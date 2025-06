Air Europa in coppia con Etihad Airways sulla rotta Abu Dhabi-Madrid Air Europa sbarca in Medio Oriente grazie al primo volo operato in wet-lease con Etihad Airways, sulla rotta Abu Dhabi-Madrid: operato con un Boeing 787-9, il volo segna un’evoluzione nell’alleanza tra le due compagnie, fondata sull’estensione del code-share e sulla collaborazione tra i rispettivi programmi fedeltà di frequent flyer. Etihad opera ora due voli giornalieri per Madrid, con il servizio pomeridiano, con codice EY103, operato da un Boeing 787-9 di Air Europa, che dispone di 32 posti in classe Business e 307 in classe Economy. «L’alleanza con Etihad Airways per lanciare la nostra prima rotta in Medio Oriente da Abu Dhabi segna un momento di trasformazione per Air Europa – commenta Juan José Hidalgo, presidente di Air Europa -. Questa operazione ci posiziona in modo strategico per soddisfare la crescente domanda di viaggi tra Spagna, America Latina e i dinamici mercati di Asia e Medio Oriente. L’hub globale di Etihad è la piattaforma ideale per la nostra espansione internazionale». «Quella di oggi è una nuova pagina nel nostro accordo di collaborazione con Air Europa – sottolinea Antonoaldo Neves, ceo di Etihad -. Questa relazione dimostra come Etihad possa lavorare con partner strategici per migliorare la nostra rotta verso Madrid e stabilire una connettività significativa tra i continenti. Collaborando con Air Europa, apriamo possibilità entusiasmanti per i nostri passeggeri che desiderano esplorare nuove destinazioni in Europa e America Latina». L’alleanza conferma l’impegno di Etihad nel promuovere Abu Dhabi come una destinazione di riferimento, sia per i viaggi di piacere che per i viaggi d’affari, consolidando allo stesso tempo i rapporti con mercati europei strategici come la Spagna. Insieme, le due compagnie aeree, offrono ai passeggeri opzioni di viaggio verso oltre 130 destinazioni attraverso la combinazione dei rispettivi network. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493420 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_455455" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Ciminnisi presidente di Fiavet Confcommercio[/caption] Il lungo lavoro sulla direttiva pacchetti ha portato ad un testo che è stato votato oggi in via definitiva in Commissione IMCO del Parlamento Europeo. Ora manca solo il voto finale nella seduta plenaria di settembre del Parlamento che, visto l’accordo finale di compromesso, dovrebbe essere una formalità. L' opera di mediazione svolta dal nostro Governo su una linea condivisa con Fiavet e le altre Associazioni di categoria, e con il contributo determinante di alcuni nostri europarlamentari, ha portato dei risultati concreti, ma non completamente soddisfacenti. La limitazione dei pagamenti anticipati previsti nel testo del relatore Alex Agius Saliba è stata eliminata come previsione obbligatoria, lasciando agli Stati membri la facoltà di introdurla eventualmente nella legislazione nazionale di recepimento; in considerazione della posizione assunta fino ad ora dalle Istituzioni italiane, Fiavet Confcommercio è ottimista che non saranno introdotte imposizioni nel nostro Paese. La nostra Federazione accoglie inoltre con favore i miglioramenti e le semplificazioni introdotte nelle definizioni della normativa, come la esclusione della definizione di pacchetto costituito da più acquisti realizzato entro 3 ore, che offre maggiore certezza giuridica sia agli operatori che ai consumatori. La Direttiva ha infatti incluso nel novero dei pacchetti anche quelli generati da una combinazione di diversi acquisti di singoli servizi, ma limitandoli ad un arco temporale di 24 ore - più congruo- e condizionati all’unico pagamento a conclusione degli acquisti. Normativa semplificata L'associazione guidata da Giuseppe Ciminnisi prende atto favorevolmente anche dell’eliminazione dei servizi turistici collegati (LTA) che semplifica la normativa, ma evidenzia che, rimanendo invariate le norme introdotte per i pacchetti prenotati entro le 24 ore (c.d. click through packages), ci si potrebbe comunque trovare di fronte alle stesse incertezze normative e quindi anche pratiche per gli operatori di settore. Le circostanze eccezionali ed imprevedibili nel luogo di partenza rimangono nel testo, ma con rilievo limitatamente ai provvedimenti emessi dall’Autorità, che sono da valutare caso per caso. Nella normativa vi è anche una importante novità: i rimborsi B2B, che coprono il diritto di rimborso per l’organizzatore entro 7 giorni, sia per la mancata esecuzione dovuta a risoluzione o recesso del pacchetto prima della partenza, sia le cancellazioni o gli inadempimenti del servizio da parte dei fornitori. È una disposizione fortemente auspicata da Fiavet Confcommercio, che già ne aveva ottenuto l’introduzione in Italia nel Codice del Turismo. Si plaude poi all’introduzione dell’oggettivizzazione della valutazione di ricorrenza delle circostanze “eccezionali ed imprevedibili”, che evita il ricorso indiscriminato al recesso del consumatore per ogni causa personale o soggettiva. Cambia anche la disciplina della protezione contro l'insolvenza: la garanzia deve coprire il livello più alto di pagamento anticipato in ogni momento (non è più quindi adattato al livello di protezione). Il rimborso è dovuto entro sei mesi e la prova del contratto del pacchetto e del pagamento dovrebbe essere sufficiente per avviare la procedura. Viene introdotto l’obbligo degli organizzatori e venditori di mettere a disposizione del consumatore un meccanismo di presentazione e gestione dei reclami, oltre che la previsione anche per il contenzioso turistico del meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR-Alternative Dispute Resolution), anche se non come step obbligatorio prima dell’accesso alla giustizia. Importanti richieste “La revisione della direttiva pacchetti è stata lunga e laboriosa. Voglio innanzitutto ringraziare i rappresentanti del governo italiano per la costante collaborazione. Un grazie anche agli Europarlamentari con i quali abbiamo avuti proficui confronti. Il risultato non ci soddisfa appieno, tuttavia abbiamo sicuramente ottenuto l’accoglimento di importanti richieste tra cui l’eliminazione dell’imposizione dei limiti su acconti e saldi, rimessa ora ai legislatori dei singoli Stati Membri, l’introduzione dell’obbligo dei fornitori dei servizi inclusi in un pacchetto a rimborsare l’organizzatore in caso in cui il pacchetto venga cancellato o il fornitore non presti il suo servizio”. “Siamo altresì soddisfatti per l’esclusione dalla direttiva pacchetti turistici dei viaggi d’affari, anche senza la presenza del contratto quadro, finora previsto”. “In ogni caso – prosegue il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi – ci sono delle ombre innegabili: la riscrittura del regime di recesso per le cause eccezionali ed inevitabili è ancora troppo nebulosa. La mancata previsione di alcune ipotesi di rimborso tramite voucher obbligatori, anziché solamente a discrezione del viaggiatore, penalizza uno strumento alternativo al rimborso pecuniario che sarebbe stato utile utilizzare anche a beneficio delle imprese; l’introduzione di onerose procedure di gestione di reclami, che duplicano procedure di ADR già presenti nel nostro ordinamento e la previsione di sanzioni sproporzionate”. “Anche la riformulazione della garanzia di insolvenza e fallimento preoccupa per la concreta attuabilità e sostenibilità da parte dei Fondi. Ci ripromettiamo di lavorare con il Governo in sede di recepimento della normativa, che avverrà entro 24 mesi, per migliorarla,”. [post_title] => Fiavet: nella nuova Direttiva non c'è più limitazione ai pagamenti anticipati [post_date] => 2025-06-26T13:06:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750943217000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493395 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa sbarca in Medio Oriente grazie al primo volo operato in wet-lease con Etihad Airways, sulla rotta Abu Dhabi-Madrid: operato con un Boeing 787-9, il volo segna un’evoluzione nell’alleanza tra le due compagnie, fondata sull’estensione del code-share e sulla collaborazione tra i rispettivi programmi fedeltà di frequent flyer. Etihad opera ora due voli giornalieri per Madrid, con il servizio pomeridiano, con codice EY103, operato da un Boeing 787-9 di Air Europa, che dispone di 32 posti in classe Business e 307 in classe Economy. «L’alleanza con Etihad Airways per lanciare la nostra prima rotta in Medio Oriente da Abu Dhabi segna un momento di trasformazione per Air Europa - commenta Juan José Hidalgo, presidente di Air Europa -. Questa operazione ci posiziona in modo strategico per soddisfare la crescente domanda di viaggi tra Spagna, America Latina e i dinamici mercati di Asia e Medio Oriente. L’hub globale di Etihad è la piattaforma ideale per la nostra espansione internazionale». «Quella di oggi è una nuova pagina nel nostro accordo di collaborazione con Air Europa - sottolinea Antonoaldo Neves, ceo di Etihad -. Questa relazione dimostra come Etihad possa lavorare con partner strategici per migliorare la nostra rotta verso Madrid e stabilire una connettività significativa tra i continenti. Collaborando con Air Europa, apriamo possibilità entusiasmanti per i nostri passeggeri che desiderano esplorare nuove destinazioni in Europa e America Latina». L’alleanza conferma l’impegno di Etihad nel promuovere Abu Dhabi come una destinazione di riferimento, sia per i viaggi di piacere che per i viaggi d’affari, consolidando allo stesso tempo i rapporti con mercati europei strategici come la Spagna. Insieme, le due compagnie aeree, offrono ai passeggeri opzioni di viaggio verso oltre 130 destinazioni attraverso la combinazione dei rispettivi network. [post_title] => Air Europa in coppia con Etihad Airways sulla rotta Abu Dhabi-Madrid [post_date] => 2025-06-26T10:24:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750933455000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493353 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet è operativa sulla nuova rotta tra Napoli e Fuerteventura, seconda meta servita nell'arcipelago spagnolo dopo Gran Canaria: grazie al collegamento settimanale, i viaggiatori partenopei hanno la possibilità di raggiungere facilmente una delle isole più ambite durante tutte le stagioni dell’anno. Nel 2025 la compagnia aerea offre da e per Napoli circa 3,6 milioni di posti verso 51 destinazioni in 16 paesi grazie agli otto aeromobili basati a Capodichino, confermando il ruolo strategico dell’hub partenopeo come gateway nel Mediterraneo. La nuova destinazione si aggiunge al ricco portafoglio di rotte disponibili da Napoli, che include collegamenti con Mykonos, Dubrovnik, Spalato, Bordeaux, Alicante e Marrakech, offrendo ai passeggeri napoletani e campani un ventaglio sempre più ampio di opportunità di viaggio verso destinazioni affascinanti. «Con l'aggiunta di Fuerteventura rafforziamo ulteriormente la nostra presenza a Napoli, dove operiamo da 25 anni e da 10 abbiamo una base che oggi conta 8 aeroplani. Con questa nuova rotta, confermiamo la volontà di rendere la Campania sempre più accessibile e connessa, continuando ad ampliare l’offerta di destinazioni da e per la città verso le mete di mare più ambite», ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia. «L’inaugurazione del nuovo collegamento diretto tra Napoli e Fuerteventura rappresenta un ulteriore passo in avanti nella nostra strategia di sviluppo del network mirata ad arricchire l’offerta per i nostri passeggeri e facilitare flussi turistici con comode soluzioni di viaggio. Con le sue spiagge incontaminate, il clima mite tutto l’anno e un patrimonio naturale unico, Fuerteventura è la meta ideale per i cittadini campani alla ricerca di relax e sport all’aria aperta”, ha commentato Margherita Chiaramonte, direttore commerciale aviation di Gesac. [post_title] => EasyJet raddoppia da Napoli verso le Canarie con il volo diretto a Fuerteventura [post_date] => 2025-06-26T09:24:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750929899000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutti i voli di Wizz Air ad Abu Dhabi, nel Golfo Persico, sono stati cancellati fino al 30. La decisione è ovviamente dovuta all'elevato rischio di volare nella regione in cui ha sede una delle sue quattro filiali. Lunedì scorso, la compagnia aerea era ancora operativa, ma ha dovuto dirottare così tanti voli da creare confusione. Successivi allarmi sul rischio di conflitti aerei l'hanno costretta a riprogrammare e cancellare molti voli, causando gravi disagi operativi. È importante notare che la base di Abu Dhabi non opera solo con l'Europa, ma ha anche numerosi collegamenti con Azerbaigian, Armenia e persino Uzbekistan, che sorvolano lo spazio aereo iraniano. Sicurezza "La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale è la nostra massima priorità", ha affermato un portavoce di Wizz Air. Dodici degli aeromobili del gruppo hanno sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Di questi, quattro sono A321neo, e i restanti sono sempre A321, ma in totale 200. Oltre a questa filiale, Wizz Air è certificata per volare nel Regno Unito, a Malta e in Ungheria, dove ha sede la sua sede centrale. [post_title] => Wizz Air cancella tutti i voli per Abu Dhabi almeno fino al 30 giugno [post_date] => 2025-06-26T09:23:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750929796000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493349 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qantas ha scelto Aviareps come general sales agent in Italia. Sulla base di una partnership già operativa in America Latina, la società di rappresentanza nel settore dell'aviazione, del turismo e dell'ospitalità con numerosi uffici nel mondo, gestirà ora anche sales, marketing e customer services della compagnia aerea nel nostro paese, a partire dal 1° luglio. La compagnia di bandiera australiana gestisce un network globale dai suoi hub di Sydney, Perth, Brisbane e Melbourne, collegando il paese a 104 destinazioni internazionali attraverso collegamenti diretti e solide partnership in codeshare. Qantas è l'unica compagnia aerea al mondo che vola in tutti e sette i continenti e continua a essere all'avanguardia nell'offrire esperienze di viaggio di livello mondiale che riflettono lo spirito dell'Australia. Aviareps supporterà Qantas nel rafforzamento della brand awareness e sales revenue in Italia. «L'Italia è un mercato chiave nella nostra rete europea - afferma Georgia Blackburn di Qantas -. La forte conoscenza del mercato e le capacità commerciali di Aviareps ne fanno il partner ideale per guidare la crescita e fornire un servizio premium ai nostri clienti in Italia. Siamo fiduciosi che il loro team farà un ottimo lavoro rappresentando Qantas e ampliando la nostra portata nel mercato italiano». «Essere nominati gsa in Italia è una testimonianza della fiducia che Qantas ripone nel team di Aviareps e della nostra capacità di sviluppare strategie di mercato su misura che supportano la loro visione globale - commenta Marcelo Kaiser, coo Aviation della società -. Siamo entusiasti di far conoscere a un maggior numero di viaggiatori italiani l'eccezionale esperienza di Qantas e di contribuire al continuo successo della compagnia aerea in Europa». [post_title] => Qantas: dal 1° luglio Aviareps sarà il gsa della compagnia australiana in Italia [post_date] => 2025-06-26T09:15:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750929331000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493280 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una Croazia sempre più orientata alla qualità per consolidare la posizione di meta premium, sostenibile e lifestyle. Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia rimarca le priorità della destinazione in occasione dell'annuale saluto all'estate, a Milano. Il nostro Paese, che si conferma tra i primi 10 mercati che generano il maggior numero di arrivi e pernottamenti in Croazia, contribuisce fortemente al prolungamento della stagione turistica, grazie alla facile accessibilità delle destinazioni in Croazia che permette di trascorrere anche un semplice fine settimana. Accesso quest'anno ancor più agevolato con l'avvio della nuova rotta di Croatia Airlines, da Milano a Zagabria: in pratica sono 5 gli aeroporti croati collegati direttamente con 9 città italiane, con voli regolari operati da 6 diverse compagnie aeree. Intanto, nei primi 5 mesi del 2025 il paese ha registrato 168.000 arrivi e oltre 399.000 pernottamenti di ospiti italiani, per una crescita, rispettivamente, del +13% e del +8% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. «La Croazia si sta riposizionando sul mercato italiano, valorizzando la differenziazione e l’eccellenza dell’offerta turistica - commenta Viviana Vukelic -. Sempre più protagonista in Europa e nel Mediterraneo, ambisce a essere riconosciuta come meta sostenibile e premium, capace di offrire un’ampia gamma di esperienze autentiche e di alto livello. Negli ultimi anni, il Paese ha visto numerosi investimenti significativi nel settore del turismo, tra cui nuove strutture alberghiere, modernizzazione di marine e lo sviluppo di campeggi di alta qualità, a conferma di un chiaro orientamento verso il miglioramento continuo dell’offerta turistica». Raffica di nuovi investimenti alberghieri A Petrčane (a pochi km da Zara) Congress & Event Center presso Hotel Pinija 4*, inaugurato a marzo: due sale multifunzionali in grado di ospitare fino a 600 partecipanti. A Zara, nel mese di aprile è stato aperto l’Hyatt Regency Zadar 5* (il primo Hyatt in Croazia): la struttura con vista mare offre 110 lussuose camere e 23 eleganti suite, una ricca e diversificata gamma di centri Spa e benessere. L’hotel dispone anche di oltre 700 mq di spazi congressuali. A Preko sull’isola di Ugljan: Hotel Hilton 4*, inaugurato il 16 giugno, dispone di 65 camere di design arredate con stile, una piscina, un ristorante e tutti i servizi che garantiscono agli ospiti un soggiorno confortevole e di alta qualità. A Zaton (a una decina di km da Zara) il 28 giugno aprirà il nuovo complesso di piscine di 2500 m2 dello Zaton Holiday Resort 4*: ideale per le famiglie, ci sarà un nuovo ristorante con bar, situato all’interno del nuovo complesso di piscine. L’hotel Pical a Parenzo, in Istria, rappresenta attualmente il più grande investimento individuale nel turismo croato: un progetto di Valamar Holiday hotels and resorts del valore di 200 milioni di euro, che prevede la costruzione di un hotel di lusso a 5 stelle. L’hotel sorgerà nella zona di Pical, nei pressi di Parenzo, e sarà orientato al turismo durante tutto l’anno. L’apertura è prevista per la prima parte del 2026. A Spalato la catena alberghiera Maistra sta investendo per la ristrutturazione completa dell’hotel Marjan, trasformandolo in un hotel 5*, con obiettivo fissato entro il 2027. [post_title] => Croazia, arrivi italiani a +13% nel 2025. «Focus su esperienze autentiche e di alto livello» [post_date] => 2025-06-25T12:53:44+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750856024000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493328 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un budget europeo per il turismo. È questa la novità lanciata dalla ministra Daniela Santanchè durante la presentazione del Rapporto Oice 2024, promosso da Federcongressi&Eventi e realizzato da ASERI-Università Cattolica, nella sede di Enit a Roma. «Ieri, a Varsavia, durante la riunione informale dei ministri del Turismo dell’Unione Europea – ha dichiarato – ho chiesto ufficialmente l’istituzione di un budget europeo dedicato al turismo. Come sapete, oggi non esiste. Se riusciremo a portarlo a casa, sarà una svolta per tutto il comparto». Un’altra proposta avanzata al tavolo europeo riguarda la governance: «Ho chiesto che tutti gli Stati membri abbiano un ministro del Turismo con un portafoglio dedicato, perché il nostro settore non può più essere trattato come una delega secondaria. È ora di riconoscerne il peso reale». L'importanza del settore MICE Nel suo lungo intervento Santanchè ha tracciato la visione strategica del ministero. «L’Italia è il primo Paese in Europa per turismo congressuale e il secondo al mondo, dopo gli Stati Uniti. È un risultato che ci deve riempire di orgoglio, ma anche spingere a fare ancora meglio». Ha rivendicato il valore dell’italianità come asset competitivo globale, un suo 'mantra' da quando è a capo del ministero del Turismo, e ha parlato delle criticità da affrontare in merito alla redistribuzione dell’offerta e all’estensione della rete congressuale: «Abbiamo oltre 1,2 milioni di camere d’albergo, ma troppo concentrate in poche città. Se vogliamo attrarre più eventi, dobbiamo avere più spazi, più sale, più hotel anche nelle aree interne e nel Sud». I dati OICE Secondo i dati OICE, nel 2023 sono stati registrati 368.021 eventi, 1,29 milioni di partecipanti e 47 milioni di presenze, per un impatto economico complessivo di quasi 12 miliardi di euro. «Ma ciò che conta di più – ha precisato il ministro – è la spesa pro capite. Il turismo congressuale porta valore vero, crea indotto, trasforma il congressista in turista». Tra i temi che rappresentano gli impegni del ministero per il settore, anche quelli della formazione e della sostenibilità occupazionale: «Il personale è la sfida più importante, deve essere motivato e preparato. Anche per questo tra gli ultimi interventi abbiamo stanziato 120 milioni di euro per le staff house, cioè alloggi per i lavoratori del turismo: una parte per calmierare gli affitti, una per riconvertire strutture in disuso. Vogliamo che i giovani vedano nel turismo un futuro possibile e dignitoso». In merito a questi temi è intervenuta anche Gabriella Gentile, presidente di Federcongressi&Eventi, che ha posto l’accento sulla necessità di una strategia condivisa per il futuro del turismo congressuale. Al centro del suo intervento, l’urgenza di investire nella formazione continua e promuovere una visione sistemica. La presidente ha sottolineato che la vera sfida del settore si gioca su competenze, coesione e capacità di innovazione: «Servono nuove professionalità, più collaborazione e investimenti concreti in digitalizzazione e sostenibilità: è lì che si gioca oggi la competitività del nostro Paese». Azione sinergica per il settore Dall’amministrazione capitolina alle istituzioni nazionali, il filo conduttore degli interventi della mattinata è stato il lavorare in rete per rendere il turismo congressuale sempre più competitivo e sostenibile. Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha sottolineato la crescita della città nel ranking internazionale, oggi tra le prime dieci destinazioni europee per eventi, e l’importanza degli investimenti nel settore alberghiero: «Roma è seconda solo a Londra per nuovi hotel 5 stelle: ogni investimento rigenera un intero quartiere». Accanto a lui, Ivana Jelinic, amministratore delegato di ENIT, ha ribadito la necessità di una governance stabile, ricordando che «per troppi anni il turismo è stato trattato come marginale, mentre oggi finalmente possiamo contare su un ministero con visione e portafoglio», rimarcando quanto sia essenziale «lavorare su dati, mercati, e destagionalizzazione». A chiudere il giro degli interventi istituzionali, Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, che ha evidenziato la tempestività delle risposte istituzionali e l’importanza di dare agli operatori prospettive di lungo termine: «Oggi più che mai servono certezze, infrastrutture moderne, trasporti efficienti e investimenti mirati per rendere il turismo una leva economica stabile, sostenibile e distribuita su tutto il territorio». [post_title] => Santanchè: "Chiesto un budget europeo per il turismo". I dati OICE [post_date] => 2025-06-25T12:40:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750855219000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493331 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delta Air Lines aggiunge un'ulteriore novità per il mercato Italia con il lancio di una nuova rotta da Roma a Seattle, che decollerà dal 7 maggio 2026. Il volo sarà operato quattro volte alla settimana con un Airbus A330-900neo. Seattle diventerà così la sesta destinazione servita da Delta da Fiumicino, dopo New York-Jfk, Atlanta, Boston, Detroit e Minneapolis. «L’Italia è al centro dello sviluppo transatlantico di Delta, e Roma è la città italiana dalla quale operiamo più rotte in assoluto - ha commentato Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’Indi -. Non possiamo che essere entusiasti di lanciare il primo volo da Roma per la West Coast degli Stati Uniti, proponendo una scelta ancora più ampia di destinazioni in tutti gli Usa, sostenendo al contempo l’economia locale e offrendo maggiori opportunità ai turisti americani che desiderano visitare l’Italia. Seattle è fra le città del futuro, simbolo del sogno americano, e punto di partenza ideale per scoprire la costa occidentale degli Stati Uniti». Nell’ultimo decennio, Delta ha lanciato voli per 28 nuovi mercati da Seattle, ed opera ora da questo aeroporto fino a 180 collegamenti al giorno verso più di 60 destinazioni globali. Da Seattle, attraverso le alleanze globali Delta, i passeggeri hanno inoltre accesso a centinaia di ulteriori collegamenti in Europa, Asia e America Latina. Gli investimenti recenti della compagnia a Seattle includono una nuova lounge Delta One, un nuovo Sky Club, accesso prioritario a 18 gate a supporto del crescente network Delta e lo sviluppo di un’esperienza premium in aeroporto per tutti i passeggeri, dall’arrivo all’imbarco al gate. Contestualmente al volo da Roma, Delta ha annunciato un nuovo volo da Seattle per Barcellona a partire dall’estate 2026. [post_title] => Delta Air Lines collegherà Roma Fiumicino a Seattle dal maggio 2026 [post_date] => 2025-06-25T11:37:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750851424000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493309 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Limehome ha siglato quattro nuovi progetti in Italia, Spagna e Germania, che porteranno sul mercato circa 200 nuove unità nel corso del prossimo anno. Nel nostro paese apriranno due hotel a Bari, situati nel pieno centro storico: i due immobili saranno pronti ad accogliere gli ospiti rispettivamente nel 2026 e nel 2028. Sulla Costa Blanca spagnola, limehome riaprirà l’ex Hotel Centro Mar, affacciato sulla spiaggia di Benidorm in Calle Major, entro ottobre 2025. In Germania, invece, a partire dall’autunno saranno disponibili 42 nuove unità all’interno del Gold Hotel a Berlino-Friedrichshain, rilevato da limehome in affitto nel 2024. Inoltre, nel centro di Jena (Turingia) è in corso la conversione di un ex hotel Ibis, che diventerà una struttura di design funzionale pronta ad accogliere ospiti nell’estate 2025. Questi progetti si aggiungono a un elenco di conversioni alberghiere in continua crescita in grandi città europee come Barcellona, Basilea, Berlino e Praga. «Una parte significativa dei circa 7-8 milioni di camere d’albergo in Europa è obsoleta - sottolinea il co-fondatore e co-ceo, Josef Vollmayr -. Allo stesso tempo, i costi operativi sono aumentati di circa il 40%. Con l’avvicinarsi della scadenza di molti contratti di locazione, la pressione sui gestori è enorme. In questo contesto, migliorare l’efficienza e modernizzare le strutture esistenti è fondamentale per garantirne la redditività economica». «In Italia, nei dossier analizzati, abbiamo visto che la nostra gestione può portare un efficientamento lato costi sino al 40%, oltre al fatto che tendiamo a sviluppare ricavi maggiori e meno dipendenti dai canali ota rispetto all’hotel famigliare medio» aggiunge Alessandro Giuffrè, country manager Italia & director expansion. L'azienda con sede a Monaco è attiva anche nello sviluppo di nuove costruzioni alberghiere: in fase di realizzazione ci sono quasi 400 nuove unità nei centri turistici spagnoli di Madrid e Barcellona, oltre che a Burgos – città lungo il Cammino di Santiago e meta ideale per soggiorni brevi. [post_title] => Limehome amplia il portfolio in Italia con due strutture nel centro storico di Bari [post_date] => 2025-06-25T10:28:44+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750847324000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air europa in coppia con etihad airways sulla rotta abu dhabi madrid" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4340,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493420","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455455\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Ciminnisi presidente di Fiavet Confcommercio[/caption]\r

\r

Il lungo lavoro sulla direttiva pacchetti ha portato ad un testo che è stato votato oggi in via definitiva in Commissione IMCO del Parlamento Europeo. Ora manca solo il voto finale nella seduta plenaria di settembre del Parlamento che, visto l’accordo finale di compromesso, dovrebbe essere una formalità.\r

L' opera di mediazione svolta dal nostro Governo su una linea condivisa con Fiavet e le altre Associazioni di categoria, e con il contributo determinante di alcuni nostri europarlamentari, ha portato dei risultati concreti, ma non completamente soddisfacenti. \r

\r

La limitazione dei pagamenti anticipati previsti nel testo del relatore Alex Agius Saliba è stata eliminata come previsione obbligatoria, lasciando agli Stati membri la facoltà di introdurla eventualmente nella legislazione nazionale di recepimento; in considerazione della posizione assunta fino ad ora dalle Istituzioni italiane, Fiavet Confcommercio è ottimista che non saranno introdotte imposizioni nel nostro Paese. \r

\r

La nostra Federazione accoglie inoltre con favore i miglioramenti e le semplificazioni introdotte nelle definizioni della normativa, come la esclusione della definizione di pacchetto costituito da più acquisti realizzato entro 3 ore, che offre maggiore certezza giuridica sia agli operatori che ai consumatori. La Direttiva ha infatti incluso nel novero dei pacchetti anche quelli generati da una combinazione di diversi acquisti di singoli servizi, ma limitandoli ad un arco temporale di 24 ore - più congruo- e condizionati all’unico pagamento a conclusione degli acquisti.\r

\r

Normativa semplificata\r

L'associazione guidata da Giuseppe Ciminnisi prende atto favorevolmente anche dell’eliminazione dei servizi turistici collegati (LTA) che semplifica la normativa, ma evidenzia che, rimanendo invariate le norme introdotte per i pacchetti prenotati entro le 24 ore (c.d. click through packages), ci si potrebbe comunque trovare di fronte alle stesse incertezze normative e quindi anche pratiche per gli operatori di settore. \r

Le circostanze eccezionali ed imprevedibili nel luogo di partenza rimangono nel testo, ma con rilievo limitatamente ai provvedimenti emessi dall’Autorità, che sono da valutare caso per caso. \r

\r

Nella normativa vi è anche una importante novità: i rimborsi B2B, che coprono il diritto di rimborso per l’organizzatore entro 7 giorni, sia per la mancata esecuzione dovuta a risoluzione o recesso del pacchetto prima della partenza, sia le cancellazioni o gli inadempimenti del servizio da parte dei fornitori.\r

\r

È una disposizione fortemente auspicata da Fiavet Confcommercio, che già ne aveva ottenuto l’introduzione in Italia nel Codice del Turismo.\r

\r

Si plaude poi all’introduzione dell’oggettivizzazione della valutazione di ricorrenza delle circostanze “eccezionali ed imprevedibili”, che evita il ricorso indiscriminato al recesso del consumatore per ogni causa personale o soggettiva.\r

\r

Cambia anche la disciplina della protezione contro l'insolvenza: la garanzia deve coprire il livello più alto di pagamento anticipato in ogni momento (non è più quindi adattato al livello di protezione). Il rimborso è dovuto entro sei mesi e la prova del contratto del pacchetto e del pagamento dovrebbe essere sufficiente per avviare la procedura. \r

\r

Viene introdotto l’obbligo degli organizzatori e venditori di mettere a disposizione del consumatore un meccanismo di presentazione e gestione dei reclami, oltre che la previsione anche per il contenzioso turistico del meccanismo alternativo di risoluzione delle controversie (ADR-Alternative Dispute Resolution), anche se non come step obbligatorio prima dell’accesso alla giustizia. \r

Importanti richieste\r

“La revisione della direttiva pacchetti è stata lunga e laboriosa. Voglio innanzitutto ringraziare i rappresentanti del governo italiano per la costante collaborazione. Un grazie anche agli Europarlamentari con i quali abbiamo avuti proficui confronti. Il risultato non ci soddisfa appieno, tuttavia abbiamo sicuramente ottenuto l’accoglimento di importanti richieste tra cui l’eliminazione dell’imposizione dei limiti su acconti e saldi, rimessa ora ai legislatori dei singoli Stati Membri, l’introduzione dell’obbligo dei fornitori dei servizi inclusi in un pacchetto a rimborsare l’organizzatore in caso in cui il pacchetto venga cancellato o il fornitore non presti il suo servizio”. \r

\r

“Siamo altresì soddisfatti per l’esclusione dalla direttiva pacchetti turistici dei viaggi d’affari, anche senza la presenza del contratto quadro, finora previsto”. “In ogni caso – prosegue il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi – ci sono delle ombre innegabili: la riscrittura del regime di recesso per le cause eccezionali ed inevitabili è ancora troppo nebulosa.\r

\r

La mancata previsione di alcune ipotesi di rimborso tramite voucher obbligatori, anziché solamente a discrezione del viaggiatore, penalizza uno strumento alternativo al rimborso pecuniario che sarebbe stato utile utilizzare anche a beneficio delle imprese; l’introduzione di onerose procedure di gestione di reclami, che duplicano procedure di ADR già presenti nel nostro ordinamento e la previsione di sanzioni sproporzionate”. “Anche la riformulazione della garanzia di insolvenza e fallimento preoccupa per la concreta attuabilità e sostenibilità da parte dei Fondi. Ci ripromettiamo di lavorare con il Governo in sede di recepimento della normativa, che avverrà entro 24 mesi, per migliorarla,”. ","post_title":"Fiavet: nella nuova Direttiva non c'è più limitazione ai pagamenti anticipati","post_date":"2025-06-26T13:06:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1750943217000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Air Europa sbarca in Medio Oriente grazie al primo volo operato in wet-lease con Etihad Airways, sulla rotta Abu Dhabi-Madrid: operato con un Boeing 787-9, il volo segna un’evoluzione nell’alleanza tra le due compagnie, fondata sull’estensione del code-share e sulla collaborazione tra i rispettivi programmi fedeltà di frequent flyer.\r

\r

Etihad opera ora due voli giornalieri per Madrid, con il servizio pomeridiano, con codice EY103, operato da un Boeing 787-9 di Air Europa, che dispone di 32 posti in classe Business e 307 in classe Economy. \r

\r

«L’alleanza con Etihad Airways per lanciare la nostra prima rotta in Medio Oriente da Abu Dhabi segna un momento di trasformazione per Air Europa - commenta Juan José Hidalgo, presidente di Air Europa -. Questa operazione ci posiziona in modo strategico per soddisfare la crescente domanda di viaggi tra Spagna, America Latina e i dinamici mercati di Asia e Medio Oriente. L’hub globale di Etihad è la piattaforma ideale per la nostra espansione internazionale».\r

\r

«Quella di oggi è una nuova pagina nel nostro accordo di collaborazione con Air Europa - sottolinea Antonoaldo Neves, ceo di Etihad -. Questa relazione dimostra come Etihad possa lavorare con partner strategici per migliorare la nostra rotta verso Madrid e stabilire una connettività significativa tra i continenti. Collaborando con Air Europa, apriamo possibilità entusiasmanti per i nostri passeggeri che desiderano esplorare nuove destinazioni in Europa e America Latina».\r

\r

L’alleanza conferma l’impegno di Etihad nel promuovere Abu Dhabi come una destinazione di riferimento, sia per i viaggi di piacere che per i viaggi d’affari, consolidando allo stesso tempo i rapporti con mercati europei strategici come la Spagna.\r

\r

Insieme, le due compagnie aeree, offrono ai passeggeri opzioni di viaggio verso oltre 130 destinazioni attraverso la combinazione dei rispettivi network.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Air Europa in coppia con Etihad Airways sulla rotta Abu Dhabi-Madrid","post_date":"2025-06-26T10:24:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750933455000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493353","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet è operativa sulla nuova rotta tra Napoli e Fuerteventura, seconda meta servita nell'arcipelago spagnolo dopo Gran Canaria: grazie al collegamento settimanale, i viaggiatori partenopei hanno la possibilità di raggiungere facilmente una delle isole più ambite durante tutte le stagioni dell’anno. \r

Nel 2025 la compagnia aerea offre da e per Napoli circa 3,6 milioni di posti verso 51 destinazioni in 16 paesi grazie agli otto aeromobili basati a Capodichino, confermando il ruolo strategico dell’hub partenopeo come gateway nel Mediterraneo. La nuova destinazione si aggiunge al ricco portafoglio di rotte disponibili da Napoli, che include collegamenti con Mykonos, Dubrovnik, Spalato, Bordeaux, Alicante e Marrakech, offrendo ai passeggeri napoletani e campani un ventaglio sempre più ampio di opportunità di viaggio verso destinazioni affascinanti.\r

«Con l'aggiunta di Fuerteventura rafforziamo ulteriormente la nostra presenza a Napoli, dove operiamo da 25 anni e da 10 abbiamo una base che oggi conta 8 aeroplani. Con questa nuova rotta, confermiamo la volontà di rendere la Campania sempre più accessibile e connessa, continuando ad ampliare l’offerta di destinazioni da e per la città verso le mete di mare più ambite», ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia. \r

«L’inaugurazione del nuovo collegamento diretto tra Napoli e Fuerteventura rappresenta un ulteriore passo in avanti nella nostra strategia di sviluppo del network mirata ad arricchire l’offerta per i nostri passeggeri e facilitare flussi turistici con comode soluzioni di viaggio. Con le sue spiagge incontaminate, il clima mite tutto l’anno e un patrimonio naturale unico, Fuerteventura è la meta ideale per i cittadini campani alla ricerca di relax e sport all’aria aperta”, ha commentato Margherita Chiaramonte, direttore commerciale aviation di Gesac.","post_title":"EasyJet raddoppia da Napoli verso le Canarie con il volo diretto a Fuerteventura","post_date":"2025-06-26T09:24:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750929899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutti i voli di Wizz Air ad Abu Dhabi, nel Golfo Persico, sono stati cancellati fino al 30. La decisione è ovviamente dovuta all'elevato rischio di volare nella regione in cui ha sede una delle sue quattro filiali.\r

\r

Lunedì scorso, la compagnia aerea era ancora operativa, ma ha dovuto dirottare così tanti voli da creare confusione. Successivi allarmi sul rischio di conflitti aerei l'hanno costretta a riprogrammare e cancellare molti voli, causando gravi disagi operativi. È importante notare che la base di Abu Dhabi non opera solo con l'Europa, ma ha anche numerosi collegamenti con Azerbaigian, Armenia e persino Uzbekistan, che sorvolano lo spazio aereo iraniano.\r

Sicurezza\r

\"La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale è la nostra massima priorità\", ha affermato un portavoce di Wizz Air.\r

\r

Dodici degli aeromobili del gruppo hanno sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Di questi, quattro sono A321neo, e i restanti sono sempre A321, ma in totale 200. Oltre a questa filiale, Wizz Air è certificata per volare nel Regno Unito, a Malta e in Ungheria, dove ha sede la sua sede centrale.","post_title":"Wizz Air cancella tutti i voli per Abu Dhabi almeno fino al 30 giugno","post_date":"2025-06-26T09:23:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1750929796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493349","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qantas ha scelto Aviareps come general sales agent in Italia. Sulla base di una partnership già operativa in America Latina, la società di rappresentanza nel settore dell'aviazione, del turismo e dell'ospitalità con numerosi uffici nel mondo, gestirà ora anche sales, marketing e customer services della compagnia aerea nel nostro paese, a partire dal 1° luglio.\r

La compagnia di bandiera australiana gestisce un network globale dai suoi hub di Sydney, Perth, Brisbane e Melbourne, collegando il paese a 104 destinazioni internazionali attraverso collegamenti diretti e solide partnership in codeshare. Qantas è l'unica compagnia aerea al mondo che vola in tutti e sette i continenti e continua a essere all'avanguardia nell'offrire esperienze di viaggio di livello mondiale che riflettono lo spirito dell'Australia.\r

Aviareps supporterà Qantas nel rafforzamento della brand awareness e sales revenue in Italia.\r

\r

«L'Italia è un mercato chiave nella nostra rete europea - afferma Georgia Blackburn di Qantas -. La forte conoscenza del mercato e le capacità commerciali di Aviareps ne fanno il partner ideale per guidare la crescita e fornire un servizio premium ai nostri clienti in Italia. Siamo fiduciosi che il loro team farà un ottimo lavoro rappresentando Qantas e ampliando la nostra portata nel mercato italiano».\r

«Essere nominati gsa in Italia è una testimonianza della fiducia che Qantas ripone nel team di Aviareps e della nostra capacità di sviluppare strategie di mercato su misura che supportano la loro visione globale - commenta Marcelo Kaiser, coo Aviation della società -. Siamo entusiasti di far conoscere a un maggior numero di viaggiatori italiani l'eccezionale esperienza di Qantas e di contribuire al continuo successo della compagnia aerea in Europa».","post_title":"Qantas: dal 1° luglio Aviareps sarà il gsa della compagnia australiana in Italia","post_date":"2025-06-26T09:15:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750929331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una Croazia sempre più orientata alla qualità per consolidare la posizione di meta premium, sostenibile e lifestyle. Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia rimarca le priorità della destinazione in occasione dell'annuale saluto all'estate, a Milano.\r

\r

Il nostro Paese, che si conferma tra i primi 10 mercati che generano il maggior numero di arrivi e pernottamenti in Croazia, contribuisce fortemente al prolungamento della stagione turistica, grazie alla facile accessibilità delle destinazioni in Croazia che permette di trascorrere anche un semplice fine settimana. Accesso quest'anno ancor più agevolato con l'avvio della nuova rotta di Croatia Airlines, da Milano a Zagabria: in pratica sono 5 gli aeroporti croati collegati direttamente con 9 città italiane, con voli regolari operati da 6 diverse compagnie aeree.\r

\r

Intanto, nei primi 5 mesi del 2025 il paese ha registrato 168.000 arrivi e oltre 399.000 pernottamenti di ospiti italiani, per una crescita, rispettivamente, del +13% e del +8% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. \r

\r

«La Croazia si sta riposizionando sul mercato italiano, valorizzando la differenziazione e l’eccellenza dell’offerta turistica - commenta Viviana Vukelic -. Sempre più protagonista in Europa e nel Mediterraneo, ambisce a essere riconosciuta come meta sostenibile e premium, capace di offrire un’ampia gamma di esperienze autentiche e di alto livello. Negli ultimi anni, il Paese ha visto numerosi investimenti significativi nel settore del turismo, tra cui nuove strutture alberghiere, modernizzazione di marine e lo sviluppo di campeggi di alta qualità, a conferma di un chiaro orientamento verso il miglioramento continuo dell’offerta turistica».\r

\r

Raffica di nuovi investimenti alberghieri\r

\r

A Petrčane (a pochi km da Zara) Congress & Event Center presso Hotel Pinija 4*, inaugurato a marzo: due sale multifunzionali in grado di ospitare fino a 600 partecipanti.\r

\r

A Zara, nel mese di aprile è stato aperto l’Hyatt Regency Zadar 5* (il primo Hyatt in Croazia): la struttura con vista mare offre 110 lussuose camere e 23 eleganti suite, una ricca e diversificata gamma di centri Spa e benessere. L’hotel dispone anche di oltre 700 mq di spazi congressuali.\r

\r

A Preko sull’isola di Ugljan: Hotel Hilton 4*, inaugurato il 16 giugno, dispone di 65 camere di design arredate con stile, una piscina, un ristorante e tutti i servizi che garantiscono agli ospiti un soggiorno confortevole e di alta qualità.\r

\r

A Zaton (a una decina di km da Zara) il 28 giugno aprirà il nuovo complesso di piscine di 2500 m2 dello Zaton Holiday Resort 4*: ideale per le famiglie, ci sarà un nuovo ristorante con bar, situato all’interno del nuovo complesso di piscine.\r

\r

L’hotel Pical a Parenzo, in Istria, rappresenta attualmente il più grande investimento individuale nel turismo croato: un progetto di Valamar Holiday hotels and resorts del valore di 200 milioni di euro, che prevede la costruzione di un hotel di lusso a 5 stelle. L’hotel sorgerà nella zona di Pical, nei pressi di Parenzo, e sarà orientato al turismo durante tutto l’anno. L’apertura è prevista per la prima parte del 2026.\r

\r

A Spalato la catena alberghiera Maistra sta investendo per la ristrutturazione completa dell’hotel Marjan, trasformandolo in un hotel 5*, con obiettivo fissato entro il 2027.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Croazia, arrivi italiani a +13% nel 2025. «Focus su esperienze autentiche e di alto livello»","post_date":"2025-06-25T12:53:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1750856024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493328","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un budget europeo per il turismo. È questa la novità lanciata dalla ministra Daniela Santanchè durante la presentazione del Rapporto Oice 2024, promosso da Federcongressi&Eventi e realizzato da ASERI-Università Cattolica, nella sede di Enit a Roma.\r

\r

«Ieri, a Varsavia, durante la riunione informale dei ministri del Turismo dell’Unione Europea – ha dichiarato – ho chiesto ufficialmente l’istituzione di un budget europeo dedicato al turismo. Come sapete, oggi non esiste. Se riusciremo a portarlo a casa, sarà una svolta per tutto il comparto».\r

\r

Un’altra proposta avanzata al tavolo europeo riguarda la governance: «Ho chiesto che tutti gli Stati membri abbiano un ministro del Turismo con un portafoglio dedicato, perché il nostro settore non può più essere trattato come una delega secondaria. È ora di riconoscerne il peso reale».\r

\r

L'importanza del settore MICE\r

\r

Nel suo lungo intervento Santanchè ha tracciato la visione strategica del ministero. «L’Italia è il primo Paese in Europa per turismo congressuale e il secondo al mondo, dopo gli Stati Uniti. È un risultato che ci deve riempire di orgoglio, ma anche spingere a fare ancora meglio».\r

\r

Ha rivendicato il valore dell’italianità come asset competitivo globale, un suo 'mantra' da quando è a capo del ministero del Turismo, e ha parlato delle criticità da affrontare in merito alla redistribuzione dell’offerta e all’estensione della rete congressuale: «Abbiamo oltre 1,2 milioni di camere d’albergo, ma troppo concentrate in poche città. Se vogliamo attrarre più eventi, dobbiamo avere più spazi, più sale, più hotel anche nelle aree interne e nel Sud».\r

\r

\r

\r

I dati OICE\r

\r

Secondo i dati OICE, nel 2023 sono stati registrati 368.021 eventi, 1,29 milioni di partecipanti e 47 milioni di presenze, per un impatto economico complessivo di quasi 12 miliardi di euro. «Ma ciò che conta di più – ha precisato il ministro – è la spesa pro capite. Il turismo congressuale porta valore vero, crea indotto, trasforma il congressista in turista».\r

\r

Tra i temi che rappresentano gli impegni del ministero per il settore, anche quelli della formazione e della sostenibilità occupazionale: «Il personale è la sfida più importante, deve essere motivato e preparato. Anche per questo tra gli ultimi interventi abbiamo stanziato 120 milioni di euro per le staff house, cioè alloggi per i lavoratori del turismo: una parte per calmierare gli affitti, una per riconvertire strutture in disuso. Vogliamo che i giovani vedano nel turismo un futuro possibile e dignitoso».\r

\r

In merito a questi temi è intervenuta anche Gabriella Gentile, presidente di Federcongressi&Eventi, che ha posto l’accento sulla necessità di una strategia condivisa per il futuro del turismo congressuale. Al centro del suo intervento, l’urgenza di investire nella formazione continua e promuovere una visione sistemica. La presidente ha sottolineato che la vera sfida del settore si gioca su competenze, coesione e capacità di innovazione: «Servono nuove professionalità, più collaborazione e investimenti concreti in digitalizzazione e sostenibilità: è lì che si gioca oggi la competitività del nostro Paese».\r

\r

Azione sinergica per il settore\r

\r

Dall’amministrazione capitolina alle istituzioni nazionali, il filo conduttore degli interventi della mattinata è stato il lavorare in rete per rendere il turismo congressuale sempre più competitivo e sostenibile. Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha sottolineato la crescita della città nel ranking internazionale, oggi tra le prime dieci destinazioni europee per eventi, e l’importanza degli investimenti nel settore alberghiero: «Roma è seconda solo a Londra per nuovi hotel 5 stelle: ogni investimento rigenera un intero quartiere».\r

\r

Accanto a lui, Ivana Jelinic, amministratore delegato di ENIT, ha ribadito la necessità di una governance stabile, ricordando che «per troppi anni il turismo è stato trattato come marginale, mentre oggi finalmente possiamo contare su un ministero con visione e portafoglio», rimarcando quanto sia essenziale «lavorare su dati, mercati, e destagionalizzazione».\r

\r

A chiudere il giro degli interventi istituzionali, Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, che ha evidenziato la tempestività delle risposte istituzionali e l’importanza di dare agli operatori prospettive di lungo termine: «Oggi più che mai servono certezze, infrastrutture moderne, trasporti efficienti e investimenti mirati per rendere il turismo una leva economica stabile, sostenibile e distribuita su tutto il territorio».","post_title":"Santanchè: \"Chiesto un budget europeo per il turismo\". I dati OICE","post_date":"2025-06-25T12:40:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1750855219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493331","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delta Air Lines aggiunge un'ulteriore novità per il mercato Italia con il lancio di una nuova rotta da Roma a Seattle, che decollerà dal 7 maggio 2026. Il volo sarà operato quattro volte alla settimana con un Airbus A330-900neo.\r

\r

Seattle diventerà così la sesta destinazione servita da Delta da Fiumicino, dopo New York-Jfk, Atlanta, Boston, Detroit e Minneapolis.\r

\r

«L’Italia è al centro dello sviluppo transatlantico di Delta, e Roma è la città italiana dalla quale operiamo più rotte in assoluto - ha commentato Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’Indi -. Non possiamo che essere entusiasti di lanciare il primo volo da Roma per la West Coast degli Stati Uniti, proponendo una scelta ancora più ampia di destinazioni in tutti gli Usa, sostenendo al contempo l’economia locale e offrendo maggiori opportunità ai turisti americani che desiderano visitare l’Italia. Seattle è fra le città del futuro, simbolo del sogno americano, e punto di partenza ideale per scoprire la costa occidentale degli Stati Uniti».\r

\r

Nell’ultimo decennio, Delta ha lanciato voli per 28 nuovi mercati da Seattle, ed opera ora da questo aeroporto fino a 180 collegamenti al giorno verso più di 60 destinazioni globali. Da Seattle, attraverso le alleanze globali Delta, i passeggeri hanno inoltre accesso a centinaia di ulteriori collegamenti in Europa, Asia e America Latina.\r

\r

Gli investimenti recenti della compagnia a Seattle includono una nuova lounge Delta One, un nuovo Sky Club, accesso prioritario a 18 gate a supporto del crescente network Delta e lo sviluppo di un’esperienza premium in aeroporto per tutti i passeggeri, dall’arrivo all’imbarco al gate.\r

\r

Contestualmente al volo da Roma, Delta ha annunciato un nuovo volo da Seattle per Barcellona a partire dall’estate 2026.\r

\r

","post_title":"Delta Air Lines collegherà Roma Fiumicino a Seattle dal maggio 2026","post_date":"2025-06-25T11:37:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750851424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493309","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Limehome ha siglato quattro nuovi progetti in Italia, Spagna e Germania, che porteranno sul mercato circa 200 nuove unità nel corso del prossimo anno. \r

Nel nostro paese apriranno due hotel a Bari, situati nel pieno centro storico: i due immobili saranno pronti ad accogliere gli ospiti rispettivamente nel 2026 e nel 2028.\r

Sulla Costa Blanca spagnola, limehome riaprirà l’ex Hotel Centro Mar, affacciato sulla spiaggia di Benidorm in Calle Major, entro ottobre 2025.\r

In Germania, invece, a partire dall’autunno saranno disponibili 42 nuove unità all’interno del Gold Hotel a Berlino-Friedrichshain, rilevato da limehome in affitto nel 2024. Inoltre, nel centro di Jena (Turingia) è in corso la conversione di un ex hotel Ibis, che diventerà una struttura di design funzionale pronta ad accogliere ospiti nell’estate 2025.\r

Questi progetti si aggiungono a un elenco di conversioni alberghiere in continua crescita in grandi città europee come Barcellona, Basilea, Berlino e Praga.\r

«Una parte significativa dei circa 7-8 milioni di camere d’albergo in Europa è obsoleta - sottolinea il co-fondatore e co-ceo, Josef Vollmayr -. Allo stesso tempo, i costi operativi sono aumentati di circa il 40%. Con l’avvicinarsi della scadenza di molti contratti di locazione, la pressione sui gestori è enorme. In questo contesto, migliorare l’efficienza e modernizzare le strutture esistenti è fondamentale per garantirne la redditività economica».\r

«In Italia, nei dossier analizzati, abbiamo visto che la nostra gestione può portare un efficientamento lato costi sino al 40%, oltre al fatto che tendiamo a sviluppare ricavi maggiori e meno dipendenti dai canali ota rispetto all’hotel famigliare medio» aggiunge Alessandro Giuffrè, country manager Italia & director expansion.\r

L'azienda con sede a Monaco è attiva anche nello sviluppo di nuove costruzioni alberghiere: in fase di realizzazione ci sono quasi 400 nuove unità nei centri turistici spagnoli di Madrid e Barcellona, oltre che a Burgos – città lungo il Cammino di Santiago e meta ideale per soggiorni brevi. ","post_title":"Limehome amplia il portfolio in Italia con due strutture nel centro storico di Bari","post_date":"2025-06-25T10:28:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1750847324000]}]}}