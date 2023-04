Air Canada rinnova l’intesa con Amadeus che ora comprende tutti i contenuti Ndc Air Canada e Amadeus rinnovano e ampliano la partnership che ora renderà accessibile al trade tutta la gamma dei contenuti Ndc della compagnia aerea attraverso Amadeus Travel Platform, sfruttando Altéa Ndc. Il contenuto di origine tradizionale della compagnia aerea (Edifact) sarà altresì disponibile a livello mondiale per le agenzie di viaggio e le corporation che utilizzano Amadeus Travel Platform. “Ora le agenzie e i travel manager avranno accesso all’offerta più completa di nostri contenuti e saranno pronti per l’introduzione di nuovi prodotti e funzionalità”, ha dichiarato Mark Nasr, svp Products, Marketing & eCommerce di Air Canada. “Per gli agenti di viaggio questo significa proporre un’ampia scelta di contenuti, opzioni di viaggio e servizi Air Canada attraverso Amadeus Travel Platform, ai prezzi più competitivi”. Come cliente Amadeus Altéa per il proprio sistema di assistenza passeggeri, Air Canada beneficerà di un Pnr unico per la gestione end-to-end dei passeggeri. I vantaggi includono anche una maggiore efficienza e la perfetta integrazione di Altéa Ndc con Amadeus Travel Platform, che garantisce agli agenti di viaggio di acquistare, prenotare e gestire in modo efficiente il contenuto di viaggio Ndc. “È importante per noi che i nostri clienti agenti di viaggio abbiano la possibilità di scegliere e di accedere alle migliori offerte attraverso Amadeus Travel Platform – ha aggiunto Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia, Israele, Grecia e Cipro -. Grazie a questa nuova e più ampia partnership, Air Canada avrà la possibilità di distribuire offerte personalizzate e metterà a disposizione degli agenti di viaggio di Amadeus la sua intera offerta Ndc”.

