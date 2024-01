Air China è tornata a collegare Monaco con Shanghai dopo uno stop di 4 anni Air China, dopo un’interruzione di quasi quattro anni a causa della pandemia, ha ripristinato i voli tra l’aeroporto di Monaco e Shanghai. La rotta è servita da aeromobili Airbus A350-900 tre volte a settimana, mercoledì, venerdì e domenica. L’arrivo a Monaco di Baviera è previsto alle 06:50 del mattino e il decollo per Shanghai alle 12:50. I viaggi di gruppo dei cittadini cinesi in Germania sono nuovamente possibili senza restrizioni dall’agosto 2023. Quest’anno è quindi prevedibile un aumento del numero di passeggeri tra Germania e Cina. L’ultimo volo passeggeri di Air China tra Monaco e Shanghai era stato effettuato il 6 marzo 2020. Condividi

