Air Corsica opererà un nuovo collegamento stagionale da Figari a Olbia Air Corsica diventa la prima compagnia a collegare la Corsica con la Sardegna: la nuova rotta Figari-Olbia sarà operativa dal 6 giugno al 26 settembre 2025, con una frequenza alla settimana, il giovedì, operata da un Atr72. La notizia è stata ripresa dalla Nuova Sardegna dalla pagina Facebook Sardegna in volo. Il collegamento Sardegna del nord-Corsica del Sud si aggiungerà quindi ai traghetti Santa Teresa-Bonifacio. I prezzi dei biglietti partono da 105 euro dall’aeroporto Costa Smeralda sola andata, 113 euro da Figari, sempre solo andata. Il piccolo comune di Figari è situato nel Sud della Corsica e conta quasi 1500 abitanti; a quattro chilometri si trova l’aeroporto che è a 25 chilometri a Nord-ovest di Bonifacio e a 20 chilometri da Porto Vecchio. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Corsica diventa la prima compagnia a collegare la Corsica con la Sardegna: la nuova rotta Figari-Olbia sarà operativa dal 6 giugno al 26 settembre 2025, con una frequenza alla settimana, il giovedì, operata da un Atr72. La notizia è stata ripresa dalla Nuova Sardegna dalla pagina Facebook Sardegna in volo. Il collegamento Sardegna del nord-Corsica del Sud si aggiungerà quindi ai traghetti Santa Teresa-Bonifacio. I prezzi dei biglietti partono da 105 euro dall’aeroporto Costa Smeralda sola andata, 113 euro da Figari, sempre solo andata. Il piccolo comune di Figari è situato nel Sud della Corsica e conta quasi 1500 abitanti; a quattro chilometri si trova l’aeroporto che è a 25 chilometri a Nord-ovest di Bonifacio e a 20 chilometri da Porto Vecchio. [post_title] => Air Corsica opererà un nuovo collegamento stagionale da Figari a Olbia [post_date] => 2024-09-24T11:37:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727177848000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475136 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air rafforza il numero delle frequenze operate verso le destinazioni più richieste del Sud-est asiatico, tra cui Bali, Nha Trang e Phu Quoc, in risposta alla crescente domanda prevista per la prossima stagione invernale. Proprio durante la winter, la capacità offerta dalla compagnia dovrebbe raggiungere il 100% dei livelli pre-pandemia. Dal 20 ottobre il vettore aumenterà i voli sulla rotta Seoul Incheon-Bali, offrendo un collegamento due volte al giorno, rispetto agli attuali 11 voli settimanali. La rotta sarà operata con un Boeing 787-10 Dreamliner e l'operativo verrà mantenuto fino al 27 marzo 2025, al termine della stagione invernale. Korean raddoppierà poi il giornaliero operato sulla rotta Seoul Incheon-Nha Trang a partire dal 27 ottobre e sulla Seoul Incheon-Phu Quoc a partire dal 15 dicembre. Oltre al Sud-est asiatico, la compagnia aumenterà le frequenze anche sulle principali rotte nordamericane ed europee: dal 27 ottobre, la Seoul Incheon-Las Vegas passerà da cinque voli settimanali a collegamenti giornalieri; la Seoul Incheon-Vancouver passerà a 11 voli settimanali, seguiti da un servizio due volte al giorno a partire dal 1° dicembre. La compagnia aerea rafforzerà anche la Seoul Incheon-Madrid da tre a quattro voli settimanali. In Asia, la compagnia prevede di potenziare gli orari delle rotte di Kagoshima e Taichung, aumentando le frequenze fino a un servizio giornaliero per tutta la stagione invernale. Attualmente, la rotta Seoul Incheon-Kagoshima offre da tre a cinque voli settimanali, mentre la rotta Seoul Incheon-Taichung opera quattro volte a settimana. [post_title] => Korean Air: durante l'inverno la capacità raggiungerà il 100% dei livelli pre-Covid [post_date] => 2024-09-24T09:48:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727171311000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cathay Pacific amplia il network verso gli Stati Uniti con l'apertura di un nuovo collegamento per Dallas. La compagnia di Hong Kong opererà quattro voli settimanali verso l'aeroporto internazionale di Forth Worth a partire dal 24 aprile 2025, con un Airbus A350-1000. Attualmente non esistono voli passeggeri diretti tra le due città, anche se la divisione cargo di Cathay opera voli tra Hong Kong e Dallas via Anchorage. Dallas diventerà così il sesto scalo di Cathay negli Stati Uniti e l'ottavo in Nord America, dove attualmente il vettore opera 88 voli settimanali di andata e ritorno: nel network ci sono Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Toronto e Vancouver. L'aggiunta di Dallas al network avviene in concomitanza con il potenziamento delle operazioni di Cathay verso il Nord America previsto per il 2025. Entro maggio, opererà voli tre volte al giorno verso le principali città come New York (attualmente 20 volte a settimana), Los Angeles (oggi 13 volte a settimana) e San Francisco (oggi 10 volte a settimana). [post_title] => Cathay Pacific aprirà in aprile una nuova rotta per Dallas, sesto scalo negli Stati Uniti [post_date] => 2024-09-24T09:36:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727170608000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475025 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qc Spa of Wonders presenta i Wonder Months: sette masterclass a tema sport, arte e astrologia a numero chiuso, in collaborazione con alcuni tra i più noti creator del momento. «La fine dell’estate coincide con il desiderio di un nuovo inizio, di una rinascita. - osserva Andrea Quadrio Curzio, ceo e fondatore della compagnia insieme con il fratello Saverio -. Per questo abbiamo pensato a una sorpresa speciale per i nostri ospiti: una serie di appuntamenti imperdibili dedicati al benessere. Occasioni ideali per rigenerare mente e corpo e ripartire al meglio dopo le vacanze». Ciascun appuntamento permetterà all’ospite di scoprire i centri termali di Qc Spa of Wonders. Il 24 settembre la cornice del Qc Dolomiti ospiterà così la training class del nuotatore olimpico Alex Di Giorgio, mentre il 2 ottobre si potrà partecipare al risveglio muscolare con vista sul monte Bianco in compagnia del trainer Alvise Rigo. Il 7 ottobre, presso il Qc Roma, Cristina Marino, in collaborazione con BeFancyFit, guiderà una fitness-class, mentre il 9 sarà il Qc Villa Arzaga Garda a ospitare una rilassante sessione di Candlelight Yoga tra le colline, con l’insegnante certificata di Hatha e Kundalini Yoga Erica Qualizza, conosciuta come RirriRirri. Il 16 ottobre l’astrologa Ginny Chiara Viola, nota su Instagram come @unaparolabuonapertutti, accompagnerà gli ospiti del Qc Milano nel percorso di Wellness Through The Stars; il 23 ottobre al Qc Torino il Barberino’s Corner offrirà un’esperienza di grooming esclusiva dedicata al benessere e alla cura di sé al maschile. Il 29 ottobre i Qc Wonder Months si concluderanno al Qc Bagni Nuovi Bormio, con il photography workshop dell’artista Jacopo di Cera. [gallery ids="475028,475030,475031"] [post_title] => Al via i Wonder Months di Qc: sette masterclass a tema sport, arte e astrologia [post_date] => 2024-09-23T11:56:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727092575000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà di nuovo sciopero per il trasporto aereo domani, 24 settembre 2024: la mobilitazione questa volta interessa in particolare i lavoratori degli handler e di vigilanza di alcuni scali aeroportuali tra cui Milano Linate e Malpensa, Bergamo, Bologna e Venezia ma si unisce allo sciopero del personale navigante di Wizz Air Malta limited e avrà ripercussioni sui voli programmati anche di Ita Airways che ha tempestivamente comunicato la cancellazione di 28 voli domestici e internazionali. La protesta interessa varie sigle sindacali e in tutti i casi si protrarrà per 24 ore: in pratica dalla mezzanotte alle 23.59 di martedì 24 settembre. Unica eccezione è la protesta dei lavoratori Adb dell’aeroporto Marconi di Bologna che durerà 4 ore, dalle 12 alle 16. Le cancellazioni di Ita Airways Sulla propria pagina web Ita Airways comunica che «potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli. La compagnia si è vista costretta a cancellare 28 voli nazionali e internazionali, di cui 26 previsti per la giornata del 24 settembre». Qui l'elenco dei voli cancellati. «Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito, nella sezione, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto». Wizz Air Lo sciopero aerei di 24 ore coinvolgerà piloti e assistenti di volo di Wizz Air in Italia. Lo sciopero è proclamato dalla Filt Cgil, il sindacato rappresentativo dei lavoratori della compagnia ungherese, per protestare contro il nuovo regolamento retributivo introdotto senza consultazioni e il mancato rispetto delle normative italiane sulla salute e sicurezza sul lavoro. La low cost «si scusa per i possibili disagi e ha comunicato che i passeggeri saranno aggiornati in tempo reale riguardo a cancellazioni o modifiche tramite i consueti canali ufficiali». [post_title] => Trasporto aereo: i voli cancellati per lo sciopero di domani, 24 settembre [post_date] => 2024-09-23T10:25:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727087121000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475047 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Italia al centro degli investimenti per Delta Air Lines con un +10% di aumento della capacità e nuove rotte per un network sempre più ampio. La compagnia ha presentato a Roma le novità per il 2025 con il lancio di 4 nuove rotte e il potenziamento delle frequenze di altri voli. Il vettore americano da maggio 2025 inaugurerà le tratte Catania-New York, Napoli-Atlanta, Milano Malpensa-Boston e Roma Fiumicino-Minneapolis. In parallelo porta a tre i voli giornalieri tra Roma e Atlanta, il suo hub, nei mesi di picco, come già avviene con New York. Altra novità riguarda la Venezia-New York, già inaugurata, che da quest’anno si allunga in inverno. Nel complesso Delta opererà fino a 116 voli settimanali tra Italia e Stati Uniti nell’estate 2025. "Confermiamo l'amore per l'Italia verso cui voliamo da 34 anni - ha commentato Matte Curcio, senior vice president Delta Emeai- opereremo fino a 116 voli settimanali tra Italia e Stati Uniti nell’estate 2025 — Non solo serviremo per la prima volta la Sicilia con un volo diretto per New York, ma saremo anche l’unica compagnia ad operare un volo diretto tra Milano e Boston e tra Napoli e Atlanta, e offriamo 5 rotte non stop per gli Stati Uniti da Roma, con l’aggiunta del nostro hub di Minneapolis. Rispetto al 2024, Roma Fiumicino vede un +6% e Milano Malpensa un +22%, risultati importanti anche grazie ai nostri partner e all'offerta di nuove mete. Nel complesso, Delta resta la scelta migliore per i passeggeri italiani per volare a New York, Los Angeles e Boston". Dal punto di vista del prodotto, tutti i voli dall'Italia avranno quattro classi di servizio e Delta sta equipaggiando i suoi voli internazionali con il servizio di wi-fi veloce e gratuito. [post_title] => Delta, Curcio: "Italia mercato con maggiore crescita, +10% di capacità nel 2025" [post_date] => 2024-09-23T08:45:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727081129000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Slovenia è così fertile e accogliente da avere ospitato insediamenti umani sin dalla preistoria. Il terreno ricco di minerali e il clima continentale sono ideali per produrre vini pregiati, come il dorato Sauvignon - al centro di rinomati festival in tutte le sue varietà - o il ricco e corposo Terrano - che cresce sui terreni carsici - e, ancora, il vivace Cviček, un blend rosato profumato e dissetante. Qui la cultura del vino ha sempre avuto grande importanza e ogni abitazione aveva una cantina per conservarlo. Siamo nel nord-est della Slovenia. Nel 15dC le legioni romane si dislocarono nell'area, a presidio dei confini dell'impero. Tra i vigneti, gli stabilimenti termali come Premia e le interessanti testimonianze dei culti mitraici, si trova la bella Ptuj, la più antica città del paese. Ai tempi dei romani era un centro vasto e ricco, abitato da 70mila persone. Proprio la presenza degli eserciti spiega il fiorire del mitraismo, un culto per iniziati di origine orientale di cui oggi si conosce poco. A Ptuj si trova la più alta concentrazione di mitrei in Europa, piccoli edifici a volta con statue e incisioni che raffigurano la divinità solare Mitra e raccolgono diverse lapidi, le cui incisioni sono una delle poche fonti di conoscenza sul culto. Il passato di Ptuj racconta molto di più: ogni anno, al sopraggiungere della primavera, maschere imponenti sfilavano per le strade per spaventare l'inverno e costringerlo a fuggire: sono i Kurent, patrimonio dell'Unesco dal 2017. Da non perdere, poi, la bella cattedrale di San Giorgio - edificata a partire dal XII secolo - e i numerosi festival gastronomici, sportivi, musicali e di arte contemporanea (come il vivace e interessante Art Stays promosso ogni anno dal bravo artista Jernej Forbici). Oggi gli abitanti di Ptuj sono 25mila e l'area ha ripreso vita dopo l'indipendenza della Slovenia, nel 1991. [post_title] => Slovenia: scoprire Ptuj fra cultura vinicola, il lascito del mitraismo e il carnevale patrimonio Unesco [post_date] => 2024-09-20T11:24:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726831492000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_474554" align="alignright" width="300"] da sinistra Luca Buonpensiere, Nicola Bonacchi ed Emmer Guerra[/caption] In un’epoca in cui la tecnologia pervade ogni aspetto della vita, anche il settore del turismo deve necessariamente fronteggiare la trasformazione digitale, per restare al passo con i tempi. Ed è proprio questa la sfida che ha scelto di raccogliere Glamour, il tour operator toscano dei viaggi di lusso tailor made. Secondo il titolare Luca Buonpensiere, "la tecnologia oggi non è solo uno strumento, ma una leva strategica per offrire esperienze personalizzate e su misura, in grado di soddisfare le aspettative della clientela sempre più esigente". Il prodotto Glamour tra esperienza e tecnologia La vendita odierna, in particolare per i distributori come Glamour, non può prescindere dunque dall’innovazione tecnologica. La sfida principale è quella di integrare una tecnologia complessa in un sistema che deve essere intuitivo e veloce per il cliente finale. La domanda di immediata disponibilità e di acquisti facili è in crescita, anche se il target di Glamour è composto da una clientela più matura. “L’armonizzazione tra sofisticatezza del prodotto e facilità d'uso è ciò che ci differenzia realmente sul mercato - ha dichiarato il gm Nicola Bonacchi durante la convention annuale che si è svolta lo scorso weekend sui colli bolognesi -. Il grande obiettivo è rendere ogni viaggio un’esperienza unica, valorizzando le eccellenze". Il tour operator toscano non si limita dunque a offrire prodotti standardizzati; punta piuttosto a fornire esperienze personalizzate che rispecchiano lo stile e le aspettative dei clienti. Questo significa coniugare la tecnologia con un tocco personale e sartoriale. Prodotti che non solo abbiano un buon prezzo ma che siano anche glamour e unici. Espansione e nuove destinazioni Nel 2025 Glamour continua a puntare su destinazioni di lusso e a lungo raggio, con una particolare attenzione non solo allo storico mercato degli Stati Uniti ma anche a quello dell'oceano Indiano, ha commentato Emmer Guerra, direttore prodotto: "Le Maldive, Zanzibar e Mombasa sono al centro della nostra strategia, con investimenti significativi in partnership con vettori aerei per potenziare queste mete. Al contempo, si prevede un’espansione in mercati più complessi come il Giappone e il Sudafrica. Queste destinazioni, sebbene sfidanti, rappresentano opportunità di crescita significative. Per noi, l’importante è preparare l’offerta con largo anticipo, lavorando su prodotto e capacità di vendita per garantire un’ottima competitività”. Innovazione e crescita sostenibile Glamour non si limita a crescere in volume, ma mira anche a innovare. L’obiettivo è quello di raddoppiare il fatturato nel 2025. Questo richiede non solo una crescita nel numero di agenzie partner, ma anche un miglioramento continuo della tecnologia e della qualità dell’offerta. Grazie a soluzioni di cybersecurity all'avanguardia, il to monitora costantemente il panorama delle minacce digitali, garantendo la protezione delle infrastrutture e dei dati di clienti e partner. Buonpensiere ribadisce che "la crescita non può avvenire senza innovazione. Ed è per questo che investiamo continuamente sia in innovation tecnology, sia nella qualità dei nostri prodotti." Nella cornice dell’appuntamento annuale con il Glamour Exlcusive Weekend, Bonacchi ha poi presentato i risultati conseguiti nel primo semestre 2024 evidenziando come la crescita dell’azienda si basi su una profonda conoscenza dei mercati e su un costante lavoro di partnership con i principali player del settore: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business: +22% per la biglietteria aerea; +27% per i pacchetti tour operator; oltre mille agenzie attive, che collaborano con Glamour in tutta Italia, consolidando la rete di partner strategici; 57 risorse operative, per un team giovane, dinamico e specializzato che rappresenta il cuore pulsante dell’azienda. Commentando questi dati, Bonacchi ha dichiarato: “Il focus per il 2025 è anche sull’espansione territoriale e sull’aumento della customer base, puntando a raddoppiare il numero di agenzie con cui collaborare e ad ampliare la nostra presenza nel mercato italiano. Vogliamo garantire che le agenzie partner abbiano sempre accesso a prodotti esclusivi e competitivi, mantenendo alta la qualità e il valore percepito". [post_title] => Glamour: un futuro di nuove destinations e tecnologia [post_date] => 2024-09-20T10:53:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => estero [1] => tour-operataor [2] => viaggi-di-lusso ) [post_tag_name] => Array ( [0] => estero [1] => tour operataor [2] => viaggi di lusso ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726829582000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 474880 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Wizz Discount Club Premium l'ultima iniziativa lanciata dalla low cost: con un prezzo a partire da 349,99 euro all'anno, l'abbonamento Wdc Premium combina l'offerta del precedente Wizz Discount Club con nuovi benefici sia per i viaggiatori singoli sia per i gruppi. I viaggiatori potranno usufruire dell’imbarco prioritario con il vantaggio aggiuntivo di poter portare a bordo un trolley, della selezione dei posti premium e spazio extra per le gambe, il tutto disponibile per un massimo di due passeggeri. Gli abbonati riceveranno inoltre uno sconto di 10 euro sulle tariffe dei voli a partire da 19,99 euro e uno sconto di 5 euro sull'acquisto online di bagagli in stiva, oltre a promozioni e sconti esclusivi direttamente a bordo. Inoltre, è disponibile anche il Wizz Discount Club Premium Plus, che estende i vantaggi a gruppi di massimo sei passeggeri, rendendolo quindi utilizzabile per famiglie o amici che viaggiano insieme. Entrambi gli abbonamenti sono validi per un anno. Per coloro che non hanno ancora sperimentato il Wizz Discount Club, inoltre, Wizz Air offre la possibilità di usufruire del Wizz Discount Club Light, un'opzione gratuita che consente di accedere a coupon esclusivi a bordo e a promozioni presso il Wizz Café e la boutique di bordo. In alternativa, i frequent flyer possono scegliere il Wizz Discount Club Standard, che prevede tra l'altro uno sconto di 5 euro sull'acquisto online di bagagli da stiva e uno sconto di 10 euro su voli superiori a 19,99 euro, oltre alle stesse promozioni speciali a bordo. [post_title] => Wizz Air lancia il nuovo Wizz Discount Club Premium, per passeggeri individuali e gruppi [post_date] => 2024-09-19T12:51:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1726750305000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "air corsica operera un nuovo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":33,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1887,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Corsica diventa la prima compagnia a collegare la Corsica con la Sardegna: la nuova rotta Figari-Olbia sarà operativa dal 6 giugno al 26 settembre 2025, con una frequenza alla settimana, il giovedì, operata da un Atr72. \r

\r

La notizia è stata ripresa dalla Nuova Sardegna dalla pagina Facebook Sardegna in volo. Il collegamento Sardegna del nord-Corsica del Sud si aggiungerà quindi ai traghetti Santa Teresa-Bonifacio.\r

\r

I prezzi dei biglietti partono da 105 euro dall’aeroporto Costa Smeralda sola andata, 113 euro da Figari, sempre solo andata. Il piccolo comune di Figari è situato nel Sud della Corsica e conta quasi 1500 abitanti; a quattro chilometri si trova l’aeroporto che è a 25 chilometri a Nord-ovest di Bonifacio e a 20 chilometri da Porto Vecchio. ","post_title":"Air Corsica opererà un nuovo collegamento stagionale da Figari a Olbia","post_date":"2024-09-24T11:37:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727177848000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475136","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Korean Air rafforza il numero delle frequenze operate verso le destinazioni più richieste del Sud-est asiatico, tra cui Bali, Nha Trang e Phu Quoc, in risposta alla crescente domanda prevista per la prossima stagione invernale.\r

\r

Proprio durante la winter, la capacità offerta dalla compagnia dovrebbe raggiungere il 100% dei livelli pre-pandemia.\r

\r

Dal 20 ottobre il vettore aumenterà i voli sulla rotta Seoul Incheon-Bali, offrendo un collegamento due volte al giorno, rispetto agli attuali 11 voli settimanali. La rotta sarà operata con un Boeing 787-10 Dreamliner e l'operativo verrà mantenuto fino al 27 marzo 2025, al termine della stagione invernale.\r

\r

Korean raddoppierà poi il giornaliero operato sulla rotta Seoul Incheon-Nha Trang a partire dal 27 ottobre e sulla Seoul Incheon-Phu Quoc a partire dal 15 dicembre.\r

\r

Oltre al Sud-est asiatico, la compagnia aumenterà le frequenze anche sulle principali rotte nordamericane ed europee: dal 27 ottobre, la Seoul Incheon-Las Vegas passerà da cinque voli settimanali a collegamenti giornalieri; la Seoul Incheon-Vancouver passerà a 11 voli settimanali, seguiti da un servizio due volte al giorno a partire dal 1° dicembre. La compagnia aerea rafforzerà anche la Seoul Incheon-Madrid da tre a quattro voli settimanali.\r

\r

In Asia, la compagnia prevede di potenziare gli orari delle rotte di Kagoshima e Taichung, aumentando le frequenze fino a un servizio giornaliero per tutta la stagione invernale. Attualmente, la rotta Seoul Incheon-Kagoshima offre da tre a cinque voli settimanali, mentre la rotta Seoul Incheon-Taichung opera quattro volte a settimana.\r

\r

","post_title":"Korean Air: durante l'inverno la capacità raggiungerà il 100% dei livelli pre-Covid","post_date":"2024-09-24T09:48:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727171311000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cathay Pacific amplia il network verso gli Stati Uniti con l'apertura di un nuovo collegamento per Dallas. La compagnia di Hong Kong opererà quattro voli settimanali verso l'aeroporto internazionale di Forth Worth a partire dal 24 aprile 2025, con un Airbus A350-1000.\r

\r

Attualmente non esistono voli passeggeri diretti tra le due città, anche se la divisione cargo di Cathay opera voli tra Hong Kong e Dallas via Anchorage.\r

\r

Dallas diventerà così il sesto scalo di Cathay negli Stati Uniti e l'ottavo in Nord America, dove attualmente il vettore opera 88 voli settimanali di andata e ritorno: nel network ci sono Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco, Toronto e Vancouver.\r

\r

L'aggiunta di Dallas al network avviene in concomitanza con il potenziamento delle operazioni di Cathay verso il Nord America previsto per il 2025. Entro maggio, opererà voli tre volte al giorno verso le principali città come New York (attualmente 20 volte a settimana), Los Angeles (oggi 13 volte a settimana) e San Francisco (oggi 10 volte a settimana).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Cathay Pacific aprirà in aprile una nuova rotta per Dallas, sesto scalo negli Stati Uniti","post_date":"2024-09-24T09:36:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727170608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475025","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qc Spa of Wonders presenta i Wonder Months: sette masterclass a tema sport, arte e astrologia a numero chiuso, in collaborazione con alcuni tra i più noti creator del momento. «La fine dell’estate coincide con il desiderio di un nuovo inizio, di una rinascita. - osserva Andrea Quadrio Curzio, ceo e fondatore della compagnia insieme con il fratello Saverio -. Per questo abbiamo pensato a una sorpresa speciale per i nostri ospiti: una serie di appuntamenti imperdibili dedicati al benessere. Occasioni ideali per rigenerare mente e corpo e ripartire al meglio dopo le vacanze».\r

\r

Ciascun appuntamento permetterà all’ospite di scoprire i centri termali di Qc Spa of Wonders. Il 24 settembre la cornice del Qc Dolomiti ospiterà così la training class del nuotatore olimpico Alex Di Giorgio, mentre il 2 ottobre si potrà partecipare al risveglio muscolare con vista sul monte Bianco in compagnia del trainer Alvise Rigo. Il 7 ottobre, presso il Qc Roma, Cristina Marino, in collaborazione con BeFancyFit, guiderà una fitness-class, mentre il 9 sarà il Qc Villa Arzaga Garda a ospitare una rilassante sessione di Candlelight Yoga tra le colline, con l’insegnante certificata di Hatha e Kundalini Yoga Erica Qualizza, conosciuta come RirriRirri. Il 16 ottobre l’astrologa Ginny Chiara Viola, nota su Instagram come @unaparolabuonapertutti, accompagnerà gli ospiti del Qc Milano nel percorso di Wellness Through The Stars; il 23 ottobre al Qc Torino il Barberino’s Corner offrirà un’esperienza di grooming esclusiva dedicata al benessere e alla cura di sé al maschile. Il 29 ottobre i Qc Wonder Months si concluderanno al Qc Bagni Nuovi Bormio, con il photography workshop dell’artista Jacopo di Cera.\r

\r

[gallery ids=\"475028,475030,475031\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Al via i Wonder Months di Qc: sette masterclass a tema sport, arte e astrologia","post_date":"2024-09-23T11:56:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727092575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà di nuovo sciopero per il trasporto aereo domani, 24 settembre 2024: la mobilitazione questa volta interessa in particolare i lavoratori degli handler e di vigilanza di alcuni scali aeroportuali tra cui Milano Linate e Malpensa, Bergamo, Bologna e Venezia ma si unisce allo sciopero del personale navigante di Wizz Air Malta limited e avrà ripercussioni sui voli programmati anche di Ita Airways che ha tempestivamente comunicato la cancellazione di 28 voli domestici e internazionali.\r

\r

La protesta interessa varie sigle sindacali e in tutti i casi si protrarrà per 24 ore: in pratica dalla mezzanotte alle 23.59 di martedì 24 settembre. Unica eccezione è la protesta dei lavoratori Adb dell’aeroporto Marconi di Bologna che durerà 4 ore, dalle 12 alle 16.\r

Le cancellazioni di Ita Airways\r

Sulla propria pagina web Ita Airways comunica che «potrebbero verificarsi alcune modifiche dell’operativo dei voli. La compagnia si è vista costretta a cancellare 28 voli nazionali e internazionali, di cui 26 previsti per la giornata del 24 settembre». \r

\r

Qui l'elenco dei voli cancellati.\r

\r

«Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito, nella sezione, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».\r

\r

Wizz Air\r

\r

Lo sciopero aerei di 24 ore coinvolgerà piloti e assistenti di volo di Wizz Air in Italia. Lo sciopero è proclamato dalla Filt Cgil, il sindacato rappresentativo dei lavoratori della compagnia ungherese, per protestare contro il nuovo regolamento retributivo introdotto senza consultazioni e il mancato rispetto delle normative italiane sulla salute e sicurezza sul lavoro.\r

\r

La low cost «si scusa per i possibili disagi e ha comunicato che i passeggeri saranno aggiornati in tempo reale riguardo a cancellazioni o modifiche tramite i consueti canali ufficiali».","post_title":"Trasporto aereo: i voli cancellati per lo sciopero di domani, 24 settembre","post_date":"2024-09-23T10:25:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727087121000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Italia al centro degli investimenti per Delta Air Lines con un +10% di aumento della capacità e nuove rotte per un network sempre più ampio. La compagnia ha presentato a Roma le novità per il 2025 con il lancio di 4 nuove rotte e il potenziamento delle frequenze di altri voli.\r

\r

Il vettore americano da maggio 2025 inaugurerà le tratte Catania-New York, Napoli-Atlanta, Milano Malpensa-Boston e Roma Fiumicino-Minneapolis. In parallelo porta a tre i voli giornalieri tra Roma e Atlanta, il suo hub, nei mesi di picco, come già avviene con New York. Altra novità riguarda la Venezia-New York, già inaugurata, che da quest’anno si allunga in inverno. Nel complesso Delta opererà fino a 116 voli settimanali tra Italia e Stati Uniti nell’estate 2025.\r

\r

\"Confermiamo l'amore per l'Italia verso cui voliamo da 34 anni - ha commentato Matte Curcio, senior vice president Delta Emeai- opereremo fino a 116 voli settimanali tra Italia e Stati Uniti nell’estate 2025 — Non solo serviremo per la prima volta la Sicilia con un volo diretto per New York, ma saremo anche l’unica compagnia ad operare un volo diretto tra Milano e Boston e tra Napoli e Atlanta, e offriamo 5 rotte non stop per gli Stati Uniti da Roma, con l’aggiunta del nostro hub di Minneapolis. Rispetto al 2024, Roma Fiumicino vede un +6% e Milano Malpensa un +22%, risultati importanti anche grazie ai nostri partner e all'offerta di nuove mete. Nel complesso, Delta resta la scelta migliore per i passeggeri italiani per volare a New York, Los Angeles e Boston\".\r

\r

Dal punto di vista del prodotto, tutti i voli dall'Italia avranno quattro classi di servizio e Delta sta equipaggiando i suoi voli internazionali con il servizio di wi-fi veloce e gratuito.","post_title":"Delta, Curcio: \"Italia mercato con maggiore crescita, +10% di capacità nel 2025\"","post_date":"2024-09-23T08:45:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727081129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Slovenia è così fertile e accogliente da avere ospitato insediamenti umani sin dalla preistoria. Il terreno ricco di minerali e il clima continentale sono ideali per produrre vini pregiati, come il dorato Sauvignon - al centro di rinomati festival in tutte le sue varietà - o il ricco e corposo Terrano - che cresce sui terreni carsici - e, ancora, il vivace Cviček, un blend rosato profumato e dissetante.\r

\r

Qui la cultura del vino ha sempre avuto grande importanza e ogni abitazione aveva una cantina per conservarlo. Siamo nel nord-est della Slovenia. Nel 15dC le legioni romane si dislocarono nell'area, a presidio dei confini dell'impero. Tra i vigneti, gli stabilimenti termali come Premia e le interessanti testimonianze dei culti mitraici, si trova la bella Ptuj, la più antica città del paese.\r

\r

Ai tempi dei romani era un centro vasto e ricco, abitato da 70mila persone. Proprio la presenza degli eserciti spiega il fiorire del mitraismo, un culto per iniziati di origine orientale di cui oggi si conosce poco. A Ptuj si trova la più alta concentrazione di mitrei in Europa, piccoli edifici a volta con statue e incisioni che raffigurano la divinità solare Mitra e raccolgono diverse lapidi, le cui incisioni sono una delle poche fonti di conoscenza sul culto.\r

\r

Il passato di Ptuj racconta molto di più: ogni anno, al sopraggiungere della primavera, maschere imponenti sfilavano per le strade per spaventare l'inverno e costringerlo a fuggire: sono i Kurent, patrimonio dell'Unesco dal 2017. Da non perdere, poi, la bella cattedrale di San Giorgio - edificata a partire dal XII secolo - e i numerosi festival gastronomici, sportivi, musicali e di arte contemporanea (come il vivace e interessante Art Stays promosso ogni anno dal bravo artista Jernej Forbici). Oggi gli abitanti di Ptuj sono 25mila e l'area ha ripreso vita dopo l'indipendenza della Slovenia, nel 1991.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Slovenia: scoprire Ptuj fra cultura vinicola, il lascito del mitraismo e il carnevale patrimonio Unesco","post_date":"2024-09-20T11:24:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1726831492000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_474554\" align=\"alignright\" width=\"300\"] da sinistra Luca Buonpensiere, Nicola Bonacchi ed Emmer Guerra[/caption]\r

\r

In un’epoca in cui la tecnologia pervade ogni aspetto della vita, anche il settore del turismo deve necessariamente fronteggiare la trasformazione digitale, per restare al passo con i tempi. Ed è proprio questa la sfida che ha scelto di raccogliere Glamour, il tour operator toscano dei viaggi di lusso tailor made. Secondo il titolare Luca Buonpensiere, \"la tecnologia oggi non è solo uno strumento, ma una leva strategica per offrire esperienze personalizzate e su misura, in grado di soddisfare le aspettative della clientela sempre più esigente\".\r

\r

Il prodotto Glamour tra esperienza e tecnologia\r

\r

La vendita odierna, in particolare per i distributori come Glamour, non può prescindere dunque dall’innovazione tecnologica. La sfida principale è quella di integrare una tecnologia complessa in un sistema che deve essere intuitivo e veloce per il cliente finale. La domanda di immediata disponibilità e di acquisti facili è in crescita, anche se il target di Glamour è composto da una clientela più matura. “L’armonizzazione tra sofisticatezza del prodotto e facilità d'uso è ciò che ci differenzia realmente sul mercato - ha dichiarato il gm Nicola Bonacchi durante la convention annuale che si è svolta lo scorso weekend sui colli bolognesi -. Il grande obiettivo è rendere ogni viaggio un’esperienza unica, valorizzando le eccellenze\".\r

\r

Il tour operator toscano non si limita dunque a offrire prodotti standardizzati; punta piuttosto a fornire esperienze personalizzate che rispecchiano lo stile e le aspettative dei clienti. Questo significa coniugare la tecnologia con un tocco personale e sartoriale. Prodotti che non solo abbiano un buon prezzo ma che siano anche glamour e unici.\r

\r

Espansione e nuove destinazioni\r

\r

Nel 2025 Glamour continua a puntare su destinazioni di lusso e a lungo raggio, con una particolare attenzione non solo allo storico mercato degli Stati Uniti ma anche a quello dell'oceano Indiano, ha commentato Emmer Guerra, direttore prodotto: \"Le Maldive, Zanzibar e Mombasa sono al centro della nostra strategia, con investimenti significativi in partnership con vettori aerei per potenziare queste mete. Al contempo, si prevede un’espansione in mercati più complessi come il Giappone e il Sudafrica. Queste destinazioni, sebbene sfidanti, rappresentano opportunità di crescita significative. Per noi, l’importante è preparare l’offerta con largo anticipo, lavorando su prodotto e capacità di vendita per garantire un’ottima competitività”.\r

\r

Innovazione e crescita sostenibile\r

\r

Glamour non si limita a crescere in volume, ma mira anche a innovare. L’obiettivo è quello di raddoppiare il fatturato nel 2025. Questo richiede non solo una crescita nel numero di agenzie partner, ma anche un miglioramento continuo della tecnologia e della qualità dell’offerta. Grazie a soluzioni di cybersecurity all'avanguardia, il to monitora costantemente il panorama delle minacce digitali, garantendo la protezione delle infrastrutture e dei dati di clienti e partner. Buonpensiere ribadisce che \"la crescita non può avvenire senza innovazione. Ed è per questo che investiamo continuamente sia in innovation tecnology, sia nella qualità dei nostri prodotti.\"\r

\r

Nella cornice dell’appuntamento annuale con il Glamour Exlcusive Weekend, Bonacchi ha poi presentato i risultati conseguiti nel primo semestre 2024 evidenziando come la crescita dell’azienda si basi su una profonda conoscenza dei mercati e su un costante lavoro di partnership con i principali player del settore: +24% di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023 ed ebitda al 4%, con un incremento significativo nelle diverse linee di business: +22% per la biglietteria aerea; +27% per i pacchetti tour operator; oltre mille agenzie attive, che collaborano con Glamour in tutta Italia, consolidando la rete di partner strategici; 57 risorse operative, per un team giovane, dinamico e specializzato che rappresenta il cuore pulsante dell’azienda.\r

\r

Commentando questi dati, Bonacchi ha dichiarato: “Il focus per il 2025 è anche sull’espansione territoriale e sull’aumento della customer base, puntando a raddoppiare il numero di agenzie con cui collaborare e ad ampliare la nostra presenza nel mercato italiano. Vogliamo garantire che le agenzie partner abbiano sempre accesso a prodotti esclusivi e competitivi, mantenendo alta la qualità e il valore percepito\".","post_title":"Glamour: un futuro di nuove destinations e tecnologia","post_date":"2024-09-20T10:53:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["estero","tour-operataor","viaggi-di-lusso"],"post_tag_name":["estero","tour operataor","viaggi di lusso"]},"sort":[1726829582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"474880","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Wizz Discount Club Premium l'ultima iniziativa lanciata dalla low cost: con un prezzo a partire da 349,99 euro all'anno, l'abbonamento Wdc Premium combina l'offerta del precedente Wizz Discount Club con nuovi benefici sia per i viaggiatori singoli sia per i gruppi.\r

I viaggiatori potranno usufruire dell’imbarco prioritario con il vantaggio aggiuntivo di poter portare a bordo un trolley, della selezione dei posti premium e spazio extra per le gambe, il tutto disponibile per un massimo di due passeggeri. Gli abbonati riceveranno inoltre uno sconto di 10 euro sulle tariffe dei voli a partire da 19,99 euro e uno sconto di 5 euro sull'acquisto online di bagagli in stiva, oltre a promozioni e sconti esclusivi direttamente a bordo.\r

Inoltre, è disponibile anche il Wizz Discount Club Premium Plus, che estende i vantaggi a gruppi di massimo sei passeggeri, rendendolo quindi utilizzabile per famiglie o amici che viaggiano insieme. Entrambi gli abbonamenti sono validi per un anno.\r

Per coloro che non hanno ancora sperimentato il Wizz Discount Club, inoltre, Wizz Air offre la possibilità di usufruire del Wizz Discount Club Light, un'opzione gratuita che consente di accedere a coupon esclusivi a bordo e a promozioni presso il Wizz Café e la boutique di bordo. In alternativa, i frequent flyer possono scegliere il Wizz Discount Club Standard, che prevede tra l'altro uno sconto di 5 euro sull'acquisto online di bagagli da stiva e uno sconto di 10 euro su voli superiori a 19,99 euro, oltre alle stesse promozioni speciali a bordo.","post_title":"Wizz Air lancia il nuovo Wizz Discount Club Premium, per passeggeri individuali e gruppi","post_date":"2024-09-19T12:51:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1726750305000]}]}}