oltre le città d’arte, cogliendo così l’opportunità di condividere maggiormente i benefici del turismo diffuso, anche in previsione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, di cui la piattaforma è partner","post_title":"Matteo Sarzana nuovo country manager Airbnb per l’Italia e il Sud Est Europa","post_date":"2025-03-10T12:21:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1741609274000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Toscana si aspettava che il governo avrebbe impugnato la legge sul turismo. La giunta regionale, una volta letto il ricorso, si difenderà e si costituirà in giudizio presso la Corte costituzionale, partendo innanzitutto dal fatto che il turismo è una materia di competenza della Regione e che abbiamo quindi pieno titolo di legiferare secondo le esigenze del turismo. Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore al turismo Leonardo Marras commentano così la notizia della decisione dell’esecutivo nazionale di impugnare il testo unico del turismo approvato di recente dal Consiglio regionale.\r

\r

«Ci saremmo aspettati – proseguono Giani e Marras - che invece di assumere una posizione pregiudiziale sul piano politico, ci fosse stato un comportamento diverso. La legge regionale toscana innova il sistema turistico e lo colloca su un piano diverso, che guarda al futuro senza posizioni conservative o arrendevoli, come quelle di coloro che sostengono posizioni retrograde e pensano che basti mettere la testa sotto la sabbia per non sottrarsi alla necessità di governare i processi in evoluzione. Il futuro del turismo sarà sempre di più fatto di flussi in aumento, di grande condizionamento della tecnologia, della necessità di professionalizzare veramente, attraverso l’impegno delle imprese, il lavoro che deve essere sempre più sicuro, sempre meno povero, sempre più qualificato. La nostra legge – concludono Giani e Marras - garantisce tutto questo e ci aspettiamo che anche l’Italia si doti di strumenti di questo genere e che quindi la Consulta faccia giustizia e ci permetta di andare avanti».","post_title":"Toscana, il governo impugna la legge sul turismo? Per Giani e Marras la consulta farà giustizia","post_date":"2025-03-10T12:18:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1741609104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486184","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi itinerari e rivisitazione di best seller che combinano destinazioni classiche e innovative, in un’offerta che conta ben 130 itinerari, di cui 25 in Italia e 105 in Europa. L'operatore gardesano Caldana Europe Travel ha confezionato anche per quest'anno una vastaofferta di prodotto, racchiusa nel catalogo Viaggi Guidati Special, giunto alla sua 36esima edizione e visionabile in edizione sfogliabile sul sito www.caldana.it\r

\r

Tra le molte novità, ecco allora il tour Roma Caput Mundi che celebra l'anno del Giubileo, il Gorizia e Nova Gorica, nell'anno di Gorizia Città della cultura, e le combinazioni City Break su Parigi, Barcellona, Londra, Amsterdam e Cracovia per rendere ancora più flessibile il raggiungimento della destinazione.\r

\r

Una menzione particolare va alla linea di prodotto Exclusive, che prevede l'inclusione dei voli pre-acquistati con largo anticipo, per evitare i rialzi dell'ultima ora. Fanno parte di tale offerta il tour Scozia Classica, l'Irlanda, il nuovo itinerario Albania, l'Istanbul, il Cappadocia, e un'altra proposta inedita come Malta Exclusive, già fra le più apprezzate.","post_title":"Caldana Europe Travel: disponibile il nuovo catalogo Viaggi Guidati Special","post_date":"2025-03-10T10:43:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1741603394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"486133","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un connubio sempre più stretto fra aereo e treno in casa Lufthansa, dove le prenotazioni con Lufthansa Express Rail includono ora anche i trasporti pubblici locali.\r

\r

L'aggiunta al sistema del City-Ticket della Deutsche Bahn (Db) fa in modo che le carte d'imbarco Lufthansa siano valide anche per viaggiare in autobus, tram, metropolitana e ferrovia suburbana da e verso la stazione dell'Express Rail.\r

\r

In pratica sono 26 le città tedesche dove i passeggeri possono utilizzare i trasporti pubblici locali prima e dopo il volo. Il City-Ticket è valido nel giorno di validità una sola volta in ogni direzione per il viaggio fino alla stazione Express Rail o da lì alla destinazione del viaggio.\r

\r

Secondo i dati raccolti la domanda del Lufthansa Express Rail è aumentata costantemente negli ultimi anni: nel 2024, circa 500.000 passeggeri hanno utilizzato il servizio per i loro arrivi e partenze all'aeroporto di Francoforte.\r

\r

Il sistema intermodale nato dalla collaborazione tra il vettore tedesco e Db consente ai passeggeri di acquistare un biglietto combinato per treno e volo e quindi utilizzare il treno come navetta per l'aeroporto di Francoforte da un totale di 28 città in Germania. Ciò significa che Lufthansa Express Rail collega più del doppio delle città tedesche che Lufthansa serve attualmente in aereo. Ogni giorno, le due realtà offrono più di 240 collegamenti Ice con un numero di volo Lufthansa.","post_title":"Lufthansa e Db ampliano la collaborazione intermodale ai trasporti pubblici locali","post_date":"2025-03-10T09:55:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1741600509000]}]}}