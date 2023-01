Air Belgium evita la crisi grazie ad un nuovo finanziamento da 10 milioni di euro Air Belgium evita il fallimento grazie all’ottenimento di un finanziamento straordinario di 10 milioni di euro, arrivato in tempo utile dopo che – da metà novembre – la compagnia belga era impegnata nella raccolta di fondi con l’intento di mantenere il Coa belga e sopravvivere all’inverno. Niky Terzakis, amministratore delegato del vettore, ha dovuto negare qualsiasi rischio di bancarotta dopo l’annuncio della sospensione in primavera delle rotte verso i Caraibi e in particolare per le Indie Occidentali francesi (“è una reazione al mercato, come fanno tutte le compagnie. Stiamo adattando la nostra capacità al mercato e alla domanda”) e alle voci sulla crisi finanziaria in atto. I 19 milioni di euro raccolti in primavera dal principale azionista di Air Belgium, il gruppo logistico cinese Hongyuan, erano già stati utilizzati. Secondo la stampa belga, il finanziamento di Air Belgium non sarebbe del tutto nuovo: si tratterebbe di nuovi prestiti di 6,5 milioni da parte dell’azionista e di 0,5 milioni da parte della società MRO Sabena Aerospace, di cui è cliente. Gli azionisti pubblici (Sogepa, Sriw e Sfpi, 45% del capitale in totale) avrebbero esteso il periodo di rimborso delle loro obbligazioni convertibili dal 2023 al 2025.

