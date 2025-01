Air Dolomiti: Valerio Zuppicchiatti è il nuovo vp operations e accountable manager Air Dolomiti ha scelto il comandante Valerio Zuppicchiatti in qualità di nuovo vice president operations e accountable manager. Zuppicchiatti (nella foto) milita nelle fila della compagnia del gruppo Lufthansa sin dal 2000, ricoprendo diversi incarichi chiave tra cui istruttore, responsabile delle selezioni piloti ed esaminatore. Negli ultimi quattro anni, ha svolto la funzione di nominated person crew training, collaborando anche a numerosi progetti strategici in sinergia con il gruppo tedesco. «Sono felice e onorato di assumere questo incarico in un momento così importante per Air Dolomiti – commenta Zuppicchiatti -.Dopo una fase di rapida crescita, ora è il momento di avviare un indispensabile processo di stabilizzazione, fondamentale per garantire l’eccellenza operativa e la piena soddisfazione dei nostri passeggeri». Intanto, lo scorso dicembre la flotta di Air Dolomiti ha raggiunto quota 26 aeromobili, completando così il percorso di ampliamento iniziato due anni fa. L’aumento della flotta è stato accompagnato da un significativo incremento del personale che arriva oggi a contare 1200 dipendenti, tra staff di terra e navigante, distribuito tra la sede centrale a Verona e le due basi di Venezia e Firenze. A supporto di questa crescita la compagnia ha inaugurato un nuovo centro di addestramento a Nogarole Rocca in provincia di Verona che contiene il mockup di una fusoliera di Embraer, lo stesso modello di aeromobile che viene utilizzato in volo, per rendere realistiche ed efficaci le simulazioni di bordo. La struttura contiene inoltre spaziose aule di formazione, un angolo ristoro ed alcuni uffici per i formatori: uno spazio moderno, funzionale e confortevole per supportare nel migliore dei modi piloti e assistenti di volo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483394 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' la principale sfida del mercato, non solo di quest'anno: "L'Italia è l'unico paese europeo ad avere oltre il 65% delle tratte servite da low cost. Per noi del tour operating è un problema perché il loro stesso modello di business ci rende difficile la programmazione". E' un fiume in piena Massimo Diana durante la tradizionale conferenza stampa dedicata alle novità dell'anno di Ota Viaggi. Soprattutto quando si tratta di toccare la questione infrastrutture e collegamenti: da sempre la principale tara del mercato che impedisce, o comunque rallenta, il pieno sviluppo del mare Italia. La questione è naturalmente ampia e complessa ma una parte rilevante la gioca la questione ex compagnia di bandiera: "Io sono sempre stato descritto come un difensore di Ita - Alitalia - ha spiegato il direttore commerciale del to -. Ma oggi o si lavora con loro, oppure le possibilità sono poche. In molti hanno criticato per anni i finanziamenti pubblici al nostro vettore nazionale. Ma cosa fanno di diverso molti scali per attirare le low cost? Oggi ci sono tratte come la Verona - Bergamo che non sono più servite da alcun volo di linea. Certo, stiamo pur sempre parlando di un mercato libero: le aziende vanno dove c'è più redditività. Ma finanziamento per finanziamento, forse, dico io, sarebbe stato meglio conservare la compagnia di bandiera per garantire la continuità di determinate tratte utili non solo ai turisti ma anche agli stessi residenti". Allo stesso tempo però non mancano neppure gli sviluppi positivi. E' il caso per esempio della Calabria, su cui molti operatori stanno ultimamente puntando sempre di più l'attenzione. In parte, è sicuramente una questione di prezzi: la destinazione oggi è più accessibile di altre. Ma è anche merito di investimenti e miglioramenti infrastrutturali: "Finalmente l'aeroporto di Crotone garantisce continuità, almeno per la stagione estiva. E pure l'autostrada è ora un'arteria con i giusti crismi, così come la via che congiunge Lamezia a Catanzaro Lido". Uno sviluppo simile l'ha vissuto pure la Basilicata, con il miglioramento della Jonica e dei collegamenti verso Matera in occasione dell'anno da Capitale della cultura europea: "Entrambi sono chiari esempi di come investendo in maniera corretta i ritorni poi ci sono - ha concluso Diana -. E non solo dal punto di vista turistico. Basti pensare agli amari calabresi, che oggi stanno avendo un grandissimo successo. Il merito almeno in parte è anche dei giusti collegamenti". [post_title] => Diana, Ota Viaggi: Italia unica con più del 65% delle tratte servite da low cost [post_date] => 2025-01-28T13:42:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738071778000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483357 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Dolomiti ha scelto il comandante Valerio Zuppicchiatti in qualità di nuovo vice president operations e accountable manager. Zuppicchiatti (nella foto) milita nelle fila della compagnia del gruppo Lufthansa sin dal 2000, ricoprendo diversi incarichi chiave tra cui istruttore, responsabile delle selezioni piloti ed esaminatore. Negli ultimi quattro anni, ha svolto la funzione di nominated person crew training, collaborando anche a numerosi progetti strategici in sinergia con il gruppo tedesco. «Sono felice e onorato di assumere questo incarico in un momento così importante per Air Dolomiti - commenta Zuppicchiatti -.Dopo una fase di rapida crescita, ora è il momento di avviare un indispensabile processo di stabilizzazione, fondamentale per garantire l'eccellenza operativa e la piena soddisfazione dei nostri passeggeri». Intanto, lo scorso dicembre la flotta di Air Dolomiti ha raggiunto quota 26 aeromobili, completando così il percorso di ampliamento iniziato due anni fa. L'aumento della flotta è stato accompagnato da un significativo incremento del personale che arriva oggi a contare 1200 dipendenti, tra staff di terra e navigante, distribuito tra la sede centrale a Verona e le due basi di Venezia e Firenze. A supporto di questa crescita la compagnia ha inaugurato un nuovo centro di addestramento a Nogarole Rocca in provincia di Verona che contiene il mockup di una fusoliera di Embraer, lo stesso modello di aeromobile che viene utilizzato in volo, per rendere realistiche ed efficaci le simulazioni di bordo. La struttura contiene inoltre spaziose aule di formazione, un angolo ristoro ed alcuni uffici per i formatori: uno spazio moderno, funzionale e confortevole per supportare nel migliore dei modi piloti e assistenti di volo. [post_title] => Air Dolomiti: Valerio Zuppicchiatti è il nuovo vp operations e accountable manager [post_date] => 2025-01-28T11:15:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738062920000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483350 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ripristinerà i voli da Dubai verso Beirut-Rafic Hariri in Libano e verso Baghdad in Iraq: in entrambi i casi i collegamenti saranno attivi dal prossimo 1° febbraio, con frequenze giornaliere. La rotta per Beirut sarà servita da un Boeing 777-300Ee a tre classi e, dal 1° aprile 2025, la compagnia aerea intensificherà le operazioni con l'aggiunta di un secondo servizio giornaliero la mattina, che sarà anch'esso operato con un Boeing 777-300Er. Emirates aveva annunciato nel settembre 2024 la sospensione dei voli per Beirut e Baghdad a causa del conflitto nella regione in seguito all'invasione del Libano meridionale da parte di Israele. Durante questo periodo, anche altri vettori come Qatar Airways, Etihad Airways ed Egyptair hanno sospeso i loro servizi verso la capitale libanese. [post_title] => Emirates riaprirà i collegamenti per Beirut e Baghdad dal 1° febbraio [post_date] => 2025-01-28T11:03:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738062183000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483346 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel mirino i 7 milioni di passeggeri all'anno entro il 2030, l'aeroporto di Leeds Bradford studia l'ampliamento del network europeo. Il più grande scalo dello Yorkshire, ha chiuso il 2024 con 4,24 milioni di passeggeri, il 5,8% in più rispetto al 2023, attraverso una rete di oltre 80 destinazioni in Europa e Africa e con la collaborazione di 10 compagnie aeree partner. L'aeroporto ha inoltre registrato quasi 32.000 voli nel 2024, con un aumento del 6,2% rispetto all'anno precedente. Tra le novità in arrivo l'espansione delle operazioni easyJet verso le destinazioni spagnole di Malaga e Palma, che inizieranno a marzo 2025, dopo il lancio del servizio di Ginevra a gennaio. Anche Jet2.com ha potenziato le sue operazioni a Leeds, aggiungendo un 15° aeromobile per supportare l'ampliamento dei collegamenti verso destinazioni come Maiorca, Reus, Faro, Cefalonia, Zante, Bourgas, Roma e Verona. Il piano Vision 2030 mira a potenziare le strutture del terminal, a migliorare le infrastrutture della pista e del controllo del traffico aereo e a migliorare l'esperienza dei passeggeri. La fase 1 del progetto dovrebbe essere completata nell'estate del 2025. Oltre a ricercare attivamente nuove rotte in Medio Oriente e Africa, l'aeroporto ha recentemente mostrato interesse per altre destinazioni europee come Düsseldorf, Copenhagen e Istanbul. [post_title] => L'aeroporto di Leeds Bradford studia l'ampliamento del network europeo [post_date] => 2025-01-28T10:51:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738061469000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483297 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anna Clementina Veclani è la nuova managing director per l’Italia e il Sud Europa di Boeing: la manager supervisionerà tutte le operazioni dell'azienda in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, gestirà le relazioni con gli stakeholder e guiderà le iniziative strategiche per favorire la crescita del business nella regione. Continuerà inoltre a ricoprire il suo ruolo nel business development del settore difesa per il Sud Europa e i Balcani. «L’Italia e il Sud Europa sono fondamentali per la crescita strategica di Boeing, per l’innovazione e per le relazioni con i fornitori nei settori commerciale e della difesa europei. La vasta esperienza e la comprovata leadership di Anna nel settore dell’aerospazio e della difesa la rendono la scelta ideale per guidare i nostri sforzi nel Sud Europa - ha dichiarato Liam Benham, presidente di Boeing Eu, Nato e Government Affairs Europe -. Sono certo che, sotto la sua guida, rafforzeremo le nostre partnership ed espanderemo la nostra presenza in questa regione cruciale». Anna Veclani - che sarà basata a Roma e riporterà direttamente a Liam Benham - porta con sé oltre 15 anni di esperienza nel settore aerospazio e difesa, di cui otto trascorsi in Boeing. Prima del suo incarico in Boeing, ha ricoperto ruoli chiave presso Airbus Defence and Space in Italia, tra cui quello di Institutional Relations Manager e Business Development Manager. Ha iniziato la sua carriera come ricercatrice presso l’Istituto Affari Internazionali e ha maturato esperienze internazionali presso l’Ambasciata Italiana negli Stati Uniti e l’Assemblea Europea di Sicurezza e Difesa dell’Unione dell’Europa Occidentale a Parigi. «Sono onorata e profondamente grata per l’opportunità di guidare il business Boeing nel Sud Europa, dove l’azienda è diventata parte integrante del tessuto economico e industriale, contribuendo in modo significativo anche alle comunità locali - ha commentato Veclani -. La nostra azienda ha una storia ricca, una forte presenza e un grande impegno verso questa regione, e non vedo l’ora di lavorare con il nostro talentuoso team e con i nostri partner per promuovere crescita e innovazione, mantenendo un focus sempre prioritario su qualità e sicurezza». [post_title] => Boeing: Anna Clementina Veclani alla guida delle operazioni Italia e Sud Europa [post_date] => 2025-01-28T09:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1738054832000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483273 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Virtuoso è già da tempo sinonimo di lusso sul mercato. Ma non basta. O meglio, forse non basta più. Tanto che il network di consulenti di viaggio internazionale ha deciso di lanciare una divisione ad hoc dedicata ai cosiddetti Ultra-high-net-worth individuals (Uhnwi), ossia alle persone dotate di un patrimonio netto ultra-elevato: una segmentazione di mercato persino superiore a quella degli High-net-worth individuals (Hnwi). La business unit sarà guidata da Shelby Donley, già titolare di un'agenzie di viaggi Virtuoso a Pheonix e consulente speciale del chief operating officer del network, Brad Bourland, dal 2022. Stando a quanto rivela una nota ufficiale, la nuova divisione intende collaborare con aziende al di fuori del perimetro dell'industria dei viaggi, specialmente con brand lusso della moda, dell'arte, della cultura, dell'enogastronomia, del benessere e della gioielleria. "La creazione di una divisione Uhnwi segna un momento importante della nostra storia, con l'obiettivo di costruire relazioni ancora più strette con i brand dell'ultra-lusso, in modo da consentirci di offrire servizi di altissimo livello ai nostri viaggiatori più sofisticati", commenta lo stesso Bourland. [post_title] => Virtuoso lancia una nuova divisione dedicata all'ultra-lusso [post_date] => 2025-01-27T12:16:39+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737980199000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483252 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescono ancora gli investimenti Eden in comunicazione. E' partita ieri la nuova campagna crossmediale del brand seamless di casa Alpitour per lo spot Incredibile ma Eden, che già l'anno scorso aveva visto il budget dedicato salire da 4 a 5 milioni di euro. E per il 2025 l'impegno è stato ulteriormente aumentato, sottolinea una nota dell'operatore. L’obiettivo è quello di sempre: rafforzare ulteriormente la awareness e la consideration del marchio che si rivolge a un pubblico ampio, offrendo un’esperienza di viaggio caratterizzata da affidabilità, prezzi competitivi e “zero sbatti”; il claim distintivo della comunicazione. Lo spot, disponibile nei formati da 30 e 15 secondi, ripropone lo storytelling degli scorsi anni, arricchito da alcune scene inedite, e un voice over che ne scandisce il racconto. On air da ieri, domenica 26 gennaio sino al 15 febbraio sui principali canali tv, ctv e ott (Netflix e Prime Video), sarà anche sui canali digitali fino a fine del mese prossimo con un’ampia pianificazione su Google e Meta. Insieme alla campagna televisiva, sarà inoltre lanciata un’importante iniziativa commerciale, comunicata attraverso un codino finale allo spot, che consentirà di usufruire di uno sconto fino a 200 euro a camera per tutte le prenotazioni con volo Neos e di almeno sette notti in doppia, effettuate dal 26 gennaio al 15 febbraio. “Abbiamo anticipato la nostra campagna di qualche settimana rispetto allo scorso anno per rispondere alle nuove abitudini di prenotazione dei viaggiatori - spiega Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer -. Attraverso il concept creativo di questo spot vogliamo ribadire, in modo ironico e divertente, quanto possa essere complicato organizzare una vacanza in autonomia tra opzioni, tariffe e servizi da considerare”. A completare l'offerta tv ci saranno pure alcuni format speciali, come il gioco Domanda e Risposta, in onda su Sky e Discovery, e diverse altre iniziative con l’intento di raggiungere il pubblico in modo fresco e coinvolgente. Tra queste, la nuova collaborazione con Radio 105 che darà un tocco divertente alla campagna con spot promo e il contest organizzato con La Carovana di 105, partecipando al quale gli ascoltatori potranno indovinare le mete misteriose di Eden e vincere due viaggi. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, il brand sarà protagonista su Spotify con contenuti audio e video e sponsorizzerà la playlist Alta Rotazione per due settimane. Nel media mix non mancheranno infine le testate lifestyle rivolte principalmente alle nuove generazioni, come Cosmopolitan, che porterà la filosofia "zero sbatti" sui propri social, e The Wom, che insieme a Eden porterà in vacanza 20 follower che potranno vivere un’esperienza a Sharm el Sheikh, ospiti del Domina Coral Bay, pronti a condividere ogni emozione sui social. [post_title] => Crescono ancora gli investimenti Eden in comunicazione. Al via la campagna crossmediale 2025 [post_date] => 2025-01-27T11:43:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737978219000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_468029" align="alignright" width="300"] Aeroporto di Tel Aviv[/caption] Tornano gradualmente, ma costantemente, i collegamenti aerei fra Italia e Israele. Dallo scorso 16 gennaio WizzAir ha ripreso i voli diretti da Roma-Fiumicino e Milano Malpensa per Tel Aviv. Già dal mese di febbraio sono previste quattro frequenze settimanali da Milano, che saliranno a sei a marzo, mentre da Roma saranno garantiti quattro voli settimanali. A questi si aggiungono le frequenze regolarmente operate da El Al Israel Airlines, che per tutta la stagione invernale (fino a marzo 2025) prevede 24 voli settimanali dagli aeroporti di Malpensa, Fiumicino e Venezia; oltre alla compagnia di bandiera, anche Arkia e Israir continueranno a operare i propri voli diretti da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino. Dallo scorso 22 gennaio anche BlueBird Airways opera da 5 fino a 7 voli settimanali tra Roma Fiumicino e Tel Aviv fino al 21 aprile 2025. Inoltre, la compagnia ha programmato 3 voli diretti settimanali da Napoli per Tel Aviv nel periodo aprile-ottobre 2025 e 2 voli settimanali da Milano Bergamo, dal 24 giugno al 18 ottobre 2025. L'operativo di Ita Airways tra Roma-Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion prevede un volo giornaliero attivo dal 1° febbraio 2025, cui si aggiungeranno un secondo volo giornaliero dal 16 febbraio e un terzo volo giornaliero da aprile a ottobre 2025. Da fine marzo 2025, Ryanair riprenderà a operare voli diretti per Tel Aviv da diversi aeroporti italiani, tra cui Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Bari, Bologna, Napoli, Torino e Treviso. EasyJet riattiverà i collegamenti diretti tra Malpensa e Tel Aviv dal prossimo giugno, con voli nei giorni 5, 12 e 19 giugno, seguiti da una frequenza di tre voli settimanali dal 24 giugno al 25 ottobre 2025. Per quanto riguarda i collegamenti con scalo, il gruppo Lufthansa riprenderà le operazioni su Tel Aviv e dall’Italia. In particolare con Swiss, dal 1° febbraio 2025, farà ripartire i voli diretti tra Zurigo a Tel Aviv. «Salutiamo con grande favore e speranza il progressivo rafforzamento dei collegamenti aerei tra l’Italia e Israele - ha commentato Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia -. In un anno di rilevanza globale come quello del Giubileo, poter contare di nuovo su una fitta rete di voli non è solo importante per le filiere turistiche italiana e israeliana, ma anche per le relazioni a tutto tondo tra i nostri due Paesi, uniti da un profondo legame. Come sempre, saremo al fianco dei viaggiatori, degli operatori turistici e di tutte le realtà religiose che stanno pianificando di recarsi in Israele e attendiamo con entusiasmo l’imminente appuntamento con la Bit per incontrare il pubblico italiano, to ed agenti di viaggio per far conoscere loro il lavoro che abbiamo portato avanti, senza sosta, in questi mesi per migliorare ulteriormente la nostra offerta turistica». [post_title] => Italia-Israele: progressivo ripristino dei collegamenti aerei diretti [post_date] => 2025-01-27T10:50:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737975046000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 483187 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parte da Caraibi e Costa Rica, oltre che da Canarie e Baleari l’avventura italiana di Avoris: «La Penisola rappresenta un’opportunità strategica per noi», sintetizza il ceo della divisione travel del gruppo Barceló, Juan Carlos Gonzalez. L’operatore debutterà sul mercato tricolore con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds, declinando l'offerta in un prodotto dal respiro globale ma plasmato al meglio per la distribuzione e i viaggiatori italiani. La compagnia avrà presto un team commerciale dedicato nel nostro Paese guidato da Giovanni Castelli: «Annunceremo a breve anche una serie di seminari in varie città della Penisola in collaborazione con alcuni partner chiave, mentre i nostri sales cominceranno immediatamente a incontrare le agenzie di persona, nonché a organizzare presentazioni e attività formative ad hoc – spiega il nuovo direttore commerciale Italia -. Oltre alla qualità del servizio e alle atmosfere internazionali che i nostri ospiti potranno respirare nei nostri resort caraibici, mi piace sottolineare che i prodotti beneficeranno di tutte le nostre garanzie legali per gli agenti di viaggio e i clienti finali. A ciò si aggiunge il check-in dei bagagli per la destinazione finale direttamente dall’aeroporto di partenza, per una programmazione annuale di voli verso Punta Cana, Cancun, L’Avana e San Jose in Costa Rica. Durante l’estate mettiamo inoltre a disposizione collegamenti per la dominicana La Romana e Cayo Santa Maria a Cuba». Travelplan ha infatti creato un prodotto e un modello distributivo specificamente disegnato per il mercato italiano, aggiunge il direttore sviluppo Emea della divisione tour operating di Avoris, Eduard Bogatyr: «Fin da ora abbiamo la possibilità di collegare Roma, Milano e Venezia alle principali destinazioni caraibiche, Repubblica Dominicana, Messico, Cuba e Costa [caption id="attachment_483190" align="alignright" width="300"] Juan Carlos Gonzalez[/caption] Rica, in collaborazione con la nostra compagnia Iberojet o altre linee aeree partner via Madrid. Altri scali italiani seguiranno presto. A ciò si aggiunge il nostro ampio portfolio di hotel. Siamo inoltre in grado di offrire tariffe competitive e livelli commissionali interessanti per le agenzie tricolori». La distribuzione potrà accedere all’offerta tramite il sito web b2b Avoris Store, nonché grazie a una connessione Api dedicata, oppure ancora utilizzando il Travel Compositor Marketplace, per chi si serve di questa piattaforma. [post_title] => Avoris sbarca in Italia con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds [post_date] => 2025-01-27T09:57:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1737971849000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air dolomiti valerio zuppicchiatti e il nuovo vp operations e accountable manager" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":98,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1344,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483394","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' la principale sfida del mercato, non solo di quest'anno: \"L'Italia è l'unico paese europeo ad avere oltre il 65% delle tratte servite da low cost. Per noi del tour operating è un problema perché il loro stesso modello di business ci rende difficile la programmazione\". E' un fiume in piena Massimo Diana durante la tradizionale conferenza stampa dedicata alle novità dell'anno di Ota Viaggi. Soprattutto quando si tratta di toccare la questione infrastrutture e collegamenti: da sempre la principale tara del mercato che impedisce, o comunque rallenta, il pieno sviluppo del mare Italia.\r

\r

La questione è naturalmente ampia e complessa ma una parte rilevante la gioca la questione ex compagnia di bandiera: \"Io sono sempre stato descritto come un difensore di Ita - Alitalia - ha spiegato il direttore commerciale del to -. Ma oggi o si lavora con loro, oppure le possibilità sono poche. In molti hanno criticato per anni i finanziamenti pubblici al nostro vettore nazionale. Ma cosa fanno di diverso molti scali per attirare le low cost? Oggi ci sono tratte come la Verona - Bergamo che non sono più servite da alcun volo di linea. Certo, stiamo pur sempre parlando di un mercato libero: le aziende vanno dove c'è più redditività. Ma finanziamento per finanziamento, forse, dico io, sarebbe stato meglio conservare la compagnia di bandiera per garantire la continuità di determinate tratte utili non solo ai turisti ma anche agli stessi residenti\".\r

\r

Allo stesso tempo però non mancano neppure gli sviluppi positivi. E' il caso per esempio della Calabria, su cui molti operatori stanno ultimamente puntando sempre di più l'attenzione. In parte, è sicuramente una questione di prezzi: la destinazione oggi è più accessibile di altre. Ma è anche merito di investimenti e miglioramenti infrastrutturali: \"Finalmente l'aeroporto di Crotone garantisce continuità, almeno per la stagione estiva. E pure l'autostrada è ora un'arteria con i giusti crismi, così come la via che congiunge Lamezia a Catanzaro Lido\".\r

\r

Uno sviluppo simile l'ha vissuto pure la Basilicata, con il miglioramento della Jonica e dei collegamenti verso Matera in occasione dell'anno da Capitale della cultura europea: \"Entrambi sono chiari esempi di come investendo in maniera corretta i ritorni poi ci sono - ha concluso Diana -. E non solo dal punto di vista turistico. Basti pensare agli amari calabresi, che oggi stanno avendo un grandissimo successo. Il merito almeno in parte è anche dei giusti collegamenti\".","post_title":"Diana, Ota Viaggi: Italia unica con più del 65% delle tratte servite da low cost","post_date":"2025-01-28T13:42:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1738071778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483357","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Dolomiti ha scelto il comandante Valerio Zuppicchiatti in qualità di nuovo vice president operations e accountable manager. Zuppicchiatti (nella foto) milita nelle fila della compagnia del gruppo Lufthansa sin dal 2000, ricoprendo diversi incarichi chiave tra cui istruttore, responsabile delle selezioni piloti ed esaminatore. Negli ultimi quattro anni, ha svolto la funzione di nominated person crew training, collaborando anche a numerosi progetti strategici in sinergia con il gruppo tedesco.\r

\r

«Sono felice e onorato di assumere questo incarico in un momento così importante per Air Dolomiti - commenta Zuppicchiatti -.Dopo una fase di rapida crescita, ora è il momento di avviare un indispensabile processo di stabilizzazione, fondamentale per garantire l'eccellenza operativa e la piena soddisfazione dei nostri passeggeri».\r

\r

Intanto, lo scorso dicembre la flotta di Air Dolomiti ha raggiunto quota 26 aeromobili, completando così il percorso di ampliamento iniziato due anni fa. L'aumento della flotta è stato accompagnato da un significativo incremento del personale che arriva oggi a contare 1200 dipendenti, tra staff di terra e navigante, distribuito tra la sede centrale a Verona e le due basi di Venezia e Firenze.\r

\r

A supporto di questa crescita la compagnia ha inaugurato un nuovo centro di addestramento a Nogarole Rocca in provincia di Verona che contiene il mockup di una fusoliera di Embraer, lo stesso modello di aeromobile che viene utilizzato in volo, per rendere realistiche ed efficaci le simulazioni di bordo. La struttura contiene inoltre spaziose aule di formazione, un angolo ristoro ed alcuni uffici per i formatori: uno spazio moderno, funzionale e confortevole per supportare nel migliore dei modi piloti e assistenti di volo.\r

\r

","post_title":"Air Dolomiti: Valerio Zuppicchiatti è il nuovo vp operations e accountable manager","post_date":"2025-01-28T11:15:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738062920000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483350","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ripristinerà i voli da Dubai verso Beirut-Rafic Hariri in Libano e verso Baghdad in Iraq: in entrambi i casi i collegamenti saranno attivi dal prossimo 1° febbraio, con frequenze giornaliere. \r

\r

La rotta per Beirut sarà servita da un Boeing 777-300Ee a tre classi e, dal 1° aprile 2025, la compagnia aerea intensificherà le operazioni con l'aggiunta di un secondo servizio giornaliero la mattina, che sarà anch'esso operato con un Boeing 777-300Er.\r

\r

Emirates aveva annunciato nel settembre 2024 la sospensione dei voli per Beirut e Baghdad a causa del conflitto nella regione in seguito all'invasione del Libano meridionale da parte di Israele. Durante questo periodo, anche altri vettori come Qatar Airways, Etihad Airways ed Egyptair hanno sospeso i loro servizi verso la capitale libanese.\r

\r

","post_title":"Emirates riaprirà i collegamenti per Beirut e Baghdad dal 1° febbraio","post_date":"2025-01-28T11:03:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738062183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel mirino i 7 milioni di passeggeri all'anno entro il 2030, l'aeroporto di Leeds Bradford studia l'ampliamento del network europeo. Il più grande scalo dello Yorkshire, ha chiuso il 2024 con 4,24 milioni di passeggeri, il 5,8% in più rispetto al 2023, attraverso una rete di oltre 80 destinazioni in Europa e Africa e con la collaborazione di 10 compagnie aeree partner.\r

\r

L'aeroporto ha inoltre registrato quasi 32.000 voli nel 2024, con un aumento del 6,2% rispetto all'anno precedente.\r

\r

Tra le novità in arrivo l'espansione delle operazioni easyJet verso le destinazioni spagnole di Malaga e Palma, che inizieranno a marzo 2025, dopo il lancio del servizio di Ginevra a gennaio. Anche Jet2.com ha potenziato le sue operazioni a Leeds, aggiungendo un 15° aeromobile per supportare l'ampliamento dei collegamenti verso destinazioni come Maiorca, Reus, Faro, Cefalonia, Zante, Bourgas, Roma e Verona.\r

\r

Il piano Vision 2030 mira a potenziare le strutture del terminal, a migliorare le infrastrutture della pista e del controllo del traffico aereo e a migliorare l'esperienza dei passeggeri. La fase 1 del progetto dovrebbe essere completata nell'estate del 2025.\r

\r

Oltre a ricercare attivamente nuove rotte in Medio Oriente e Africa, l'aeroporto ha recentemente mostrato interesse per altre destinazioni europee come Düsseldorf, Copenhagen e Istanbul.","post_title":"L'aeroporto di Leeds Bradford studia l'ampliamento del network europeo","post_date":"2025-01-28T10:51:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1738061469000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483297","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anna Clementina Veclani è la nuova managing director per l’Italia e il Sud Europa di Boeing: la manager supervisionerà tutte le operazioni dell'azienda in Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, gestirà le relazioni con gli stakeholder e guiderà le iniziative strategiche per favorire la crescita del business nella regione. Continuerà inoltre a ricoprire il suo ruolo nel business development del settore difesa per il Sud Europa e i Balcani.\r

«L’Italia e il Sud Europa sono fondamentali per la crescita strategica di Boeing, per l’innovazione e per le relazioni con i fornitori nei settori commerciale e della difesa europei. La vasta esperienza e la comprovata leadership di Anna nel settore dell’aerospazio e della difesa la rendono la scelta ideale per guidare i nostri sforzi nel Sud Europa - ha dichiarato Liam Benham, presidente di Boeing Eu, Nato e Government Affairs Europe -. Sono certo che, sotto la sua guida, rafforzeremo le nostre partnership ed espanderemo la nostra presenza in questa regione cruciale».\r

Anna Veclani - che sarà basata a Roma e riporterà direttamente a Liam Benham - porta con sé oltre 15 anni di esperienza nel settore aerospazio e difesa, di cui otto trascorsi in Boeing. Prima del suo incarico in Boeing, ha ricoperto ruoli chiave presso Airbus Defence and Space in Italia, tra cui quello di Institutional Relations Manager e Business Development Manager. Ha iniziato la sua carriera come ricercatrice presso l’Istituto Affari Internazionali e ha maturato esperienze internazionali presso l’Ambasciata Italiana negli Stati Uniti e l’Assemblea Europea di Sicurezza e Difesa dell’Unione dell’Europa Occidentale a Parigi.\r

«Sono onorata e profondamente grata per l’opportunità di guidare il business Boeing nel Sud Europa, dove l’azienda è diventata parte integrante del tessuto economico e industriale, contribuendo in modo significativo anche alle comunità locali - ha commentato Veclani -. La nostra azienda ha una storia ricca, una forte presenza e un grande impegno verso questa regione, e non vedo l’ora di lavorare con il nostro talentuoso team e con i nostri partner per promuovere crescita e innovazione, mantenendo un focus sempre prioritario su qualità e sicurezza».\r

","post_title":"Boeing: Anna Clementina Veclani alla guida delle operazioni Italia e Sud Europa","post_date":"2025-01-28T09:00:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1738054832000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Virtuoso è già da tempo sinonimo di lusso sul mercato. Ma non basta. O meglio, forse non basta più. Tanto che il network di consulenti di viaggio internazionale ha deciso di lanciare una divisione ad hoc dedicata ai cosiddetti Ultra-high-net-worth individuals (Uhnwi), ossia alle persone dotate di un patrimonio netto ultra-elevato: una segmentazione di mercato persino superiore a quella degli High-net-worth individuals (Hnwi).\r

\r

La business unit sarà guidata da Shelby Donley, già titolare di un'agenzie di viaggi Virtuoso a Pheonix e consulente speciale del chief operating officer del network, Brad Bourland, dal 2022. Stando a quanto rivela una nota ufficiale, la nuova divisione intende collaborare con aziende al di fuori del perimetro dell'industria dei viaggi, specialmente con brand lusso della moda, dell'arte, della cultura, dell'enogastronomia, del benessere e della gioielleria. \"La creazione di una divisione Uhnwi segna un momento importante della nostra storia, con l'obiettivo di costruire relazioni ancora più strette con i brand dell'ultra-lusso, in modo da consentirci di offrire servizi di altissimo livello ai nostri viaggiatori più sofisticati\", commenta lo stesso Bourland.","post_title":"Virtuoso lancia una nuova divisione dedicata all'ultra-lusso","post_date":"2025-01-27T12:16:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1737980199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483252","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescono ancora gli investimenti Eden in comunicazione. E' partita ieri la nuova campagna crossmediale del brand seamless di casa Alpitour per lo spot Incredibile ma Eden, che già l'anno scorso aveva visto il budget dedicato salire da 4 a 5 milioni di euro. E per il 2025 l'impegno è stato ulteriormente aumentato, sottolinea una nota dell'operatore.\r

\r

L’obiettivo è quello di sempre: rafforzare ulteriormente la awareness e la consideration del marchio che si rivolge a un pubblico ampio, offrendo un’esperienza di viaggio caratterizzata da affidabilità, prezzi competitivi e “zero sbatti”; il claim distintivo della comunicazione. Lo spot, disponibile nei formati da 30 e 15 secondi, ripropone lo storytelling degli scorsi anni, arricchito da alcune scene inedite, e un voice over che ne scandisce il racconto. On air da ieri, domenica 26 gennaio sino al 15 febbraio sui principali canali tv, ctv e ott (Netflix e Prime Video), sarà anche sui canali digitali fino a fine del mese prossimo con un’ampia pianificazione su Google e Meta.\r

\r

Insieme alla campagna televisiva, sarà inoltre lanciata un’importante iniziativa commerciale, comunicata attraverso un codino finale allo spot, che consentirà di usufruire di uno sconto fino a 200 euro a camera per tutte le prenotazioni con volo Neos e di almeno sette notti in doppia, effettuate dal 26 gennaio al 15 febbraio.\r

\r

“Abbiamo anticipato la nostra campagna di qualche settimana rispetto allo scorso anno per rispondere alle nuove abitudini di prenotazione dei viaggiatori - spiega Tommaso Bertini, chief corporate & tour operating marketing officer -. Attraverso il concept creativo di questo spot vogliamo ribadire, in modo ironico e divertente, quanto possa essere complicato organizzare una vacanza in autonomia tra opzioni, tariffe e servizi da considerare”.\r

\r

A completare l'offerta tv ci saranno pure alcuni format speciali, come il gioco Domanda e Risposta, in onda su Sky e Discovery, e diverse altre iniziative con l’intento di raggiungere il pubblico in modo fresco e coinvolgente. Tra queste, la nuova collaborazione con Radio 105 che darà un tocco divertente alla campagna con spot promo e il contest organizzato con La Carovana di 105, partecipando al quale gli ascoltatori potranno indovinare le mete misteriose di Eden e vincere due viaggi. Inoltre, per il secondo anno consecutivo, il brand sarà protagonista su Spotify con contenuti audio e video e sponsorizzerà la playlist Alta Rotazione per due settimane.\r

\r

Nel media mix non mancheranno infine le testate lifestyle rivolte principalmente alle nuove generazioni, come Cosmopolitan, che porterà la filosofia \"zero sbatti\" sui propri social, e The Wom, che insieme a Eden porterà in vacanza 20 follower che potranno vivere un’esperienza a Sharm el Sheikh, ospiti del Domina Coral Bay, pronti a condividere ogni emozione sui social.","post_title":"Crescono ancora gli investimenti Eden in comunicazione. Al via la campagna crossmediale 2025","post_date":"2025-01-27T11:43:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1737978219000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_468029\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Aeroporto di Tel Aviv[/caption]\r

\r

Tornano gradualmente, ma costantemente, i collegamenti aerei fra Italia e Israele. Dallo scorso 16 gennaio WizzAir ha ripreso i voli diretti da Roma-Fiumicino e Milano Malpensa per Tel Aviv. Già dal mese di febbraio sono previste quattro frequenze settimanali da Milano, che saliranno a sei a marzo, mentre da Roma saranno garantiti quattro voli settimanali.\r

\r

\r

A questi si aggiungono le frequenze regolarmente operate da El Al Israel Airlines, che per tutta la stagione invernale (fino a marzo 2025) prevede 24 voli settimanali dagli aeroporti di Malpensa, Fiumicino e Venezia; oltre alla compagnia di bandiera, anche Arkia e Israir continueranno a operare i propri voli diretti da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino.\r

\r

Dallo scorso 22 gennaio anche BlueBird Airways opera da 5 fino a 7 voli settimanali tra Roma Fiumicino e Tel Aviv fino al 21 aprile 2025. Inoltre, la compagnia ha programmato 3 voli diretti settimanali da Napoli per Tel Aviv nel periodo aprile-ottobre 2025 e 2 voli settimanali da Milano Bergamo, dal 24 giugno al 18 ottobre 2025.\r

\r

L'operativo di Ita Airways tra Roma-Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion prevede un volo giornaliero attivo dal 1° febbraio 2025, cui si aggiungeranno un secondo volo giornaliero dal 16 febbraio e un terzo volo giornaliero da aprile a ottobre 2025.\r

\r

Da fine marzo 2025, Ryanair riprenderà a operare voli diretti per Tel Aviv da diversi aeroporti italiani, tra cui Milano Bergamo, Roma Fiumicino, Bari, Bologna, Napoli, Torino e Treviso.\r

\r

EasyJet riattiverà i collegamenti diretti tra Malpensa e Tel Aviv dal prossimo giugno, con voli nei giorni 5, 12 e 19 giugno, seguiti da una frequenza di tre voli settimanali dal 24 giugno al 25 ottobre 2025.\r

\r

Per quanto riguarda i collegamenti con scalo, il gruppo Lufthansa riprenderà le operazioni su Tel Aviv e dall’Italia. In particolare con Swiss, dal 1° febbraio 2025, farà ripartire i voli diretti tra Zurigo a Tel Aviv.\r

\r

«Salutiamo con grande favore e speranza il progressivo rafforzamento dei collegamenti aerei tra l’Italia e Israele - ha commentato Kalanit Goren, direttrice dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo in Italia -. In un anno di rilevanza globale come quello del Giubileo, poter contare di nuovo su una fitta rete di voli non è solo importante per le filiere turistiche italiana e israeliana, ma anche per le relazioni a tutto tondo tra i nostri due Paesi, uniti da un profondo legame. Come sempre, saremo al fianco dei viaggiatori, degli operatori turistici e di tutte le realtà religiose che stanno pianificando di recarsi in Israele e attendiamo con entusiasmo l’imminente appuntamento con la Bit per incontrare il pubblico italiano, to ed agenti di viaggio per far conoscere loro il lavoro che abbiamo portato avanti, senza sosta, in questi mesi per migliorare ulteriormente la nostra offerta turistica». ","post_title":"Italia-Israele: progressivo ripristino dei collegamenti aerei diretti","post_date":"2025-01-27T10:50:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1737975046000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"483187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parte da Caraibi e Costa Rica, oltre che da Canarie e Baleari l’avventura italiana di Avoris: «La Penisola rappresenta un’opportunità strategica per noi», sintetizza il ceo della divisione travel del gruppo Barceló, Juan Carlos Gonzalez. L’operatore debutterà sul mercato tricolore con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds, declinando l'offerta in un prodotto dal respiro globale ma plasmato al meglio per la distribuzione e i viaggiatori italiani.\r

\r

La compagnia avrà presto un team commerciale dedicato nel nostro Paese guidato da Giovanni Castelli: «Annunceremo a breve anche una serie di seminari in varie città della Penisola in collaborazione con alcuni partner chiave, mentre i nostri sales cominceranno immediatamente a incontrare le agenzie di persona, nonché a organizzare presentazioni e attività formative ad hoc – spiega il nuovo direttore commerciale Italia -. Oltre alla qualità del servizio e alle atmosfere internazionali che i nostri ospiti potranno respirare nei nostri resort caraibici, mi piace sottolineare che i prodotti beneficeranno di tutte le nostre garanzie legali per gli agenti di viaggio e i clienti finali. A ciò si aggiunge il check-in dei bagagli per la destinazione finale direttamente dall’aeroporto di partenza, per una programmazione annuale di voli verso Punta Cana, Cancun, L’Avana e San Jose in Costa Rica. Durante l’estate mettiamo inoltre a disposizione collegamenti per la dominicana La Romana e Cayo Santa Maria a Cuba».\r

\r

Travelplan ha infatti creato un prodotto e un modello distributivo specificamente disegnato per il mercato italiano, aggiunge il direttore sviluppo Emea della divisione tour operating di Avoris, Eduard Bogatyr: «Fin da ora abbiamo la possibilità di collegare Roma, Milano e Venezia alle principali destinazioni caraibiche, Repubblica Dominicana, Messico, Cuba e Costa\r

\r

[caption id=\"attachment_483190\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Juan Carlos Gonzalez[/caption]\r

\r

Rica, in collaborazione con la nostra compagnia Iberojet o altre linee aeree partner via Madrid. Altri scali italiani seguiranno presto. A ciò si aggiunge il nostro ampio portfolio di hotel. Siamo inoltre in grado di offrire tariffe competitive e livelli commissionali interessanti per le agenzie tricolori».\r

\r

La distribuzione potrà accedere all’offerta tramite il sito web b2b Avoris Store, nonché grazie a una connessione Api dedicata, oppure ancora utilizzando il Travel Compositor Marketplace, per chi si serve di questa piattaforma.","post_title":"Avoris sbarca in Italia con il to Travelplan e la banca letti Welcomebeds","post_date":"2025-01-27T09:57:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1737971849000]}]}}